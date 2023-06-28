Про Че. Есть что вспомнить

14 июня этого года исполнилось бы 95 лет революционеру Эрнесто Де ла Серне, более известному как Че Гевара. Про Че Гевару много говорят, о нем много пишут, его лицо можно видеть на различных товарах – майки, кружки, вымпелы, на которых написаны красивые лозунги и слова. Помню, как моя знакомая, человек праволиберальных взглядов, выложила в инстаграм (экстремистская ныне социальная сеть!) фотографию, где она надевает красные носки с фотографией Че Гевары. На мой вопрос, представляет ли она, кем был Че Гевара и какие ценности лежали в его идеологии, она ответила, что просто не знает, но его нонконформистский образ ее притягивает. Эта тенденция абсолютно неудивительна в мире общества потребления и постмодерна, где товарность первична по отношению к другим ценностям.

Однако, не стоит считать, что образ Че носит исключительно коммерческий характер – для многих радикальных прогрессивных политических сил Че Гевара является примером самоотверженной революционной борьбы и сопротивления системе. Неспроста сразу после убийства Че в Боливии в 1967 году, уже в мае 1968 года он стал одним из символов студенческих протестов во Франции, его политические идеи повлияли на партизанское движение во всем мире, начиная от Красных бригад в Италии, заканчивая движением Montoneros в Аргентине. Брат Че Гевары Хуан в своей книге «Мой брат – Че» выразил надежду, что коммерциализация фигуры его брата в конечном итоге уступит место раскрытию его истинного политического портрета. В этом смысле особенно важно рассмотреть, как сейчас люди пытаются сохранить историческую память о Че Геваре. И в этом плане, у автора в том числе, есть, что вспомнить из своего личного опыта.

По большей части историческую память об Эрнесто Че Геваре хранит современная власть на Кубе. Несмотря на то что политическая элита Кубы уже давно дрейфует вправо, Че в системе государственной идеологии Кубы остается образом непоколебимого революционера и кубинского патриота. В городе Санта-Клара еще в 1988 году был построен мавзолей Че Гевары. Найденные в 1995 году в Боливии останки Че Гевары были переданы Кубе в 1997 году и тогда же захоронены с почестями в данном мавзолее. С того времени мавзолей является главным местом памяти о революционере. Примечательно, что и в Боливии чтится память о Че Геваре. В годы правления левого президента Эво Моралеса был построен культурный центр имени Эрнесто Че Гевары в городе Вальегранде, недалеко от которого был расстрелян Че. Сам президент Боливии в 2017 году приезжал в этот город, чтобы почтить память о революционере. Изучению фигуры Че Гевары и сохранению исторической памяти о нем способствуют мероприятия и конференции, которые левые активисты, студенты проводят в Европе, России и США.

Интересно, как фигура Че Гевары представлена на его родине, в Аргентине. Об этом могу рассказать, потому что сам жил в этой стране три года. Фигура революционера в Аргентине представлена очень противоречиво. Это можно было заметить, посещая местный рынок. Продавцы атрибутики, лавки которых соседствовали друг с другом, вывешивали майки с Че с абсолютно разным текстом. В лавке слева висела майка с надписью «Че – убийца», а в лавке справа – точно такая же майка, но уже с надписью «Че – герой». Данное противоречие в аргентинском обществе присутствует достаточно явно. Поэтому даже левые президенты Аргентины: Нестор Киршнер, Кристина Киршнер, а также Альберто Фернандес, используя левый популизм, не прибегали к исторической памяти революционера Че, в отличие от левых президентов в Боливии, Венесуэле и Никарагуа.

Однако, память эта сохранятся в родных местах Че Гевары благодаря местным жителям и активистам. В 2017 году мы с семьей поехали в западную аргентинскую провинцию Кордоба – красивая горная местность, удобная для качественной и хорошей жизни. Когда Эрнесто был маленьким, семья переехала сюда, потому что у Че была астма и горный воздух ему был необходим. В городе Альта-Грасия располагается дом-музей Эрнесто Че Гевары – место, где он провел свое детство. Мы побывали там, оказалось, что он очень популярен среди туристов, и не только аргентинцев. В свое время музей посещали Фидель Кастро и Уго Чавес. Музей Че Гевары – это маленький домик с небольшим двориком. В комнатах располагаются детские вещи Эрнесто, его фотографии как детского возраста, так и юного и взрослого. Во внутреннем дворике – памятник маленькому Че Геваре, рядом с ним, как помню, был небольшой хозблок, где также располагались вещи Че Гевары. Самая важная, раритетная вещь в доме-музее – мотоцикл, на котором Че Гевара путешествовал по Латинской Америке.

Знаменитый мотоцикл Че Гевары. Фото автора.

Описание путешествий на этом мотоцикле есть в книге Эрнесто «Дневник мотоциклиста», где подробно рассказывается о приключениях двух молодых аргентинцев, которые решили увидеть весь родной континент: от Огненной земли на юге до Мачу-Пикчу на севере.

Письменный стол в доме-музее Че Гевары. Фото автора.

В целом, музейная коллекция довольно обширна, и, что важно, учредители музея заботятся о сохранении исторической памяти об Эрнесто Че Геваре, о его вкладе в историю и революцию.

Необходимо помнить о роли личности в истории, особенно в контексте социально-экономических и политических потрясений, о том, как важно сейчас левым сохранять историческую память о людях, чей вклад в революционное дело неоценим. Это может стать контрпропагандой потребительскому восприятию образа коммуниста и революционера Эрнесто Че Гевары.

Воробьев Александр

Полезная литература: