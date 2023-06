«Русский мир»: от мягкой силы до ирредентизма

Начиная с февраля 2022 г., Специальная военная операции стала центральным событием российской новостной и политической повестки. Уже более года идут активные боевые действия между российской и украинской армиями, а также различными парамилитарными формированиями. СВО стала звездным часом для частных военных кампаний, которые не являются вполне частными, учитывая масштабы их деятельности и связи с российским государством.

Разумеется такой крупный региональный конфликт нуждается в объяснении. Чем он вызван и каковы интересы сторон? В чем заключается роль США и НАТО? Украина – это марионетка Запада или самостоятельный игрок на политической поле? Список вопросов можно продолжить.

Моя статья, разумеется, разумеется не претендует на исчерпывающий анализ конфликта, который включает много составляющих. Полноценный и глубокий анализ придется осуществить будущим историкам, когда будут доступны необходимые документы и более полная информация. В своем материале я постараюсь сконцентрироваться на идеологических и политических предпосылках конфликта, рассматривая их через призму концепции «Русского мира».

СВО как повод для дискуссии

Специальная военная операция стала крупным водоразделом для всего российского общества. Не исключением стали и марксисты. В контексте темы статьи меня интересует именно та часть коммунистов, которая не поддержала СВО и попыталась провести критический анализ причин для ее начала. Среди них был экономист Олег Комолов, записавший на YouTube канале «Простые числа» серию роликов, которую можно обозначить общим названием «Причины Специальной военной операции»[1].

Комолов основывает свой анализ на синтезе марксизма и мир-системного подхода. Он полагает, что конфликт Украины и России был вызван межимпериалистическими противоречиями между центром системы в лице США и ЕС и субрегиональным империалистом — Россией. Это общая тенденция, и она в целом отмечена верна, на мой взгляд.

Далее Комолов с анализа макроэкономических процессов в масштабах мировой экономики опускается на отношения России и Украины. Он приводит многочисленную статистику экономической деятельности российских компаний на Украине. За 20 лет Россия вложила в украинскую экономику около 17 млрд. долларов, получив важные позиции в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, металлургии, машиностроении, строительстве и финансовой сфере. Если учитывать, что значительная часть инвестиций российских компаний попадала в Украину через офшорные счета (Кипр занимает первое место по ПИИ в Украину), то размер российских прямых инвестиций в украинскую экономику был выше обозначенных Комоловым 17 млрд. долларов[2].

Майдан 2014 г. серьезным образом подорвал позиции российского капитала, к власти на Украине пришли силы заинтересованные в выдавливании российских компаний с местного рынка. Этот процесс растянулся на 8 лет, который сопровождался вынужденной продажей российскими компаниями ряда своих активов. При этом стоит отметить, что экономическое сотрудничество России и Украины развивалось даже после присоединение Крыма к России в 2014 г.

В 2010 г. доля России в общем объеме накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Украины оценивалась Укрстатом в 5,8%, в рейтинге крупнейших инвесторов в Украину Россия тогда занимала пятое место. К концу 2015 г. доля России выросла до 7,8%, к началу октября 2016 года — превысила 10% [3]. При этом сокращение российских прямых инвестиций в Украину в 2014 г. объясняется не только политическими факторами. По расчетам специалистов ИМЭМО, спад российских инвестиций в Украину был на 70.3% обусловлен переоценкой стоимости активов в связи с девальвацией гривны и общим ухудшением положения в украинской экономике[4].

Таблица 1. Взаимные ПИИ РФ и Украины в млрд. долл. США (по состоянию на конец года)[5]. Данные ЦБ РФ.

По мысли Комолова, российский капитал был заинтересован в том, чтобы вернуть вложенные в украинскую экономику инвестиции и утраченные сферы экономического влияния. Возвращение Украины в сферу влияния российского капитала также способствовало бы укреплению экономического и политического влияния России на всем постсоветском пространстве. Таким образом, СВО – это попытка российского правящего класса вернуть свои экономические активы на Украине.

Какие аргументы Комолова мне кажутся противоречивыми?

Комолов приводит массу экономической статистики и цитату В.И. Ленина, в которой говорится о том, что за любыми идеями нужно видеть классовый интерес. Ошибка Олега состоит в том, что он приравнивает классовый интерес к сугубо экономическому. Все действия России на постсоветском пространстве якобы продиктованы сугубо экономическим интересами олигархов и крупного капитала.

Идеология выступает лишь ширмой для прикрытия материальных интересов. Интересно, что в рамках данного анализа идеология является каким-то второстепенным инструментом для промывки мозгов населению. Сами политики руководствуются чисто материальными интересами. Видимо, в идеи могут искренне верить только марксисты.

Критику тезисов Комолова стоит начать с того, что 17 млрд. долларов (даже если предположить, что реальная сумма в 4-5 выше обозначенной цифры) для российского государства это явно не те деньги, ради которых нужно было идти на такой радикальный шаг как СВО. Если судить на основе чисто экономических интересов, то связи с ЕС и мировым рынком были для России гораздо важнее, чем Украина и все постсоветское пространство. Например, в 2021 году Россия получила от экспорта нефти и газа 267 млрд. долларов, т.е. за месяц Россия получала больше чем, вложила в Украину за 20 лет.

По данным Федеральной Таможенной Службы (ФТС), Россия экспортировала товаров в ЕС на сумму 188,1 млрд. долларов в 2021 г. По данным Международного Энергетического Агентства (МЭА), РФ в 2021 г. отправила в ЕС 140 млрд кубометров природного газа. А по данным ФТС, в 2021 году Россия всего экспортировала 203,5 млрд кубометров природного газа. В итоге 75% поставок природного газа из России приходилось на ЕС[6].

Общий экспорт российской нефти в 2021 году составил 110 млрд долларов за 230 млн тонн. На Европу примерно пришлось 108 млн. тонн, или 50,9 млрд. долларов. Получается, что половина доходов от экспорта сырой нефти направлялись в Россию из ЕС. Аналогично и с нефтепродуктами, которые России принесли примерно 70 млрд. долларов за 144 млн тонн. Из них 60 млн. тонн приходится на Европу.

В 2021 г. ЕС оставался ключевым торговым партнером России. На европейские страны приходилось 35,9 % от всего внешнеторгового оборота России, а с учетом Великобритании эта цифра вырастет до 39,3%. На «крайне важный» для России СНГ приходится только 12,2% российского товарооборота, на Украину – всего 1,6%.

При этом стоит помнить, что российская сторона принимала встречные шаги для снижения товарооборота с Украиной. С 1 января 2016 г. Россия полностью запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины[7]. Украина не оставалась в долгу и ввела запрет на импорт из России многих продовольственных и промышленных товаров. В 2017 г. Киев ввел санкции против российского предприятия «Еврохим» и его дочерних структур, в итоге данного шага экспорт российских удобрений в Украину сократился вдвое – с 67% до 33% в 2018 г.[8] С марта 2017 года российским банкам – Сбербанк, ВТБ, «БМ Банка», «Проминвестбанка», VS Bank – было запрещено выводить капиталы из Украины.

Можно приводить разные цифры, но вывод останется неизменным – экономические связи российского капитализма с ЕС были гораздо важнее, чем все постсоветские страны вместе взятые. А тот факт, что эти отношения сильно осложнятся после начало СВО был вполне очевиден. Да, разумеется, российское руководство не ожидало столь резкой и сплоченной реакции западных стран. Кремль делал ставку на стремительный захват Киева и создание марионеточного правительства, но как-то странно полагать, что данное действие имело под собой, прежде всего, экономическую мотивацию – вернуть 17 млрд. долларов, когда Россия рисковала потерять гораздо большую сумму.

От начала СВО Россия понесла значительные экономические убытки. Экспорт «Газпрома» на ключевые для него зарубежные рынки в 2022 г. сократился на 46%, до 100,9 млрд кубометров, тем самым достигнув самого низкого уровня в истории компании[9]. Практически все снижение экспорта пришлось на страны ЕС, поставки в которые сократились в 2,5 раза.

В феврале 2023 г. на фоне вступления в силу западных санкций доходы России от продажи нефти и газа опустились на 46 % в годовом выражении, до 521 млрд. рублей[10].

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2022 г. доходы России от экспорта энергоносителей составили 383,7 млрд. долларов, что является рекордным показателем как минимум за последние 27 лет[11]. По данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 г.[12].

