Форум Сан-Паулу возвращается

В течение четырёх дней, с 29 июня по 2 июля, в столице Бразилии, городе Бразилиа, проходила XXVI Встреча Форума Сан-Паулу (ФСП), объединяющего десятки левых и левоцентристских партий Латино-Карибской Америки (ЛКА).

За более чем 30 лет существования Форума промежуток между XXV и XXVI встречами был самым длинным – три года, что было связано с фактором COVID-19, затронувшего и латиноамериканское пространство. С другой стороны, за истекшее с 2019 г. время наметилась явная тенденция нового левого поворота в Латинской Америке, что подтверждается фактами побед левых сил на национальном уровне в Боливии, Гондурасе, Чили, Колумбии, Бразилии.

На сегодняшний день ЛКА может по праву считаться, пожалуй, главным «региональным» бастионом международного левого движения. Тот факт, что ведущие три державы Латинской Америки, а именно Бразилия, Мексика и Аргентина, управляются левыми и левоцентристскими правительствами, сам по себе говорит о многом. Как заявил в приветственном слове к участникам XXVI Встречи президент Бразилии Лула, нынешнее мероприятие Форума проходит в благоприятный момент, когда в пользу сил прогресса в латиноамериканском регионе изменилось соотношение сил, что даёт возможность демократическим и прогрессивным силам принимать прямое участие в управлении их странами.

То, что после «ковидного» перерыва Форум, что называется, вернулся в Бразилию, закономерно. Осуществление его в столице Федеративной Республики Бразилии логично не только потому, что таковое место проведения ФСП было выгодно Луле и высшему руководству ведущей правительственной силы Бразилии – Партии трудящихся (ПТ). Здесь стоит ещё напомнить, что на стыке 1980-х и 1990-х гг. Лула, наряду с Фиделем Кастро, являлись основными персональными инициаторами создания широкого интернационального объединения латиноамериканской левой.

На сегодня ФСП остаётся поистине уникальным форматом взаимодействия левых сил Латино-Карибского пространства. Прежде всего, в силу своего широчайшего политико-идеологического плюрализма, позволяющего собрать на одной площадке самые разные партии и движения – от коммунистических и революционных партий до сил, участвующих в Социалистическом Интернационале и Прогрессивном Форуме.

Но не менее важно и разнообразие формата проведения традиционных встреч Форума. Как отмечает один из руководителей Партии европейских левых (ПЕЛ) Майте Мола, «Форум Сан-Паулу крайне интересен не как «саммит руководителей», но как живой организм самых различных измерений деятельности латиноамериканских левых».

В самом деле, и XXVI Встреча ФСП в столице бразильского государства также показала, что Форум – это не только «ритуальные» выступления глав партийных делегаций. В течение полунедели, пока в городе Бразилиа проходила Встреча ФСП, в рамках этого мероприятия проходили семинар по латиноамериканской и карибской интеграции, специальный коллоквиум по ситуации в Бразилии, встречи молодёжных, женских и профсоюзных активистов, представителей народных и социальных движений, совещание представителей научной общественности и национальных фондов левых партий. Параллельно ФСП, подтверждая интернационализм латиноамериканских левых, провёл совместные мероприятия с Демократическими социалистами Америки из США и Партией европейских левых. Вместе с тем, Форум посетили многие левые президенты и министры из разных стран ЛКА, что в очередной раз показывает всю важность ФСП для международной политики.

Делегаты XXVI Встречи по традиции приняли в Бразилиа Итоговую декларацию, в которой отмечается, что в рамках нового левого поворота в ЛКА запускаются процессы прогрессивного распределения доходов, искоренения нищеты, установления норм социальной справедливости и защиты прав народов. Крайне важное значение латиноамериканские левые придают тематике региональной интеграции.

«Среди основных постулатов ФСП, – говорится в итоговом документе, – единство и интеграция народов Латинской Америки и Карибского бассейна», включая социальное, политическое, культурное и иные измерения. Здесь крайне важно отметить такую особенность латиноамериканских левых, как наличие монументальной солидарности друг по отношению к другу. Да, сегодня она не тотальна (можно вспомнить, например, критику левых президентов Чили и Колумбии по отношению к происходящему в Никарагуа), но сущностно эта солидарность играет очень большую роль в повседневной жизни. Вспомним, в частности, те широкие кампании, которые организовывали партии-члены ФСП против государственного переворота в Боливии или за освобождение из тюрьмы Лулы.

Крайне важным рычагом для интеграции на пространстве ЛКА ФСП считает Сообщество государств Латинской Америки и Карибов (СЕЛАК), которую сегодня возглавляет левосоциалистический премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш. Выступая за более высокий уровень сотрудничества и согласованности в рамках СЕЛАК, левые силы Латинской Америки выражают поддержку деятельности ряда других региональных объединений – АЛБА, УНАСУР. Участники Встречи ФСП полагают, что, используя ресурсы данных межгосударственных объединений, можно будет действовать, чтобы преодолеть торговую и финансовую блокаду Кубы, принудительные меры против Венесуэлы и Никарагуа, а также удушение аргентинской экономики. В Итоговой декларации говорится о том, что «интеграция – это политическая программа, взгляд в будущее», подразумевающий, в частности, развёртывание новой индустриализации, культурного и научно-технического сотрудничества, развитие комплексных транспортных проектов и укрепление внутрирегиональных торговых связей.

