Масштаб диагностированных страдающих Патологическим накопительством растёт. Виноват ли капитализм?

Масштаб диагностированных страдающих Патологическим накопительством (Синдром Плюшкина) растёт. Виноват ли капитализм?

После смерти матери Джейн они с сестрой вытащили множество чемоданов, набитых полиэтиленовыми пакетами, которые мать хранила на чердаке и под кроватью. «Мы постоянно говорили ей выбросить всё это. Но она расстраивалась и говорила: “Нет, мне это нужно”», — говорит 54-летняя Джейн. Помимо пакетов, мама Джейн не могла выбросить ещё много чего: мыло десятилетней давности, коробки, ржавые ключи без замков, сломанные карандаши и ручки, которые давно высохли, — малая часть того барахла, которое загромождало пространство её дома.

Патологическое накопительство понимается как перманентная неспособность человека избавиться от вещей — независимо от их ценности или функциональности, — что приводит к сумбурному складированию, влияющему на качество его жизни. В 2013 году эта компульсия в её наиболее изнурительной форме была официально признана психическим расстройством в DSM-5 (прим. переводчика — руководство по психическим расстройствам США).

Накопительство также отражает наши сложные отношения с материальными ценностями — отношения, сформированные капиталистической культурой, которая увековечивает и извлекает выгоду из всё возрастающего потребления. Ссылаясь на рост случаев накопительства в США, статья в Jacobin за 2021 год отмечает, что капитализм может лежать в основе накопительства, поскольку он «создаёт одновременно условия дефицита и излишка — фундаментальное условие лишения собственности и бесконечного приобретения для заполнения пустоты». Таким образом, капиталистическая экономическая система построена на создании потребности там, где её нет.

Этот инстинкт складировать вещи, похоже, передался Джейн от её матери. От книг и сувениров до лекарств — каждая доступная поверхность в её доме завалена всевозможными предметами. «Иногда вы начинаете чувствовать себя виноватым из-за того, что у вас так много вещей. Но мне всё это нужно», — говорит она.

Расстройство накопительства — распространённое состояние, и на Западе его случаи неуклонно растут, пишет доктор Карен Штольцнов в Psychology Today, указывая на то, что попытка защитить себя от неопределённого будущего может быть причиной роста накопительства. Эта неопределённость также вызывается конфликтом между ощущаемой потребностью иметь и нехваткой вещей и ресурсов.

В нескольких исследованиях указывалось, что капитализм приводит к всё большей социальной изоляции и одиночеству по мере того, как наше время, производительность и энергия направляются на поддержание системы. Он создаёт конкуренцию между людьми, уничтожает основы отношений и порождает неуверенность. Эта социальная изоляция и вытекающая из неё потребность во внешней безопасности затем приводят к тому, что у людей развивается нездоровая привязанность к имуществу.

«Когда наша потребность не удовлетворяется людьми, предметы могут служить заменой», — говорится в статье в The Conversation. Люди, которые копят, часто испытывают межличностные трудности, заставляющие их очеловечивать предметы, чтобы компенсировать свои неудовлетворённые социальные потребности, поясняется в статье. «Чем больше ассоциация между вещами и людьми, тем выше склонность к импульсивным покупкам и приобретательству».

Эта привязанность к предметам для накопителей может стать более ценной, чем их отношения с людьми, что приводит к сильному эмоциональному стрессу при перспективе расставания с вещами. В одном исследовании изучалось, каким образом объекты, которыми владеет человек, рассматриваются как продолжение его «я», потеря которого может восприниматься как угроза самоидентификации. Денежная стоимость здесь не играет значительной роли — важнее опыт, связанный с объектами.

Джейн добавляет, что, помимо сентиментальной ценности объектов, «я чувствую, что я решаю не только за себя, ведь, возможно, следующее поколение найдёт какую-то ценность или применение для этой вещи. Вещь не только твоя, чтобы ты её выбрасывала».

