

Нобелевская премия за институты: критика подхода Аджемоглу и Робинсона

Введение

В тот же день, когда Нобелевский комитет объявил о присуждении Нобелевской премии по экономике 2024 года Дэрону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону за их работу по институциям и процветанию, я сам занимался критикой их объяснительной модели в контексте моего нового проекта по государственному управлению в Сербии. Их аргумент, изложенный в книге Почему нации терпят неудачу (2012), заключается в том, что долгосрочный рост зависит от наличия инклюзивных политических и экономических институтов, которые способствуют демократическому участию и справедливым экономическим практикам. Но как эта теория работает в случае с Сербией?

Если рассматривать рост ВВП как показатель способности сербского правительства способствовать экономическому развитию, то динамика демонстрирует некоторые противоречия. Рост ВВП достиг пика около 2008 года, затем стабилизировался на семь лет и вновь ускорился примерно в 2015 году — что совпало с приходом к власти правительства под руководством Сербской прогрессивной партии (СПС). Согласно правящей коалиции, это возрождение оправдывает их превосходство в управлении по сравнению с предыдущими администрациями. Однако, что интересно, Индекс избирательной демократии Сербии (ИИД) и рост ВВП шли параллельно до 2012 года, после чего они разошлись. В то время как демократические стандарты Сербии ухудшались, экономический рост продолжал расти, что позволяет предположить, что процветание стало все больше отвязываться от демократического управления.

Сербия: индекс избирательной демократии и ВВП, 2001–2023 годы



Источник: автор, основано на данных V-Dem и Национального банка Сербии

Это наблюдение ставит фундаментальный вопрос: насколько хорошо недавние экономические успехи Сербии вписываются в модель Аджемоглу и Робинсона?

Модель Аджемоглу, Джонсона и Робинсона: краткий обзор

Исследования Аджемоглу, Джонсона и Робинсона (АДР), удостоенные Нобелевской премии, сосредоточены на связи между институтами и процветанием. По их мнению, инклюзивные институты — те, которые позволяют широкое участие, уважают верховенство закона и сдерживают власть элит — необходимы для долгосрочного экономического роста. Напротив, экстрактивные институты, контролируемые элитами без демократической ответственности, подавляют широкое экономическое участие, что приводит к стагнации и в конечном итоге к упадку.

Их теория, наиболее известная по книге «Почему нации терпят неудачу?», утверждает, что инклюзивные институты были исторически необходимы для развития западных экономик. Они утверждают, что без таких институтов постоянные инновации и устойчивый рост невозможны, поскольку элиты в экстрактивных системах склонны блокировать любое развитие, угрожающее их власти.

Различие между инклюзивными и экстрактивными институтами лежит в основе их объяснения, почему одни страны богаты, а другие остаются бедными. По их мнению, страны, принявшие инклюзивные, либеральные демократические институты, процветают, в то время как страны, управляемые рентными элитами, страдают под властью экстрактивных институтов.

Критика: сербское исключение и за его пределами

Однако Сербия бросает вызов этой модели. Несмотря на ухудшающиеся демократические стандарты и растущую централизацию власти под руководством СПС, Сербия демонстрирует устойчивый рост ВВП. Это расхождение позволяет предположить, что экономические успехи Сербии не зависят от инклюзивных институтов, которые продвигают Аджемоглу и Робинсон.

И другие критики отмечали аналогичные несоответствия. Так, Де Врис утверждает, что связь между демократией и экономическим ростом гораздо сложнее, чем предполагают Аджемоглу и Робинсон. Он указывает на то, что демократии были чрезвычайно редки во время экономического рывка большинства стран, и нет явных доказательств, что демократическое управление необходимо для роста — скорее, в некоторых случаях верно противоположное. Более того, демократия не гарантирует устойчивого роста после рывка.

Это не единичная критика. Ученые, такие как Бранко Миланович, также подвергли жесткой критике модель Аджемоглу и Робинсона, назвав их подход “Википедией с регрессиями”. Он подчеркивает поразительное и неслучайное упущение в их работах — полное отсутствие упоминания коммунизма, который, очевидно, представляет собой сложную систему институтов. Это связано с тем, что функционирование институтов при коммунизме не может быть объяснено в их рамках. В книге Капитализм и ничего больше Миланович указывает на экономический успех Китая и Вьетнама, которые не имеют “инклюзивных” институтов, описанных Аджемоглу и Робинсоном, но достигли одних из самых высоких темпов роста в мире. В «Почему нации терпят неудачу?» Аджемоглу и Робинсон отвергают успехи Китая и Вьетнама как временные, предсказывая, что их рост замедлится, когда их экстрактивные институты “настигнут” их. Однако это предсказание пока не сбылось, и Китай продолжает приближаться к статусу мировой экономической сверхдержавы.

Майкл Робертс, критикующий с марксистских позиций книгу, подчеркивает ограничения модели Аджемоглу и Робинсона. Он задается вопросом, как они объясняют экономические успехи таких стран, как Советский Союз и Китай, если эти режимы обозначены как экстрактивные. Робертс отмечает, что их модель чрезмерно упрощает сложные взаимоотношения между политическими структурами и экономическим ростом, игнорируя роль государственного развития в социалистических системах. Более того, он указывает, что примеры Аджемоглу и Робинсона — такие как демократизация Британии в 19 веке или независимость американских колоний — не учитывают более широкие экономические силы, такие как расширение капитализма, торговля и колонизация, которые способствовали росту.