С учетом потерь от заморозки части золотовалютных запасов, речь идет о сотнях миллиардах долларов. Подобные суммы захват территории частично деиндустриализированной Украины окупить никак не могу. В ответ на это можно заявить, что руководство России ошиблось и оказалось втянутой в затяжной конфликт. Но стоит ли так недооценивать Владимира Путина и его окружение? У меня, естественно, нет доступа к секретным документам, но интересно, что в социальной сети «Вконтакте» в 2014 г. распространялся ролик, который был сделан, по всей вероятности, по заказу администрации президента РФ[13]. Он был направлен против сторонников ввода российских войск в Донецкую и Луганскую области и в нем просчитывались последствия начала полномасштабной войны между Украиной и Россией. В ролике речь шла о новых санкциях, заморозке золотовалютных резервов и других российских счетов, что было реализовано западными странами в 2022 г. Странно предполагать, что хотя бы часть эти негативных последствий не учитывали в Кремле.

Ошибка Комолова состоит в недооценке роли политики и идеологии. Классовый интерес включает в себе несколько составляющих и не исчерпывается сугубо экономическими мотивами.

Можно привести массу примеров, когда действия империалистов не имели под собой первоочередную задачу захвата ресурсов и новых рынков. Война во Вьетнаме была важна для США для захвата «важного вьетнамского рынка» или в рамках глобального политического и идеологического противостояния с СССР? Россия – это не СССР, но это не отменяет того факта, что между империалистическими странами могут существовать явные идеологические противоречия. Политическая верхушка может искренне верить, что она осуществляет определенную историческую миссию, реализуя те или иные национальные задачи. Мышление представителей правящего класса пронизано идеологией, которая цементирует классовый порядок как в личном, так и в общественном сознании.

На деле это означает, что ни в коем случае нельзя сводить марксизм к чисто экономическому объяснению происходящего. Тем самым мы ограничиваем наши аналитические возможности, предполагая, что люди будут всегда действовать сугубо из экономических мотивов. На деле зачастую это происходит не так.

Классовый интерес – это сложный комплекс интересов, который включает экономику, политику, идеологию и культуру. Конечная цель правящего класса состоит в обеспечении своей тотальной гегемонии во всех вышеназванных сферах, а добиться этого можно самыми различными способами.

Критика вульгарного экономизма

Анализируя предпосылки Специальной военной операции важно избегать вульгарного экономизма, следуя которому, некоторые марксисты трактуют любое действие правящего класса через задачу получения контроля над материальными ресурсами и новыми рынками. Безусловно, Украина имеет выгодное географическое положение, выступая транзитной территорией, через которую Россия осуществляет экспорт своих энергоресурсов. «Газпром» занимается прокачкой газа через Украины даже сейчас в условиях боевых действий.

Тем не менее с конца 1990-х гг. Россия выстраивала новые газопроводы в обход украинской территории, чтобы лишить Киев возможности оказывать экономическое давление на Кремль, как это происходило в ходе многочисленных газовых войн. Однако диверсификация маршрутов поставок газа не привела к полному обходу украинской территории: в 2020 г. «Газпром» поставил в Европу, включая Турцию, 174, 9 млрд. куб. м газа[14], из них на украинский транзит приходится 55,8 млрд. куб. м[15].

Если бы Кремль руководствовался сугубо экономическими мотивами, то России ни в коем случае нельзя было начинать СВО до полной сертификации «Северного потока 2». России в целом как газовому экспортеру невыгодно вести боевые действия на территории через которую идет транзит газа. Это подрывает доверие к ней как надежному поставщику энергетического сырья.

Экономические потери России от начала военной операции на Украине уже очевидны, а выгоды пока просматриваются лишь в крайне отдаленной перспективе (освоение сельскохозяйственных и промышленных ресурсов Украины). На фоне беспрецедентных санкций против России даже некоторые российские олигархи (В. Лисин, В. Алекперов, Л. Михельсон, М. Фридман, О. Дерипаска) позволили себе слегка покритиковать начало военной кампании. Тем самым олигархи нарушили соглашение, которое было заключено в начале первого президентского Путина: олигархи не лезут в политику, а занимаются только бизнесом. М. Ходорковский поплатился именно за нарушение данной договоренности. Пока рано говорить о полноценном расколе элит, но центробежные тенденции в условиях экономического кризиса и внешнего давления будут неизбежно нарастать. Сейчас эти противоречия наиболее ярко выражаются в виде противостояния Е. Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», и руководства Министерства обороны РФ.

Разумеется, всякий военный конфликт в конечном итоге – это борьба за распределение ресурсов и властных позиций. Однако идеология также выступает важным символическим капиталом, в котором отражаются предоставления того или иного класса о своем «историческом праве» господства на данной территорией и эксплуатации ее ресурсов. Речь идет о том, что идеология – это не прикрытие классовых интересов, а их выражение через призму исторических и философских концепций.

