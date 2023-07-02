Психология изменений: от неизвестных парней и девчонок

до команданте Че и Розы Люксембург

Каждый на своём опыте знает, что осознание, понимание определённых причинно-следственных связей крайне редко ведёт к изменению поведения человека. Так, неуч, осознавший важность образования, курильщик, осознавший вред сигарет, человек с малоподвижным образом жизни, понимающий пользу ЗОЖ, или рабочий, осознавший необходимость самоорганизации и коллективной защиты своих интересов, — не только они, но и все остальные люди в подавляющем большинстве ничего не делают! Но есть и исключения. Давайте разберёмся, что должно произойти с психикой человека и обществом в целом, чтобы от понимания они перешли к активным действиям.

Благо, в этом вопросе современная психология уже неплохо разобралась, десятилетиями проводя наблюдения за тем, как люди меняются и переходят от понимания к реальным поступкам. Для человека всё начинается с проблем, которые становится всё сложнее игнорировать, живя как прежде.

В нашем примере это обычный гражданин, понимающий, что его жизнь ухудшается и будет продолжать ухудшаться и, не дай бог, что случится — он не сможет оплатить своё лечение, банк отберёт у него ипотечную квартиру, о пенсии даже думать страшно, а начальство и государство относятся к нему хуже, чем к скотине и т.п. И один он с этим ничего сделать не сможет.

Первая стадия

У нас есть проблемная ситуация. Запуская процесс её осмысления, человек делает первый шаг к изменениям. На нём можно застрять навсегда, но некоторые проходят дальше. И с ними происходит следующее: многократно обдумывая ситуацию, они избавляются от прошлых (мелкобуржуазных) установок восприятия и многие аспекты своей повседневной реальности начинают видеть по-новому (по-социалистически). То есть на этой стадии происходит изменение картины мира и переосмысление своего места в этой новой реальности.

Тут стоит понимать, что психические изменения имеют физиологическую основу в виде перестройки нейронных связей и т.п. Как мышцы не отрастают сразу после того, как человек столкнулся с тяжёлой работой, так и нейронной структуре требуется время.

Процесс достаточно длительный и занимает в лучшем случае недели, но чаще месяцы и годы — в зависимости от интенсивности ментальной деятельности и влияния среды.

Для того чтобы общество (и человек в частности) прошло эту стадию, должны произойти следующие изменения в его картине мира:

Нужно избавиться от установок восприятия, мешающих изменениям. Например: «Все, кто беден — просто лентяи», «Я обязательно стану миллионером, надо только (добавить нужное)», «Без лоха и жизнь плоха», «Главное — выбрать честного президента», «Все наши проблемы из-за Запада» и т. п. Нужно осмыслить причинно-следственные связи возникновения проблемной ситуации, и новое понимание должно стать частью повседневного восприятия. Например: «Мир, где основной мотив деятельности — извлечение прибыли, а не строительство общества всеобщего благополучия, обречён на кровь, нищету и скотство».

Человек, сменивший негодяя у власти, сам становится негодяем. Наша разобщённость и склоки позволяют людям, облечённым властью, отнять то последнее, что у нас есть. Системе капитализма нужны бедные, и она их будет создавать специально, поэтому ничего в ней никогда уже не наладится, единственный вариант — это её замена.

Переосмысление через многократные повторения, беседы, чтение книг, просмотр видео по теме капля за каплей перестраивает образ происходящих событий в голове человека. Это итог первой стадии. Образуются новые нейронные связи, формирующие основу будущих изменений, это своего рода маленькая батарейка, её пока недостаточно, чтобы человек мог эффективно делать хоть что-то и изменить ситуацию, но хватит, чтобы скорректировать избирательность его внимания и запустить второй этап подготовки к перестройке собственного поведения.

Специалистам, работающим с людьми, находящимися на этой стадии, будь то руководители, психотерапевты, агитаторы, блогеры или другие, необходимо помочь людям выработать защиту от конформизма и контрпропаганды. При этом стоит делать упор на том, что контрпропаганда может быть направлена на то, чтобы человек и общество на годы, а может и навсегда, застряли на этой стадии, запутавшись во всех этих спорах, дебатах, опровержениях, мнениях и т. п. У каждого идущего по этому пути должно сформироваться отношение к контрпропаганде как к попытке нагадить ему в голову и запереть его этим самым на качелях раздумий между двумя разными картинами мира. Для контрпропаганды этого достаточно — пока человек не пройдёт эту стадию, он просто будет очередным бездействующим нытиком.

Вторая стадия

Изменившаяся картина мира запускает процессы поиска путей выхода из проблемных ситуаций и конструирования образа будущего. Что будет, если я/мы воспользуемся тем или иным вариантом решения.

На этом этапе тоже можно застрять на годы или даже навсегда, просто не найдя для себя приемлемого решения, выхода из сложившейся ситуации, ведущего к желаемым изменениям.