Согласно статье в Psychology Today, накопительство также может возникнуть из-за травматических переживаний в прошлом, когда навязчивый шопинг и потребность сохранять объекты становятся механизмом преодоления горя, потери или даже посттравматического синдрома. «Чем больше аккумулируют накопители, тем более изолированными они себя чувствуют от мира и его опасностей. Но, конечно, чем больше они накапливают, тем более изолированными они и становятся от внешнего мира, включая семью и друзей», — пишет психолог доктор Грегори Янц.

Вопрос, кто и почему копит, также становится центральным не только для понимания этого поведения, но и его возможных связей с достатком человека. Исследование 2008 года, в котором рассматривалась распространённость накопительства в связи с доходом домохозяйства, показало, что «вероятность накопительства была более чем в четыре раза выше в самых бедных домохозяйствах по сравнению с самыми богатыми». Нехватка необходимых ресурсов может привести к «патологическому желанию копить вещи, которые могут когда-нибудь понадобиться, даже если невозможно сказать, как или когда», — отмечалось в статье Jacobin.

Роскошь иметь доступное пространство — это ещё одно место, где привилегия пересекается с опытом накопления. «Если бы я жил в большом, шикарном доме и имел бы такое количество книг на полках, они бы назвали это библиотекой… Но поскольку я живу в хибаре, и я из низшего класса, у меня патологическое накопительство», — сказал The Guardian Дэвид Вудс, муниципальный служащий.

Более того, поскольку технологии продолжают проникать в нашу повседневную жизнь, накопительство больше не ограничивается материальными предметами. Ранее в этом году исследователи представили идею «цифрового накопительства». Такие примеры поведения могут быть знакомы многим из нас: непрочитанные информационные бюллетени, скапливающиеся в наших почтовых ящиках, скриншоты веб-страниц, которые, как мы считаем, нужно архивировать, изображения и видео, которые мы, возможно, никогда не пересмотрим, но которые увековечивают воспоминания в облаке, одновременно поедая место для хранения.

В статье в The Conversation исследователи указали, что цифровое накопительство может расти быстрее, чем физическое накопление товаров, поскольку ограничения пространства в сети видны не сразу и могут быть легко расширены за плату. Простота хранения больших объёмов информации в сети также может скрывать тот факт, что наше использование технологий сегодня монополизировано платформами, чья прибыль зависит от коммерциализации нашей жизни в форме данных — центрального принципа цифрового капитализма.

Несмотря на растущую распространённость благодаря онлайн-шоппингу, накопительство по старинке интерпретируется как лень и неряшливость — что игнорирует последствия данного синдрома для психического здоровья и острые расстройства, которые его сопровождают. Кроме того, хоть на Западе осведомлённость выросла значительно, в статье 2021 года отмечалось, что по-прежнему мало данных о его распространённости в странах с низким и средним уровнем дохода, что подчёркивает необходимость повышения как осведомлённости, так и диагностирования.

Как состояние психического здоровья, накопительство является комплексной проблемой. Многие накопители могут не хотеть обращаться за лечением или не признавать, что у них изначально есть проблема. Терапия, лекарства и группы поддержки — вот некоторые распространённые способы лечения этой компульсии. Однако большинство продолжают «страдать молча» из-за смущения или вины, связанных с их складами барахла.

Режиссёр и визуальный антрополог Кайла Болтон также отмечает, что, хоть медикаментозная терапия и важна, она возлагает бремя решения этой проблемы на накопителей как на отдельных лиц. «Таким образом, это освобождает наши общества от коллективной ответственности за создание и увековечение условий, в которых возникает и существует этот тип поведения».

Таким образом, накопительство следует рассматривать в более широкой социально-культурной среде, которая подталкивает к накоплению сверх меры, особенно во времена социально-экономической неопределённости. По мере того как на Западе сообщается о росте случаев, накопительство становится всё более серьёзной проблемой для психосоциального благополучия многих, кто страдает от его негативных последствий. Его связь с нашей капиталистической культурой делает это поведение более сложным для лечения, поскольку базовая система усугубляет компульсию, позволяя процветать тому, что может быстро стать пагубным.

Автор: Анания Синкх

Переводчик: З.Александриди

Июнь, 2025