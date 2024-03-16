Дискуссии на Рабкоре о выборах президента и тактике левых

С момента старта президентской кампании левые дискутировали по поводу тактики в отношении этой процедуры, имитационный характер которой все из них прекрасно понимали. Однако внезапный и острый интерес к внесистемным антивоенным кандидатам Екатерине Дунцовой и Борису Надеждина показал, что потенциал протестных настроений в стране не так мал, как это представляет хорошо оплаченные рупоры кремлевской идеологии. Дунцова не прошла даже этап регистрации кандидатом, а вокруг Надеждина закрутился довольно любопытный сюжет. Власть, точнее, всевидящая и вездесущая Администрация президента, вполне возможно, одобрила выдвижение Надеждина с целью выделить ему на своих «хорошо управляемых» выборах пару процентов в качестве доказательства того, что антивоенная позиция в России крайне непопулярна. Но неожиданно не только для власти, но и для самого себя вдруг стал центром притяжения социального недовольства. В пункты сбора подписей в поддержку единственного антивоенного кандидата выстроились очереди, у штаба Надеждина не было отбоя от волонтеров, в результате реальных подписей было собрано намного больше, чем требовалось.

Власть, конечно, опомнилась и пресекла регистрацию Надеждина, лишив антивоенных и демократически настроенных избирателей последнего приемлемого кандидата. Нынешние президентские выборы, похоже, войдут в историю как самые неконкурентные выборы в истории постсоветской России.

Среди левых не было единства по поводу кандидатуры Надеждина, часть левых политиков, в том числе Борис Кагарлицкий (признан иноагентом), полагали, что нужно концентрировать тактику левых вокруг поддержки Бориса Надеждина, который, может быть, и против своей воли, стал точкой сборки протестных и антивоенных настроений. Таких же взглядов придерживался и частый гость Рабкора, историк и блогер Александр Штефанов (признан иноагентом). В то же время довольно влиятельным было мнение о том, что Надеждин – либо кремлевский проект, либо просто пустышка, которая не пройдет регистрацию и исчезнет с политического поля навсегда. Вменялись Надеждину в вину и его связи с Кириенко, и членство в либеральных партиях, и поддержка националистов. Политик Михаил Лобанов (признан иноагентом) при этом высказывал мысль, что крайне важно не допустить раскола левых по поводу фигуры Надеждина.

После отказа в регистрации Надеждина вновь встал вопрос о тактике левых в отношении того, что депутат Мосгордумы Евгений Ступин (признан иноагентом) назвал «процедурой, имитирующей выборы». Были призывы, в том числе со стороны Союза Марксистов, объявить бойкот выборам, занявшись в дни голосования живой агитацией за самоорганизацию, профсоюзы, за коллективное действие. Однако большинство левых отвергли идею бойкота, как действия, не имеющего смысла в условиях отмены порога явки и отработанных методах фальсификации выборов, в том числе и с помощью неиспользованных бюллетеней.

Системные левые, связанные с КПРФ, стали активно агитировать за Николая Харитонова. Активно поддерживает Харитонова член КПРФ, известный политик и блогер Николай Бондаренко. В дебатах на Рабкоре такую позицию отстаивал главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. Его основные аргументы сводились к следующему. Николай Харитонов выдвинут от партии КПРФ, единственной по-настоящему оппозиционной партии в стране с устойчивым электоратом и развитой региональной структурой. У КПРФ есть логичная социально ориентированная программа, которая учитывает интересы и потребности большинства населения. ни один бойкот, ни один призыв к порче бюллетеней в нашей стране никогда не приводил ни к каким результатам. В структуре нашего атомизированного общества такие сценарии не работают. Голоса, отданные за Харитонова – это голоса за КПРФ, единственную в стране партию, ставящую своей цель построение социализма и единственного политического субъекта, способного осуществить назревшие социальные преобразования в стране. Относительно высокий уровень поддержки Харитонова на выборах покажет популярность КПРФ, что сможет спасти коммунистическую партию от возможного демонтажа, который стал политической катастрофы для России.

Георгию Федорову возражал Михаил Лобанов, выступающий от левой коалиции «Справедливый мир». Он говорил о том, что на нынешних выборах нет кандидатов не только с антивоенными, но даже с умеренно левыми взглядами. КПРФ – не партия, руководство которой активно борется против минимальных демократических и антивоенных тенденций внутри себя, изгоняя несогласных с позицией руководства партии (последнее время почти полностью совпадающих с позицией Кремля, кроме разве что громких слов о социализме и коммунизме). КПРФ не будет защищать свои голоса, как она не стала этого делать в 2021 году, несмотря на стихийные протесты против фальсификаций. Александр Штефанов, выступающий в дискуссии с Михаилом Лобановым, поддержал его критику КПРФ и отметил, что в 2021 году Зюганов не явился на митинги сторонников своей партии, выступивших против кражи голосов у КПРФ, потому что в этом время на встрече с Путиным полностью признал результаты выборов.

Евгений Ступин и Михаил Лобанов в эфире Рабкора отстаивали тактику коалиции «Справедливый мир». И Евгений Ступин, и Михаил Лобанов утверждали, что бойкот совершенно точно не сработает, условиях низкого порога явки, поэтому левые и не призывают к бойкоту, они призывают голосовать против всех тем способом, который позволяет действующее законодательство. Ни один кандидат в бюллетенях 15-17 марта не является реальным представителем оппозиции, ни один из них не является антивоенным демократическим кандидатом. Более того, все эти кандидаты и их партии голосовали и за СВО, и за продолжение военных действий, и за репрессивные законы, принимаемые Государственной Думой. Поэтому левые призывают выразить свое отношение к выборам, в которых реально нет альтернативы. Коалиция «Справедливый мир» призвала всех избирателей, выступающих за демократию и мир, прийти на участки ровно в полдень 17 марта и проголосовать против всех. Важным с точки зрения участников коалиции является тот факт, что люди с антивоенными и демократическими убеждениями смогу увидеть друг друга, смогут понять, что они не одиноки, что у них есть союзники. Коалиция выпустила манифест «Нам нужен справедливый мир» с тезисами программы демократических преобразований в России.

Михаил Лобанов дискутировал на Рабкоре с политологом Александром Кыневым, считающим разумным выборов Владислава Даванкова, кандидата от партии «Новые люди». Кынев приводил аргументы, довольно типичные для сторонников Даванкова, за которого, к слову, будет голосовать и Борис Надеждин. Александр Кынев подчеркивал умеренно либеральную и даже отчасти демократическую программу Даванкова, отсутствие у него агрессивной риторики. Полагают, что это единственный антивоенный кандидат «здравого смысла», а вот голосование “против всех” не принесет пользы, консолидация не сработает, власти сделают все, чтобы этому помешать. Михаил Лобавнов утверждал, что «Новые люди» – это такой же прокремлевский проект, как и все, что на фоне военной операции и масштабных репрессий выборы – это повод для консолидации граждан, выступающих против милитаризации страны, и количество испорченных бюллетеней, которые покажут, сколько людей за мир, будет в отчете ЦИК. Власти не смогут с этим не считаться. Александр Кынев настаивал на том, что ДЭГ и трехдневное голосование, к которому власть будет активно принуждать избирателей, сделает тактику «Протестного полдня» провальной, а недействительные бюллетени никак не покажут реальную статистику протеста, потому что среди нельзя будет выделить именно протестные, а не просто случайно испорченные.

Коалиция «Справедливый мир» считает, акция «Полдень против Путина» может стать отправным моментом для сплочения левых и для консолидации вокруг них антивоенно и демократически настроенных граждан.