Именно на этой стадии зарождается настоящая мотивация, человек начинает мечтать о том, как же будет хорошо, если я/страна/общество/мир изменятся, — это «формирование побуждающего образа будущего». Например, мир без бедности, торжество научно-технического прогресса, сокращение рабочего дня, безопасные и опрятные города, методы управления, исключающие возможность коррупции и т. п. Второе изменение, происходящее в психике, — это выбор и принятие пути, который должен привести к желаемым изменениям. Например, через низовое сплочение, самоорганизацию и самоуправление. Соответственно меняется и образ человека, его роль в текущей проблемной ситуации, происходит принятие всего этого. Например, я не просто очередной недовольный гражданин, я — активист, революционер, я готов тратить на это время, силы, ресурсы, я принимаю возможные негативные последствия своей гражданской позиции!

Как и ранее, перечисленное можно считать задачами и руководством к действию в помощь прохождения этой стадии. Раскрытие тем возможно опосредованно: через биографии, дневниковые записи, интервью, приглашение специалистов, чтобы освещать технологии, полезные для левого движения и гражданского общества. Но при этом надо чётко понимать, какая задача вкладывается в тот или иной выпуск, статью или интервью, пока с подобным контентом у российского левого блогинга, мягко говоря, не густо.

Несмотря на всю родственность устремлений, у людей на первой и второй стадиях растёт недопонимание друг друга и даже неприязнь по ряду вопросов. Если на стадии изменения картины мира людям хватает мотивации лишь на пассивную, безопасную деятельность, к примеру, просмотр каналов «Рабкор», «Простые числа» и т. п., размышления на тему социальной справедливости, критику власти на кухне и в курилке, а внимание их приковано к текущей проблемной ситуации, то на стадии формирования образа будущего людям уже неинтересна текущая повестка дня, им и так понятно, что дерьмо будет происходить регулярно, пока мир устроен так, как устроен, и очередное разоблачение очередного госчиновника, олигарха, системы для них на этой стадии — это в лучшем случае банальное нытьё, а в худшем — уход от актуальных задач.

Эти противоречия хорошо видны в российском блогинге: достаточно почитать комментарии к выпускам. Там мы видим, что люди, ещё пару лет назад с удовольствием смотревшие, к примеру, Сёмина, начинают его обвинять в бездействии и «сливе левого движения», их уже не устраивает контент, ориентированный на людей, проходящих первую стадию. А у людей со второй стадии уже другие потребности, предпочтения изменились, всё их существо толкает вперёд, к большему.

Как в психотерапии, так и для агитации с пропагандой можно разделять две эти группы людей: так, одни каналы и авторы должны формировать социалистическую картину мира, бороться с капиталистическими предрассудками, обсуждать текущую ситуацию в обществе, стране и мире, при этом давая возможность «созревшим» уйти к авторам или на каналы, формирующие образ светлого будущего, обсуждающие пути к нему.

Беглый анализ современного левого блогинга говорит о том, что агитация с пропагандой идут без понимания происходящих процессов или преследуют иные цели, что, безусловно, в разы снижает их эффективность. Подавляющая часть производимого контента предназначена для людей на первой стадии и крупицы — для находящихся на второй, что приводит к перегоранию и уходу аудитории.

Это большой пробел в левой пропаганде, в то же время — это точка роста, открывающая возможности, поскольку ниша второй стадии попросту свободна и, безусловно, активность будет с воодушевлением встречена аудиторий.

Почему Д. Прохазка, психолог, внесший большой вклад в изучение психологии изменений, выделял разные стадии? Прежде всего потому, что по пути от осознания проблемы к действиям и результату у людей меняется избирательность внимания, ставятся новые задачи, возникают другие потребности. Несмотря на то что, казалось бы, все идут в одну сторону, друг для друга они как лебедь, рак и щука.

Людей на этом пути надо разделять на разные группы, иначе снижается эффективность, люди на более ранних стадиях просто тянут авангард назад своими мыслями, действиями, страхами, сомнениями, своей неготовностью к большему.

В российском левом движении на 2023 год не учитываются эти аспекты социальной динамики. Выходом могут быть или кооперация между авторами (где автор чётко понимает, какие задачи он выполняет, и своевременно передаёт созревшую аудиторию на следующую стадию, другому каналу или автору), или вариант, когда автор ведёт свою аудиторию от начала до результата.

Так! Сильно отвлеклись, вернёмся к нашей теме.

