Чили: Крайне правые будут контролировать разработку новой конституции

Конституционные выборы в Чили 7 мая ознаменовались триумфом крайне правых, которого не случалось ранее в современной политической истории. Республиканская партия — представляющая крайне правых — получила абсолютное большинство (23 места) в Конституционном Совете, ответственном за разработку новой конституции, собрав чуть более 35% голосов.

Крайне правые вместе с умеренными правыми имеют 60% большинство в Совете, необходимое, чтобы с уверенностью повлиять на содержание новой конституции, которая будет принята или отклонена на национальном плебисците в декабре.

Прогрессивные, социал-демократические и левые силы — представлены коммунистами, социалистами, Широким Фронтом, Гуманистическим действием и либералами — получили 16 мест в совете, что составило 28% голосов. Они имеют меньше 40% голосов, необходимых для того, чтобы иметь возможности влиять на текст новой конституции или блокировать принятие статей, с которыми они категорически не согласны.

Непонятно, как они будут противостоять силам правых и крайне правых в Совете, разве что будут декларативно отстаивать преобразования и требовать демократизации институциональной системы.

Социал-демократические партии — Партия за Демократию и Партия Радикалов — а также Христианская Демократическая Партия получили катастрофический результат, набрав меньше 3% голосов и не получив ни одного места в Совете. Это демонстрирует провал их подхода, при котором они пошли на выборы в одиночку, не заручившись поддержкой других партий. В результате консервативному большинству не противопоставлена значимая оппозиция в Конституционном Совете, что приводит к неопределенности по поводу того, чем окажется новая конституция — некоторые говорят, что она может стать “конституцией Пиночетистов 2.0”.

Эти результаты спровоцировали дебаты о причинах триумфа крайне правых, который был сконцентрирован как и в бедных сельских слоях населения, так и в слоях с высоким социально-экономическим статусом.

Коротко говоря, сочетание проблем с миграцией, преступностью и рост популярности крайне правых имели место повсюду в латиноамериканских и европейских странах, что позволило ультра-консервативным организациям получить политико-электоральное преимущество. Аналитики отметили, что повестка в преддверии конституционных выборов была насыщена обсуждениями вопроса миграции, роста преступлений, влияния наркотрафика и организованной преступности и общеизвестного роста стоимости жизни, а конституционные вопроосы в то же время обсуждались меньше всего.

Крайне правая Республиканская Партия сконцентрировалась и мастерски продвигала эти нарратив “здравого смысла”, не стесняясь использовать ложь, искажения и фейковые новости.

Больше всего вопросов по поводу того, насколько крайне правые будут готовы вести переговоры. Умеренные правые просят Республиканскую партию проявлять гибкость и избегать радикализма, быть открытыми по ряду вопросов, чтобы “достичь конституции для всех”. В противном случае есть риск, что проект будет опять отвергнут на референдуме. Прогрессивные и левые силы понимают сложность ситуации. Хотя они повторяют, что будут следовать конституциональным процедурам и на сегодняшний момент не рассматривают сценарий, когда они вынуждены будут призвать голосовать против конституционного проекта на референдуме.

Важным фактом является количество испорченных и пустых бюллетеней, которые составили 21% от всего электората. Эти два миллиона человек в значительной степени являются политической базой левых. Нельзя исключать, что во время плебисцита прогрессивные и левые силы будут разделены на тех, кто будет поддерживать принятие новой конституции, и тех, кто будет стремиться её отклонить. Особенно, если содержание проекта будет похоже на текущую конституции, полученной по наследству от военно-гражданской диктатуры, или даже хуже.

В любом случае, по словам аналитиков и политических деятелей, все идет к тому, что в Чили окончательно оформляется новый политический цикл, который начался с социального протеста в 2019 году, и в котором электорат и электоральные силы будут смещаться то в одну, то в другую сторону.

В этом новом периоде появляется необходимость в новых идеях, повестках, ответах, нарративах, а также особенно в изменениях на политической карте, новых союзах и поиске альтернатив.

Уго Гумсан

Источник: https://www.greenleft.org.au/content/chile-far-right-will-control-drafting-new-constitution

Перевод Антона Андриенко