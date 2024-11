Причины поражения Камалы Харрис: разочарование слева

Впечатляющее преимущество Трампа и республиканцев на президентских выборах 5 ноября, а также на выборах в Конгресс, где республиканцы взяли Сенат и получают большинство в Палате представителей, заставляет искать причины поражения Харрис и демократов. В своей статье «Время реванша: маятник, который слишком далеко ушел влево, избиратели толкнули в обратную сторону» Иван Курилла справедливо отмечает, что демократы не смогли правильно интерпретировать феномен Трампа, полагая его победу над Хиллари Клинтон в 2016 случайностью, которая была исправлена победой Байдена в 2020. Хотя, если бы не эпидемия ковида и спровоцированное ею падение экономики, Трамп мог победить Байдена и в 2020, а его победа в 2024 продемонстрировала, что это серьезный тренд, который демократы неверно интерпретировали.

Курилла полагает, что Трампу помогла слишком левая прогрессистская политика демократов, которая отпугнула центристски-настроенных демократов, а также привела к избирательным урнам целую страту, ранее не голосовавших избирателей-маргиналов, полагавших, что на этих выборах нет их представителей. И только появление Трампа рекрутировало эту ранее несущественную или малосущественную часть избирателей в политику. То есть и здесь избиратели отреагировали на правый тренд, осуществляемый Трампом, который оказался куда более привлекательным, чем левая повестка демократов.

Однако, не отрицая отмеченной тенденции, имеет смысл рассмотреть и противоположный тренд – разочарование в демократах избирателей с левыми взглядами, не нашедших в президентском предложении сначала Байдена, а потом сменившей его Харрис своих ожиданий. И есть основания утверждать, что это разочарование было никак не менее массовым и сокрушительным для электоральных амбиций демократов.

Дело в том, что в политической повестке демократов и Байдена-Харрис традиционный акцент делается на ряде их вчера еще очень провокативных прогрессистских лозунгов, касающихся поддержки таких меньшинств, как ЛГБТ, гей-браков, борьбы с гомофобией, а также появившуюся из-за давления Трампа на Верховный суд проблемам с запретами или ограничениями легального проведения абортов, что та же Харрис сделала чуть ли не главной темой своей предвыборной агитации. Однако новизна, радикальность и, главное, действенность этой повестки сомнительна. Во многом борьба с гомофобией – это вчерашний день, борьба с ветреными мельницами, ни гей-браки, ни права ЛГБТ не оспариваются никем из влиятельных республиканцев, в том числе Трампом, и вообще не существуют как реальный раздражитель. Общественный консенсус сделал эту тему уже отыгранной, а вот то, что демократы продолжат артикулировать ее как невероятно важную и современную, указывает на отсутствие у демократов той повестки, которая реально волнует их рядовых сторонников и тем более потенциальных избирателей из числа колеблющихся.

В определенном смысле попытка сплотить свой электорат вокруг лозунгов с критикой гомофобии и защиты ЛГБТ – это та же система фиктивных целей, которые использует Путин или власти Грузии в попытке объяснить свою политику, не делая акцент на действительно важных проблемах и даже намеренно затушевывая их.

Если говорить о проблемах, на которые демократы, ведомые Байденом-Харрис, старательно не обращали внимания в своем предвыборном разговоре со сторонниками, есть целый ряд экономических и политических аспектов. Прежде всего, это инфляция, невероятно выросшая за четырехлетие президенства Байдена (и лишь отчасти компенсированная накануне выборов), и то, как Харрис старательно обходила эту тему, заменяя ее разговором на тему запрета абортов республиканцами, это попытка надеть маску на рану. Вместо того чтобы объяснять, какие именно ошибки и процессы привели к столь болезненному росту инфляции, а также как она в своей политике будет их решать, Харрис строила свои выступления на эмоциональной критике Трампа, на все лады мусолила тему абортов, что вряд ли способствовало росту ее популярности среди избирателей и разительно отличалось от ее же позиции во время демократических праймериз в 2019, когда Харрис была значительно левее и именно с левых позиций атаковала Байдена.

Не менее важным стал и ряд политических проблем, в частности война на Ближнем Востоке, карательная операция Израиля после теракта 7 октября 2023, продолжающаяся уже второй год, несмотря на критику действий израильского правительства как на международном уровне, так и среди избирателей-демократов.

Тренд на критику политики Израиля по отношению к палестинцам давний в демократической среде, особенно среди молодых демократов, но далеко не только молодых. И не только демократов. По данным Center for Economic and Policy Research (CEPR) 52% американцев в марте 2024 года, то есть в разгар операции Израиля против Газы, хотели бы прекращения поставок любых видов американского оружия Израилю, пока операция в Газе не будет прекращена. При этом 62% избирателей, проголосовавших в 2020 году за Байдена, согласны с утверждением «США должны прекратить поставки оружия Израилю до тех пор, пока Израиль не прекратит нападения на население Газы», ​​и только 14 процентов не согласны с этим утверждением. По более свежим июньским опросам CBS, которые комментирует издание The Intercept, за полное прекращение отправок оружия Израилю выступает 77 процентов демократов и почти 40 процентов республиканцев. Однако вместо отклика на запрос своих избирателей Харрис в последние недели перед выборами, напротив, начала заигрывать с правым электоратом Трампа, что не привело положительному результату.

