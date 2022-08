Как объяснить кризис социал-демократии?

Социал-демократия – мощное политическое движение, зародившееся и обретшее немалую силу еще в XIX веке. Эсдеки поддерживали и проводили в жизнь социальные реформы, заложив фундамент государства благосостояния. Левый реформизм достиг пика в послевоенные десятилетия, когда, казалось, наступил золотой век капитализма. Но счастье было недолгим. Нефтяной кризис 1970-х и последовавшая за ним волна неолиберализма подорвали позиции реформистов. Попытки реформ, соглашательство с неолиберальной повесткой не принесли левым успеха. Последние десятилетия на Западе ознаменовались глубоким упадком традиционных левых партий, который затронул как социал-демократов, так и еврокоммунистов. В политологии есть несколько объяснений этому феномену. Статья немецкого исследователя Фрэнка Бандау рассказывает об основных версиях, почему социал-реформизм пришел в упадок, и о том, какие из них наиболее обоснованны.

Несмотря на некоторые признаки жизни вроде победы СДПГ на выборах 2021 года, западноевропейская социал-демократия в последние десятилетия переживает электоральный упадок, который только ускорился со времен Великой Рецессии.

Среди шокирующих примеров спада Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК, с 43.9% в 2009 до 6.3% в 2015), французские социалисты, которые борются за политическое выживание с тех пор, как не попали во второй тур президентских выборов 2017 года и голландская Партия труда (PvdA, с 24.8% в 2012 до 5.7% в 2017 и 2021). Недавняя победа на выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ), со своей стороны, ознаменовала собой неожиданное возвращение с исторического минимума в 12% в опросах 2019 года. Британская лейбористская партия, казалось, противоречила этой тенденции при Джереми Корбине с неожиданно хорошим результатом на парламентских выборах 2017 года, но потерпела худшее поражение с 1935 года с точки зрения количества мест в парламенте на «выборах Brexit» 2019 года. Единственным исключением из этой тенденции являются португальские социалисты, которые, несмотря ни на что, смогли сформировать левое правительство в 2015 году, что привело к значительным успехам на выборах в 2019 и 2022 годах.

И хотя в свете этих цифр существует единодушное мнение о кризисе западноевропейских социал-демократических партий, объяснения этого кризиса различаются не только среди социал-демократических политиков и политических журналистов, но и среди исследователей. В зависимости от автора, вину за электоральный кризис социал-демократии возлагают на «трагическую» конкурентную ситуацию у социал-демократов» в постиндустриальных обществах, «крах послевоенного экономического бума», «глобальную свободу капитала», «экономически неолиберальную и институционально консервативную европейскую основу», «защитную стратегию левых», «картелизацию» социал-демократических партий, фатальную неспособность их «третьего пути» дать «значимый голос уязвимым, находящимся в затруднительном финансовом и социальном положении людям» или отсутствие «привлекательной повестки решения современных проблем», а также «привлекательного видения будущего». Иными словами, ошеломление социал-демократов по поводу собственного упадка отражается в разногласиях исследователей по поводу причин этого упадка.

Учитывая многочисленные, частично противоречащие друг другу объяснения, первая цель этой обзорной статьи — разумно систематизировать литературу. Для этой цели выделено четыре вида объяснения: социологическое, экономическое, идеологическое и институциональное. Во второй части статьи проверяется, подтверждаются ли полученные гипотезы эмпирическими данными. Эта проверка основана на 51 эмпирическом исследовании, опубликованных с 2010 года. Результаты показывают, что не существует единственного исчерпывающего объяснения. Ясно лишь то, что электоральный кризис социал-демократии является сложным явлением, которое имеет несколько причин, таких как изменения социальной структуры, меры жесткой бюджетной экономии и неолиберальная деполяризация.

Цитированные авторы предлагают самые разные объяснения кризиса социал-демократии, которые варьируются от структурных изменений в экономике и обществе до организационных недостатков и стратегических ошибок со стороны социал-демократов. Чтобы систематизировать литературу, я воспользуюсь работой Фернандо Казаля Бертоа и Хосе Рамы, которые выделяют социологические, экономические и институциональные факторы для объяснения возникновения партий, выступающих против истеблишмента. Добавив в качестве четвертой категории идеологические факторы, я предлагаю следующие объяснения электорального упадка социал-демократии:

● Социологические объяснения сосредоточены на изменениях в общественной структуре, наносящих ущерб социал-демократам и ставящих их перед болезненными электоральными дилеммами.

● Экономические объяснения подчеркивают хозяйственные ограничения, которые мешают социал-демократическим партиям проводить предпочтительную для их избирателей политику.

