

Российский обыватель и вопрос о власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Несколько лет назад, ещё в мирные времена, мне пришлось анализировать фокус-группу, проведённую в небольшом провинциальном городе. По ходу разговора все последними словами ругали власть и только на вопрос, как будут голосовать, все дружно отвечали: «Конечно же, за «Единую Россию». Это вызвало закономерное изумление модератора. Но позиция участников исследования была по-своему логичной. Просто выборы они понимали совершенно не так, как они описываются в политической теории. Мы-то наивно думали, будто выборы проводят для того, чтобы формировать (и менять) власть. Но тут мы выяснили, что смысл у них совершенно другой. С помощью процедуры выборов власть проверяет лояльность граждан. И если они голосуют неправильно, то будут наказаны. Однако люди у нас все умные, не поддаются на провокации, и голосуют так, как надо. В общем, единые день голосования – это что-то вроде единого государственного экзамена, который каждый несколько лет устраивают для всего взрослого населения страны. В 2011 году экзамен чуть не провалили, но как-то обошлось. Хотя отдельные двоечники всё же обнаруживались, например, в Хабаровске. Вот их и наказали.

Подобное отношение к власти может показаться несколько экзотическим, но вот в экзотических странах оно, похоже, не особо часто встречается. Спрашивал коллегу из Института Латинской Америки про индейцев. Как они власть воспринимают? Увы, ничего похожего на отношение к государству, типичное для российского государства, здесь нет. Со времён конкистадоров индейцы видят в государстве чуждую враждебную силу и живут, по возможности повернувшись к нему спиной. Напротив, в нашей стране государство воспринимается как некая объективная сила, что-то вроде естественного, природного явления. Нравится ли вам холодный климат? Дождь с градом, побивший побеги? Гроза, спалившая сарай с посевами? Нет, конечно. Мы очень расстраиваемся. Но это же не повод протестовать!

При таком взгляде на вещи любая попытка содержательно заниматься политикой выглядит в лучшем случае как странность, в худшем – как безумие. При чём совершенно неважно, идёт ли речь о провластной или об оппозиционной политике. Любые попытки сознательного действия равно бессмысленны и абсурдны независимо от того, выступаете вы за власть или против (ну, не будете же вы бороться за скорейшее наступление лета, оно как-то и без вас придёт). Можно решать личные проблемы (делать карьеру в администрации, продавать зонтики осенью или футболки летом, пользуясь благоприятными погодными условиями.

С точки зрения политологии абсурдным выглядит заявление чиновников, говорящих: если вам не нравится наше правительство, уезжайте в другую страну. Но обыватель вполне согласен с таким тезисом. Он даже не будет спорить, что в другой стране лучше. Ну, само собой! Ведь если вам не нравятся суровые зимы, вы же можете переехать в страну с более мягким климатом? Всё логично.

Специфика обывательского понимания власти не в том, что протестовать бессмысленно, а сменить руководство невозможно. Это как раз не главное. Более того, жизненный опыт самого же отечественного гражданина подтверждает, что власть и правительство иногда меняются. Правда, почему-то в основном к худшему, совершенно без нашего участия и по причинам, не поддающимся человеческому пониманию. Главное не это, а то, что власть невозможно улучшить. На неё вообще невозможно позитивно воздействовать. Революции и перевороты сами собой как-то происходят, а вот вообразить конструктивные реформы, – тем более, при поддержке общества, – не получается. На такое фантазии не хватает. Легче вообразить апокалипсис.

В этом отношении иллюзии отечественного и западного обывателя прямо противоположны. Европеец или американец будет бить себя в грудь, напоминая вам, что он – избиратель и налогоплательщик, а потому власть от него зависит, да и вообще, он сам её назначает и меняет, когда требуется. Ясно, что реальность постоянно опровергает подобные взгляды. В большинстве случаев меняются только физиономии в телевизоре. А если в самом деле хотите что-то изменить, недостаточно просто раз в несколько лет опустить в урну бюллетень с названием полюбившейся вам партии.

Поскольку российский обыватель полностью свободен от подобных демократических иллюзий, он чувствует себя очень умным, трезвым и понимающим жизнь. Однако примиряясь с государством как с природной, неуправляемой и недоступной понимаю силой, он отнюдь не чувствует по отношению к нему отчуждённости. Власть очень даже своя, и у неё обязательно нужно что-нибудь попросить. Скорее всего, не даст, но надеяться всё равно нужно. Тут строго всё работает как в сказке «Морозко». Как известно, дедушка Мороз, в отличие от нынешнего новогоднего персонажа, в основном скопированного с англо-американского Санта-Клауса, сурово наказывает за любое выражение неудовольствия по поводу устраиваемого им холода, но может вознаградить за покорность и терпение. Поскольку с покорностью у нас всё хорошо, то можно ждать и награды. Если же она не поступает, проблема так или иначе в нас самих (нас не заметили или не оценили). Потому и получили на Руси распространение весьма странные формы протеста – голодовки и даже угрозы коллективного самоубийства. Как ни странно, это работает. Чиновники, не особо обращающие внимание на «подведомственное население», начинают его замечать, если оно проявляет готовность активно прыгать с крыши или уничтожать себя другими доступными способами. Массовый протест российского обывателя, если бы он вообще был возможен, принял бы форму всенародного самоубийства.

«Неужели всё так плохо?» – спросит читатель. Но с чего вы взяли, что у нас плохо? Ведь если к власти вдруг придёт прогрессивное правительство, обыватель будет подчиняться ему так же безропотно, как и правительству реакционному. Просто погода сменилась на более приятную.

К счастью, описываемый обывательский тип – это не всё население России. И даже не большинство. Вполне возможно, что изменение политического климата приведёт и к развитию нового сознания. Но для каждого отдельного случая есть конкретный и простой ответ: перестать быть обывателем и начать действовать.

Иными словами, стать гражданином не только по названию, но и по сути.