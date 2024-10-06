

Борьба за глобальную гегемонию (Переосмысление Джованни Арриги)

Двулогичная структура

Как недавно заметил Бранко Миланович, существуют некоторые знаменитые книги, идеи которых настолько вошли в ткань социальных наук, что сами книги больше не читаются. Он говорил о “Великой трансформации” Карла Поланьи. Но то же самое можно сказать и о других книгах, таких как “Долгий двадцатый век: деньги, власть и происхождение наших времен” (1994) Джованни Арриги.

В этой книге Арриги исследует историческое развитие глобального капитализма и циклический подъем и упадок гегемонистских держав. Он вводит концепцию “двух логик” как способ понять двойственные, но взаимосвязанные силы, которые определяют поведение государств и капиталистов в рамках мировой системы. Эта двулогичная структура стала стандартной отправной точкой для анализа современных гегемонистских отношений (см., например, недавнюю работу (2023) Клаудио Каца “Кризис империалистической системы”). Но что именно подразумевает Арриги?

Арриги утверждает, что глобальные гегемонии действуют в соответствии с:

Логикой капитала: Эта логика преимущественно экономическая и сосредоточена на стремлении к прибыли и накоплению капитала. Она отражает интересы капиталистов и корпораций, которые стремятся максимизировать доходы через торговлю, инвестиции и расширение рынков. Логикой власти: Эта логика преимущественно геополитическая и касается стремления государства к власти, безопасности и влиянию. Она отражает интересы государственных деятелей, которые приоритетно отдают политическому контролю, военной мощи и стратегическому доминированию.

Эти логики не всегда совпадают и могут иногда вступать в конфликт, когда государства стремятся к власти и безопасности способами, которые могут нарушить глобальную экономическую деятельность, в то время как капиталисты ищут открытые рынки и стабильные условия для получения прибыли. Таким образом, экономические интересы США в поддержании открытых рынков иногда сталкиваются с их геополитическими интересами, что приводит к конфликтам, которые могут нарушить глобальную торговлю (например, в виде санкций или военных интервенций). В то же время геополитические амбиции Китая, включая обеспечение регионального доминирования, часто требуют стратегий, продвигаемых государством, таких как создание альянсов или развитие военных возможностей, которые не всегда прямо совпадают с интересами глобального капитала.

Эта концепция помогает объяснить циклический характер гегемонистских переходов в глобальном капитализме, где экономическая и политическая динамика взаимосвязаны, но отличаются друг от друга. Она особенно актуальна для понимания империализма, поскольку гегемонистские государства маневрируют между экономическими и геополитическими вызовами, чтобы сохранить свое глобальное доминирование.

Двулогичная структура становится особенно полезной при анализе современных геополитических напряжений, таких как конфликт между Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией — с другой. Она объясняет, например, почему нынешнее соперничество между США и Китаем переросло торгово-инвестиционные споры и перешло в более широкие стратегические и военные трения, подчеркивая сложность империалистической конкуренции в XXI веке.

Эта структура позволяет более глубоко понять, как геополитические и экономические интересы пересекаются, сталкиваются и формируют глобальные события. Когда она применяется к текущим напряжениям, связанным с Западом, Китаем и Россией, этот концепт иллюстрирует сложную взаимосвязь между государственной властью, экономическими силами и империалистической динамикой.

Логика власти: Геополитические напряжения

В центре геополитического конфликта лежит борьба за глобальное доминирование. Россия и Китай оба стремятся бросить вызов западной гегемонии, в то время как США и их союзники стремятся сохранить свое влияние. Эта борьба может быть воспринята как проявление логики власти, где государственные акторы отдают приоритет геополитическому контролю над экономическими соображениями.

Клаудио Кац (2023) предлагает ценные идеи в отношении развивающейся роли России. Кац описывает Россию как “не-гегемонистскую империю в стадии формирования,” утверждая, что, хотя Россия не полностью вписывается в империалистическую структуру, в которой доминируют США, она также питает имперские амбиции, особенно в своей постсоветской сфере влияния. Кац утверждает, что Россия пытается проложить независимый геополитический путь, что объясняет ее конфронтационную позицию в отношении расширения НАТО и ее решающую роль на Украине и других соседних странах.

Борис Кагарлицкий* развивает эту тему в своих работах “Периферийная империя” и “От империй к империализму”, где он характеризует Россию как “периферийную империю”. По словам Кагарлицкого, Россия находится между имперским ядром и периферией, сочетая в себе элементы периферийной зависимости и имперских амбиций. Присоединение Крыма и поддержка сепаратистских движений на Украине подчеркивают стремление России сохранять контроль над своим региональным влиянием, движимое испытываемой Россией геополитической необходимостью защиты от расширения НАТО.