● Идеологические объяснения связывают кризис с принятием новых идей партийными элитами и программными сдвигами.

● Наконец, институциональные объяснения сосредоточены на организационных изменениях, которые привели к потере популярности социал-демократических партий.

Социологический подход основан на предположении, что успехи партий в основном определяются социальной структурой и связанными с ней предпочтениями избирателей. Соответственно, кризис социал-демократии является результатом прежде всего социально-структурных перемен, которые подорвали популярность социал-демократов. В литературе выделяются три формы электоральных дилемм:

1) хорошо известная, но обостряющаяся «электоральная дилемма социализма»;

2) дилемма столкновения с конкурирующими требованиями раздробленных профессиональных групп в постиндустриальных обществах; и

3) так называемая «дилемма инсайдер-аутсайдер», возникающая из-за противоположных интересов различных групп рынка труда.

В своей классической форме этот объяснительный подход указывает на сокращение рабочего класса, традиционного основного электората социал-демократических партий, как на главную движущую силу электорального спада. Основополагающая версия этого аргумента представлена Адамом Пшеворским и Джоном Спрагом. Согласно ей, у социал-демократических партий существует общий электоральный компромисс между рабочим классом и средним классом, что приводит к так называемой «дилемме электорального социализма». Стремясь расширить свою базу за счет избирателей из среднего класса, социал-демократы «подрывают именно ту идеологию, которая является источником их силы среди избирателей». Во времена сокращения рабочего класса социал-демократы в той или иной степени вынуждены обращаться к избирателям из среднего класса ценой потери поддержки рабочих.

Наиболее известный вариант социологического подхода восходит к основополагающей работе Герберта Китшельта о трансформации социал-демократии. Китшельт отвергает существование простого компромисса между избирателями из рабочего класса и среднего класса. Социал-демократы скорее бьются за умы и сердца различных профессиональных групп, чьи предпочтения можно отобразить в двумерном политическом пространстве, поскольку эти группы различаются не только по социально-экономическим, но и по социокультурным вопросам. В связи с переходом от индустриального общества к постиндустриальному все большее значение приобретает социокультурная ось; то есть ценностные вопросы дополняют или даже заменяют экономические вопросы и, таким образом, разделяют социал-демократический электорат. Электоральная дилемма социализма сменяется различными формами избирательных дилемм:

Здесь социал-демократы сталкиваются с двойным компромиссом. Во-первых, двигаясь по вертикальному либерально-авторитарному измерению, социал-демократы должны решить, будут ли они полагаться на традиционных менее образованных синих воротничков, избирателей из рабочего класса или на высокообразованных белых воротничков. […] Социал-демократы также сталкиваются со вторым компромиссом внутри самого рабочего класса, зависящим от их распределительной экономической позиции. Kitschelt, «The Transformation of European Social Democracy»

В результате, складывающаяся картина партийной конкуренции крайне неблагоприятна для социал-демократических партий. В то время как они конкурируют с леволиберальными партиями за голоса нового среднего класса, набирающие силу праворадикалы являются серьезными соперниками за голоса традиционного рабочего класса. В связи с этим, поддержка праворадикалами государства всеобщего благосостояния (вернее, его поддержка лишь для коренных жителей страны) представляет особую угрозу, поскольку помогает им позиционировать себя «новыми рабочими партиями» и безвозвратно лишить социал-демократов традиционного электората.

Последний аспект социологического подхода фокусируется на расколе рынка труда и вытекающей из этого дилемме инсайдер-аутсайдер. В этом случае работники также не рассматриваются как однородный блок, а скорее делятся на две группы: инсайдеры рынка труда с гарантированной занятостью и аутсайдеры рынка труда, такие как временные работники, которые сталкиваются с отсутствием постоянной занятости. Этот разрыв, который усиливается деиндустриализацией и глобализацией, ставит социал-демократам дилемму, чьи же интересы защищать. Так, политика на рынке труда, которая отвечает интересам инсайдеров, например, сильная защита занятости для этого сегмента рабочей силы, часто наносит ущерб аутсайдерам и наоборот. Таким образом, если социал-демократы сосредотачиваются на инсайдерах, аутсайдеры реагируют неявкой на выборы или голосованием за популистские партии. Если вместо этого социал-демократы выберут политику в пользу аутсайдеров, они рискуют потерять поддержку инсайдеров в пользу своих конкурентов, например, правоцентристов. Короче говоря, кто бы ни выигрывал от поляризации рынка труда, социал-демократы, по-видимому, из тех, кто терпят отток электората из-за дилеммы инсайдер-аутсайдер.

