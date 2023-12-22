Движение «пикетеро» на площади Мая и поражение репрессивной кампании

Движение «пикетеро»[1] на площади Мая и поражение репрессивной кампании

Во всех аргентинских провинциях прошли демонстрации против «плана бензопилы»[2] Хавьера Милея

Преодолев длительную череду провокаций, угроз и колоссальную репрессивную осаду, марш митингующих, организованный движением «пикетеро», профсоюзами и правозащитными организациями, прошёл на площади Мая, где спустя 22 года после восстания «Аргентиназо» (“Argentinazo”)[3] был зачитан документ, направленный против государственного регулирования и выступающий в защиту права на демонстрацию.

Правительство восприняло этот день как возможность испытать на прочность антипикетный протокол Патрисии Бульрич, оцепив центр города Буэнос-Айреса войсками жандармерии и частями федеральной полиции. О масштабе действий свидетельствует тот факт, что Министр безопасности Буэнос-Айреса Диего Кравец публично выступил с отчетом о ходе операции. «К сожалению, это напоминает военную диктатуру», — заявил Эдуардо Беллибони перед микрофонами десятков СМИ, когда колонна «Поло Обреро» (“Polo obrero”)[4] и «Рабочая партия» (“Partido obrero”) продвигалась по проспекту Президента Хулио Архентино Рока.

Площадь Мая была заполнена десятками тысяч протестующих, сорвавших кампанию общественного запугивания, подразумевавшую блокпосты на вокзалах и незаконные рейды на въездах в город, широкую пропаганду с отменой социальных программ для протестующих, а также многочисленные провокации в пунктах сосредоточения митингующих, вплоть до нападений на журналистов, освещавших события того дня. На данный момент задержано трое, в том числе Эктор Адольфо Ганзо, член «Поло Обреро» из муниципалитета Эстебан Эчеверрия, арестованный во время мирного марша со своими товарищами.

Само правительство придало этой борьбе особое политическое значение: Хавьер Милей лично следил за ходом событий из главного управления полиции вместе с Патрисией Булльрич и министром развития человеческого капитала Сандрой Петтовелло.

Сбор протестующих перед окнами Каса-Росада[5] можно считать триумфом общественных организаций, поскольку дата собрания была изменена за несколько часов до этого в целях обеспечения успешного хода демонстрации.

В документе, зачитанном перед присутствующими, осуждаются действия правительства Хавьера Милея, объявившего «войну против трудовых, социальных и демократических прав рабочих и народа», и указывается, что «Милей повторно использует инфляцию в качестве корректировочного механизма для удара по зарплатам и пенсиям, что напротив жестоко усугубляет плачевную экономическую ситуацию, оставленную правительством Фернандеса и Массы». Относительно протокола Бульрич о борьбе с пикетированием в документе указано, что он «незаконен и является попыткой посягательства на элементарное демократическое право», поскольку «они знают, что аргентинский народ не будет сидеть сложа руки перед лицом этой проблемы».

Таким образом, завершилась первая крупная акция против корректировочного курса нового правительства, которое в ночь на тот же день объявило о публикации «Указа о необходимости и срочности» (DNU) с программой гибкой трудовой реформы, отменой закона об аренде и касающегося других актов, усугубляющих положение рабочего населения. Беллибони в ответ на вопрос о том, чего он ожидает в ближайший вечер от государственных СМИ, решительно заявил, что это будет «что-то крайне негативное» и что Всеобщей конфедерации труда (CGT) следует объявить в ответ национальную забастовку.

День забастовки начался рано – с маршей и протестов во внутренних районах страны. Колонны протестующих стартовали в городах Чако, Санта-Крус, Неукен и Мисьонес. Инициатива распространилась на 24 провинции страны. Сама же идея марша возникла на пленарном заседании организаций «пикетеро», проходившем на площади Лесама. В заседании приняли участие более ста организаций (представители движения «пикетеро», профсоюзы, правозащитные организации, студенты). Идея о забастовке приобрела еще большую значимость после объявленных министром экономики и труда Аргентины Луисом Капуто на прошлой неделе мер по корректировке. Они, по различным оценкам, могут привести к тому, что в Аргентине еще три миллиона человек окажутся за чертой бедности.

С самого утра национальное правительство начало свой «крестовый поход» против права населения на мирный протест, применяя запугивающие меры, в частности на вокзалах Буэнос-Айреса, а также мощную анти-протестную пропаганду – распространение плакатов и запуск сигналов оповещения, повторявших: «Протестуешь – не получишь зарплату».

Оригинал статьи: https://prensaobrera.com/politicas/arranco-la-jornada-de-protestas-con-marchas-en-misiones-y-chaco

Перевод: Родионова Елизавета

[1] Движение «пикетеро» – широкое пикетное движение в Аргентине, зародившееся в середине 1990-х гг. при президенте Карлосе Менеме.

[2] «План бензопилы» – либертарианский экономический план новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, обещающий долларизацию аргентинской экономики, уничтожение Центрального банка и установление неограниченного свободного рынка и дерегулирования государства в целом

[3] Восстание, вынудившее президента Фернадо де ла Руа уйти в отставку

[4] Polo Obrero — аргентинская общественная и пикетирующая организация, связанная с «Партией трудящихся»

[5] Каса Росада — официальная резиденция президента Аргентины, расположенная в центре Буэнос-Айреса на восточной стороне Площади Мая.