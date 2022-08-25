Откуда берутся «плоскоземельцы»

Уже почти одиннадцать лет портал «Антропогенез.ру» разоблачает лженаучные теории и популяризирует научный метод мышления и согласованную с современной наукой картину мира. Его создатели Александр Соколов и Станислав Дробышевский вошли в число «звезд» Рунета. «Антропогенез» присутствует во всех значимых соцсетях, а регулярно проводимый порталом форум «Ученые против мифов» с каждым разом собирает все большую аудиторию. Порталом учреждена антипремия «Почетный академик ВРАЛ» «за выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки». И тот факт, что некоторые ее лауреаты пытаются защитить свое «доброе имя» через суд, свидетельствует о значительном общественном резонансе этого мероприятия.

И все-таки «плоскоземельцев» не становится меньше, энтузиасты вновь и вновь открывают Гиперборею, растет число «антиваксеров», и так далее. Похоже, несмотря на героические усилия популяризаторов, научная картина мира медленно, но неуклонно уступает «мифологическому» мышлению. Очевидно, разоблачение отдельных псевдонаучных спекуляций, фальсификаций и заблуждений малоэффективно. Можно предположить, что люди привержены лженаучным представлениям не потому, что плохо образованы или мало информированы, а по каким-то иным причинам более общего характера.

Аудитория вправе была ожидать, что доклад кандидата психологических наук Никиты Логинова «Откуда берутся плоскоземельцы?» на 17-м форуме «Ученые против мифов» как раз и вскроет эти причины. Увы, докладчик пытался описать проблему не выходя за рамки своей специальности, то есть свел ее к индивидуальной психологии и когнитивным искажениям. В то время как на самом деле враждебное недоверие к научной картине мира распространилось уже так широко, что нужно говорить об этом как о социальной проблеме. А значит и причины следует искать в области социальной и социально-политической.

Невозможно, например, переубедить антиваксеров, объясняя как работает вакцина, ведь это движение вызвано недоверием граждан к тому, как работает государство. Глобальный кризис доверия к правительствам и всем вообще государственным институтам обострился и стал особенно явным в условиях пандемии. Неэффективность национальных систем здравоохранения, жесткость антипандемийных мер, а также нежелание или неспособность властей смягчить последствия этих мер для народа, вызвали социальный протест, который остался стихийным и иррациональным, поскольку доверие к крупным политическим партиям и институту представительной демократии в целом также давно и серьезно подорвано. Можно сколько угодно осмеивать дикие конспирологические теории связанные с пандемией и вакцинацией, но конспирология не иссякнет пока правительства находятся под подозрением у граждан. А жизнь дает слишком много поводов для таких подозрений. Деятельность правительств не прозрачна для общества и практически им не контролируется. Сговор политических элит превращает демократию в фикцию, и каковы бы ни были результаты выборов, в условиях капиталистической экономики власть больше считается с интересами крупного бизнеса, чем с нуждами трудящихся. Наивным и искаженным отражением этой социально-политической реальности в массовом сознании стала теория о том, что Билл Гейтс создал коронавирус и теперь чипирует граждан через вакцины, чтобы впоследствии контролировать их с помощью формата связи 5G.

Я не хочу умалять значение просветительской деятельности портала «Антропогенез» и других, подвизавшихся на этом поле, но думаю, что проблема антинаучных предрассудков и диких конспирологических теорий не может быть решена только повышением научно-технической грамотности населения. В пандемийном 2020 году в Европе произошло несколько десятков нападений на вышки 5G, а ведь образовательные стандарты и так называемый «индекс уровня образования» в европейских странах весьма высоки. Но система образования, как и система здравоохранения, регулируется государством, и потому скомпрометирована. Школа постепенно теряет свой авторитет в глазах многих граждан, и «прописные» школьные истины больше не кажутся им бесспорными. Конечно, общество в целом пока еще не усвоило картину мира «плоскоземельцев», сторонников «альтернативной истории» и противников теории эволюции. Подобные взгляды все еще маргинальны. Но они могут стать мейнстримом, хоть подобное и кажется нам пока невероятным.

