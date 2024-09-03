

Россия и социал-демократические налоги

12 июля 2024 года был опубликован Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ, предполагающий реформирование налоговой системы с января 2025 года. Уже довольно много слов было сказано по поводу данной реформы. В очередной раз просматривая грядущие изменения [1], я задался вопросом: что, если бы налоговая реформа проводилась, например, с оглядкой на опыт европейской социал-демократии? Что ж, предлагаю еще раз пробежаться по основным положениям грядущей налоговой реформы и в противовес ей смоделировать некоторые положения гипотетической «социал-демократической» реформы [2].

Налог на прибыль

Налоговая реформа 2025 года предполагает увеличение общей ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%. При этом, следует учитывать, что налог на прибыль распределяется между федеральным и региональным бюджетом. В данный момент отношение следующее: 3% в федеральный, 17% в региональный, реформа предполагает соотношение 8% в федеральный, 17% в региональный. Таким образом, сразу видна основная цель изменений по налогу на прибыль – пополнение федерального бюджета.

Но что если в этом стремлении пойти дальше? Наша модель налоговой реформы будет предполагать налоговую ставку в размере 33%, из которых 10% пойдут в федеральный бюджет, а 23% в региональный. Попробуем определить, какой эффект в рублях может дать подобное изменение. Согласно отчету об исполнении федерального бюджета за 2023 год [3] фактические доходы бюджета по налогу на прибыль за 2023 год составили 1 918 611,7 млн руб. Будем исходить из этих чисел. Наш вариант изменений по налогу на прибыль принес бы бюджету дополнительно 8 633 752,7 млн руб. или 8,6 трлн рублей. Что значит для российского бюджета эта сумма? Например, в 2023 году расходы федерального бюджета на образование составили 1,46 трлн руб. на здравоохранение – 1,57 трлн руб., на экономику – 4,13 трлн руб., на социальную политику – 6,49 трлн рублей.

Налог на доходы физических лиц

Наверное, самая интересная и самая обсуждаемая часть налоговой реформы. Новостные заголовки гласят: «в России вводится прогрессивная шкала налогообложения». Давайте еще раз убедимся в ее «прогрессивности». Вместо существующей на данный момент двухступенчатой шкалы реформа предполагает пятиступенчатую, со следующими ставками.

13% для лиц с годовым доходом до 2,4 млн руб.;

15% для годового дохода, превышающего 2,4 млн руб. и до 5 млн включительно;

18% для годового дохода, превышающего 5 млн руб. и до 20 млн включительно;

20% для годового дохода, превышающего 20 млн руб. и до 50 млн включительно;

22% для годового дохода, превышающего 50 млн рублей.

Прогрессивно, не правда ли? Но тут важно отметить два момента.

Первый момент: суммы налоговых баз получаются столь огромными, что изменения не затронут где-то 70% населения России. Так, для того, чтобы доходы гражданина облагались по повышенной ставке в 15% его ежемесячный доход должен быть выше 200 тыс. руб.

Второй момент: повышенная ставка не применяется сразу ко всему доходу, а только к сумме превышения. Рассмотрим это лучше на примере. Наш самый обычный гражданин России ежемесячно получает заработную плату в размере 600 тыс. руб., в таком случае в течении года мы увидим следующую картину:

с января по апрель для него будет действовать ставка 13%, так как годовой доход еще не превысит 2,4 млн рублей;

с мая по август – 15%, так как уже с мая годовой доход превысит 2,4 млн рублей, но еще не достигнет 5 млн рублей;

и с сентября до декабря будет действовать ставка 18%, так как годовой доход превысит 5 млн рублей.

И теперь встает вопрос: а зачем? Не так много человек получает доход больше 200 000 рублей в месяц, а если и получает, то не только в виде заработной платы, но и, например, в виде дивидендов, с которыми все сложнее (об этом речь пойдет далее). Значит, данные изменения не позволят существенно увеличить объем доходов бюджета от НДФЛ. Тогда, быть может, ожидается какой-то положительный социальный эффект? Он был бы, если реформа предполагала снижение налоговой нагрузки, например, для части населения. Но этого нет, и как уже было отмечено, для большей части граждан ничего не изменится.

