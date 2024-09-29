

Наш Берлин, наш дом, наш закон

Предисловие от переводчика

Если вы, как и я, постоянно смотрите немецкие новости, то вы в курсе, что в Германии остро стоит проблема поиска жилья. В Берлине, например, квартиру можно искать месяцами. При этом большинство немцев снимают квартиры, а не владеют собственной жилплощадью. Владеют жильем в основном частные концерны-арендодатели, в собственности которых в одном только Берлине сотни тысяч квартир. При этом цены на аренду жилья растут год от года, что вызывает закономерное недовольство квартиросъемщиков. Начиная с 2010-х годов жители Берлина ведут борьбу с жилищными концернами: в 2015 году была первая попытка референдума по поводу регулирования цен на аренду, остановившаяся на фазе сбора подписей, в 2019 году уже собрали достаточно большое количество подписей и в 2021 году был проведен референдум во время федеральных и региональных выборов. Почти 60% проголосовавших высказались за экспроприацию жилплощади у частных жилищных концернов. Речь шла о концернах, в собственности которых находилось более 3000 единиц жилплощади, это затрагивало около 243 тысяч квартир и домов из 1,5 миллион единиц жилья в Берлине. Однако, результаты референдума не являлись обязательными к исполнению. В 2023 году активисты, занимавшиеся организацией референдума, заявили о подготовке нового референдума, который будет ссылаться на статью 15 Конституции Германии и должен быть обязательным к исполнению правительством. Уточню, что 15 статья гласит, что «земля, природные ресурсы и средства производства могут быть переданы в общую собственность или другие формы общего хозяйства в целях социализации на основании закона, регулирующего характер и размер компенсации (нынешним собственникам)».

В этой статье активисты рассказывают об истории проведения референдума, парламентском опыте продвижения своего законопроекта и планах на будущее.

26 сентября 2021 года жители Берлина почти 60 процентами действительных голосов сказали “да” экспроприации крупных, ориентированных на прибыль жилищных концернов, таких как Deutsche Wohnen, Vonovia & Co. Однако реализация этой воли избирателей через парламентские каналы блокируется нынешним правительством. Инициатива объявила, что будет разрабатывать закон об обобществлении “снизу” и инициирует проведение юридически обязывающего референдума. Здесь три активиста DWE объясняют, как может быть успешной такая социализация.

Прошло два года с тех пор, как мы, инициативная группа, вместе с жителями Берлина одержали потрясающую победу: 59,1% голосов было отдано за “Экспроприацию Deutsche Wohnen und Co” (DWE). Однако черно-красный Берлинский сенат (коалиция христианских демократов и социал-демократов) отказывается воплотить решение референдума в закон о социализации жилья. Вместо этого он проводит политику, выгодную арендодателям, которая ведет к росту стоимости жизни и подрывает социальную сплоченность.

За эти два года Федеральный административный суд Германии отменил право первого отказа, тем самым лишив местные советы или районные власти ключевого инструмента в борьбе с выселением или вытеснением квартиросъемщиков с рынка аренды. Средняя запрашиваемая арендная плата выросла на 30 % в период с третьего квартала 2021 года по второй квартал 2023 года, с 10,24 евро/кв. м до 13,23 евро/кв. м. В то же время реальные зарплаты берлинцев (с поправкой на инфляцию) за последний год упали на 2 процента. Инфляция особенно сильно бьет по тем, кто и так мало имеет. Ситуация с квартиросъемщиками была драматичной еще до референдума, а сегодня многие люди оказались в тяжелом положении.

У правительства нет ответа на развивающийся арендный кризис

Арендодатели повышают арендную плату, добавляя надбавки за ремонт, инфляция приводит к подорожанию договоров аренды с индексацией, а те, кто вынужден переезжать, все чаще находят в наличии только меблированные квартиры, что является одним из способов обхода арендодателями ограничений на аренду. Единственный ответ ХДС и СДПГ на это – старая, пустая мантра “строить, строить, строить”. Основы этой строительной политики, которая уже была бессмысленной два года назад, с тех пор полностью подорваны: сами строители заявляют, что больше не желают строить в нынешних условиях. Частные жилищные компании, “партнеры по сотрудничеству” в рамках этой политики, только способствуют росту цен своими рыночными спекуляциями. Для жилищных компаний, зависящих от финансовых рынков, их бизнес-модели оказались неустойчивыми из-за сочетания роста капитальных затрат (поворот процентных ставок), шока цен на энергоносители и роста цен на строительство.

Компании Adler Group, Vonovia, Heimstaden и другие испытывают огромные трудности с финансированием и один за другим сворачивают свои и без того немногочисленные проекты строительства. Это уже привело к появлению первых сообщений о банкротстве девелоперов. Однако в данный момент злорадство неуместно, поскольку группы не просто исчезнут в ответ на кризис их бизнес- моделей. Им придется снижать коэффициент задолженности, продавая пакеты хедж-фондам и частным инвестиционным компаниям или даже местным властям, и укреплять свои неспекулятивные источники дохода, то есть выжимать еще больше денег из жильцов.