Широкая марксистская критика

Во многих отношениях модель Аджемоглу, Джонсона и Робинсона (АДР) перекликается с тезисом Фрэнсиса Фукуямы о “конце истории”, который провозглашает западную неолиберальную демократию высшей формой политического и экономического развития. Их теория фактически сводит путь к процветанию к принятию западных либеральных институтов, игнорируя историческую роль капитализма в поддержании неравномерного развития. Как утверждали Баран и Суизи, капитализм на глобальном Юге структурно ограничен своими отношениями с глобальным Севером, который продолжает извлекать прибавочную стоимость из развивающихся экономик.

Моё исследование (совместно с Борисом Кагарлицким*) по иностранным прямым инвестициям (ИПП) на глобальном Юге показывает, как прибавочная стоимость извлекается из периферии теми же либерально-демократическими институтами центра, которые АДР считают вершиной институционального развития. В случае с Сербией экономический рост под управлением режима, который не вписывается в определение “инклюзивного”, бросает вызов упрощенному бинарному разделению на инклюзивные и экстрактивные институты. Рост Сербии подчеркивает, как глобальное неравенство, управляемое теми же капиталистическими механизмами, которые игнорируют АДР, продолжает перекачивать прибавочную стоимость из периферии в центр.

Аджемоглу, Джонсон и Робинсон построили свою модель на основе институциональной экономики, черпая многое из работ Дугласа Норта. Однако подход Норта и его последователей часто был слишком общим, слишком нейтральным с точки зрения ценностей и сосредоточенным в основном на транзакционных издержках институтов. В 1990-е годы, когда эйфория посткоммунистического “конца истории” охватила западные интеллектуальные сферы — от философии до истории и политологии — возник общественный запрос на большую идеологическую определенность. Этот запрос распространился и на экономику, что привело к поиску модели, выходящей за рамки ценностно-нейтрального анализа Норта. АДР ответили на этот запрос, разработав более идеологически ориентированную модель, которая позиционировала либеральные демократические институты как вершину развития.

Этот ограниченный взгляд на демократию имеет серьезные последствия, особенно для левых. Как предупреждает Борис Кагарлицкий (2024) в своей последней книге: “Но если наши представления о демократии и свободе ограничены горизонтом либеральных политических институтов, то мы, члены левых, рискуем потерять как наши социальные права, так и наши политические свободы”. Эта критика подчеркивает опасность принятия узких определений демократии, которые соответствуют только либеральному капитализму, игнорируя более радикальные или социалистические альтернативы.

На мой взгляд, модель АДР является продуктом неолиберального сдвига, который произошел на Западе в 1970-х и 1980-х годах, в период, ознаменованный неолиберальной революцией и крахом социалистического блока. Следуя интеллектуальной традиции, описанной Томасом Куном в книге Структура научных революций (1962), работу АДР можно рассматривать как кульминацию парадигмы в институциональной экономике. Их модель закрепила себя как часть доминирующего дискурса в экономике, формируя понимание развития учеными и политиками в рамках либерального капиталистического порядка. Их работа предоставляет идеологическое оправдание расширению западного либерального капитализма как единственного пути к процветанию. Однако, как утверждал Кун, парадигмы со временем уступают место новым, более точным моделям, и ограничения теории АДР указывают на то, что в ближайшее время экономика может быть готова к такой смене парадигмы.

Заключение

Маркс однажды сказал: «Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами». Сила работы Аджемоглу, Джонсона и Робинсона заключается не в её эмпирической точности, а в её соответствии политическим и экономическим требованиям своего времени. Их теория институционального развития, хотя и несовершенна, стала стандартной точкой отсчета в обсуждениях экономического роста и управления. АДР внесли значительный вклад в то, чтобы утвердить институты как важную часть мейнстримной экономики и экономического анализа. То, что их подход был идеологически согласован с правящими идеалами либеральной демократии, помогло преодолеть широко распространённое, давно укоренившееся недоверие и подозрительность по отношению к институтам в экономической науке, которая часто рассматривала институциональный анализ как нечто связанное с марксизмом, несмотря на новаторские достижения Норта и Элинор Остром (обоих ранее удостоили Нобелевской премии).

Хотя я в значительной степени не согласен с их выводами, я включил их работу в обзор литературы для моего нового проекта по государственному управлению в Сербии. Их модель, хоть и неполная, сформировала дебаты об институтах и развитии таким образом, что её невозможно игнорировать. Несмотря на противоречивые доказательства, их теория по-прежнему сохраняет влияние — так же, как и либеральный капиталистический порядок, который они защищают. Указывая на идеологическую направленность награды, Хуан Торрес отмечает, что присуждение Нобелевских премий по экономике всегда было предвзятым и идеологическим, и принимается институтом на службе доминирующей силы, которая удерживает мир в состоянии нестабильности и риска.

Когда аналитики, такие как Майкл Робертс, предполагают, что Аджемоглу и Робинсон в последнее время выпустили более актуальные работы, это, в некотором смысле, отражает ослабление позиций либеральной буржуазной институциональной экономики. Возникает вопрос: отражает ли премия современную реальность, или она запоздала? Если бы Нобелевская премия была присуждена им несколько лет назад, реакция могла бы быть более восторженной. Но смешанная реакция в экономической профессии сейчас — это обнадеживающий знак. Это свидетельствует о том, что экономическая наука уже переросла ограниченную парадигму, завершённую Аджемоглу, Джонсоном и Робинсоном, и активно ищет новые, более адекватные ответы на вызовы развития в современном мире.

*признан «иноагентом»

Автор: Дмитрий Пожидаев