Что же можно предложить вместо этого? Предлагаю даже не менять созданную систему применения налога, а просто несколько скорректировать значения налоговых баз и ставок налога. Будем отталкиваться от данных Росстата [4]. Так, рассмотрим показатель среднедушевого дохода по 20-процентным группам, и увидим следующие данные за 2023 год:

первая группа – 14 564 рублей;

вторая – 27 142 рублей;

третья – 40 365 рублей;

четвертая – 60 277 рублей;

пятая – 123 349 рублей.

Исходя их этих данных смоделируем свой вариант прогрессивной налоговой шкалы:

5% для лиц с годовым доходом 400 тыс. руб;

10% для годового дохода, превышающего 400 тыс. руб. и до 800 тыс. руб. включительно;

13% для годового дохода, превышающего 800 тыс. руб. и до 1,5 млн включительно;

18% для годового дохода, превышающего 1,5 млн руб. и до 2,4 млн включительно;

23% для годового дохода, превышающего 2,4 млн рублей.

Рассмотрим, что же изменилось на примере. Наш самый обычный гражданин России ежемесячно получает заработную плату в размере 53 тыс. руб., которая не сильно превышает медианную зарплату 2023 года 52558 рублей. Таким образом с января по июль для нашего гражданина будет действовать ставка налога 5%. Т.е. после его уплаты он получит 50 350 рублей чистой заработной платы (при действующей ставке 13% – 46 110). С августа по декабрь уже 10%, так как доход превысит 400 тыс. рублей, а сумма чистой заработной платы составит 47 700 рублей.

Собственно, цель нашего варианта реформы ясна – снизить налоговую нагрузку для граждан с низкими доходами, переложив часть нагрузки на более обеспеченных (с доходом больше 100 000 рублей в месяц) [5].

Налог на дивиденды

В российской практике отсутствует, как таковой, налог на дивиденды. Они признаются доходом физического лица, а значит уплачиваются в порядке НДФЛ. Значит ли это, что на дивиденды будет распространяться пятиступенчатая шкала НДФЛ? Нет, не значит. Налоговая реформа предполагает для дивидендов две ставки налогообложения: 15% если годовой доход составил сумму больше 2,4 млн руб., до этой суммы – 13%.

Какую альтернативу может предложить наша налоговая реформа? Дивиденды, так или иначе, являются доходом с вложенного капитала, поэтому введем для них отдельную ставку, выше самой крайней ставки НДФЛ, допустим, 27% [6], которые в полном объеме будут поступать в федеральный бюджет. Рассчитать хотя бы примерный эффект, как это мы сделали с налогом на прибыль, здесь не выйдет. Да и будет он не столь значительным. Подобное изменение необходимо не столько для пополнения бюджета, сколько для перераспределения нетрудовой части дохода населения.

Налог на добавленную стоимость

В части НДС реформа привносит довольно значительное изменение – теперь организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) становятся плательщиками НДС. Вкратце предполагаются следующие изменения:

Если доход организации на УСН с начала года превысит 60 млн руб., то прекращается освобождение от уплаты НДС. Потеряв освобождение, у организации есть два выбора:

применять новые пониженные ставки НДС 5% и 7%, но в этом случае входящий НДС нельзя будет принять к вычету;

рассчитывать НДС по общим ставкам 0%, 10% и 20%. В этом случае входящий НДС можно будет принять к вычету в общем порядке.

В данном случае возникает довольно диалектическая ситуация. Подобное решение приведет к значительному росту поступлений в бюджет от НДС, а также увеличит нагрузку на средний и малый бизнес, который чаще всего и использует УСН [7]. НДС в свою очередь является косвенным налогом. Это значит, что бизнес просто переложит эту нагрузку на конечных потребителей, т.е. на нас с вами.

Исходя из этого, наша модель реформы, как минимум, не будет предполагать подобного изменения. Кроме этого следует снизить ставку НДС на социально-значимые товары с 10% до 5%, чтобы сделать их еще более доступными, в первую очередь для менее обеспеченной части населения.

Вывод

Итак, мы еще раз проанализировали основные положения грядущей налоговой реформы, и даже пофантазировали на тему возможной «социал-демократической» реформы. И что же дальше? Анализ так и останется анализом, а фантазии фантазиями, пока сознательные действия многих и многих людей не создадут такого соотношения политических и классовых сил, при котором подобные реформы можно будет не только представлять, но претворять в жизнь.

Автор: Алекс К.

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