Исторический процесс развивается гораздо сложнее, чем простая абстрактная схема. Это прекрасно понимали классики марксизма. Позволю себе привести большую цитату Фридриха Энгельса:

«Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу.

Экономическое положение – это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты – государственный строй, установленный победившим классом после выигранного сражения, и т. п., правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу .участников, политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм.

Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором экономическое движение как необходимое в конечном счете прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей (то есть вещей и событий, внутренняя связь которых настолько отдалена или настолько трудно доказуема, что мы можем пренебречь ею, считать, что ее не существует). В противном случае применять теорию к любому историческому периоду было бы легче, чем решать простое уравнение первой степени.

<…>

Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Но как только дело доходило до анализа какого-либо исторического периода, то есть до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть никакой ошибки. К сожалению, сплошь и рядом полагают, что новую теорию вполне поняли и могут[16]».

Экономические интересы опосредованы множество других факторов, которые образуют структурированную систему интересов правящего классов. Как бы это нам не нравилось, но политики – это такие же люди, как и мы, со своими убеждениями и взглядами на мир. Особенно важными подобные взгляды становятся в авторитарных политических системах, в которых отсутствует система сдержек и противовесов, и основная власть сконцентрирована в руках одного человека и приближенной к нему правящей элиты.

В этой связи мне представляется важным рассмотреть историю и сущность идеологии «Русского мира».Либералы видят в этой идее чуть ли не новую форму фашизма, а часть националистов рассматривает «Русский мир» в качестве каркаса новой государственной идеологии России. Сам Путин многократно обращался к идее «Русского мира». По этой причине крайне важно без эмоциональных оценок на основе фактов рассмотреть историю и сущность данной концепции.

История «Русского мира»

Словосочетание «Русский мир» использовалось отдельными авторами еще в период Средневековья. Мы можем также встретить это выражение в трудах историка Николая Ивановича Костомарова и графа Сергея Уварова, создателя теории «официальной народности». Однако «Русский мир» не получил подробного обоснования в качестве какой-то особой философской или политической концепции. Корни современной идеологии «Русского мира» уходят в советскую эпоху.

С конца 1950-х гг. в Советском Союзе действовал Московский методологический кружок – группа интеллектуалов, объединившаяся вокруг философа Георгия Петровича Щедровицкого. Что представляет из себя философия Георгия Щедровицкого, если ее излагать в упрощенном виде? Щедровицкий полагал, что все знания представляют собой методологическую схему. Для Щедровицкого важен не объект, который должен быть описан в знаниях, а действие, которое должно быть совершено, являясь целью и основанием мышления.

Философ выделял из многообразия форм деятельности универсальные схемы, как он их называл «схема или трафарет акта деятельности»[17]. Методологи изучали данные схемы деятельности для использования их в своей практике. Методолог не является пассивным наблюдателем событий, он может и должен активно вмешиваться в процесс, чтобы проектировать реальность. Наиболее простой способ проектирования выражается в проведении организационно-деятельных игр.

Организационно-деятельные игры представляли собой инсценировки нештатных ситуаций на предприятии, в ходе которых участники должны были принимать быстрые решения, при этом устно объясняя перед аудиторией, почему они стали действовать так, а не иначе. Игра могла быть посвящена выводу из эксплуатации энергоблока Белоярской АЭС или выборам директора завода микроавтобусов РАФ (Рижская автомобильная фабрика). По задумке Щедровицкого, в ходе игры люди учились практикам эффективной коммуникации, вырабатывая технику принятая быстрых и правильных решений через работу всего коллектива.

Тем не менее остается открытым вопрос, как не будучи специалистами в определенных сферах промышленности, методологи направляли работу коллектива в ходе организационно-деятельностных игр? Как они могли оценить правильность того или иного решения, не вдаваясь в сущность производственного и технологического процесса? Признаюсь – для меня это загадка.

В одном из своих интервью Г. Щедровицкий говорил: «Меня постоянно спрашивают: бывают ли неудачные игры? Неудачных игр не бывает, поскольку критерия неудачи нет. Это очень мощная и эффективная форма, она может быть распространена на любые вопросы, в ней может обсуждаться любое содержание. Совсем недавно я проводил игру на организацию политической партии в Советском Союзе. Она имеет немного претензионное название «Партия свободного труда». В играх могут прорабатываться технические задачи, инженерные, строятся программы развития городов, организации их городского хозяйства[18]».

