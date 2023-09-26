Корпорации должны платить

Как только метеорологические институты объявили первую неделю июля самой жаркой с начала наблюдений за погодой, мы вступили в новую фазу климатического коллапса. Самая жаркая неделя последовала за самым жарким июнем. И за последние восемь лет выделялись самые жаркие в истории годы: сначала 2016, а вслед за ним 2019 и 2020.

Можно было бы возразить, что сбор данных о погоде ведётся в течение очень короткого отрезка человеческой истории: наблюдения за температурой начались лишь в 1850 году. Однако в ООН подтвердили, что глобальная температура поверхности земли на протяжении четырнадцати дней превышала 17 ℃. Подобное последний раз происходило 125 000 лет назад.

Тепловые волны спровоцировали невероятный рост температуры в Южной Европе: в испанской Альмерии зарегистрировали температуру в 44 ℃. Рим пережил самый жаркий день в истории ― 41,8 ℃, а в Каталонии тоже рекорд ― 45,3 ℃. Из-за экстремальной жары в Португалии и Греции вспыхнули лесные пожары, точно так же, как и в Италии, Хорватии и Турции.

Это произошло на фоне устрашающих сцен в Северной Америке, где из-за пожаров в канадских лесах целый регион был окутан дымом. Тепловые волны, прокатившись по югу США, принесли в некоторые части Аризоны, Техаса и Калифорнии рекордные температуры, а в Фениксе зафиксировано 47,8 ℃.

В начале этого года в разных частях Южной Азии температура достигала 45 ℃, а из-за высокой влажности воздуха кажется, что она ещё выше. Глобальное изменение климата спровоцировало рост температуры в этом регионе как минимум на 2 ℃.

Также рекордно выросла температура моря, во Флориде она достигла шокирующих 38,4 ℃ ― минимум на 6 ℃ выше, чем ожидалось. Недавно в НАСА зарегистрировали изменение цвета океана из-за этого феномена. Неудивительно, что помимо этого поразительно высокая температура моря привела к экстремально низкому уровню ледяного покрова в Антарктике.

Повышение температуры уносит тысячи человеческих жизней. Недавно научный журнал «Nature» опубликовал исследование, из которого следует, что в прошлом году до 61 000 человек в Европе скончались из-за тепловых волн. В США экстремальная жара является самой распространённой причиной смерти, связанной с погодой. Из-за роста температуры 104 миллиона человек получили предупреждения о надвигающейся жаре.

Однако эти случаи смерти из-за экстремальной жары являются только вершиной айсберга. Уже сейчас загрязнение воздуха уносит ежегодно 6,7 миллионов жизней. Погодные катаклизмы ― потопы, лесные пожары и засухи ― становятся всё более частыми. Природные катастрофы в течение последних пятидесяти лет стали происходить чаще в пять раз, они унесли жизни около двух миллионов людей и нанесли экономический урон в размере 4,3 трлн долларов.

Более 90% жертв ― жители Глобального Юга: те, кто вынужден испытывать на себе последствия изменения климата, вызванного по большей части Глобальным Севером, одновременно в меньшей степени способны совладать с проблемами в экономике и здравоохранении. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли эмоционально заявила два года назад на общих дебатах на 76-й сессии ООН, что богатые страны невероятно медленно оказывают помощь тем регионам, которые являются передовым фронтом в борьбе с изменением климата.

Положение дел будет только ухудшаться. Учёные сообщают, что мы превысим лимит IPCC в 1,5 ℃ (над доиндустриальным уровнем температуры) раньше, чем ожидалось. Это может произойти уже в следующем году.

Недавно один из ведущих исследователей климата рассказал в эфире ВВС, что, вероятно, сообщество учёных сильно недооценивало скорость и степень разрушительности изменения климата. Если этот тренд продолжится, то, вероятно, в течение следующего века температура земли будет выше доиндустриального уровня на 3 ℃, что может нанести катастрофический урон экологическим системам, от которых зависит жизнь людей на планете.

Для нас самым большим препятствием в противостоянии климатическому коллапсу является, очевидно, капиталистическая система экономики, которая воспринимает природные ресурсы как безвозмездный дар, который может быть использован для удовлетворения частных нужд. Нам давно известно, что лишь 100 предприятий несут ответственность за 70% мировых выбросов СО2.

Фактически уже в 1970-х годах учёные знали об уроне от сжигания горючих материалов такими компаниями, как, например, «Exxon Mobil». Однако вместо того чтобы предоставить эту информацию общественности, результаты исследований замалчивались, бюджет исследований сокращался, и миллиарды вкладывались в работу лоббистов и отрицателей изменения климата. Теперь этой компании предстоит ответить за сокрытие информации в многочисленных судебных разбирательствах.

Недавнее исследование установило непосредственные последствия выбросов предприятий крупнейших мировых компаний, работающих на ископаемом топливе, и прогнозирует ущерб от климатического коллапса в период с 2025 по 2050 год, который вызовет деятельность BP, Shell, ExxonMobil, Total, Aramco и Chevron, в размере 5,3 трлн долларов. Эти компании должны миру, и в особенности, беднейшим странам 209 млрд долларов ежегодных репараций.

Так что же мешает нам атаковать крупные компании, использующие ископаемое топливо?

Эти компании, а также поддерживающие их лоббисты, юристы и политики, несомненно, очень хорошо организованы, а силы, которые им противостоят, ― нет. Вместо того чтобы объединиться и потребовать привлечь к ответственности нефтяные гиганты за причинённый ими вред, многие люди верят тому, что они могут избежать климатической катастрофы, если они перестанут использовать пластик, будут ездить на автобусе и станут веганами.

Это индивидуалистическое понимание проблемы и её возможных решений является самым большим препятствием для экологического движения. Некоторые ведущие экоактивисты вносят вклад в эту динамику, обвиняя рабочих в «углеродном следе» — концепция, разработанная нефтяным концерном BP, чтобы переложить вину за климатический коллапс на отдельных людей.

Ни один конкретный человек, как и ни одна конкретная группа лиц, не являются причиной климатического кризиса, хотя обеспеченные люди несут пропорционально больше ответственности. Климатический коллапс ― это прямое следствие полностью несостоятельной экономической и социальной системы, которая большинству людей не оставляет выбора, кроме как загрязнять окружающую среду, чтобы выжить.

Мы можем изменить положение дел, только изменив основы нашего общества: от инфраструктуры, которую мы используем, чтобы путешествовать, жить и работать, до идеологии, которая нам позволяет осмысливать этот мир. Индивидуализм наравне с капиталом является, наверное, нашим самым главным врагом в этой борьбе.

Грейс Блэклей

Источник: https://tribunemag.co.uk/2023/08/time-to-make-the-climate-profiteers-pay.

Перевод Антона Андриенко