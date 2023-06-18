Как американские консерваторы превратились в новых SJW

Аббревиатура термина «Social Justice Warrior» сегодня широко распространена, известна в Америке и во многих других странах мира – в том числе и в России. Используется она обычно как оскорбление, насмешка над «борцами за социальную справедливость», выступающими против расизма, сексизма, гомофобии и т. д. Главным фактором, обусловливающим интерпретацию SJW в негативном, ругательном контексте, при этом является не столько их прогрессивное мировоззрение, сколько противные, раздражающие черты характера и способы донесения мысли: чрезмерная эмоциональность, нерациональность, неадекватность, агрессивность, отсутствие аргументов и неумение участвовать в интеллектуальной дискуссии (здесь, однако, не стоит обманываться – открыто SJW атакуют за их неконструктивное поведение, но имплицитно переносят эти характеристики и на прогрессивные и антидискриминационные взгляды).

Происхождение такой дефиниции следует искать на альтернативных правых форумах, которые зародились, пережили свой подъем и «золотой век» еще в середине 2010-х гг. Своеобразный «крестовый поход» против SJW во многом сыграл на руку Дональду Трампу на выборах 2016 г. – особенно здесь помогло то, что его оппонентом была Хиллари Клинтон (женщина, как раз декларативно выступающая «против» сексизма и расизма). Одновременно с этим набирают популярность американские правые «интеллектуалы» вроде Бена Шапиро и Джордана Питерсона, успешно противостоящие в своих коротких вирусных роликах либерально настроенным студентам американских кампусов. Наконец, ключевая борьба здесь разворачивается между пользователями интернета: остроумные, спокойные и рациональные альт-райты троллят и выводят на чистую воду тупых феминисток, способных лишь на эмоциональную и неадекватную агрессию в отсутствие аргументов (по крайней мере, так это происходит в представлении этих самых альтернативных правых).

Что же изменилось за эти годы, и как альтернативные правые – Трамп, многие другие ярые оппоненты SJW и Республиканская партия в целом – выглядят сегодня в сравнении с эпохой десятых? Можно выделить три основных изменения: во-первых, после 2016 г. популярность жесткого консерватизма и анти-SJW-риторики в США значительно снизилась, особенно среди «неопределившихся» избирателей; во-вторых, республиканцы проиграли по всем позициям в электоральном цикле 2020 г. и выступили гораздо хуже ожидаемого на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс 2022 г.; в-третьих, в 2022–2023 гг. как внутри Республиканской партии, так и в медийном поле правых начали проявляться многочисленные внутренние конфликты и расколы – даже непререкаемое лидерство Трампа было поставлено под угрозу губернатором Флориды Роном Десантисом, который 25 мая объявил о старте своей президентской кампании.

Причиной внутренних проблем американских консерваторов стало то, что они сами во многом превратились в те самые соломенные чучела, с которыми боролись, над которыми так потешались альт-райты во времена своего триумфа, – правую версию карикатуры на SJW. В первую очередь здесь стоит отметить поэтапный отказ от «рациональности», которую правые в далеком 2016 г. противопоставляли эмоциональности борцов за социальную справедливость, по их мнению, неспособных логически аргументировать свои идеи. В 2023 г. – после событий вроде захвата Капитолия, антипрививочной истерии, а также в контексте сильно возросшей популярности разнообразных конспирологических теорий от QAnon до Red Pill в среде американских правых – трудно поверить, что они, как когда-то говорил Бен Шапиро, опираются исключительно на «facts and logics». Символ современных американских правоконсервативных сил, в особенности сторонников Трампа – это скорее «варвар», запечатленный во время захвата Капитолия, или агрессивный и не вполне ментально здоровый реднек, чем какие-то «цивилизованные», серьезные и успешные бизнесмены в костюмах с Уолл-стрит или ловкие остроумные альт-райты, уничтожающие своих политических оппонентов, не вставая с компьютерного кресла.

Не лучше ситуация и с официальными лицами Республиканской партии: Дональд Трамп никогда не отличался высокой степенью рациональности, однако его провальная политика в период пандемии COVID-19 и откровенно бездоказательные обвинения Байдена и Демократической партии в украденных выборах (все иски в этом отношении были признаны бездоказательными Верховным Судом США, который преимущественно состоит из судей-консерваторов) ставят под сомнения даже крупицы той изначальной «разумности», которую могли постулировать на выборах 2016 г. Рон Десантис лишь внешне отличается от Трампа своей «официозностью» и лучшей ориентированностью в политическом ландшафте американского истеблишмента, а в сущности предлагаемой антиутопической политики в виде прямых образовательных запретов на книги или «информацию, которая может заставить белых американцев чувствовать дискомфорт», а также отчаянной борьбы с Disney во Флориде на почве «культурных войн» (которую, к слову, не поддержал и сам Трамп) – Десантис кажется даже менее «рациональным» и более фанатичным.

