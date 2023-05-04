Первомайские митинги в Аргентине

1 мая в Буэнос-Айресе состоялись два крупных политических митинга: митинг Левого и рабочего фронта (FIT-U) под лозунгом “Нет МВФ и капиталистической политике” и митинг лояльного правительству Союза работников народного хозяйства (UTEP) с примкнувшими к нему организациями, под лозунгом “Нет МВФ”.

Аргентина столкнулась с серьезными экономическими проблемами, включая высокую инфляцию (инфляция превысила 100% – впервые за 30 лет и вывела Аргентину в мировой топ стран, столкнувшихся с этой проблемой) и растущую безработицу. В 2018 году Аргентина заключила сделку с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в размере более 50 млрд. долларов. Однако страна не смогла выполнить условия кредита. Сильный удар пост-ковидного времени Аргентина получила как мировой импортер пищевой продукции, столкнувшись с аномальной жарой и засухой, что привело к нарушению договоренностей, новым кредитам на погашение старых и новым требованиям от МВФ, росту экономической нестабильности. В результате, правительство ввело ряд ограничений на обмен валюты, в том числе на приобретение долларов. Это ограничение привело к возникновению черного рынка, где доллар продается по значительно более высокой цене, чем официальный курс.

Левый фронт собирался вокруг площади Республики и оттуда партийными колоннами, заняв несколько проспектов, проследовал к площади Мая, на которой расположена резиденция президента Аргентины, так называемый Розовый дом.

Демонстрация была красочной: море красных знамен, транспаранты, баннеры профсоюзов, пикетеро, рабочих организаций, фракций и районных ячеек, любимые аргентинцами барабаны, революционные песни и фейерверки. Полиции с начала шествия не было видно.

Левый и рабочий фронт – Единство (Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, FIT-U) является политической коалицией и избирательным объединением в Аргентине, объединяющей несколько левых и революционных партий. FIT-U был создан в 2011 году с целью борьбы за интересы трудящихся и против монополистического капитализма. Коалиция участвует в выборах на различных уровнях, и ее представители занимают места в законодательных органах и муниципальных органах власти. FIT-U выступает за национализацию крупных промышленных предприятий, защиту прав работников, бесплатное образование и здравоохранение, а также за права женщин и ЛГБТ+ сообщества. Коалиция активно участвует в социальном, рабочем и пикетерском движениях, и считается одним из самых радикальных политических сил в Аргентине. В коалицию входят троцкистские и моренисткие партии и движения. Рабочая социалистическая партия (Partido de los Trabajadores Socialistas – PTS), Рабочая партия (Partido Obrero – PO), Левые социалисты (Izquierda Socialista – IS) и присоединившееся в 2019 году Социалистическое рабочее движение (Movimiento Socialista de los Trabajadores – MST).

Митинг начался со слов интернациональной солидарности, обращенных к рабочим, ведущим борьбу по всему миру, и традиционных первомайских поздравлений. Спикеры от разных партий сменяли друг друга, временами вступая в полемику. В повестку дня входили международная обстановка, долговой и валютный кризис Аргентины, вызванный кредитами от МВФ, предстоящие президентские и парламентские выборы, программа действий. Выступали профсоюзные и партийные деятели, в том числе и “кандидаты в кандидаты” в президенты – Габриэль Солано от Рабочей партии и Мириам Брегман от Рабочей социалистической партии, представители движения пикетеро и делегат от рабочих Франции Клемент Аллочон (Clément Allochon).

Левый фронт (FIT-U) готовятся к предстоящим выборам президента и половины парламента в Аргентине. Все крупные партии коалиции выдвинули пред-кандидатов на должности президента и вице-президента, которые состоятся в ноябре 2023 года. FIT-U также выдвинула множество кандидатов, которые будут бороться за места в законодательных органах на разных уровнях власти. Партии FIT-U активно работают над своей предвыборной программой, которая включает в себя вопросы социальной защиты, охраны окружающей среды и справедливости в экономике. FIT-U надеется на успех в предстоящих выборах и на то, что сможет привлечь больше избирателей на свою сторону, благодаря своей радикальной программе и ежедневной борьбе за права трудящихся. Это не означает, что уже решены все вопросы, идут острые дискуссии о программе и кандидатах, которые должны закончася в августе 2023 года перед официальном стартом кампании.

Выступления затянулись – митинг длился около четырех часов и завершился уже в темноте, праздничным салютом, фаерами и совместным исполнением Интернационала.

Состоявшийся первого мая в Буэнос-Айресе митинг стал в некотором роде смотром классовых сил Аргентины, проиллюстрировал состояние левого движения. Отчетливо видно, что FIT-U еще не стал единой организацией, сохраняется некоторая идейная, политическая и организационная разобщенность. Но сам митинг и та живая дискуссия царившая на нем, есть ни что иное, как попытка эту разобщенность преодолеть, найти общие ответы на актуальные вопросы внутренней, региональной и мировой политики на классовых позициях.

В Аргентине существуют классовые профсоюзы и пикетерские организации, которые играют важную роль в борьбе за права трудящихся и бедных слоев населения. Классовые профсоюзы представляют интересы различных категорий работников, включая профессиональные союзы и союзы неофициальных рабочих, которые часто находятся в трудовых отношениях без достаточной социальной защиты. Аргентина – государство с исторически сильным рабочим и профсоюзным движение. Большое влияние на это оказала эпоха перонизма с 1940-х годов (концепция третьего пути), сделав профсоюзы важной частью общественной и политической жизни страны. После поражения военной хунты гражданскому обществу в середине 80-х, постепенного восстановления силы гражданских и демократических институтов и в силу фактического изживания перонизма, активно начал формироваться классовый полюс в профсоюзных федерациях, например, представленный Coordinadora Sindical Clasista.

Пикетерские организации, зародившиеся в 90-е годы, являются социальными движениями, которые протестуют против экономических, политических и социальных проблем, таких как безработица, низкие зарплаты и несправедливое распределение богатства. Пикетеро постоянно проводят массовые акции, такие как блокады дорог и зданий, чтобы привлечь внимание к своим требованиям и оказать давление на правительство или работодателей. Некоторые пикетерские организации также занимаются образовательной и социальной работой, помогая бедным и малообеспеченным семьям. Одной из самых влиятельных и крупных организаций, созданной по инициативе Рабочей партии (входящей в Левый фронт) является POLO OBRERO.

ARGENTINA OBRERA

специально для РАБКОР