В ходе игры методолог выступал организатором и посредником, который облегчал взаимодействие между разными участниками, так как он мог встать на позицию любой стороны и услышать аргументы всех игроков. Таким образом методология Г. Щедровицкого была предтечей корпоративных тренингов, которые сегодня широко применяются во многих современных компаниях.

С 1979 по 1991 гг. Г. Щедровицкий провел более 90 организационно-деятельностных игр в самых различных сферах народного хозяйства.

Пётр Щедровицкий, который разделял философию отца, писал: «Развитие и изменение деятельности выступает и должно выступать перед нами как двуликий Янус: с одной стороны — как процесс, независимый от людей, захватывающий их деятельность и подчиняющий ее своим стихийным законам развития — как «естественное», а с другой — как продукт сознательной и целенаправленной деятельности людей, как продукт планирования, проектирования, программирования и реализации, как «искусственное»[19].

Подводя итог краткому анализу философии Г. Щедровицкого, стоит подчеркнуть, что системо-мыследеятельностная методология являлась своеобразным учением, нацеленным не просто на облегчение коммуникации между разными участниками организационно-деятельностных игр, а на программирование и создание новых смыслов, которые должны были восприниматься участниками игры как свои собственные идеи. Т.е. в каком-то роде речь шла о манипулировании людьми со стороны методологов.

Многие, наверное, зададутся вопросом, а какое отношение философия Г. Щедровицкого имеет к идеологии «Русского мира»?

После смерти Георгия Щедровицкого в 1994 г. его работу продолжил сын Пётр. Именно он и ряд его единомышленников выдвинул концепцию «Русского мира» в 1990-е гг. Как пишет сам Пётр Щедровицкий: «…идея возникла в период между 1993 и 1997 годами, постепенно кристаллизуясь от предпонимания, аморфного ощущения нужной формы до законченного имени[20]».

В 1990-е гг., когда количество заказов от промышленных предприятий на проведение организационно-деятельностных игр сократилось, многие методологии стали политтехнологами, участвуя в различных избирательных кампаниях на региональном уровне. По сути часть методик, разработанных Щедровицким старшим в советские годы, были перенесены Щедровицким младшим в политическую область.

По мнению политтехнолога Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом), в 1990-е гг. методологи были скорее «инструментом» выборных кампаний, а не их руководителями и идеологами. По его словам: «В предвыборной работе есть важнейшая задача — обучение актива [то есть агитаторов]. Профессии «технолог», «выборщик», которую можно было бы получить в любом учебном заведении, [в России] нет. Кампании происходят нечасто, поэтому регулярно зарабатывает на выборах сравнительно узкий круг технологов, которые ездят по регионам. Они набирают в свои штабы людей с более-менее подходящими навыками, которых надо обучать, — и «методологов» довольно часто привлекали для обучения. Это [участие в выборах в такой роли] точно стало воротами, через которые они вошли в [политические] технологии: «Раз мы можем учить, то можем и руководить[21]».

Но методологам было малопросто заниматься организацией выборных кампаний, они претендовали на большее. Методологи пытались создать новую идеологию. Как вспоминает Пётр Щедровицкий, некий высокопоставленный человек из российского правительства в 1998 г. заказал у него создание доктрины внешней политики России на постсоветском пространстве. Скорее всего речь идет о Сергее Кириенко.

Методологи приступили к созданию внешнеполитической доктрины не на пустом месте. Пётр Щедровицкий начал взаимодействовать с чиновниками с 1993 года, когда его избрали президентом Ассоциации инновационных школ. Он пытался получить финансирование на развитие образовательных программ, но получал отказ. Чиновники полагали, что вкладывать большие деньги в образование бессмысленно — это настолько глупо как отапливать квартиру с открытой форточкой. Речь шла о том, что получив качественное образование в России, человек неизбежно уедет за границу.

Сам Пётр Щедровицкий вспоминал: «Я нашел некоторое концептуальное решение для оправдания капиталовложений в образовательную сферу. Это решение предполагало “запределивание”, размыкание административной границы, фактически ее “отмену” при одновременном постулировании другой границы, гораздо более устойчивой в силу специфики ее формирования — по параметрам языка и способа думать[22]».

Согласно его концепции, в результате нескольких волн эмиграции за рубежом сформировалась большие русские диаспоры (русский архипелаг), которые могут стать сетевой структурой для транслирования интеллектуальных технологий и торговых брендов из России и в Россию.

В «Манифесте нового поколения» Ефим Островский, Пётр Щедровицкий писали: «Мы, русские — многонациональный народ. Русские — это не кровь; русские — это общая судьба. Высшее предназначение России — сплавлять в культуре тепло и холод, лед и пламя, сочетать жизнь и машину, пронизывать вольные поля и свободные океаны.