«Альянс за доступное жилье», запущенный в январе 2022 года в качестве престижного проекта тогдашним мэром Франциской Гиффи (СДПГ), распался, так и не принеся никакого результата. Компания Adler Group, которая сейчас находится под следствием по обвинению в бухгалтерских махинациях и фиктивных сделках, помимо прочего, покинула альянс. Vonovia и другие компании-члены отраслевой ассоциации BBU грубо нарушают свои добровольные обязательства по ограничению роста арендной платы. Все, что может придумать черно-красная коалиция, – это распространить действие сертификата на получение жилья (WBS) на группы с более высоким уровнем дохода. WBS 220, распространяющий право на социальное жилье на доходы, которые на 220 процентов превышают установленный законом предел, натравливает высокооплачиваемых людей на людей с низкими доходами. Ясно, кто пострадает больше всего: квартиросъемщикам с небольшим достатком будет еще сложнее найти квартиру.

За прошедшие два года стало предельно ясно, что более миллиона берлинцев выразили 26 сентября 2021 года: Нет другого адекватного ответа на этот кризис, который разделяет наш город и пугает нас, жильцов. Есть только одно решение: обобществление!

Парламентский путь и саботаж

Руководство берлинской СДПГ придумало целый букет тактик проволочек в противовес резолюции собственной партийной конференции, призывающей к проведению референдума. В новой коалиции под руководством ХДС эта блокада демократии стала еще более наглой. Последним достижением стал так называемый “рамочный закон”. Совсем недавно Штефан Эверс, сенатор ХДС по финансам, открыто намекнул, что этот закон лишь создает видимость компромисса, но на самом деле не предназначен для социализации. Коалиция планирует разработать этот фальшивый закон, чтобы затем подать на него в суд – якобы для проверки его законности. Коалиция, похоже, не возражает против того, что этот план и процедура не имеют никакого смысла с юридической точки зрения.

Трудно представить, что даже огромное давление со стороны гражданского общества сможет сдвинуть этот фронт борьбы с арендатором, возглавляемый СДПГ и ХДС, в сторону социализации. Сложившиеся в обществе властные отношения, при которых ХДС и СДПГ согласовывают свою политику с интересами частных корпораций, не дают нам надежды на то, что парламентское большинство для реализации успешного референдума, который мы выиграли, материализуется.

Однако мы, как инициатива, не собираемся сдаваться. Более миллиона человек, проголосовавших за социализацию, рассчитывают на нас. Именно поэтому нам ясно, что мы должны пойти другим путем, чтобы статья 15 Основного закона Германии (GG) была наконец применена и жилье перешло в общую собственность и в общественный сектор. Поэтому мы решили взять дело в свои руки. Как раз ко второй годовщине успешного референдума мы с гордостью объявляем, что намерены самостоятельно разработать первый в истории Федеративной Республики Германия закон о социализации и инициировать обязательный законодательный референдум по этому закону.

Борьба продолжается – все нужно делать самим

В 2018 году, когда DWE (Deutsche Wohnung enteignen) возникла из сетей квартиросъемщиков, организующих борьбу с жилищными концернами, мы выбрали другой вид референдума: Beschlussvolksentscheid – референдум, решение которого необязательно для исполнения правительством федеральной земли. Для этого были веские причины: Статья 15 Основного закона никогда ранее не применялась, поэтому для разработки конкретного закона не хватало прецедентов. Несмотря на неустанную работу нашей рабочей группы по обобществлению, мы смогли представить наш собственный первый законопроект только весной 2021 года. В рамках гражданской инициативы мы сделали то, что обычно делают целые подразделения Сената. В то время мы не могли рисковать тем, что этот законопроект провалится в суде из-за формальной ошибки. Было бы слишком рискованно выносить такой проект на голосование в рамках законодательного (обязательного к исполнению) референдума, если бы мы не могли с уверенностью сказать, что такой закон выдержит прения в суде. Теперь все изменилось. После двух лет работы у нас не только больше юридических знаний в рамках инициативы, но и тесные связи с экспертами-практиками и учеными, с которыми мы сделаем наш проект юридически неуязвимым. Вместе с ними мы напишем и внедрим первый в стране закон о социализации. Как только закон будет принят, мы инициируем новый референдум: Мы соберем подписи и проведем новый референдум, на котором берлинцы смогут напрямую проголосовать за наш закон. Если большинство снова скажет “да”, закон немедленно вступит в силу. Этот законодательный референдум имеет такой же статус и юридическую силу, как и любой закон, принятый Палатой депутатов Берлина.

Мы с оптимизмом смотрим на то, что сможем выиграть этот новый, обязательный для всех референдум. Ведь в то время как политическая ситуация в Сенате и Палате депутатов ухудшилась для нас, правовая ситуация изменилась в нашу пользу – благодаря важному юридическому документу: итоговому отчету экспертной комиссии.