Геополитический рост Китая можно рассматривать через работы Каца (2023), где он утверждает, что Китай не просто полу-периферийное государство, как это часто предполагается, а потенциальный глобальный центр капитализма. Кац подчеркивает способность Китая создавать новые геополитические альянсы, особенно в Латинской Америке и Африке, и его попытку представить себя как альтернативу американскому империализму. Продвигая региональное сотрудничество через такие инициативы, как “Пояс и путь”, Китай утверждает себя не только как экономическую державу, но и как геополитическую силу, способную бросить вызов западному доминированию.

И Россия, и Китай стремятся к переопределению глобального порядка, особенно по мере того, как гегемония США ослабевает. С точки зрения логики власти, альянс между этими двумя нациями можно рассматривать как контр-гегемонистский блок, сопротивляющийся западной империалистической системе.

Логика капитала: Экономическое соперничество и зависимость

Если логика власти фокусируется на геополитическом доминировании, то логика капитала подчеркивает экономические мотивы и структуры, лежащие в основе конфликта. Здесь экономическое соперничество между Западом и китайско-российским блоком становится ключом к пониманию конфликта.

С точки зрения логики капитала, глобальная экономическая экспансия Китая представляет собой серьезный вызов для западного капитализма. В книге “Капитализм в XXI веке” Карчеди и Робертс утверждают, что экономический подъем Китая, движимый государственным накоплением капитала и массовым извлечением излишков как от внутренних, так и от внешних инвестиций, представляет серьезную угрозу западной капиталистической системе. Глобальные инвестиции Китая, особенно в инфраструктуру и стратегические отрасли через BRI, смещают центры накопления капитала от традиционных империалистических держав в сторону Китая.

Хотя Карчеди и Робертс воздерживаются от того, чтобы назвать Китай империалистической державой, они указывают на экономические асимметрии, которые Китай создает в своих торговых отношениях, особенно с периферийными экономиками. Способность Китая извлекать прибавочную стоимость из своих торговых партнеров, подобно западным империалистическим державам, свидетельствует о переориентации глобальных потоков капитала, подрывающей западное доминирование. Кац (2023) также отмечает, что неравные торговые отношения Китая с латиноамериканскими странами позволяют ему извлекать прибавочную стоимость, хотя он и утверждает, что ассоциативные отношения могут потенциально смягчить эту динамику.

Что касается России, ее экономическая переориентация на Китай может быть понята через понятие “периферийной империи” Кагарлицкого. Изолированная западными санкциями, Россия все больше обращается к Китаю для торговли и инвестиций, что сигнализирует о ее экономической переориентации. Однако, как утверждает Кагарлицкий, это неравноправные отношения. Россия, хотя и геополитически сильна, находит себя в экономической зависимости от Китая, выстраивая себя в рамках новой иерархической структуры, где экономическое превосходство Китая является доминантным. Поворот России на восток таким образом иллюстрирует логику капитала, где экономическая необходимость ведет к геополитическим альянсам.

Украина: Поле битвы капитала и власти

Ситуация на Украине воплощает в себе пересечение обеих логик. С экономической точки зрения, Украина давно является объектом интереса как для западного капитала, так и для российской экономической стратегии. Ее стратегическая важность как транзитного узла для российского газа в Европу подчеркивает экономическое измерение конфликта. Усилия Запада по интеграции Украины в неолиберальные экономические структуры через реформы МВФ и соглашения об ассоциации с ЕС представляют собой логику капитала — стремление открыть новые рынки для западных инвестиций и накопления капитала (типичная логика капиталистического центра, которую описал ещё Самир Амин в «Аккумуляции капитала в мировом масштабе»). Анализ Владимира Ищенко (2024) в книге “На пути к бездне” описывает, как капиталистическая элита Украины использует стратегическое положение страны, чтобы играть на обеих сторонах, соединяясь с Западом, но сохраняя связи с Россией, когда это выгодно.

С этой точки зрения в основе конфликта на Украине находятся не противоречия между Украиной и Россией, а противоречия между двумя группами украинской национальной буржуазии. Обе группы относятся к классу «политических капиталистов», основой экономического успеха которых является доступ к ресурсам государства (путем коррупции). Однако же одна группа располагает менее мобильным, по большей части промышленным, капиталом, в то время как другая – более мобильным финансовым капиталом. Это в значительной степени определяет их отношение к проникновению иностранного (западного) капитала. Первая группа рассматривает усиление конкуренции со стороны иностранного капитала как игру с нулевой суммой, в то время как вторая видит в такой конкуренции дополнительные возможности для обогащения, например, в результате доступа к дешевым западным кредитам и возможности вложения в безопасные финансовые инструменты.

