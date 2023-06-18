Как американские консерваторы превратились в новых SJW
Аббревиатура термина «Social Justice Warrior» сегодня широко распространена, известна в Америке и во многих других странах мира – в том числе и в России. Используется она обычно как оскорбление, насмешка над «борцами за социальную справедливость», выступающими против расизма, сексизма, гомофобии и т. д. Главным фактором, обусловливающим интерпретацию SJW в негативном, ругательном контексте, при этом является не столько их прогрессивное мировоззрение, сколько противные, раздражающие черты характера и способы донесения мысли: чрезмерная эмоциональность, нерациональность, неадекватность, агрессивность, отсутствие аргументов и неумение участвовать в интеллектуальной дискуссии (здесь, однако, не стоит обманываться – открыто SJW атакуют за их неконструктивное поведение, но имплицитно переносят эти характеристики и на прогрессивные и антидискриминационные взгляды).
Происхождение такой дефиниции следует искать на альтернативных правых форумах, которые зародились, пережили свой подъем и «золотой век» еще в середине 2010-х гг. Своеобразный «крестовый поход» против SJW во многом сыграл на руку Дональду Трампу на выборах 2016 г. – особенно здесь помогло то, что его оппонентом была Хиллари Клинтон (женщина, как раз декларативно выступающая «против» сексизма и расизма). Одновременно с этим набирают популярность американские правые «интеллектуалы» вроде Бена Шапиро и Джордана Питерсона, успешно противостоящие в своих коротких вирусных роликах либерально настроенным студентам американских кампусов. Наконец, ключевая борьба здесь разворачивается между пользователями интернета: остроумные, спокойные и рациональные альт-райты троллят и выводят на чистую воду тупых феминисток, способных лишь на эмоциональную и неадекватную агрессию в отсутствие аргументов (по крайней мере, так это происходит в представлении этих самых альтернативных правых).
Что же изменилось за эти годы, и как альтернативные правые – Трамп, многие другие ярые оппоненты SJW и Республиканская партия в целом – выглядят сегодня в сравнении с эпохой десятых? Можно выделить три основных изменения: во-первых, после 2016 г. популярность жесткого консерватизма и анти-SJW-риторики в США значительно снизилась, особенно среди «неопределившихся» избирателей; во-вторых, республиканцы проиграли по всем позициям в электоральном цикле 2020 г. и выступили гораздо хуже ожидаемого на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс 2022 г.; в-третьих, в 2022–2023 гг. как внутри Республиканской партии, так и в медийном поле правых начали проявляться многочисленные внутренние конфликты и расколы – даже непререкаемое лидерство Трампа было поставлено под угрозу губернатором Флориды Роном Десантисом, который 25 мая объявил о старте своей президентской кампании.
Причиной внутренних проблем американских консерваторов стало то, что они сами во многом превратились в те самые соломенные чучела, с которыми боролись, над которыми так потешались альт-райты во времена своего триумфа, – правую версию карикатуры на SJW. В первую очередь здесь стоит отметить поэтапный отказ от «рациональности», которую правые в далеком 2016 г. противопоставляли эмоциональности[1] борцов за социальную справедливость, по их мнению, неспособных логически аргументировать свои идеи. В 2023 г. – после событий вроде захвата Капитолия, антипрививочной истерии, а также в контексте сильно возросшей популярности разнообразных конспирологических теорий от QAnon[2] до Red Pill[3] в среде американских правых – трудно поверить, что они, как когда-то говорил Бен Шапиро, опираются исключительно на «facts and logics». Символ современных американских правоконсервативных сил, в особенности сторонников Трампа – это скорее «варвар», запечатленный во время захвата Капитолия, или агрессивный и не вполне ментально здоровый реднек, чем какие-то «цивилизованные», серьезные и успешные бизнесмены в костюмах с Уолл-стрит или ловкие остроумные альт-райты, уничтожающие своих политических оппонентов, не вставая с компьютерного кресла.
Не лучше ситуация и с официальными лицами Республиканской партии: Дональд Трамп никогда не отличался высокой степенью рациональности, однако его провальная политика в период пандемии COVID-19 и откровенно бездоказательные обвинения Байдена и Демократической партии в украденных выборах (все иски в этом отношении были признаны бездоказательными Верховным Судом США, который преимущественно состоит из судей-консерваторов) ставят под сомнения даже крупицы той изначальной «разумности», которую могли постулировать на выборах 2016 г. Рон Десантис лишь внешне отличается от Трампа своей «официозностью» и лучшей ориентированностью в политическом ландшафте американского истеблишмента, а в сущности предлагаемой антиутопической политики в виде прямых образовательных запретов на книги или «информацию, которая может заставить белых американцев чувствовать дискомфорт», а также отчаянной борьбы с Disney во Флориде на почве «культурных войн» (которую, к слову, не поддержал и сам Трамп) – Десантис кажется даже менее «рациональным» и более фанатичным.
