Главная Рубрики Анализ 2025 Июль Масштаб диагностированных страдающих Патологическим накопительством растёт. Виноват ли капитализм?

Масштаб диагностированных страдающих Патологическим накопительством растёт. Виноват ли капитализм?

Масштаб диагностированных страдающих Патологическим накопительством растёт
Масштаб диагностированных страдающих Патологическим накопительством (Синдром Плюшкина) растёт. Виноват ли капитализм?

После смерти матери Джейн они с сестрой вытащили множество чемоданов, набитых полиэтиленовыми пакетами, которые мать хранила на чердаке и под кроватью. «Мы постоянно говорили ей выбросить всё это. Но она расстраивалась и говорила: “Нет, мне это нужно”», — говорит 54-летняя Джейн. Помимо пакетов, мама Джейн не могла выбросить ещё много чего: мыло десятилетней давности, коробки, ржавые ключи без замков, сломанные карандаши и ручки, которые давно высохли, — малая часть того барахла, которое загромождало пространство её дома.

Патологическое накопительство понимается как перманентная неспособность человека избавиться от вещей — независимо от их ценности или функциональности, — что приводит к сумбурному складированию, влияющему на качество его жизни. В 2013 году эта компульсия в её наиболее изнурительной форме была официально признана психическим расстройством в DSM-5 (прим. переводчика — руководство по психическим расстройствам США).

Накопительство также отражает наши сложные отношения с материальными ценностями — отношения, сформированные капиталистической культурой, которая увековечивает и извлекает выгоду из всё возрастающего потребления. Ссылаясь на рост случаев накопительства в США, статья в Jacobin за 2021 год отмечает, что капитализм может лежать в основе накопительства, поскольку он «создаёт одновременно условия дефицита и излишка — фундаментальное условие лишения собственности и бесконечного приобретения для заполнения пустоты». Таким образом, капиталистическая экономическая система построена на создании потребности там, где её нет.

Этот инстинкт складировать вещи, похоже, передался Джейн от её матери. От книг и сувениров до лекарств — каждая доступная поверхность в её доме завалена всевозможными предметами. «Иногда вы начинаете чувствовать себя виноватым из-за того, что у вас так много вещей. Но мне всё это нужно», — говорит она.

Расстройство накопительства — распространённое состояние, и на Западе его случаи неуклонно растут, пишет доктор Карен Штольцнов в Psychology Today, указывая на то, что попытка защитить себя от неопределённого будущего может быть причиной роста накопительства. Эта неопределённость также вызывается конфликтом между ощущаемой потребностью иметь и нехваткой вещей и ресурсов.

В нескольких исследованиях указывалось, что капитализм приводит к всё большей социальной изоляции и одиночеству по мере того, как наше время, производительность и энергия направляются на поддержание системы. Он создаёт конкуренцию между людьми, уничтожает основы отношений и порождает неуверенность. Эта социальная изоляция и вытекающая из неё потребность во внешней безопасности затем приводят к тому, что у людей развивается нездоровая привязанность к имуществу.

«Когда наша потребность не удовлетворяется людьми, предметы могут служить заменой», — говорится в статье в The Conversation. Люди, которые копят, часто испытывают межличностные трудности, заставляющие их очеловечивать предметы, чтобы компенсировать свои неудовлетворённые социальные потребности, поясняется в статье. «Чем больше ассоциация между вещами и людьми, тем выше склонность к импульсивным покупкам и приобретательству».

Эта привязанность к предметам для накопителей может стать более ценной, чем их отношения с людьми, что приводит к сильному эмоциональному стрессу при перспективе расставания с вещами. В одном исследовании изучалось, каким образом объекты, которыми владеет человек, рассматриваются как продолжение его «я», потеря которого может восприниматься как угроза самоидентификации. Денежная стоимость здесь не играет значительной роли — важнее опыт, связанный с объектами.

Джейн добавляет, что, помимо сентиментальной ценности объектов, «я чувствую, что я решаю не только за себя, ведь, возможно, следующее поколение найдёт какую-то ценность или применение для этой вещи. Вещь не только твоя, чтобы ты её выбрасывала».

Согласно статье в Psychology Today, накопительство также может возникнуть из-за травматических переживаний в прошлом, когда навязчивый шопинг и потребность сохранять объекты становятся механизмом преодоления горя, потери или даже посттравматического синдрома. «Чем больше аккумулируют накопители, тем более изолированными они себя чувствуют от мира и его опасностей. Но, конечно, чем больше они накапливают, тем более изолированными они и становятся от внешнего мира, включая семью и друзей», — пишет психолог доктор Грегори Янц.

Вопрос, кто и почему копит, также становится центральным не только для понимания этого поведения, но и его возможных связей с достатком человека. Исследование 2008 года, в котором рассматривалась распространённость накопительства в связи с доходом домохозяйства, показало, что «вероятность накопительства была более чем в четыре раза выше в самых бедных домохозяйствах по сравнению с самыми богатыми». Нехватка необходимых ресурсов может привести к «патологическому желанию копить вещи, которые могут когда-нибудь понадобиться, даже если невозможно сказать, как или когда», — отмечалось в статье Jacobin.

Роскошь иметь доступное пространство — это ещё одно место, где привилегия пересекается с опытом накопления. «Если бы я жил в большом, шикарном доме и имел бы такое количество книг на полках, они бы назвали это библиотекой… Но поскольку я живу в хибаре, и я из низшего класса, у меня патологическое накопительство», — сказал The Guardian Дэвид Вудс, муниципальный служащий.