Введение экономических санкций против России со стороны Запада после присоединения Крыма и ее участия в событиях в Украине отражает попытку применить логику капитала для ослабления России экономически. Эти санкции направлены на нарушение российских финансовых сетей, ограничение доступа к капиталу и сдерживание западных корпораций от сотрудничества с российскими рынками.

Однако Украина также является геополитическим полем битвы, где логика власти проявляется в том, как НАТО и США стремятся ослабить российское влияние. НАТО и США рассматривают свои отношения с Россией как игру с нулевой суммой (как, впрочем, и Россия). Прежние уверения о том, что НАТО не только не угрожает, но даже способствует безопасности России, окончательно отброшены за ненадобностью. Геополитически Украина служит буферной зоной между Россией и НАТО. Россия считает сохранение политического контроля или значительного влияния над Украиной важным для её безопасности, особенно с учетом расширения НАТО на восток с конца Холодной войны. Постсоветский порочный круг, описанный Ищенко (2024), отражает, как внутренняя капиталистическая элита манипулирует двумя логиками — используя экономические возможности для обеспечения своей власти, одновременно маневрируя в геополитическом ландшафте для достижения своих целей.

С точки зрения логики власти, Украина становится полем битвы, на котором разворачивается борьба между западными державами и Россией за влияние и контроль. Это подчеркивает, что конфликт касается не только суверенитета Украины, но и более широкой конфронтации по поводу структуры постсоветского мирового порядка.

Долгосрочные последствия для глобального порядка

Концепция двух логик Арриги помогает понять более широкие глобальные последствия этого конфликта. Текущее соперничество между Западом и китайско-российским блоком — это не просто экономическая конкуренция или геополитическое позиционирование, а сложное взаимодействие обеих.

Конфликт в Украине подчеркивает потенциальный сдвиг в глобальных отношениях сил, особенно по мере того, как Россия поворачивается к Китаю для экономического партнерства и политической поддержки. Эта переориентация на Восток сигнализирует о том, что Россия может искать способы выйти из-под западной гегемонии и перенастроить свои геополитические и экономические интересы в рамках другого глобального порядка, возможно, возглавляемого Китаем. Это отражает то, как две логики взаимодействуют на глобальном уровне — Россия, вытесненная из западной экономической системы, ищет альтернативу через геополитическое сближение с другими восходящими державами.

Конфликт между западным блоком во главе с США и альянсом России и Китая может указывать на сдвиг в сторону глобальной многополярности (несмотря на некоторые утверждения о том, что многополярный мир — это миф и что сегодня мир далек от многополярности). По мере того, как США борются за поддержание своей гегемонии как в экономическом, так и в геополитическом плане, Китай и Россия выступают значительными вызовами. Эта концепция многополярного мира перекликается с идеями Джованни Арриги, который в “Долгом двадцатом веке” обсуждал циклическую природу гегемонистских переходов в мировой системе.

Однако эта конфронтация также может усилить геополитическую фрагментацию, приводя к формированию жестких блоков, напоминающих разделение времен Холодной войны между капиталистическим и социалистическим миром, но теперь оформленным как Глобальный Север (западные экономики) и Глобальный Юг (развивающиеся экономики, включая Китай и Россию). Структура Арриги позволяет рассматривать это не только как геополитическую борьбу за власть, но и как экономическое соревнование за накопление капитала и контроль над ресурсами. Дальнейшая фрагментация может привести к минимальному контакту между этими блоками, усиливая геополитическую конкуренцию и снижая возможности для сотрудничества по глобальным вызовам, таким как изменение климата, борьба с пандемиями или нераспространение ядерного оружия. Этот взгляд подтверждается трудами марксистских ученых, таких как Клаудио Кац, который предупреждает, что агрессивная политика Запада в отношении России и Китая может привести к новым формам экономической зависимости в Глобальном Юге, где странам придется выбирать стороны, что еще больше углубит глобальный разрыв.

Как предполагал Арриги, будущее мировой системы может зависеть от того, как эволюционируют две логики капитала и власти. Если Китай и Россия смогут эффективно управлять напряжением между властью и капиталом, они могут создать новый глобальный порядок, в котором западная гегемония будет ослаблена. Однако противоречия между двумя логиками — особенно напряжение между геополитическими амбициями России и ее экономической зависимостью от Китая — также могут ограничить их способность эффективно бросить вызов Западу.

*признан «иноагентом»

Автор: Дмитрий Пожидаев