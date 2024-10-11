

Австрия: новый успех крайне правых

Состоявшиеся парламентские выборы в Австрии показали, что и эта «альпийская республика» вступает в неофициальный клуб европейских стран, лидерами общественного мнения которых являются крайне правые партии.

Очевидно, что 9-миллионная Австрийская Республика относится к числу наиболее благополучных государств «Старого Света». Об это свидетельствует средняя продолжительность жизни австрийцев (а она достигает примерно 82 лет), величина местных зарплат и пенсий, как и основные макроэкономические показатели.

Коронавирусный период, как и в других странах континента, отрицательно повлиял на социально-экономическую ситуацию в стране, но уже в 2022 г. был зафиксирован небольшой рост валового внутреннего продукта (ВВП); в 2023 г. он вырос на 1,6%. Последнюю пару лет – пусть не сверхбыстрыми темпами, – растёт внутренний спрос. Уровень безработицы в республике держится на отметке 5% трудоспособного населения, что также можно записать в актив австрийской модели.

В то же время, жители Австрии в последние годы вполне ощущают инфляционные процессы. К примеру, в 2023 г. уровень инфляции, в зависимости от того или иного квартала, составлял от 6 до 11%, что необычно много для Австрии. Профессор Зальцбургского университета Дитер Хоггер полагает, что «инфляция по большей части связана с внешними факторами, в частности, ростом цен на поставляемые в Австрию энергоресурсы.» Как и в период наступления COVID-19, государство и работодатели в 2022-2023 гг. шли на индексацию минимальной заработной платы, как и всей «линейки» зарплат. Однако многие экономисты считают, что, в действительности, покупательная способность, а соответственно и жизненный уровень австрийского населения застопорились.

Современная австрийская экономическая модель во многом базируется на высоком уровне среднего и высшего образования в стране, качественной подготовке и переподготовке трудовых кадров. Малые и средние предприятия – основа национальной экономики – достаточно динамичны, открыты технологически инновациям, ориентированы на экспорт производства и промышленную диверсификацию. Кроме того, австрийцы не жалеют средств на образование и научно-исследовательские расходы. Эта статья федерального бюджета составляет 3,2% ВВП. Разумеется, всё это способствует поддержанию высокого уровня конкурентоспособности австрийской экономики. Властям удаётся сдерживать дефицит бюджета, равно как и размер государственного долга, который, поднявшись на 10 пунктов во время наступления COVID-19, ныне стабилизировался на отметке 78%.

Конечно, современное австрийское общество вовсе не лишено социальных проблем. Более того, в условиях кризиса Европейской социальной модели они наступают. Так, представители бизнес-сообщества ратуют за ещё большее поднятие планки выхода на пенсию; на данный момент пенсионный возраст в стране для женщин наступает в 60, для мужчин – в 65 лет. Ещё в 2018 г., при существовавшем тогда правом коалиционном правительстве был принят скандальный закон, разрешавший «по согласованию» работать австрийским трудящимся по 12 часов в сутки и доводившим предельную границу продолжительности рабочей недели до 60 часов. С тех пор, социальное сопротивление профсоюзов подобным мерам не уменьшилось.

Серьёзным социальным вызовом для общества является и регулирование миграционной проблемы. Ведь ныне в Австрии не менее пятой части населения – эти иммигранты. Не так давно правительство пообещало снизить социальные расходы на тех иммигрантов, которые живут на территории Австрийской Республики менее пяти лет. Тематика иммиграции и в рамках нынешней предвыборной кампании сыграла свою роль.

Австрия сравнительно поздно присоединилась к европейской интеграции, став полноправным членом Европейского Союза (ЕС) лишь в 1995 г. Но в целом отношение общественности и политических партий к «единой Европе» скорее позитивное, с учётом евроскептицизма крайне правых кругов. Вена традиционно выступает за совместные действия партнёров по ЕС в отношении нелегальной иммиграции и скептически относится к перспективе расширения Шенгенского пространства за счёт восточноевропейских членов ЕС. Вместе с тем, австрийская дипломатия последовательно поддерживает идею вступления в Союз западнобалканских государств.

Расположенная в Центральной Европе Австрия участвует в различных региональных форматах с соседями по региону. В частности, вместе с Чехией и Словакией в коллективе «Славков», а вместе с ними, Словенией и Венгрией – в группе G5.

