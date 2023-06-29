Почему прав Сурков, или Очень неудобный вопрос к Кремлю

О политических итогах пригожинского мятежа («марша справедливости», по определению самого руководителя ЧВК «Вагнер») станет понятно чуть позднее (пока Система еще не пришла в себя: реакции последуют только вслед за этим). Но то, что эти итоги будут – сомневаться не приходится. О чем как минимум говорит масштаб события (первый вооруженный бунт за все долгое правление Владимира Путина с перспективой захвата столицы). Даже экс-помощник президента (и, не будем забывать, бывший «серый кардинал» Кремля) Владислав Сурков вылез из забвения, чтобы прокомментировать тему (а к мнению Суркова стоит прислушаться хотя бы потому, что он за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года обосновал и, по сути, предсказал начало СВО, выдвинув теорию «экспорта хаоса»).

В своем коротком интервью, данном своему же соратнику политологу Алексею Чеснакову (последние свои интервью Сурков дает только ему), Владислав Юрьевич обозначил два момента: свое отношение а) к Евгению Пригожину и б) к существованию частных военных компаний в России. Первый момент вынесем за скобки: это личное мнение Суркова, а вот на втором – стоит остановиться основательно и подробно.

Итак, по мнению Владислава Юрьевича, частные армии (не только ЧВК «Вагнер», но в принципе) явление чуждое системе российской национальной культуры и психологии: «Что такое ЧВК? Прямое заимствование из западной практики. Вернее, из американской практики. А это еще позападнее любого запада будет. Сейчас опять пошли разговоры о законе о ЧВК. Но стоит ли легитимизировать институт, в российских реалиях по сути своей антиинституциональный? Вот примут закон , и потянется в высокие кабинеты вереница энтузиастов. И будут уговаривать разрешить им создать частную армию. И ведь многие уговорят. Как может быть в нашем понимании военный отряд частным? Это совершенно не соответствует русской политической, управленческой и военной культуре. В России нельзя, например, иметь частную атомную станцию. А частную штурмовую дивизию вроде как можно? Почему? “Частные армии” у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны. Если закон о ЧВК примут, то как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую “зону племен”»,– рассуждает Сурков.

И, надо отдать должное, он прав: наличие частных армий – это предпосылка не только к госперевороту, но и гражданской войне, которая может в своем итоге привести к раздробленности страны на несколько «суверенных княжеств», то есть буквально к распаду России (а такого сценария, кстати говоря, вопреки посланиям кремлевской пропаганды на Западе не то чтобы даже не хотят, но очень боятся: в связи с тем же ядерным оружием хотя бы). И пример с мятежом Пригожина это иллюстрирует очень хорошо.Поэтому наличие ЧВК – это постоянный намек на то, что ситуация в той или иной мере может повториться. И не стоит себя успокаивать: легитимация этого института не сделает его более «ручным» и безопасным.

По мнению Суркова, выход заключается в одном: в «обеспечении единоначалия». «ЧВК это же кооператив при армии! На армию повесили все «убытки» – и материальные, и репутационные. А ЧВК получает деньги и славу. Да, среди бойцов ЧВК много героев. Но разве меньше их среди “обычных” десантников, пехотинцев, танкистов, артиллеристов?! Если это не остановить, итог будет разрушительным»,– подчеркивает экс-«серый кардинал».

Спорить с ним по этому поводу сложно (да и нужно ли спорить с очевидным?), но в Кремле, по всей видимости, решили взять иную позицию по данному вопросу. Об этом говорят два обстоятельства. Во-первых, как сегодня сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов, теперь у ведомства появятся тяжелое вооружение и танки. То есть в некотором плане Росгвардия будет приближена к армии. Да, это полностью государственная структура, но при этом все же стоит учитывать, что управляется она не из того же самого кабинета, что и ВС РФ. При возникновении определенных критических ситуаций (снова же: после мятежа Пригожина говорить о том, что такого больше не повторится, было бы несколько наивно) два ведомства могут оказаться по разные стороны баррикад. К тому же ни для кого не секрет, что российские силовики (и не только разные ведомства, но и кланы в пределах одного ведомства) находятся в жесткой конкуренции друг с другом. Поэтому потенциально это решение ничего хорошего не сулит. А во-вторых, судя по конъюнктуре в зоне действия СВО, можно с высокой долей вероятности предположить, что закон о ЧВК все же будет принят. Что еще сделает ситуацию потенциально более взрывоопасной. И, кстати говоря, эти два момента уже можно отнести к политическим итогам «марша справедливости».