Понятно, что приведенные выше цифры могут быть скорректированы новыми опросами, но сам тренд очевиден – избиратели-демократы требовали от Байдена-Харрис существенной коррекции политической линии, на что Байден отвечал сообщениями об очередной поездке его госсекретаря Блинкена на Ближний Восток, который уговаривал Нетаньяху прекратить или хотя бы приостановить операцию в Газе, которая существенным образом вредила электоральным позициям демократов.

Харрис же практически игнорировала эту тему, и когда за месяц до выборов она беседовала с Даной Баш из CNN, то просто не ответила на вопрос журналистки: «Вы бы приостановили поставки некоторых американских вооружений в Израиль? Именно этого хотят от вас многие прогрессивные левые». Харрис обошла этот вопрос, заговорила о прекращении огня и, в конечном итоге, заявила, что не откажется от политики администрации Байдена по вооружению Израиля. Однако опросы политических предпочтений американского избирателя показывают, что она таким образом игнорирует не только «левых прогрессистов»: большинство избирателей поддерживают прекращение поставок оружия в Израиль, а поддержка эмбарго на поставки оружия растет и среди республиканцев. И это не могло не сказаться на результатах голосования 5 ноября.

Почему Харрис и видные демократы не посчитали возможным откликнуться на запрос большинства своих избирателей? Потому что руководство демократической партии имеет двойную лояльность: конечно, оно зависит от мнения рядовых избирателей во время выборов, но не менее зависит от богатых спонсоров, которые помогли Харрис собрать рекордную сумму, превышающую миллиард долларов, что вроде как должно было обеспечить победу, но «обеспечило» ее. Потому что крупные спонсоры отвергали политику большего давления на Израиль, сетуя на то, что критика Израиля неизбежно оборачивается ростом антисемитизма. Но, как показывают последние выборы, почти вдвое бо́льшая сумма от спонсоров, полученных Харрис, не обеспечили ей победу в ситуации, когда рядовые избиратели требовали от демократов совсем других решений и другой политики.

Вообще ситуация, когда руководство демократической партии не откликается на требования своих сторонников, а выбирает линию, более соответствующую интересам крупных доноров и руководителей партии, не нова. На тех же выборах 2016 года, за номинацию от демократической партии спорили Хиллари Клинтон и Берни Сандерс, и хотя по многочисленным опросам более левый Сандерс имел более внушительные цифры преимуществ над Трампом, Национальный комитет демократов со скандалом, ставшим достоянием общественности после известной публикации Wikileaks, продавил выдвижение Клинтон, что стало одной из причин первой победы Трампа.

В любом случае, анализируя причины того, что голосовать за Харрис пришло на 12 миллионов меньше, чем голосовало за Байдена в 2020, не увидеть разочарования в политике демократов его более левоориентированных сторонников невозможно. И это не только молодые демократы, но избиратели из латиноамериканских стран, которые, за исключением эмигрантов из Кубы и Венесуэлы, в основном левоориентированные и их решительно не устроила недостаточно социально-направленная политика демократов и молчание о планах здесь от Харрис. Это же стало и причиной разочарования традиционно демократического чернокожего избирателя, которого не вдохновил тот факт, что кандидат от их партии тоже чернокожая Харрис, и проголосовали за нее намного менее массово, чем раньше, ибо не нашли в ее лице защитника своих социальных и политических интересов.

Поэтому тезис Куриллы о том, что слишком прогрессистская политика демократов привела к отказу от поддержки Харрис более центристски настроенных избирателей, стоит подкорректировать, что прогрессистская политика демократов во многом витринная, декларативная, имеющая отношение к лозунгам, актуальным вчера, если не позавчера. Ими руководство демократов пыталось закамуфлировать тот очевидный факт, что на запросы, действительно массовые для своей партии и куда более левые не только в политике, но и в экономике, ни Байден за свое четырехлетие, ни Харрис – не откликнулись. В том числе потому, что прогрессистские лозунги – бесплатны, их можно с пафосом повторять, но платить за них реальными деньгами не нужно. И следовательно, можно не принимать решения, способные огорчить и оттолкнуть от партии крупных спонсоров, которым тоже витринный прогрессизм более импонирует, чем реальный.

Понятно, что по сравнению с республиканцами позиция демократической партии остается более левой и социально направленной, но недостаточно левой, чтобы в условиях инфляции и наступления правых не разочаровать своих постоянных избирателей, не говоря уже о привлечении новых.

Автор: Михаил Берг