Все это подкрепляется изрядной и все растущей степенью радикализма в стане американских консерваторов – вплоть до террористических актов вроде стрельбы в гей-клубе (штат Колорадо) или совсем недавних угроз подрыва магазинов, продающих вещи с ЛГБТ-символикой. Радикалы при этом не ограничиваются маргинальным терроризмом – Республиканская партия тесно связана с группировками вроде Proud Boys или вышеупомянутым QAnon (через Марджори Тейлор Грин и многих других политиков), а Трамп не так давно ужинал с рэпером Канье Вестом, известным своими антисемитскими высказываниями и положительным отношением к Гитлеру, а также с белым националистом и христианским фундаменталистом (по сути фашистом) – политическим блогером Ником Фуэнтесом. Из-за столь неприкрытых связей с радикалами Трамп теряет поддержку «приличных» консервативных медиа наподобие недавно созданного Беном Шапиро Daily Wire – здесь, кстати, проявляется очередной разрыв в консервативном медиаполе США, где Шапиро и его команде противостоят еще более радикальные фигуры вроде Стивена Краудера, позволяющие себе на вечерних шоу откровенно расистские высказывания.
Угрозы терроризма, связи с конспирологами и радикалами, одиозные лидеры, бездоказательные обвинения и внутренние расколы… Придуманный альтернативными правыми и консерваторами для борцов за социальную справедливость карикатурный образ – людей нерациональных, неадекватных и неспособных к конструктивной дискуссии – сейчас куда больше подходит изрядной доле их самих, чем большинству современных американских левых вроде DSA или Берни Сандерса и даже американским либералам под предводительством истеблишмента Демократической партии (далее этот феномен будет дополнительно раскрыт в примерах).
Как и SJW, значительная доля современных американских правых делает акцент на «культурных войнах», политике в отношении различных меньшинств, но в случае консерваторов прежде всего заключающейся в аффирмации и институционализации риторики ненависти к определенным группам людей. Продвигая культурный «крестовый поход» при все усиливающихся авторитарных политических тенденциях, американское правое движение не предлагает ничего, что реально улучшало бы качество жизни граждан[4].
Российские левые часто критикуют западных за чрезмерный акцент на правах меньшинств и «надстроечных» проблемах в обход экономического базиса. Однако, американские консерваторы здесь заслуживают критики куда в большей степени – их экономическая программа не выходит за рамки простого обслуживания интересов «консервативных» секторов крупного бизнеса, а иногда и вовсе отсутствует (вне очередного акта по понижению корпоративных налогов), но в культурной, социальной и политической сфере носит жестко традиционалистский, расистский и авторитарный характер.
Более того, даже в сравнении с «чистыми» SJW консерваторы образца 2023 г. сильно проигрывают – первые, несмотря на свой неприятный и агрессивный образ, а также откровенные перегибы в собственных политических воззрениях (например, безапелляционная поддержка «cancel culture»), по крайней мере частично затрагивают темы реально существующего структурного неравенства в Америке, в том числе касаясь и его экономических аспектов. Правые же сегодня занимаются как бессмысленной поверхностной борьбой с чернокожими и гомосексуальными персонажами в мультиках Disney, так и активным ухудшением жизней граждан страны, ограничивая доступ к образованию и информации (деятельность Десантиса во Флориде), а также базовым медицинским услугам (аборты, Roe v. Wade).
К счастью, это, по крайней мере отчасти, замечают и американские избиратели: высока вероятность, что республиканцы так и не смогут оправиться от поражения 2020 г. к выборам-2024, особенно учитывая внутренний раскол между Дональдом Трампом и Роном Десантисом. Воспользоваться ситуацией сможет Демократическая партия, несомненно, представляющая меньшее зло в сравнении с республиканцами и даже иногда проводящая позитивные экономические реформы (например, недавний инфраструктурный план администрации президента Байдена). Однако, в отсутствие мощного профсоюзного движения и полноценной левой оппозиции (которая, правда, начинает зарождаться как раз в виде упомянутой DSA и новых профсоюзных организаций) выборы в США во многом остаются выборами между двумя конгломератами корпоративных доноров. Демократы в таких выборах представляют альтернативу новым американским SJW консервативного толка, но в условиях сохранения «правил игры» перспективы действительно масштабных социально-политических и экономических изменений в США, направленных на борьбу с неравенством, увеличение качества жизни, доступность медицины и образования, остаются весьма туманными, хотя и не безнадежными.
- Противопоставление уже само по себе ложное: можно придерживаться рациональной (разумной, логически аргументированной) политической позиции и вместе с тем быть эмоциональным в ее отстаивании, распространении – знаменитые речи Владимира Ленина и Мартина Лютера Кинга являются прекрасными примерами такого сочетания. ↑
- Конспирологическое движение, объединяет верящих в то, что миром управляет секретная клика сатанистов-педофилов, занимающихся организацией мирового рынка сексуальных рабов-детей. ↑
- Неорганизованное движение, объединяющее блогеров и инфлюэнсеров вроде Эндрю Тейта, предлагающих принять «красную таблетку» и «покинуть матрицу», увидеть мир таким, какой он есть. В основе этого «реального» мира прежде всего мизогиния (женщины и феминизм как источник всех проблем), а также культ денег и успеха на уровне российских инфоцыган. ↑
- Американские политические эксперты отмечают, что именно «пустота» программ республиканцев во всех сферах, отличных от «культурных войн» и привела к крайне неудачному выступлению на midterms 2022 г., подробнее по ссылке: https://www.nationalreview.com/news/gop-pollster-republicans-failed-to-secure-red-wave-in-2022-midterms-for-four-key-reasons/ ↑