В соответствии с Государственным договором, подписанным австрийцами с четырьмя державами-победительницами и с действующим Законом о нейтралитете 1955 г. Австрийская Республика придерживается военного нейтралитета. Конечно, прецеденты Финляндии и Швеции, поспешивших после начала Специальной военной операции в НАТО, оказали воздействие на общественное мнение. В политических кругах страны (например, в возглавляющей правительство Австрийской народной партии, АНП) зазвучали тезисы о желательности пересмотра «классического нейтралитета». Однако, проведённый в 2023 г. опрос общественного мнения чётко показал, что свыше 60% жителей альпийской республики выступают против отказа от нейтрального статуса. К слову, в современной Австрии в поддержку нейтралитета выступают как избиратели, симпатизирующие крайне правым, так и основная часть левого электората. В ответ на этот опрос министр иностранных дел от АНП Александр Шелленберг признал, что «общество не готово к изменению своего нынешнего внешнеполитического статуса».

Впрочем, вихри милитаризации «Старого Света» не обходят тихое государство стороной. В октябре 2022 г. парламентом был принят рассчитанный на 10 лет План развития федеральной армии. Планируется довести уровень оборонных расходов с сегодняшних 0,6% ВВП до полутора пунктов к 2028 г. Кроме того, Вена планирует усилить сотрудничество с партнёрами по ЕС в рамках Европейской политики безопасности и обороны; Австрия подключилась также к совместной европейской системе воздушной и антиракетной обороны, осуществляющейся под эгидой НАТО. В данной связи отметим также, что в 2022 г. было подписано соглашение с Соединёнными Штатами о сотрудничестве в военной области.

Будучи членом ЕС, Австрия присоединилась к антироссийским санкциям, хотя зависимость страны от поставок их РФ энергоресурсов весьма велика. Собственно, нынешние социальные проблемы, включая инфляцию, во многом вызваны именно ростом энергетических тарифов после резкого снижения поставок из России. Взаимные высылки дипломатов в последнюю пару лет также не способствовали развитию российско-австрийских отношений. Вместе с тем, поддерживая территориальную целостность украинского государства, Австрийская Республика оказывает Киеву гораздо в большей мере экономическую и гуманитарную помощь, а не военную. И тут имеется своя логика: абсолютное большинство жителей Австрии выступает категорически против перспективы прямого вмешательства их государства в военный конфликт в Восточной Европе.

Говоря о международных вопросах, также следует отметить, что австрийский рынок представляет весомый интерес для Китая. Альпийская республика участвует в организованном Пекином формате «14+1», объединяющем КНР и страны Центральной и Восточной Европы. Время от времени раздаются и мирные дипломатические инициативы Вены, относящиеся к урегулированию ближневосточной проблемы. В 2023-2024 гг. австрийцы выделили в качестве помощи гражданскому населению Сектора Газы 210 млн евро. Вместе с тем, Австрия поддерживает достаточно дружественные отношения с Государством Израиль.

После Второй мировой войны на протяжении долгих десятилетий в Австрии политическая борьба велась прежде всего между правоцентристской и христианско-демократической АНП и левоцентристской Социалистической (ныне Социал-демократической) партией Австрии, СДПА. Обе эти партии аккумулировали в прошлом голоса 8, а то и 9 из 10 жителей страны. Однако, в XXI в. ситуация изменилась. Статус ещё одной «народной» партии перешёл к крайне правой Австрийской партии свободы (АПС), тогда как электоральная база социал-демократии заметно «просела».

С 2017 г. ведущей силой правительственной коалиции выступают правоцентристы. Но если до 2019 г. АНП управляла страной в альянсе с АПС, то после парламентских выборов 2019 г. в политической истории Австрии было сформировано правительство в составе «народников» и «Зелёных». Нельзя сказать, что отношения между двумя коалиционными партнёрами были безоблачными: между АНП и экологистами существует немало противоречий по климатической повестке, содержанию пакета законов против коррупции, отношению к иммиграции.

Впрочем, после голосования 29 сентября можно точно сказать, что действующая правительственная коалиция прекращает своё существование: обе партии-участницы понесли потери в голосах и мандатах, что не даст возможность продолжать данную комбинацию. Впервые в истории Австрийской Республики самой влиятельной партией стала АПС, за которую в последнее воскресенье сентября отдали голоса – при в целом весьма высокой явке избирателей (в выборах участвовали 77,3% избирателей) – около 29% избирателей. АПС нарастила свой электорат более чем на 12 пунктов и получила 57 мандатов в 183-местном Национальном совете – нижней палате Австрийского парламента.

Своей победой АПС обязана во многом своему председателю 55-летнему Герберту Киклю, политику крайне правых взглядов, который занимает жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции. Возглавляя в 2017-2019 гг. МВД, Г. Кикль проявил себя как сторонник жёсткой государственной политики в отношении правонарушителей. Ему принадлежит такая фраза: «Я считаю, что закон должен следовать политике, а не политика – закону.» Известно также, что в рамках австрийского парламента АПС известна как партия, выступающая против оказания помощи Киеву и сила, возражающая против участия Австрии в антироссийских санкциях.

Однако на сегодня правительство с участием АПС вряд ли возможно. Дело в том, что, пожалуй, единственным вероятным партнёром «свободников» могла бы стать другая правая партия, АНП. Однако правоцентристская АНП, хоть трижды после 1999 г. входившая вместе с АПС в правительство, всякий раз делала это с позиции силы, возглавляя кабинет. Сейчас это вряд ли возможно. АНП слишком ассоциирована с европейскими институтами и её лидер, действующий федеральный канцлер 52-летний Карл Нехаммер уже дал понять, что, хоть его партия и вышла из этой кампании ослабленной (26,3% голосов против 37,5% пять лет назад, и 51 депутатский мандат), но «народники» полны решимости продолжать возглавлять федеральное правительство.

Сделать это вполне возможно, если новая правительственная комбинация будет состоять из АНП и СДПА. Социал-демократы, в отличие от «буржуазных» партий, практически в полной степени сохранили свой уровень электоральной поддержки, набрав 21,1% голосов и проведя в Национальный совет 41 депутата. Опыт начала XXI в. показал, что эти партии, несмотря на различия в социально-экономической сфере, вполне могут найти общий язык и формировать совместное правительственное большинство.

В своё время, социалисты пользовались поддержкой половины, а то и больше, жителей Австрии, играя при этом важнейшую роль в международном и европейском социал-демократическом движении. Но, встав на тропинку социал-либерализма, как и многие братские партии в других странах Европы, СДПА умудрилась растерять значительную часть своих избирателей. На этих выборах даже факт заметного ослабления основного конкурента на левоцентристском поле (партия «Зелёные – Зелёная альтернатива» получила 8,2% голосов и, потеряв 10 мандатов, провела в Национальный совет лишь 16 парламентариев) не помог социал-демократам. Равно как и фактор избранного в 2023 г. председателем партии 51-летнего мэра города Трайскирхен Андреаса (Анди) Баблера, в прошлом вице-президента Международного союза молодых социалистов, которого ряд СМИ относит к политикам левопопулистского толка. Факт остаётся фактом: несмотря на недовольство основной частью общества правительственной политикой, СДПА от выборов к выборам набирает всё меньше голосов. Нынешний результат – вообще наихудший в партийной истории. Пример «Зелёных» показывает, что может ожидать левую партию, вступившую в правительственную коалицию с «народниками» в качестве младшего партнёра. Впрочем, знают об этом хорошо и сами эсдеки, которые не прекращали терять голоса в период 2006-2017 гг., когда сами возглавляли правительство с АНП. Однако, думаю, страх перед гипотезой интегрально «буржуазного» правительства с преобладающей ролью АПС, вновь толкнёт левоцентристов к участию в коалиции с «народниками».

Впервые с 1960-х гг. более чем два процента на федеральных выборах набрала входящая в Партию европейских левых Коммунистическая партия Австрии (точнее, возглавляемая коммунистами коалиция «КПА Плюс» набрала 2,4% голосов). Это позитивный момент с учётом антикапиталистических и одновременно антивоенных позиций КПА. Впрочем, этот результат низок, чтобы провести своих депутатов. Однако же, в целом приходится констатировать, что, в целом, австрийские левые партии на сентябрьских выборах совместно получили немногим более 30% голосов. Как отмечает профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, это «скромный результат, характерный для нынешнего генерального отступления левых в Европе».

Ну а тот факт, что впервые партией номер один Австрийской Республики стала крайне правая сила, сам по себе показателен. Он говорит не только о том, что продолжается процесс поправления австрийского общества, но и о том, что Австрия в данном отношении следует, в общем-то, общему европейскому тренду…