Более того, поскольку технологии продолжают проникать в нашу повседневную жизнь, накопительство больше не ограничивается материальными предметами. Ранее в этом году исследователи представили идею «цифрового накопительства». Такие примеры поведения могут быть знакомы многим из нас: непрочитанные информационные бюллетени, скапливающиеся в наших почтовых ящиках, скриншоты веб-страниц, которые, как мы считаем, нужно архивировать, изображения и видео, которые мы, возможно, никогда не пересмотрим, но которые увековечивают воспоминания в облаке, одновременно поедая место для хранения.

В статье в The Conversation исследователи указали, что цифровое накопительство может расти быстрее, чем физическое накопление товаров, поскольку ограничения пространства в сети видны не сразу и могут быть легко расширены за плату. Простота хранения больших объёмов информации в сети также может скрывать тот факт, что наше использование технологий сегодня монополизировано платформами, чья прибыль зависит от коммерциализации нашей жизни в форме данных — центрального принципа цифрового капитализма.

Несмотря на растущую распространённость благодаря онлайн-шоппингу, накопительство по старинке интерпретируется как лень и неряшливость — что игнорирует последствия данного синдрома для психического здоровья и острые расстройства, которые его сопровождают. Кроме того, хоть на Западе осведомлённость выросла значительно, в статье 2021 года отмечалось, что по-прежнему мало данных о его распространённости в странах с низким и средним уровнем дохода, что подчёркивает необходимость повышения как осведомлённости, так и диагностирования.

Как состояние психического здоровья, накопительство является комплексной проблемой. Многие накопители могут не хотеть обращаться за лечением или не признавать, что у них изначально есть проблема. Терапия, лекарства и группы поддержки — вот некоторые распространённые способы лечения этой компульсии. Однако большинство продолжают «страдать молча» из-за смущения или вины, связанных с их складами барахла.

Режиссёр и визуальный антрополог Кайла Болтон также отмечает, что, хоть медикаментозная терапия и важна, она возлагает бремя решения этой проблемы на накопителей как на отдельных лиц. «Таким образом, это освобождает наши общества от коллективной ответственности за создание и увековечение условий, в которых возникает и существует этот тип поведения».

Таким образом, накопительство следует рассматривать в более широкой социально-культурной среде, которая подталкивает к накоплению сверх меры, особенно во времена социально-экономической неопределённости. По мере того как на Западе сообщается о росте случаев, накопительство становится всё более серьёзной проблемой для психосоциального благополучия многих, кто страдает от его негативных последствий. Его связь с нашей капиталистической культурой делает это поведение более сложным для лечения, поскольку базовая система усугубляет компульсию, позволяя процветать тому, что может быстро стать пагубным.

Оригинальная статья:

https://www.theswaddle.com/hoarding-disorder-is-on-the-rise-is-capitalism-to-blame

Ссылки, упоминающиеся в статье:

ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/table/ch3.t29/ – DSM-5: Hoarding Disorder

jacobin.com/2021/06/hoarding-hoarders-mental-disorder-capitalism-excess-lack – Capitalism Has a Compulsive Hoarding Problem

psychologytoday.com/us/blog/speaking-in-tongues/202211/hoarding-disorder-is-on-the-rise – Hoarding Disorder Is on the Rise. A look at what’s behind this trend.

tribunemag.co.uk/2021/08/capitalism-is-making-you-lonely – Capitalism Is Making You Lonely

theconversation.com/when-possessions-are-poor-substitutes-for-people-hoarding-disorder-and-loneliness-97784 – When possessions are poor substitutes for people: hoarding disorder and loneliness

sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057740810001038 – Our possessions, our selves: Domains of self-worth and the possession–self link

psychologytoday.com/us/blog/talking-about-trauma/201306/hoarding-reaction-trauma – Hoarding as a Reaction to Trauma

psychologytoday.com/us/blog/hope-for-relationships/201409/the-psychology-behind-hoarding – The Psychology Behind Hoarding

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2483957/ – Prevalence and Correlates of Hoarding Behavior in a Community-Based Sample

theguardian.com/society/2018/aug/18/it-looks-like-youre-a-lazy-idiot-hoarders-welcome-medical-classification – ‘It looks like you’re a lazy idiot’: hoarders welcome medical classification

sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720622001094?dgcid=author – Modern-day hoarding: A model for understanding and measuring digital hoarding

theconversation.com/with-seemingly-endless-data-storage-at-our-fingertips-digital-hoarding-could-be-an-increasing-problem-190356 – With seemingly endless data storage at our fingertips, ‘digital hoarding’ could be an increasing problem

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876135/ – Prevalence of hoarding disorder among primary care patients

nhs.uk/mental-health/conditions/hoarding-disorder/ – Hoarding disorder

impactethics.ca/2020/09/11/medicalization-the-sociocultural-roots-of-hoarding-disorder/ – Medicalization & the sociocultural roots of hoarding disorder

Автор: Анания Синкх

Переводчик: З.Александриди

Июнь, 2025

Рабкор.ру
2-7-2025 Анализ45

Друзья! Мы работаем только с помощью вашей поддержки. Если вы хотите помочь редакции Рабкора, помочь дальше радовать вас уникальными статьями и стримами, поддержите нас рублём!

Роль студентов в левом движении
  См. также  
 
 
 