Экономический подход к кризису социал-демократии утверждает, что изменения в капиталистическом хозяйстве ограничивают варианты политики, доступные социал-демократическим партиям, усложняют или даже препятствуют достижению целей социал-демократов, таких как защита социальных прав и борьба с неравенством. Это объяснение основано на предположении, что электоральный успех социал-демократов в первую очередь зависит от определенной экономической и социальной политики, то есть политики, улучшающей материальное положение их традиционного ключевого электората. В этом контексте можно обозначить три процесса, которые политэкономы выделяют для объяснения кризиса социал-демократии:

1) глобализация;

2) европейская интеграция; и

3) конец фордистско-кейнсианской модели роста.

С начала 1990-х многие авторы определяли экономическую глобализацию как основное препятствие для социал-демократических партий. Соответственно, социально-экономическая политика, лежавшая в основе успеха социал-демократии в “золотые десятилетия” в виде кейнсианского управления спросом плюс расширение государства всеобщего благосостояния, обречена на провал в условиях глобализации:

Социал-демократическая экономическая программа, в первую очередь направленная на обеспечение полной занятости путем стимулирования инвестиций через политику дефицитного финансирования, потеряла устойчивость. […] Мощь международных валютных рынков и рынков облигаций теперь достаточна, чтобы воспрепятствовать любой подобной экспансионистской политике. […] Не будет преувеличением сказать, что глобальная свобода капитала эффективно разрушает экономические основы социал-демократии. Gray, «After Social Democracy: Politics, Capitalism and the Common Life»

В то время как глобализация товарных рынков усиливает международную конкуренцию между национальными экономиками, дерегулирование финансовых рынков предоставляет владельцам капитала перманентную возможность для свертывания бизнеса. В результате традиционные инструменты социал-демократической политики, такие как прогрессивное налогообложение и управление общественным спросом, невозможно реализовать из-за негативной реакции владельцев капитала и международных инвесторов. Социал-демократы были ограничены политикой экономики предложения и, что еще хуже, постоянной жесткой экономией. Этим они отдалили от себя избирателей, зависящих от государства всеобщего благосостояния.

Институциональные механизмы, возникшие в результате европейской интеграции, воспринимаются как дополнительное ограничение для европейских социал-демократов.. В то время как глобализация в основном влияет на автономию национальных государств, европейская интеграция идет еще дальше, ограничивая их суверенитет посредством правового регулирования. Во-первых, ордолиберальная структура ЕС и Европейского валютного союза (ЭВС) действует как смирительная рубашка для социал-демократов. Масштабы экспансивной налогово-бюджетной политики ограничены Маастрихтскими критериями, еще более ужесточенными Европейским финансовым пактом. Во-вторых, Европейский центральный банк с его твердой приверженностью ценовой стабильности гарантирует, что члены ЭВС лишены возможности проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику и стимулировать экономику посредством внешней девальвации. Эти ограничения оказались фатальными для стран с дефицитом бюджета во время европейского долгового кризиса. Наконец, социал-демократы страдают от асимметрии между позитивной и негативной интеграцией. В то время как «интеграция через законы», продвигаемая Европейской комиссией и Европейским судом, имеет в основном либерализирующий эффект, корректирующая позитивная интеграция, необходимая для создания «социальной Европы», которую постоянно превозносят социал-демократы, обычно терпит неудачу из-за противоречивых национальных интересов в Совете Европы. Таким образом, ЕС превратился в «машину либерализации», из-за чего социал-демократическим партиям становится труднее (или вовсе невозможно) защищать интересы рабочих, на которых негативно повлияла экономическая либерализация.

Третье направление экономического подхода, восходящее к теории регулирования, приписывает упадок социал-демократических партий не глобализации и не евроинтеграции, а скорее более общему кризису капитализма: краху фордистско-кейнсианской модели роста послевоенных десятилетий. В крайней форме этот аргумент представлен Эшли Лавель, которая считает «смерть социал-демократии» неизбежной из-за ее зависимости от исключительно высоких темпов роста послевоенных лет: «возврат к низким темпам роста в 1970-е годы уничтожил экономическую базу социал-демократии […] конец бума сделал невозможным одновременное проведение политики, которая бы уменьшила неравенство и повышала уровень жизни, не препятствуя накоплению капитала». Вольфганг Штрик приводит аналогичный аргумент, утверждая, что совместимость (социальной) демократии и капитализма была возможна в уникальной обстановке послевоенных десятилетий. Теперь правящие социал-демократические партии пытаются примирить конфликтующие интересы граждан (социальное обеспечение) и международных инвесторов (прибыль). Социализация долга после финансового кризиса еще больше сместила и без того перекошенный баланс сил в пользу капиталистов. В результате оказавшиеся у кормила власти социал-демократы находятся в безнадежном положении.

