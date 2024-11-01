

Как высокие цены на еду повышают благосостояние богатых

Повышение цен на питание требует большего регулирования. Предложения Jan Urhahn[1].

Предисловие от переводчика

16 октября прошел Всемирный день продовольствия — международный день ООН, ежегодно отмечаемый с 1979 года. Цель памятной даты — повышение уровня осведомлённости населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой. В честь международного дня предлагаем вам ознакомиться со статьей Jan Urhahn «Как высокие цены на еду повышают благосостояние богатых».

Предприятие по упаковке фруктов в Ceres, Южная Африка

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), до 757 миллионов человек страдают от хронического голода. Почти 30 процентов человечества – 2,22 миллиарда человек – находятся в зоне риска продовольственной нестабильности, а около 2,8 миллиарда человек не имеют денег, чтобы позволить себе здоровое питание. Во многих бедных странах Глобального Юга эта доля составляет до 70 процентов населения. Многие голодают только потому что слишком бедны, чтобы поставить на стол достаточно еды, тогда как на самом деле ее достаточно, чтобы накормить всех.

Причины голода сложны и многообразны. Многие из них связаны с неравными властными отношениями, крайней нищетой, задолженностью многих стран и массовым неравенством в доступе к пахотным землям, воде и семенному материалу. Глобальный продовольственный кризис является частью более широкого многофакторного кризиса, в котором взаимно усиливаются последствия изменения климата и пандемии Ковид-19, экономического и долгового кризисов, а также войн и конфликтов. Это проявилось в виде мирового кризиса цен на продовольствие в 2020-2023 годах, который подстегнул инфляцию, вызванную прибылью[2]. (утрированное объяснение термина на русском можно найти здесь – прим. переводчика). Хеджирование и спекуляции усугубили ситуацию, еще больше взвинтив и без того высокие цены на продовольствие.

На динамику цен влияют, в частности, сильные тенденции концентрации на зерновых рынках. Пять сельскохозяйственных компаний, также называемых ABCCDs (Archer Daniels, Bunge, COFCO, Cargill и Louis Dreyfuss), контролируют от 70 до 90 % мировой торговли зерном и, таким образом, играют решающую роль в формировании цен. В 2022 году их прибыль выросла в три раза по сравнению с периодом 2016-2020 годов; чистая прибыль за этот год составила более 17 миллиардов долларов США.

После пандемии COVID-19 стало ясно, что скачки цен на сырье, энергию и транспорт привели к росту цен, поскольку компании, занимающиеся переработкой и сбытом, пытаются сохранить свою норму прибыли. Именно это явление, известное экономистам как «инфляция продавца», превращает локальные потрясения в общую инфляцию, которая во многом обусловлена корпоративными прибылями. По данным Европейского центрального банка, рост корпоративных прибылей обусловил почти 50 % роста цен для потребителей в 2022-2023 годах.

Инфляция цен на продукты питания достигла пика

В странах с низким средним уровнем дохода инфляция значительно выше, чем в странах со средним и высоким уровнем дохода. В среднем в странах с низким уровнем дохода инфляция цен на продовольствие в 2023 году составила около 30 процентов. Средний мировой показатель составил 6,5 процента. Условия в отдельных странах Глобального Юга сильно различаются. В период с 2022 по 2023 год в Зимбабве была зафиксирована экстремальная годовая инфляция цен на продовольствие в размере 285 процентов, в Венесуэле инфляция составила 158 процентов, в Ливане – 143 процента. В Судане она составила более 60 процентов, а в Египте, Гаити, Кубе и Малави – не менее 30 процентов.

Инфляция снижает реальные доходы населения и тем самым усиливает социальное неравенство. Каждый процентный пункт роста цен на продовольствие приводит к тому, что десять миллионов человек оказываются в крайней нищете. В 2022 и 2023 годах финансовый удар по домохозяйствам с низкими доходами будет в два-три раза сильнее, чем по домохозяйствам с высокими доходами. В 2022 году 20 процентов беднейшего населения США тратили на еду 31,2 процента своих доходов. Для 20 процентов самых богатых эта цифра составит всего 8 процентов. В Германии семьи с низкими доходами также особенно уязвимы перед инфляцией: они тратят на продукты питания 23 процента своего дохода. При этом средний показатель по стране составляет 11 процентов. Это свидетельствует о том, что резкий рост цен на продукты питания является непосредственным фактором перераспределения богатства в сторону богатых.

