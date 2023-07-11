Почему бегут из КПРФ

Бегством из КПРФ сейчас уже давно никого не удивишь. Это перестало быть новостью, лет уже десять назад. Но давайте рассмотрим этот процесс на примере Ивановской области. Вот и статья в издании “1000 слов”, (https://t.me/slova1000/4331?single) публикует очередное заявление о коллективном выходе из КПРФ, возглавленном Юлии Лобковой. Этот последний случай и возьмем как характерный.

Начало

Старт скандалам и последующим бегствам, был дан самим руководством КПРФ. Сначала раскол на две партии в 2004 г. Родоначальником и предводителем расколов стала как раз Ивановская область в лице «красного губернатора» В.И.Тихонова. Он выступил против Геннадия Зюганова на Пленуме ЦК, а затем всё завершилось двумя параллельными Съездами КПРФ в 2004 году. Раскол состоялся, но Зюганов сохранил контроль над большинством членов партии. Затем последовали иные, Питерские и Московские роспуски и исключения. В итоге в 2010 году по всей стране прокатилась волна зачисток всех, непокорных центру.

В первой волне зачищались, конечно, наиболее активные, авторитетные, способные реально противостоять центру. А противостоять было чему. С 2002-2004 годов, лидеры КПРФ, очевидно, стали встречать сопротивление со стороны людей, требовавших обновления руководства партии, ее подходов. Это подавалось членам ЦК как неслыханная дерзость. Зюганов, видимо, решил положить этому конец. И, приблизительно в 2010 году объявил негласную чистку рядов. Уничтожались конкуренция, самостоятельность на местах. Продвигались и навязывались нужные, послушные Президиуму ЦК люди, для сохранения несменяемости сдружившейся команды, за годы становления и работы ЦК вокруг Зюганова, создавая его культ. Так было не только в КПРФ. Как и во всей политической системе, политические лифты стали подконтрольны единицам.

Кроме организационного, были, думаю, и моральные предпосылки раскола. Коммунистическому движению присущ культ товарищества, коллективизма, взаимопомощи, и взаимного уважения, демократизма, честности, стремление понять, поправить оступившегося, и уж затем строго спросить. Такие принципы — всегда были сильной стороной и уникальностью партии. Традиции почти семейных отношений, которые закреплял Устав, подкупали честных людей труда. Дефицит таких отношений при капитализме, манил к КПРФ. Но КПРФ, встроенная в систему капитализма, не смогла уже в современной России, сохранять такие «архаические», «мягкотелые» отношения внутри себя. Люди разочаровывались, и при любой несправедливости невольно вставали на сторону старых традиций, которым не оставалось места в КПРФ. Новая политическая реальность породила новые, авторитарные способы и методы политической борьбы и жизни, на основе новых ценностей, и моральных, в том числе.

Но всё же, что в Ивановской области?

С 2010 года, без сомнения, здесь также поступила негласная команда «валить» авторитетных, неугодных, могущих составить потенциальную угрозу. ЦК не забыло Ивановских, с их секретарем ЦК Тихоновым и его бунтом 2004 года. Правда, после изгнания раскольника Тихонова, до своей смерти в 2010 г. ивановских коммунистов возглавлял, любимец организации А.Ф. Гордиенко. Но, вдруг, в 2008 году его убирают из ЦК. И уже представителей ивановцев в ЦК болше не было. За исключением кандидата в члены ЦК, коим являлся я, возглавляя Ивановский горком. Но я не имел права решающего голоса в ЦК. Сразу же на должность областного руководителя партии был подобран идеальный «человек нового времени». Выбор (рекомендация) ЦК КПРФ шокировал всех членов обкома. Это стал тов. Кленов из г.Кинешма. С моей точки зрения, подобострастный карьерист и крикун, уже отчаявшийся сделать карьеру. Была подобрана и соответствующая команда, для зачистки главного форпоста ивановцев – Ивановской городской организации. Было предпринято три попытки смещения руководителя. Затем, поняв, что против диктата команды ЦК рядовое большинство противостоять не может, руководитель ушел сам. В руководство города, да и области, все более приходил актив из новой команды. Они же заняли места в областной Думе. После смерти Кленова к власти приходит достойный своего предшественника тов. Бойков.

Однако, для тех, кто клеймил «предателей», «раскольников» и «провокаторов» в рядах КПРФ десять лет назад, уже давно стали сбываться предсказания изгоняемых из партии. Шла обыденная уставная работа. Те, кто более всех кричал об измене, и возглавил погром «изменников», сами неизбежно становились жертвой предательства. Механизм устранения неугодных работал как часы. Стоило кому-то выделиться и приобрести самостоятельный вес, у него начинались неприятности.

И вот — новое заявление о выходе из КПРФ. И от кого! От правой руки лидера и соратника погромщиков (новых людей). И умершего Кленова, и его сменщика Бойкова! От руководителя райкома в Кинешме, областного депутата Юлии Лобковой! Той, которая всем обязана нынешнему руководству партии. И своим положением, и быстрой карьерой, и переездом в Иваново, и местом в областной Думе. Той, что еще недавно поливала грязью вышедших из партии товарищей! Она же зачищала КПРФ от «предателей» в 2010-х годах, когда ее стаж в партии был 1-3 года! Она обожала Зюганова!