Мы призваны достигнуть слияния мировых начал. Среди миров, вырастающих и строящихся на Земле мы — тот, что вбирает в себя все, оставаясь всегда источником великой мечты. Мы многому научились, — и нам многому еще предстоит научиться. Всегда новая, Россия ищет новую мечту. Вечно двигаясь, Россия предназначена поиску. Мир новой России — это не наступающий мир, ищущий новых земель. Мир России — это мир восходящий и развертывающий новые образы будущего. Мир России — это мир мечты о воле и счастье. О новых путях для всё новых людей».

Сегодня все более ясна та драматическая развилка, в которой находится ядро постсоветского пространства — Россия: либо будет нащупана новая модель развития , которая станет основой формирования нового народа , либо территория РФ, не обретя устойчивой политической и государственной формы, превратится в предмет деятельности мировых субъектов силы — в худшем случае — в свалку человеческих отходов[23]».

«Русский мир» нужен был России для реализации стратегии инновационного развития, которая предполагало решение следующих задач: 1. Формирование инновационной экономики; 2. Развитие человеческого ресурса; 3. Совершенствование институционального обеспечения процессов развития внутри России.

Щедровицкий в конце 1990-х гг. и впоследствии отрицал что его концепция предполагала территориальное расширение России, речь шла о создании из Российской Федерации ядра, которое объединит всех русскоговорящих людей в едином экономическом и культурном пространстве. Основная цель заключалась в том, чтобы сделать Россию и «Русским мир» центрами инновационного технологического и культурного развития.

Щедровицкий писал: «Международные отношения в новую эпоху меняют свою деятельностную, субъектную природу. Диаспоры, антропоструктуры и мировые сети становятся центрами выработки и принятия решений, которые затем оформляются государственными обязательствами. В противовес Сербскому сценарию силового решения территориальных, конфессиональных и этнокультурных проблем – формируется культурно-политическая стратегия и гуманитарно-технологический подход к их дипломатическому решению. Наряду с традиционной для Европейской политической культуры рамкой “прав личности”, ищет свое место идея прав народов и малых сообществ[24]».

При этом в одной из статей Щедровицкого есть следующая фраза: «Усиливаются сегодня державы, переходящие от географической рамки имперской политики к культурному империализму[25]». Разумеется, здесь можно спорить как автор трактует понятие «империализм», но в своих текстах он четко отстаивают видение России как новой империи, которая должна нести свои ценности другим странам.

Щедровицкий рассматривал русские диаспоры за рубежом как субъекты российской культурной и экономической политики. Он писал о том, что в последние десятилетия XX века меняется сам тип ведения войны — ее алгеброй становится экономическая конкуренция. Бренд, товарный знак, превращается в основное оружие индустриальных войн нового поколения. По мнению журналиста Андрея Перцева, который посвятил методологам несколько статей, Русский мир Петра Щедровицкого— должен был стать посредником для продвижения брендов и товарных знаков из России в «новые инфраструктурные центры» мира будущего[26].

Идеи «Русского мира» не исчерпываются лишь трудами П. Щедровицкого. Например, участником методологического кружка был психолог Юрий Вячеславович Громыко. В своих статьях он писал о разделенном русском народе, тело которого «разрезано на части»[27]. В ходе развала Советского Союза возникла «усеченная Россия», за границами которой осталось 25 млн. русских. Громыко выступал за выстраивание сетевой и сильной русской диаспоры с тесными связями с сильными русскими центрами внутри России.

В одном из своем текстов он писал: «Русские забыли формулу-заклинание, которое им предстоит вспомнить, если они хотят выжить. Эта формула прообраза исторической государственности отшиблена грехом цареубийства, а сверху примурована антропологи ей краткого курса ВКП(б). Но представители русских общин в странах СНГ оказались на переднем крае борьбы за восстановление русского самосознания, и оно пробуждается у них наиболее быстро и явно. Эта формула связана с восстановлением Русского Мира — Pax Russica — способного впитать и включить в себя много разных этносов и групп, но не путем самоограничительного формирования нации на основе чистоты крови и генеалогических рядов[28]».