Третий объяснительный подход отвергает чисто материалистические объяснения и подчеркивает влияние идей. С этой точки зрения именно внедрение неолиберальных идей социал-демократическими элитами привело к тому, что миллионы рабочих отвернулись от социал-демократов. Другие авторы дополнительно подчеркивают космополитическую позицию по социокультурным вопросам, таким как европейская интеграция и миграция, которая сформировала «прогрессивный неолиберализм», оторвавшейся от значительной части рабочего класса.

Согласно идеологическим объяснениям, кризис социал-демократии возник не из-за неблагоприятных обстоятельств, а из-за интеллектуальных недостатков социал-демократических элит: «при внимательном рассмотрении […] оказывается, что наиболее существенные препятствия на пути социал-демократического возрождения исходят не от структурных или экологических факторов» […] а от интеллектуальных заблуждений и потери воли со стороны самих левых». Что касается интеллектуальных заблуждений, некоторые авторы воспринимают первоначально нерешительное, а затем иногда даже эйфорическое принятие неолиберальных идей как первородный грех современных социал-демократов. В основе неолиберализма лежит убеждение, что индивидуализированная рыночная конкуренция превосходит другие формы организации. С программной точки зрения это означает укрепление прав частной собственности и распространение рынка на все сферы жизни общества, то есть политику, в целом работающую в пользу владельцев капитала, если говорить в терминах распределения.

В отличие от своих критиков социал-демократы воспринимали «третий путь» как альтернативу неолиберализму. Однако эмпирические исследования показывают, что с 1980-х годов программы социал-демократических партий все больше проникаются неолиберальным духом конкурентности. В результате возникает «социал-демократический вариант неолиберализма», «неолиберализованная социал-демократия» или «рыночная социал-демократия». Наиболее остро этот вопрос ставит Шанталь Муфф, согласно которой социал-демократия с ее подчинением неолиберальной гегемонии утратила способность представлять электорату привлекательную политическую альтернативу. По мере осознания избирателями бесполезности подобной апатичной социал-демократии, они обращаются к более энергичным популистским партиям слева и справа. Эта тенденция существенно ускорилась благодаря тому, что социал-демократические правительства цеплялись за неолиберальные экономические рецепты даже после мирового финансового кризиса.

Второе идеологическое объяснение дополняет этот экономический поворот вправо поворотом к космополитизму и политике идентичности. Если конкретнее, этот аргумент существует в двух формах. Первая версия аргумента состоит в том, что поворот социал-демократических элит к политике идентичности с упором на эмансипацию женщин, ЛГБТ-групп, мигрантов и других меньшинств привел к игнорированию борьбы за сохранение социальных прав, столь необходимых для трудящихся, независимо от их этнического происхождения или сексуальной ориентации. Вторая версия аргумента идет дальше, указывая на то, что «прогрессивный неолиберализм», превозносимый социал-демократами «третьего пути», сочетающий политическую борьбу за равные возможности с сильным индивидуализмом и довольно критическим отношением к государству всеобщего благосостояния, противоречит более коллективистской позиции поддержки государства всеобщего благосостояния, которой придерживаются большинство рабочих. Во всех этих случаях не столько социальная поляризация или экономические ограничения, сколько идеологические сдвиги социал-демократов привели к оттоку избирателей.

Последнее объяснение фокусируется на партийных институтах, объясняющих кризис социал-демократии. В соответствии с этим подходом социал-демократические партии претерпели организационную трансформацию из партии массовой интеграции в картельную партию. Эта трансформация, связанная с неадекватным социальным представительством важных групп избирателей в социал-демократических партиях, привела к электоральному сближению с основными правыми партиями, оказавшееся фатальным. Предполагается, что параллельный упадок профсоюзов оказал дополнительное негативное влияние на социал-демократические партии.

По мнению ряда партийных исследователей, партии массовой интеграции прошлого превратились в картельные партии. Вторя «железному закону олигархии» Роберта Михелса, социал-демократические партии со временем превратились из организаций, представляющих своих членов и избирателей, в органы управления:

С развитием картельной партии цели политики становятся самозамыкающимися, узкоспециализированными и технократическими, в то время как реальная межпартийная конкуренция сосредотачивается лишь на эффективном и действенном управлении государством. Конкуренция между картельными партиями в меньшей степени сосредоточена на различиях в политике и больше […] на обеспечении зрелищности, красивой картинки и спектакля

Mair, «Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy»