Забастовки в европейских больницах: Страны разные, борьба — общая

За последние годы движению немецких медицинских работников, постоянно расширяющемуся и прекрасно организованному, удалось развеять миф о невозможности забастовок в больницах. Импульс этой борьбе придало введение новой формы финансирования больниц.

Германия против сокращения расходов на больницы

Так называемая система оплаты каждого конкретного случая по фиксированному тарифу, при которой больницы получают определённые суммы за диагностику, а не за пребывание пациента в больнице, как это было раньше (Fallpauschalensystem), привела к огромному давлению на государственные больницы, которые вынуждали сокращать расходы. Больничный персонал первым ощутил эти сокращения: в 2012 году соотношение количества квалифицированных медсестер к количеству пациентов в Германии было самым низким Европе. В то же время средняя продолжительность пребывания пациента в больнице сократилась вдвое. Нехватка персонала, особенно сестринского, приобрела такие масштабы, что во многих случаях ставит под угрозу возможность ухода за пациентами. Это видно, например, по сообщениям о нехватке реанимационных коек для детей.

Сокращение расходов на содержание больниц немедленно привело к эффективным забастовкам в секторе здравоохранения. В 2015 году немецкий профсоюз работников сферы услуг Верди (Verdi) добился заключения первого коллективного соглашения, снизившего нагрузку на сотрудников берлинской больницы Шаритэ. За успехом Шаритэ последовали забастовки в 18 клиниках по всей Германии. Некоторые из них, — например, забастовки в шести университетских больницах земли Северный Рейн-Вестфалия весной и летом 2022 года, — даже попали в заголовки газет. Эти забастовки длились 77 дней и стали самыми продолжительными в истории немецкой системы здравоохранения. На время акции были полностью закрыты многие палаты, в том числе реанимационные.

У бастующих была чёткая стратегия: работники, поддерживаемые профсоюзом, сначала сформировали команды и договорились об организации забастовки. Соглашения об оказании неотложной помощи, заключённые между профсоюзом и руководством больниц, теперь служат проверенным и испытанным средством, гарантирующим право на забастовку даже на жизненно важных объектах инфраструктуры (в частности, больничных стационарах). Перекрывая доступ к койкам и палатам, работники смогли оказать значительное давление на администрацию больниц. Коалиции с пациентами и общественными движениями (как это было в случае с движения сотрудников берлинских больниц), усилили общественную поддержку забастовки.

Очевидно, что в немецких больницах наметилось оживление: профсоюзы в здравоохранении растут быстрее, чем в любом другом секторе экономики. И в ходе нынешнего раунда коллективных переговоров о повышении заработной платы работников здравоохранения на 500€ больницы вышли на передовую, устроив предупредительные забастовки.

Великобритания: крупнейшие забастовки со времен Тэтчер

Недавние мобилизации в британской системе здравоохранения являются частью крупнейшей волны забастовок в Великобритании со времен Тэтчер. Они стали ясным выражением общего недовольства системой здравоохранения и социальной защиты, финансирование которых было радикально снижено, что практически привело к коллапсу (сокращение расходов совпало с самым существенным с 1977 года снижением реальной заработной платы). Нехватка персонала в больницах служит примером отсутствия стабильности в системе здравоохранения. Бастующие медсестры скандируют: «Благополучие медиков спасает жизни», — намекая на условия своего труда, чреватые всё более серьёзными опасностями для здоровья жителей Великобритании. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию в и без того работавшей на износ и искалеченной британской системе здравоохранения: проведение плановых операций было приостановлено, и в течение двух зим подряд системе, и без того находящейся на грани, приходилось справляться с волнами коронавирусной инфекции. И сейчас давление не уменьшилось. Перегрузка отделений неотложной помощи привела к росту времени ожидания и значительным опозданиям машин скорой помощи.

Сегодня самым серьёзным препятствием для бастующих являются призывы консерваторов крепиться в сочетании с внесённым на рассмотрение законопроектом, призванным снизить эффективность забастовок в будущем. Если закон будет принят, это позволит ограничить забастовочную борьбу. Согласно законопроекту, можно будет обязать медицинских работников работать даже во время забастовок. Это фактически лишит работников возможности добиваться более высокой заработной платы и лучших условий труда.

Однако поддержка забастовок высока — особенно когда они проводятся персоналом больниц. Требования улучшения условий труда, повышения заработной платы и уменьшения рабочей нагрузки поддерживаются большинством, в первую очередь, в отношении профессий, имеющих решающее значение для функционирования общества. COVID не только усугубил ситуацию в британской системе здравоохранения: общественности также стало яснее, насколько нужны медицинские работники и как их не хватает. Кроме того, инфляция в той или иной степени коснулась всех. Когда сегодня медицинские работники бастуют, требуя повышения заработной платы, они получают больше поддержки, чем в прежние времена, когда угроза всеобщему процветанию была менее серьезной.

Бастует 70% персонала испанских больниц

В феврале сотни тысяч людей вышли на улицы испанских городов, чтобы выступить против недофинансирования системы здравоохранения. Не хватает как оборудования, так и персонала. Семейные врачи прегружены, поликлиники переполнены. Истоки нынешних проблем системы здравоохранения можно отыскать в финансовом кризисе, разразившемся несколько лет назад. В 2010 году правительство Испании ввело политику жесткой экономии и резко сократило расходы, в том числе бюджеты региональных правительств, отвечающих за политику в области здравоохранения. Было сокращено 30 000 рабочих мест, снижена заработная плата и уменьшено количество больничных коек.

Во время пандемии коронавируса нестабильное положение в больницах привело к катастрофе. Сокращения особенно остро ощущались в Мадриде, где правое региональное правительство также настаивало на приватизации инфраструктуры здравоохранения. В то время как государственные клиники переставали принимать пациентов из-за нехватки мест, частные клиники простаивали. Вопросы охраны труда игнорировались, в результате чего больницы превратились в чашки Петри. Временами до 20% новых заражений происходило в больницах. С начала коронавирусного кризиса в Испании был зарегистрирован один из самых высоких показателей избыточной смертности в Европе: в общей сложности за время пандемии умерло более 120 000 человек.

С тех пор мало что изменилось. И именно поэтому с ноября прошлого года по всей стране проходят массовые акции протеста и забастовки работников здравоохранения, достигшие своего пика в феврале. В Барселоне на улицы вышли 10 000 медицинских работников. В Мадриде более 250 000 человек — по словам организаторов, до миллиона человек — откликнулись на призыв «Мадрид восстает». В забастовке приняли участие 70% медицинских работников. Вероятно, эту масштабнейшую мобилизацию можно объяснить протестным опытом, накопленным с 2011 года испанским движением против жесткой экономии (Movimiento 15-M), а также тем фактом, что протесты были тесно связаны с локальной повесткой.

В Барселоне удалось разрешись нынешний конфликт, но в Мадриде ситуация продолжает накаляться. Вместо того, чтобы взаимодействовать с забастовщиками, региональное правительство пытается подорвать легитимность массового протеста, не останавливаясь даже перед распространением ложной информации о плачевном состоянии системы здравоохранения. Новые однодневные забастовки проходили в конце апреля и начале мая.

Австрия: Божьи мельницы мелют медленно

В Австрии события развиваются медленнее, чем в других странах. Но и здесь ситуация с сёстринским уходом критическая: согласно исследованию Misscare, проведенному Венским университетом, 84% медсестер сообщают, что им приходится пропускать основные этапы ухода из-за нехватки времени. Однако дискуссии по поводу ситуации всё ещё не отражают реальности. Когда в декабре 2022 года в программе «Im Zentrum» обсуждалась нехватка медсестер, среди участников обсуждения не было ни медсестры, ни профсоюзного деятеля. Гости программы говорили об исследованиях в области сёстринского ухода и новых попытках найма персонала в Колумбии или Вьетнаме, но не о столь необходимом сокращении рабочей нагрузки — для этого государству придется вложить деньги, чтобы снова сделать профессию привлекательной.

Профсоюзы должны инициировать выдвижение этого требования. В последние недели и месяцы (и впервые за долгое время) в секторе здравоохранения действительно имели место забастовки, пусть и осторожные. 22 ноября 2022 года сотрудники венских церковных больниц бастовали чуть менее двух часов, требуя прибавки к зарплате на 500 €. 14 февраля, после провала шестого раунда переговоров с работодателями, работники частных больниц устроили трехчасовую предупредительную забастовку в 25 учреждениях по всей Австрии.

Вдохновляет опыт Университетской больницы Линца, второй по величине больницы в Австрии. Работники годами требовали сокращения нагрузки, и в конце января больничный совет открыто пригрозил объявить летом забастовку. После этого руководство больницы предложило провести переговоры с советом и профсоюзом, и к лету положение работников должно улучшиться. Таким образом, забастовка пока не обсуждается, и исход переговоров остается неизвестным.

Ясно одно: в долгосрочной перспективе требования работников могут быть выполнены только в результате политической конфронтации. Без реальной угрозы многодневных (а не часовых!) забастовок, ведущих к нагнетанию давления в секторе здравоохранения, медперсонал и работники больниц окажутся в западне.

Фабиан Хаттендорфер, Бенджамин Херр и Матиас Крамс

Перевод Марии Семиколенных

Английская версия этой статьи впервые опубликована на сайте transform!, немецкая — в блоге Mosaig.