Для наших читателей небезинтересно, что Встреча ФСП специальное внимание уделила ситуации в Восточной Европе. С точки зрения латиноамериканских левых партий, война в Украине произошла в основном «благодаря» действиям США и их союзников по НАТО. Заявляя о поддержке различных миротворческих планов по достижению мира, партии-члены Форума заявили: «Мы привержены реалистическому и дипломатическому решению войны в Украине… Диалог и переговоры, а не война, являются единственным способом разрешения конфликта, всегда мирным путём, который гарантирует мир, стабильность и региональную и международную безопасность.» В отличие, скажем от Европейского форума левых, зелёных и прогрессивных сил, позиция ФСП, таким образом, уклоняется от чёткого осуждения действий Российской Федерации.

Очевидно, здесь основное объяснение кроится в том, что с точки зрения всех основных направлений современной латиноамериканской левой, именно США и их союзники продолжают нести главную угрозу для мира на планете. В Итоговой декларации XXVI Встречи ФСП подчёркивается, что Соединённые Штаты желают поставить под контроль природные ресурсы ЛКА, «переоснастить» под актуальность «Доктрину Монро». Обвиняя Вашингтон в том, что и при нынешней демократической администрации «Империя», как любят выражаться в отношении США латиноамериканские левые, намерена обратить вспять свой упадок и усилить свой «гегемонистский статус», участники Форума утверждают: «История научила нас, что только единство в многообразии политических сил левых, общественных и народных движений, прогрессивной интеллигенции позволит нам противостоять империализму США, преодолеть тяжёлый экономический и финансовый кризис…» Не удивительно, что такие позиции приводят латиноамериканских левых к тому, что главной стратегической задачей является единство прогрессивных сил, основанное на совместном участии в антифашистской, антиимпериалистической и антинеолиберальной борьбе.

Наоборот, XXVI Встреча Форума показала, что латиноамериканские левые весьма позитивно расценивают роль, которую играет в ЛКА Китай. «Китай представляет собой фактор стабильности и баланса для региона ЛКА, проявляющийся в защите принципов международного права, особенно невмешательства во внутренние дела латиноамериканских стран, которым он также оказывает содействие без политических условий», – говорится в итоговом документе Встречи в Бразилиа. Партии, участвующие в ФСП, заявили о поддержке миролюбивой линии Пекина в международной сфере, с благодарностью оценивая содействие КНР странам региона в космической и технологической областях.

Следует отметить, что антиимпериалистическая линия ФСП вовсе не резюмируется исключительно в антивашингтонской направленности. Так, в Итоговой декларации ФСП отмечается, что блок НАТО сохраняет своё измерение военного агрессивного альянса. Также ФСП заявил о верности своей старой установке по необходимости достижения независимости для всех карибских наций и подтвердил чёткую позицию в отношении необходимости возвращения Фолклендских (Мальвинских) островов Аргентине. Также латиноамериканские левые вновь заявили о необходимости деколонизации Западной Сахары и создания независимого палестинского государства.

Разумеется, говоря о новом левом повороте в ЛКА, мы не должны представлять себе ситуацию идиллически. Ведь этот поворот не отменяет таких фактов, тяжёлое социально-экономическое положение Кубы, серьёзный «дефицит демократии» в Венесуэле и особенно в Никарагуа, почти катастрофическая финансовая ситуация в Аргентине, откровенно провальный опыт управления радикальных левых в Перу. В последние недели достоянием общественности стала фракционная борьба в правительственном Движении к социализму в Боливии. Поражение левых сил на «конституционных» выборах в Чили – также отрицательный звоночек для латиноамериканской левой. Не забудем также, что в таких странах, как Бразилия, Колумбия, Чили и ряд других, где у власти сейчас левые президенты, отсутствует левое большинство в законодательной власти, что очень осложняет для прогрессивных сил реализацию их инициатив.

Очевидно, что в ФСП всё это прекрасно понимают. Как отмечалось в докладе председателя бразильской ПТ Глейси Хоффман, следует всё время держать в уме, что «вытесненные на выборах правые и крайне правые силы пытаются вернуться к власти при поддержке судебной системы и информационных монополий». Более того, в Итоговой декларации Форума подчёркивается также, что «проимпериалистические правые идут по пути переворота, беззакония, незнания конституций и законов», о чём свидетельствуют, в частности, примеры эволюции ситуации в Перу или, чуть ранее, в Боливии. Очень важно, и это качественным образом отличает современных латиноамериканских левых от их европейских единомышленников, что ФСП не просто признаёт существование крайне правой, реакционной опасности, но и настраивает входящие в него политические партии на интенсификацию активной социальной и классовой борьбы против крайне правых сил. Так, в частности, в качестве наиболее опасных внутри региона противников ФСП называет Политическую конференцию консервативного действия и действующий на иберо-американском уровне Мадридский форум. Правда, попытки увязать действия этих структур с североамериканской администрацией Джо Байдена, на мой взгляд, имеют скорее пропагандистский эффект: прошлая администрация Дональда Трампа, действительно, ставила на крайне правые и правопопулистские силы в ЛКА, но этого нельзя сказать насчёт нынешнего правительства США.

Так или иначе, четыре дня дебатов в Бразилиа показали, что ФСП вернулся после «коронавирусной паузы» заметно усилившемся, окрепшим. Ведь несмотря на всю диалектичность ситуации, сегодня действительно в Латинской Америке прогрессивные силы на подъёме.