Юлия пишет, что верила, но не осталось больше веры в КПРФ. Приходят, наивно верящие дети, без стажа, выгоняют тех, кто им не угоден (по указке ЦК партии), правят, имеют хорошие депутатские зарплаты, обеспечивают свое существование, блага, а потом просто уходят сами куда-то. Что ждет такую партию?

Перспективы печальны. Оппозиция внутри партии задушена и зачищена. Да, и во фракции партии в областной Думы, по слухам, не все в восторге от сложившейся реальности. Но что делать? Ведь очевидно, что все это продолжение единого процесса развала Ивановской КПРФ, начатого ЦК в 2010 году. И теперь, он грозит полным крахом организации.

Почему раскол?

Это – курс на сближение с легальной властью и заболевание классическим оппортунизмом (см. https://vk.com/id49165117?w=wall49165117_2828%2Fall ) . Как следствие — изменение установок в партийной жизни. Парламентская борьба становится невозможной, но исключен даже теоретически вариант непарламентской борьбы, поскольку это грозит потерей депутатских мест. Парламентаризм, выборы, депутатские места и их удержание в руках немногих, вот, что стало главной, если не единственной частью работы КПРФ. Осторожная, не допускающая пересечения установленных свыше красных линий игра в парламентах, а не реальная политическая борьба, определяет облик партии. Ради этого произошел переход к ручному управлению партией. Это стало условием допуска КПРФ в элиту системных партий, со всеми вытекающими благами и гарантиями. Потому, правила управления партией копировались с наиболее «успешного» опыта ЕР. Максимум зависимости от центра, минимум самостоятельности на местах, возможность роспуска (исключения члена) любой непонравившейся центру организации.

Почему уходят?

Одни, думается, имеют резоны меркантильные. Пробились на должность, сорвали нужное и ушли. Пора — дальше. Ничего уже “не светит”! Выше все занято. Такие — левых не интересуют. Нечего ждать от партии, которая ранее изгоняла руководителей и коммунистов с лучшими показателями работы, а теперь руководители сами стали признаваться в собственном провале, развале работы организации и бросать эту партию? Т.е. «обновление» чистка партии принесла непоправимый вред и численности партии и ее авторитету. Теперь они бегут с тонущего корабля? И такие левым не могут быть интересны. Неготовность брать ответственность перед населением. Публичная власть, статус депутата привлекательны, но теперь время нести ответ. И ответить нечего! Такие вряд ли для левого движения интересны.

Бегство — покаяние «погромщиков»?

Но может быть уход это покаяние? Отчасти – да! Тем более Юлия нам четко дает понять — она остается преданной коммунистической идее. И было бы похвально это покаяние. Мол, заблуждалась, обманывала, и проч. Каюсь. Но нет ли здесь попытки обелить себя, уйти от политической ответственности, возможно, эфемерным высказыванием о верности коммунистической идее? Тем более, что раскол произошел очень вовремя: у нас выборы. В городе традиционно сильны позиции КПРФ. А тут такой скандал! Потому, версия о существовании сильной заинтересованной стороны, думаю, многими не исключается.

В заявлении Юлии сказано, что у неё муж на передовой. Это важно. И, очевидно, с этим тоже связан уход из КПРФ. Возможно, сыграла роль и различная реакция коммунистов на СВО. Ситуация действительно накладывает огромную ответственность. И на политические позиции. И ответственность за семью. Здесь все как раз принимаемо и понятно любому здравому человеку. Только это уже не про политику, а про семью.

Итоги

Развал КПРФ и бегство из нее, потеря политического влияния, слияние до степени смешения с иными системными партиями, вот итог деятельности Зюганова и его местных аналогов. И это побуждает коммунистов выходить из когда-то любимой ими КПРФ. А окончательный итог подведут избиратели, когда отправят партию на «пенсию», оставив лишь на страницах истории России. Но что делать вышедшим из КПРФ коммунистам? Всегда уходили и еще уходят коллективы наиболее активных сторонников перемен. Выходя из КПРФ, они стремятся к объединению в виде сообществ. Тихонов создал в 2004 году «Коммунистов России», Питер и Москва с иными группами в 2014 году – ОКП. В регионах выходящие уходят со сторонниками и ищут способ объединиться, найти для этого форму объединения, примкнуть к иному или создать свое. Не создадут (а это сложнее), не примкнут, (а, порой, не к кому) — запал пропадает. Наступает отчаяние, расхолаживание, апатия. Упускается время и ресурс. Несистемным левым надо привлекать к себе этих людей.

Но это значит ещё и пересмотр позиций самих несистемных левых. Надо рассматривать КПРФ не как союзника, а как противника, как оборотня, прячущего свою истинную приспособленческую сущность за притворную борьбу, развращающую, отвлекающую, уводящую энергию левых активистов от действительной борьбы. Перерождение КПРФ произошло окончательно. И это надо признать. Сотрудничество с ней рассматривать только с этой точки зрения интересов левого движения, к которому КПРФ уже не относится, а значит без иллюзий, как кратковременное, исключительное, чрезвычайное, как сотрудничество с умирающим бывшим вожаком, потерявшим авторитет стаи и опозорившим ее.

Николай Плотников