Вячеслав Никонов, председатель фонда «Русский мир», созданного в 2007 г., выделяет три направления в трактовке концепции «Русского мира»: «Сторонники геополитического в лице мыслителей Вадима Цымбурсокого и Дугина. Сторонники данного направления разрабатывали концепцию, названную «Остров Россия». Она предполагала изоляцию от мира, создание альянса постсоветских государств, которые обеспечат России безопасность и суверенное положение в Евразии.

Геоэкономическая была представлена Петром Щедровицким. Щедровицкий говорил о «русском геоэкономическом мире», который складывается из огромного количества русских диаспор, в том числе работающих в сфере высоких технологий. Опора на эти диаспоры и поможет России подключиться к технологическим, финансовым ресурсам Запада.

Третья школа – геокультурная парадигма, представленная работами Сергея Градировского, Бориса Межуева. По их мнению, цель Русского мира – интеграция России со странами–источниками миграционных потоков, расположенных в основном в постсоветском пространстве. И в этом смысле Россия должна создавать сообщества по принципу Британского Содружества наций, или Объединения иберийско-американских государств, или Сообщества франкофонных наций»[29].

Среди членов кружка методологов были психологи, философы, деятели из самых различных сфер общественной жизни. Но в контексте темы статьи нас интересует Пётр Щедровицкий и Ефим Островский. Щедровицкий и Островский в конце 1990-х гг. стали политконсультантами Союза правых сил, одним из лидеров которого был Сергей Кириенко. По словам самого Щедровицкого, идея «Русского мира» первоначально и разрабатывалась как внешнеполитическая концепция Союза правых сил.

Однако Союз правых сил не стал крупной политической силой и Сергей Кириенко решили стать чиновником в государственном аппарате. В 2000 г. Щедровицкий и Островский стали советниками Кириенко, который был назначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Интересно, что Кириенко в начале 2000-х гг. совместно с методологами проводил конкурс «Золотой кадровой резерв России», который был призван удовлетворить кадровый голод в правительстве.

При этом крайне сложно определить направленность политических взглядов самих методологов. Они были готовы работать с самыми разными политиками и партиями. Например, Ефим Островский приводил предвыборную кампанию основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди по Мытищинскому одномандатному округу в 1994 г. При помощи политтехнолога Мавроди стал депутатом Государственной думы.

По словам Гельмана и Павловского, в 2002 г. Ефим Островский и Пётр Щедровицкий вели кампанию избирательного блока «Команда озимого поколения» украинского бизнесмена Валерия Хорошковского, который баллотировался в Верховную Раду. По словам Павловского: «Хорошковский их и озолотил. Кампания была провальная, партия никуда не прошла, но в нашем бизнесе выгоднее провальные, а не победоносные кампании»[30].

В своих многочисленных интервью методологи представляют себя великими интеллектуалами, которые через российских политиков реализовывали собственные идеи. В одном из своих интервью Островский говорил: «Я считал совершенно неважным какая из партий будет повышать или понижать свою меру власти. Мне приходилось работать с представителями правых, левых лагерей, и я знал, что ни та, ни другая сила не являются носителями проекта будущей России. Один из моих друзей называл меня тогда “резидентом будущей России в этой стране”[31]».

В 2005 г. Кириенко становится главой Федерального агентства по атомной энергии России «Росатом». Сам Пётр Щедровицкий стал заместителем генерального директора по стратегическому развитию «Росатома», одновременно являясь членом правления государственной корпорации. В 2011 г. Щедровицкий становится заместителем директора Института философии Российской академии наук (РАН).

Как отмечает Андрей Перцев, автор большой статьи о связах методологов и российской власти, последователи Щедровицкого были убеждены в том, что сознание человека можно конструировать на основе определенных и простых алгоритмов. Если владеете этой техникой, вы можете влиять на население через своеобразную политтехнологическую игру, манипуляции, в которой задействовано все население страны.

Таким образом, Перцев предполагает, что Кремлем была заимствована у методологов не только сама идея «Русского мира», но и принцип взаимодействия власти с обществом через манипулятивные политтехнологические кампании. Сам Щедровицкий в одном из интервью отвечал на вопрос о влиянии идей методологов на Кириенко: «Я могу высказать только свое предположение. Я думаю, что первоначально ряд идей, условно моих, шире – тех идей, которые я сам заимствовал и развивал в русле системо-мыследеятельстного подхода, который разработал мой отец, были для самого Сергея и его окружения достаточно продуктивными, прежде всего, в той части, которая касалась идей управления, организации, руководства, т.е. в той мере в какой это была их реальная или воображаемая позиция в социальной системе. Они отвечали за задачи управления. Я думаю, что через какое-то время интерес к этим идеям стал снижаться и в какой-то момент фактически пропал[32]».