Все это подкрепляется изрядной и все растущей степенью радикализма в стане американских консерваторов – вплоть до террористических актов вроде стрельбы в гей-клубе (штат Колорадо) или совсем недавних угроз подрыва магазинов, продающих вещи с ЛГБТ-символикой. Радикалы при этом не ограничиваются маргинальным терроризмом – Республиканская партия тесно связана с группировками вроде Proud Boys или вышеупомянутым QAnon (через Марджори Тейлор Грин и многих других политиков), а Трамп не так давно ужинал с рэпером Канье Вестом, известным своими антисемитскими высказываниями и положительным отношением к Гитлеру, а также с белым националистом и христианским фундаменталистом (по сути фашистом) – политическим блогером Ником Фуэнтесом. Из-за столь неприкрытых связей с радикалами Трамп теряет поддержку «приличных» консервативных медиа наподобие недавно созданного Беном Шапиро Daily Wire – здесь, кстати, проявляется очередной разрыв в консервативном медиаполе США, где Шапиро и его команде противостоят еще более радикальные фигуры вроде Стивена Краудера, позволяющие себе на вечерних шоу откровенно расистские высказывания.

Угрозы терроризма, связи с конспирологами и радикалами, одиозные лидеры, бездоказательные обвинения и внутренние расколы… Придуманный альтернативными правыми и консерваторами для борцов за социальную справедливость карикатурный образ – людей нерациональных, неадекватных и неспособных к конструктивной дискуссии – сейчас куда больше подходит изрядной доле их самих, чем большинству современных американских левых вроде DSA или Берни Сандерса и даже американским либералам под предводительством истеблишмента Демократической партии (далее этот феномен будет дополнительно раскрыт в примерах).

Как и SJW, значительная доля современных американских правых делает акцент на «культурных войнах», политике в отношении различных меньшинств, но в случае консерваторов прежде всего заключающейся в аффирмации и институционализации риторики ненависти к определенным группам людей. Продвигая культурный «крестовый поход» при все усиливающихся авторитарных политических тенденциях, американское правое движение не предлагает ничего, что реально улучшало бы качество жизни граждан.

Российские левые часто критикуют западных за чрезмерный акцент на правах меньшинств и «надстроечных» проблемах в обход экономического базиса. Однако, американские консерваторы здесь заслуживают критики куда в большей степени – их экономическая программа не выходит за рамки простого обслуживания интересов «консервативных» секторов крупного бизнеса, а иногда и вовсе отсутствует (вне очередного акта по понижению корпоративных налогов), но в культурной, социальной и политической сфере носит жестко традиционалистский, расистский и авторитарный характер.

Более того, даже в сравнении с «чистыми» SJW консерваторы образца 2023 г. сильно проигрывают – первые, несмотря на свой неприятный и агрессивный образ, а также откровенные перегибы в собственных политических воззрениях (например, безапелляционная поддержка «cancel culture»), по крайней мере частично затрагивают темы реально существующего структурного неравенства в Америке, в том числе касаясь и его экономических аспектов. Правые же сегодня занимаются как бессмысленной поверхностной борьбой с чернокожими и гомосексуальными персонажами в мультиках Disney, так и активным ухудшением жизней граждан страны, ограничивая доступ к образованию и информации (деятельность Десантиса во Флориде), а также базовым медицинским услугам (аборты, Roe v. Wade).

К счастью, это, по крайней мере отчасти, замечают и американские избиратели: высока вероятность, что республиканцы так и не смогут оправиться от поражения 2020 г. к выборам-2024, особенно учитывая внутренний раскол между Дональдом Трампом и Роном Десантисом. Воспользоваться ситуацией сможет Демократическая партия, несомненно, представляющая меньшее зло в сравнении с республиканцами и даже иногда проводящая позитивные экономические реформы (например, недавний инфраструктурный план администрации президента Байдена). Однако, в отсутствие мощного профсоюзного движения и полноценной левой оппозиции (которая, правда, начинает зарождаться как раз в виде упомянутой DSA и новых профсоюзных организаций) выборы в США во многом остаются выборами между двумя конгломератами корпоративных доноров. Демократы в таких выборах представляют альтернативу новым американским SJW консервативного толка, но в условиях сохранения «правил игры» перспективы действительно масштабных социально-политических и экономических изменений в США, направленных на борьбу с неравенством, увеличение качества жизни, доступность медицины и образования, остаются весьма туманными, хотя и не безнадежными.