Нужно больше регулирования

Реальность такова, что системы обеспечения продовольствием очень уязвимы к кризисам и колебаниям цен на продукты питания, имеют экстремальные последствия и требуют строгого регулирования. Правительства разных стран мира должны не только стабилизировать цены на продовольствие, но и ограничить резкие скачки цен. Создание национальных, региональных и глобальных государственных продовольственных хранилищ может помочь стабилизировать цены на мировых сельскохозяйственных рынках и ограничить инфляцию, анализирует известный экономист Изабелла Вебер совместно с Мерле Шулькен в исследовании, опубликованном в июне 2024 года по заказу Фонда Розы-Люксембург, Фонда Генриха Бёлля и компании TMG Research. Кроме того, хранение продовольствия обеспечивает наличие основных продуктов питания и минимизирует риск их нехватки. Хранение в целях продовольственной безопасности может сгладить краткосрочные колебания цен и объемов как для производителей, так и для потребителей и ограничить пики цен.

Еще одной проблемой является повсеместное отсутствие прозрачности в вопросах ценообразования и распределения прибыли. Создание центров мониторинга цен на национальном и региональном уровне позволило бы распределять чистую прибыль по брендам и производителям. Эти данные, если они будут переданы потенциальным государственным буферным фондам продовольствия, могут быть использованы для сдерживания волатильности цен. Центры мониторинга цен также могли бы, например, ввести запрет на покупку продуктов по цене ниже себестоимости, следуя примеру Испании, где такой закон был принят в 2021 году. Это может стать одним из способов наказания розничных продуктовых ретейлеров, которые прибегают к практике ценового демпинга, чтобы увеличить свою прибыль. Чтобы такой запрет сработал, несоблюдение законодательных требований должно караться на достаточно высоком уровне. Это приведет к тому, что фермеры будут иметь более выгодные цены на свою продукцию, а потребители будут защищены от резких скачков цен. В ситуации, когда цены резко взлетают, необходимо также создать инструменты для установления предельных цен, чтобы ограничить цены на продукты питания и гарантировать, что люди смогут позволить себе достаточно еды. Если корпорации получают сверхприбыль, то она должна изыматься через налоги и использоваться для финансирования программ по преобразованию системы обеспечения продовольствием.

Необходимо также положить конец финансиализации рынков важнейших видов сырья, т. е. использованию пахотных земель и сельскохозяйственных товаров в качестве капиталовложений, а также спекуляциям с этим сырьем. Кроме того, определенным игрокам, не имеющим никакого отношения к сельскохозяйственному сектору (например, пенсионным фондам или чистым инвестиционным фондам), следует полностью запретить торговать на рынках товарных фьючерсов. Кроме того, необходимо повысить прозрачность торговли сельскохозяйственными товарами, чтобы ограничить преимущества в доступе к информации таких игроков, как пять сильнейших сельскохозяйственных торговых компаний, ABCCD, и тем самым их власть в финансовых операциях на рынках товарных фьючерсов, а также в других операциях, таких как физическая торговля сельскохозяйственными товарами. Для этого все компании и государства должны быть обязаны сообщать и раскрывать информацию о своих запасах.

Крупные игроки, доминирующие в определенных секторах по всей цепочке поставок, должны быть обузданы с помощью более жесткого антимонопольного законодательства и более широкой политической поддержки его применения. Для того чтобы положить конец дальнейшему формированию монополий и олигополий, необходимо еще больше снизить преграды для разделения компаний, не зависящих от злоупотреблений, и использовать для этого существующую правовую базу.

Источник (оригинал): rosalux.de/news/id/52535

Источник на англ.: rosalux.de/en/news/id/52535 (перевод на англ. – Lyam Bittar и Louise Pain )

Перевод: Артем Д.

[1] Возглавляет программу продовольственного суверенитета Фонда Розы Люксембург, расположенного в Йоханнесбурге, Южная Африка.

[2] Инфляция жадности, или инфляция продавцов, описывает инфляцию, вызванную ростом корпоративных прибылей. Теория предполагает, что такая инфляция может быть вызвана такими механизмами, как взвинчивание цен, установление цен или получение сверхприбылей в результате информационной асимметрии, монопольной власти и внешних потрясений в экономике.