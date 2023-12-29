Дунцовой отказали в регистрации

В преддверии праздника многие люди продолжают верить в чудо. Дед мороз придет с подарками, в новом году исчезнет все плохое и останется все хорошее, в России будут честные выборы, всех зарегистрируют, возможно станет победить на выборах с 30 миллионной поддержкой… В предыдущей своей статье «Кац* и Надеждин предлагают победить?» я написал весьма четко – на данных выборах победить невозможно. Вместе с этим необходимо стратегически подходить к данному процессу в целях самоорганизации и агитации. Однако я значительно недооценил Екатерину Дунцову, написав о ней весьма коротко. Действительно, не думал, что станет возможным такой резкий взлет ее популярности. В отличие от Надеждина она не обладает политическим опытом, она весьма периферийный и не сильно харизматичный кандидат. Но при этом ее чаще всего гуглят, у нее почти 300 тысяч подписчиков в ее тг-канале, ее публично поддержали Максим Кац и Екатерина Шульман (признана «иноагентом»), она раньше всех смогла собрать инициативную группу. В чем же феномен такого резкого взлета популярности Дунцовой? Конспирологи свяжут это с поддержкой кандидата от опального олигарха Ходорковского (признан «иноагентом») и правда, эта тема весьма двойственна. Екатерина сотрудничает с одной из организаций которая аффилирована с Ходорковским и на вопрос журналистки Шихман (признана «иноагентом») к Дунцовой, знакома ли она с Ходорковским, Екатерина ответила весьма неуверенно.

Но дело вовсе не в конспирологии и не в том, кто с кем сотрудничает. Когда в общественно-политический процесс вовлечены массы – десятки, а то и сотни тысяч человек, это уже не конспирология, это политическая тенденция, которую выражает определенный слой населения. Феномен Дунцовой заключается не в том, что она обладает большой харизмой или сильной политической программой. Ни того, ни другого у нее нет. Ее главная особенность – она говорит только об одной теме и весьма значимой в данной ситуации: спасение страны и выход из того положения, в котором оказалось отечество. Можем это назвать «патриотическими лозунгами», которые активно применяет Дунцова в наиболее экстремальное для страны время. Власть на протяжение долгого времени сама продавала патриотизм, получив в итоге обратный эффект – он сам стал окрашиваться в разные цвета. Безусловно левые не должны бросаться в угар подобного патриотизма и слепо верить ему. Лев Толстой был весьма точен, когда критиковал государственный патриотизм за «рабское подчинение». Вместе с этим, отметить характерную тенденцию точно нужно.

Придя в ЦИК, Дунцова получила весьма логичный итог – отказ в регистрации. Она пойдет в суд, будет бороться за свое выдвижение1. Екатерина также уже направила свое обращение к партии «Яблоко» с призывом о своем выдвижении от либеральной партии. На что получила весьма ожидаемый эффект. Сначала Явлинский и Рыбаков колебались, говорили, что исключать ничего невозможно, в том числе и выдвижение кандидатки, а потом зампредседатель Яблока Максим Круглов заявил, что Дунцову в партии никто не знает и вообще: «Мы считаем, что в сложившихся условиях это не выборы и кандидат с антивоенной позицией (в условиях в том числе фальсификаций) наберет меньше одного процента, что дискредитирует саму антивоенную позицию и легитимизирует режим»2 Напомню, Яблоко вовсе не из высокоморального опасения получить меньше 1 % отказывает Дунцовой, а скорее партийное руководство просто не хочет позлить администрацию президента на своем пути к становлению «партией власти»3.

Вместе с этим мы видим, что в свою очередь была серьезная опасность, что партия «Гражданская инициатива» просто не сможет провести съезд. Но несмотря на недавний раздрай в штабе кандидата Надеждина Борису все же удалось наладить ситуацию. Съезд был проведен, инициативную группу Надеждина зарегистрировали и теперь он может собирать подписи и заниматься предвыборной агитацией. Именно предвыборная агитация, напоминаю, самая важная составляющая процесса. На этих выборах невозможно победить, но можно агитировать, можно самоорганизовываться. Екатерина Дунцова несмотря на то, что с вероятностью 99 % уже выбыла из предвыборного процесса, все же поспособствовала этой самоорганизации. Теперь данная деятельностью передана другому кандидату – Борису Надеждину. По мере развития событий будем внимательно следить за этим.

Автор: А.В.

*Признан «иноагентом»

1 На данный момент апелляция Дунцовой в Верховный Суд была отклонена https://t.me/rabkor/14338

2 Интервью Круглова тг-каналу Sota – https://tlgrm.ru/channels/@sotaproject/71269

3 Цитата из речи Явлинского на 22 съезде партии, полный текст выступления размещён на сайте Явлинского https://www.yavlinsky.ru/article/yabloko-dolzhno-stat-partiej-vlasti/