Но вот тут, когда речь заходит о легитимации ЧВК, встает интересный вопрос, особенно на примере с «Вагнером»: а о чем раньше думали? «Вагнер» существует в РФ уже около десяти лет. И все эти десять лет он находится вне правого поля. Еще раз: около десяти лет на территории РФ существует частная армия без всякого закона о ЧВК! Причем еще некоторое время назад любая информация о ее деятельности в Кремле всячески опровергалась. Мол, ничего подобного в России нет. И только в связи с СВО ЧВК «Вагнер» вышла в публичную плоскость, то есть факт ее существования официальными лицами стал признаваться. Только вот о том, что ее действия не предусмотрены законодательством РФ, все, разумеется, не проронили ни словечка.

Более того: как оказалось, «Вагнер» находился на содержании у государства! «Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы “Вагнер” полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны. По словам президента, только с мая 2022 года по май 2023 ЧВК «Вагнер» было выделено 86,262 млрд рублей, не считая 110 млрд рублей стразовых выплат. И, что не менее интересно, за год собственник ЧВК компания «Конкорд», владельцем которой является Евгений Пригожин, за поставку продуктов и услуг по питанию в армии получила 80 млрд рублей (а кроме того, сам Пригожин, по всей видимости, награжден Героем России – за деятельность вне правого поля).

Что тут скажешь? Кремль весьма щедро финансировал вооруженное формирование, являющееся незаконным. И еще более щедро – его руководителя. В принципе ясно почему: чтобы ЧВК делало для Кремля определенную грязную работу в Сирии, ЦАР и проч., реализуя формулу «нас там нет». Но стоит ли после этого удивляться, что Пригожин пошел на Москву, раз Кремль собственноручно вскормил сию армию? Но это ладно. Суть в другом: как вообще могло выйти, что государство финансировало незаконную вооруженную (и не просто пистолетами-автоматами, но тяжелой техникой, включая танки) организацию? Интересно, на этот вопрос Кремль когда-нибудь ответит? Предчувствую, что вряд ли: иначе придется сажать на скамью подсудимых очень многих из тех, кто идет по статусу «священных коров». А на такое Кремль, понятное дело, не пойдет. Своих – не трогаем. Однако можно ли говорить после этого, что мы живем в правовом государстве (и если что, message касательно ситуации на Украине в связи ЧВК «Вагнер» не канает совершенно, потому что: а)закон есть закон, и ему должны следовать все; б) «Вагнер» появился далеко не как добровольческое соединение для нужд СВО)?

Но что хуже всего, так это то, что Кремль не выучил урок с «маршем справедливости». ЧВК (другие, не «Вагнер») не позакрывали, бойцов не распустили. Скорей всего, примут закон о легализации (с запозданием в десять лет!). Росгвардию вооружают как армию. Что еще придумают (а ведь придумают – как-то не приходится в этом сомневаться)? Уж лучше бы прислушались к Суркову: не надо РФ ЧВК. Так хоть какая-никакая, а страховка от будущих гипотетических (прецедент-то теперь есть!) междоусобиц, могущих привести к развалу страны. Но тогда получается, что не в чем будет винить Запад (в пригожинском мятеже его уже обвинили). Непорядок, согласитесь. Мы же с Западом воюем. Что ему, поблажку, что ли, давать? Никаких уступок и послаблений! Вот этим, надо полагать, и руководствуются в Кремле.