Среди факторов, определяющих приверженность человека каким-либо идеям, Никита Логинов упомянул поддержку со стороны разделяющего эти же идеи сообщества. Предусмотренный регламентом форума «вредный оппонент» — в роли которого выступил Александр Панчин — задал по этому поводу докладчику резонный вопрос: почему, в таком случае, простой конформизм не удерживает людей в рамках «общепринятой» картины мира с шарообразной землей и человеком, произошедшим от обезьяны? К сожалению, из-за недостатка времени дискуссия, по большому счету, не состоялась, но я думаю, что могу ответить на вопрос Панчина. Насколько вообще важно для каждого из нас мнение общества в целом? Не наших родных, друзей, коллег, а именно «большого» общества? Ощущаем ли мы его поддержку в трудные периоды нашей жизни? Испытываем ли мы по его поводу то теплое счастливое чувство, которое дарит человеку сознание принадлежности к кругу единомышленников? Осмелюсь ответить за всех — нет. Общество «в целом» слишком огромно, бесформенно и равнодушно, слишком умозрительно и абстрактно, чтобы быть источником столь важного для человека ощущения общности мыслей и чувств. Зато это ощущение он в полной мере обретает как «плоскоземелец», «новохроноложец» или «антиваксер». И всякое «внешнее давление» на подобные стихийно сложившиеся сообщества лишь повышает градус единомыслия и взаимной поддержи внутри них. Иначе говоря, современное общество обладает чрезвычайно низкой резистентностью к сектантским формам мышления. И, кстати, был уже в истории прецедент, когда в момент кризиса цивилизации маленькая секта, исповедующая нечто смехотворное, полностью перевернула господствующую картину мира.

Есть и еще один очень важный источник антинаучного мышления, который докладчик обошел молчанием — идеология. Если бы Никита Логинов не упустил его из виду, ему было бы проще ответить на вопрос, почему адептами лженауки становятся порой сами ученые. Речь не добросовестном заблуждении, и даже не о косности или упрямстве в отстаивании ошибочных теорий, нет. Речь тут о принципиальной приверженности антинаучной картине мира в силу идеологических установок.

В 1936 году в журнале «Немецкая математика» физик, астроном и убеждённый нацист Бруно Тюринг опубликовал статью «Природа включает в себя также и духовные аспекты». Там он, в частности, писал: «Восприятие природы нордическими людьми и их расовая концепция, согласно которой природа должна восприниматься не только интеллектом, но и сердцем и душой, а также воображением, приходят в противоречие с точкой зрения, утверждающей, что только интеллект является решающим в исследовании природы, и отрицающей возможность существования духовной концепции в угоду чисто символическому, математическому, формалистическому и неконкретному представлению о природе…» Тюринг, вроде бы, серьезный ученый, профессор астрономии, директор Мюнхенской, а позднее Венской обсерватории, глава кафедры астрономии Венского университета, и так далее. Но как приверженец нацистской идеологии, он яростно восставал против строго научного метода познания, ведь объективность научного суждения враждебна идеологии, которая выстраивает ценностную картину мира.

Но, может быть, «нацистская наука» слишком сильный и слишком далекий пример? Насколько велика роль идеологии в современной лженауке? Академик Глазьев в статье с характерным названием «Духовность — категория экономическая» (напоминает название статьи Тюринга, не правда ли?) пишет: «Формирование интегрального мирохозяйственного уклада опирается на национальный суверенитет стран, лидирующих в этом процессе. Каждая из них обладает своим историческим мифом, на основании которого представляет свою роль в мироустройстве». Подходящим фундаментом для «русского мифа» академик считает лже-научные теории Фоменко и Клёсова. Пока одни ученые борются с «мифами» — наивно полагая, что разоблачить какую-либо теорию как «миф», значит ее ниспровергнуть — другие прямо или косвенно внедряют в массовое сознание мифологическое мышление. Подрыв научной картины мира открывает широкие возможности для манипуляции массовым сознанием, и я не очень удивлюсь, если даже такая дичь как концепция плоской земли будет подобрана реакционной идеологией и пущена в дело.

Научная картина мира, таким образом, подтачивается как «снизу», так и «сверху». Дезориентированное и растерянное общество полно тревоги и проникнуто недоверием не только к государственным институтам и политической системе, но сомневается и в самой реальности, как ее описывает «официальная» наука: история полностью сфальсифицирована, фундаментальная физика совершенно спекулятивна, теория эволюция умозрительна и бездоказательна, да и шарообразность земли противоречит здравому смыслу. Что ж, тем легче консервативной и реакционной идеологии овладеть общественным сознанием, подчинив его контролю политических элит. Только привив массам мифологическое мышление, элиты могут побудить людей действовать вопреки их собственным интересам.

Я далек от желания видеть портал «Антропогенез» ввергнутым в ожесточенную политическую борьбу, но ученые, ополчившиеся на мифы, должны иметь полное и ясное представление из каких источников мифы черпают силу и живучесть. И эти источники лежат не только в области индивидуальной психологии и личностных когнитивных искажений.

Виктор Карпов

Москва. Август 2022