Новые диспозиции

Франциска Гиффи и другие планировали создать экспертную комиссию по референдуму в качестве тактики затягивания. Тринадцать известных экспертов в области права, финансов и градостроительства в течение года подробно изучали все фундаментальные и юридические вопросы, связанные с социализацией и берлинским рынком жилья. Мы заявили тогда и остаемся при своем мнении: эта комиссия не была бы необходима для признания Основного закона, включая статью 15, действительной. Однако благодаря профессиональной и тщательной работе экспертов большинство членов комиссии в июне 2023 года пришли к следующему выводу: социализация юридически возможна и доступна, она уместна и пропорциональна и является лучшим способом остановить арендное безумие в Берлине и сохранить доступность жилья в нашем городе в долгосрочной перспективе.

С юридической точки зрения итоговый отчет комиссии является успешным и важным краеугольным камнем для закона о социализации. Доклад является наиболее актуальным и лучшим вкладом в юридическую дискуссию по вопросу об обобществлении. Когда Федеральный конституционный суд будет рассматривать наш закон о социализации, судьи также будут ссылаться на этот итоговый отчет в своих рассуждениях. Мы убеждены, что закон о социализации, созданный снизу – гражданским обществом, – действительно возможен!

Готовы к новой фазе

Наша инициатива делает следующий логический шаг: мы уходим с пути обращения к партиям. Там, где парламентская политика подводит нас, арендаторов, мы готовы делать политику сами. За последние пять лет DWE выросла, расширилась и утвердилась по всему городу. Мы расширили нашу политическую практику и вместе с нашими квартальными командами отправились в районы, где проживают кандидаты на экспроприацию, чтобы поддержать жильцов в их борьбе с махинациями концернов. Мы начали митинговый тур по районам Берлина и тем самым не дали угаснуть памяти о голосовании 59,1% в пользу социализации. Мы организовали большую конференцию по экспроприации и разработали требования по энергетической и климатической политике в связи с вопросом социализации. Наша рабочая группа “Право на город” организует квартиросъемщиков, для которых немецкий язык не является родным, и борется против расистской дискриминации на рынке аренды. Из мощной кампании DWE превратилась в сильного долгосрочного игрока в городской жилищной политике.

Мы разыграли все свои карты в парламентском процессе – теперь настало время разработать эффективные сети для решения проблем городской жилищной политики, пока закон находится в стадии разработки. Вместе с нашими партнерами по альянсу мы выступаем за доступный и удобный для жизни город для всех. С 14 командами кварталов, девятью рабочими группами, новыми партнерами по альянсу, огромной поддержкой и связями с инициативами арендаторов и другими группами гражданского общества в этом городе мы готовы начать новый этап дебатов.

Город снова засияет желто-фиолетовым[1] светом

Вот уже более года это означает, что мы снова оказываем все большую поддержку жильцам в домах кандидатов на экспроприацию в их организационных усилиях – в том числе по вопросам, не имеющим прямого отношения к экспроприации, таким как энергосберегающий ремонт, сломанные лифты или истекающие социальные обязательства. Одна из сильных сторон нашей инициативы – способность к обучению. Соответственно, мы не хотим навязывать определенные представления о “правильной” политической работе “сверху” только потому, что уже однажды победили. История не может быть повторена. Мы должны применять полученные знания к изменившейся политической ситуации, постоянно размышлять над нашей структурой и политикой, а в некоторых случаях и менять их.

Поэтому мы по-прежнему приглашаем всех желающих принять участие в наших инициативах, командах кварталов и рабочих группах, чтобы вместе решать стоящие перед нами задачи. Мы хотим создать возможности для устойчивой, коллективной политической практики и организации, чтобы противостоять общему впечатлению, что отдельные люди не могут ничего сделать с социальными проблемами. Таким образом, мы сможем заставить наш город во второй раз зажечься желто-фиолетовым светом – потому что это наш город, наш дом, и он станет нашим законом об экспроприации.

Послесловие от переводчика

На данный момент разработка законопроекта продолжается, однако это не значит, что активисты заперлись в кабинетах и занялись одной бумажной работой. В последнем пресс-релизе от июля 2024 года на сайте инициативы перечисляется сделанное за год: поручение юридической фирме разработки законопроекта, оказание помощи квартиросъемщикам в общении с жилищными концернами, создание и поддержание сети активистов, проведение демонстрации, собравшей 12 000 участников, создание онлайн-калькулятора для вычисления платежей оплаты аренды и коммунальных услуг. Также они призывают помочь им в их борьбе.» Чтобы вытеснить крупные компании по сдаче недвижимости в аренду из нашего города, нам нужны активные люди, которые преданы своему району, которые работают в наших районных командах, в социальных сетях. С нами вы можете организовывать демонстрацию лодок на Шпрее, снимать фильмы, готовить на квартальной кухне, сопровождать законодательные процессы, программировать приложение “Mietendeckel[2]” или выступать в роли группы поддержки».

Авторы: Лара Экштайн, Юстус Хенце, Лукас Мильке

Перевод: Артем Д.

Источник: https://www.rosalux.de/news/id/51058 (нем) https://www.rosalux.de/en/news/id/51058/our-law-our-home-our-berlin (англ)

[1] Цвета протестной кампании. Прим переводчика

[2] Предельная арендная плата, дословно – «крышка для аренды»