Третья стадия

Это стадия столкновения с реальностью, стадия проб и ошибок, стадия перестройки повседневной жизни. У каждого из нас есть свой распорядок, привычки, бытовые обязанности, работа, пусть и неосознаваемые, но приоритеты, социальное окружение. И тут оказывается, что от чего-то в своей жизни надо хотя бы частично, но отказаться, чтобы высвободить силы и время на новые действия. Смена привычек, приоритетов, отказ от того, что входит в конфликт с поставленными целями, приводит к столкновению интересов, зачастую затрагивающему круг общения, и не всегда такие изменения готовы принять наша семья, друзья, работодатель. Эта стадия достаточно болезненная и сложная, легче она проходит только на фоне внешних обстоятельств, полностью ломающих привычный уклад жизни и тянущих человека вперед за шкирку. Превосходным примером является песня «Проводы» на стихи Демьяна Бедного: «А куда ж ты, паренёк? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванёк, да в солдаты! В Красной Армии штыки, чай, найдутся. Без тебя большевики обойдутся».

На этой стадии тоже можно остановиться, так и не найдя место для строительства светлого будущего в своей жизни, так и не сумев расставить приоритеты. Кстати, в среднем стадия проходится за шесть серьёзных попыток — у кого-то меньше, у кого-то больше.

В рамках агитации и пропаганды прохождению этой стадии могут помочь честные истории становления борцов за социальную справедливость, истории сложного выбора, описывающие именно внутреннюю борьбу, быт, социальные перипетии и найденные решения, т.е. повседневность.

Стоит заострить внимание, что художественные образы и произведения в стиле «Как закалялась сталь» наносят больше вреда, чем пользы. Образ непрерывных лишений, страданий и превозмогания на пути к цели, так нравящийся авторам, не умеющим другим способом показать подвиг и эпичность происходящего, обладает тормозящим потенциалом. Психика не любит страдать, и если в ней сформируется именно такой образ, подсознательно человек будет избегать этих изменений.

На самом примитивном уровне человек действует, чтобы улучшить своё состояние, так что правильными мотивами будут такие: «Современная экономическая система загоняет меня в лишения, толкает на риск, а я хочу, чтобы ни мне, ни никому более не приходилось в этом состоянии жить», «Текущие действия, как вырвать занозу — да, больно, но не так больно, как терпеть её всю жизнь», «Радость побед над собой» и т. п. Испытания на этом пути должны показываться через побуждающую, позитивную призму.

Безусловно, нужны готовые решения потенциально конфликтных ситуаций в семье, на работе, решения по организации своего труда и участия в левом движении, решения бережного отношения к себе в рамках научной организации труда во избежание выгорания.

Комфортнее всего пройти эту стадию в кругу единомышленников, будучи включённым в целевую коллективную деятельность.

На этой стадии, кстати, не идет речь о продуктивной работе — большинство своих внутренних сил человек тратит на пробы, ошибки, перестройку своего быта и адаптацию к происходящему. Лишь пройдя всё это, можно идти дальше.

Четвёртая стадия

На стадии активной деятельности происходит настоящая трансформация личности. Так уж мы устроены, мы — то, что мы делаем. Если на второй и третьей стадии человек больше «подражатель», «актёр», «косплеер» и, откровенно, не самый надёжный товарищ, то, будучи втянутым в реальную деятельность, борьбу за общее и своё благополучие в частности, он становится настоящим социалистом и уже готов не только работать, но и совершать подвиги ради своей мечты и своих принципов.

Лучшее, что может сделать агитация и пропаганда для людей на этой стадии — это дать побуждающую обратную связь, хвалить, восхищаться, оказывать информационную поддержку. Всеми силами показать значимость их труда для общества.

Пятая стадия

Это стадия кристаллизации приобретённых изменений в личности. Человек обзаводится установками мышления и восприятия, защищающими его от контризменений, от внутренней контрреволюции. Особенно опасная ситуация возникает для людей, обременённых властью, они всегда предают свои ранние социалистические принципы и убеждения, что связано с особенностями этой социальной роли и нашей обезьяньей природой. Вопрос остаётся только в том, насколько сильно будет это перерождение, но это уже совсем другая тема.

Как говорит статистика, весь этот путь от первой до пятой стадии самотёком займёт в среднем от трёх до десяти лет, а пройдёт его лишь 21%. При этом стоит оговориться, что 21% составляют те, кто серьёзно изменился (адаптировался) под влиянием проблемной ситуации. Кто-то эмигрирует, кто-то найдёт себе место послаще в сложившейся системе, кто-то примет систему такой, какая она есть, кто-то станет фриганом. Далеко не все пойдут по пути борьбы за свои права. Это путь самородков, а их всегда было немного.

Понимаю, данные выводы могут огорчить, всё это слишком долго, да и эффективность так себе, но есть и по-настоящему воодушевляющие данные. Если человеку дать готовые инструменты, инструкции и поддержку, то требующееся время приблизится к минимальному значению в три года. Задача эта хоть и трудоёмкая, но не такая уж и сложная, об этом мы поговорим в следующей статье под названием «Социальная революция: также непросто, как выпить чашку чая».

Александр Чупров