Ряд критиков деятельности методологов впадают в определенную крайность и рисует из них некий тайный могущественный орден или секту, которая чуть ли не руководила Россией, манипулируя высокопоставленными политиками. На мой взгляд, это большое преувеличение. Стоит начать с того, что самое представление о наличие какой-то единой организации методологов – ошибка. После смерти Георгия Щедровицкого его школа распалась на множество конфликтующих между собой групп. Часть методологов стала политтехнологами, наладив сотрудничество с высокопоставленными чиновниками, другая часть продолжила заниматься философией и психологией. Кириенко и ряд других политиков использовали некоторые техники и идеи методологов, но они никогда на давали Щедровицкому и другим методологам возможности играть руководящую роль.

Разумеется было бы ошибкой также ставить знак равенства между взглядами методологов на «Русский мир», и тем, как современное российское государство пытается реализовать данную концепцию. Но в чем все-таки заключалась важная роль методологов? Для ответа на этот вопрос нам нужно немного отклониться от темы и коснуться теории национализма. Исследователи выделяют два типа национализма: гражданский, он же государственный, и этнокультурный национализм.

В современной науке данная типология подвергается критике. Американский исследователь Роджерс Брубейкер полагает, что большинство националистических движений имеет смешенный характер, и агрессивным потенциалом обладает как гражданский, так и этнокультурный национализм. Тем не менее данная типология остается доминирующей и я буду отталкиваться в своем анализе от нее.

Гражданский национализм основывается на гражданстве, т.е. принадлежности жителей к определенному государству с четкими границами. Наиболее яркий пример – Франция. Все граждане страны – французы, так как их объединяет принадлежность к единому государству и подчинение общим законам.

Этнический или точнее сказать этнокультурный национализм был распространен в Центральной и Восточной Европе. Он основывался на том, что определение нации отталкивалось не от государства, а от языка и культуры. Членами нации являются все люди, выступающие носителями определенного национального языка и культуры. Таким образом, государство основанное на этнокультурном национализме размывает собственные границы и претендует на объединение представителей разделенной нации. Подобная претензия предполагает пересмотр границ, т.е. конфликты и войны с другими странами, где проживает часть разделенной нации.

Какое значение данная типология национализма имеет для России? Дезинтеграция Союзного государства в начале 1990-х гг., хоть и сопровождалась острым противостоянием между руководством РСФСР и СССР, не вызвала бурного подъема русского национализма. В советские годы понятие «русский» было во многом тождественно с идентичностью «советский человек». Кризис и распад советского общества привел к утрате прежней идентификации, которая оставила после себя вакуум, который пытались заполнить политики и публицисты, отвечавшие на вопрос: кто такие русские?

После распада Советского Союза в 1990-е гг. в России конкурировали две концепции национализма: гражданский и этнокультурный. Гражданский национализм был выражен в понятии «россиянин» и определял принадлежность к политической нации через связь человека с определенным государством – Российской Федерацией, руководство которой в свою очередь признало границы и национальные государства возникшие на постсоветском государстве в 1990-е гг.

Противоположной концепцией был этнокультурный национализм, представленный например в деятельности Национал-большевистской партии (19.4.2007 признана Московским городским судом экстремистской организацией, её деятельность была запрещена на территории РФ), которой руководил Эдуард Лимонов.

Если вспомнить деятельность и тезисы данной организации, то НБП постоянно поднимала проблему угнетенного и неполноправного положения русских, оказавшихся за границами России. Русские в Казахстане или Прибалтики для националистов были частью русской политической нации, как и русские из Российской Федерации. Первый пункт программы НБП от 1994 г. звучит следующим образом: «1. Глобальная цель национал-большевизма – создание Империи от Владивостока до Гибралтара на базе русской цивилизации. Цель будет достигнута в четыре этапа: а) Превращение РФ в национальное государство Россию путем Русской Революции, б) Присоединение населенных русскими территорий бывших союзных республик, в) Сплочение вокруг русских евразийских народов бывшего СССР. г) Создание гигантской континентальной Империи[33]».

Сторонники подобного взгляда на границы нации стремятся к реализации главного требования национализма, которое сформулировал ученый Эрнест Геллнер: «Национализм — это политический принцип, суть которого состоит в том, что политические и национальные единицы должны совпадать[34]». А это в большинстве случает влечет за собой пересмотр границ и конфликты с соседними государствами.

Теперь вернемся к методологам из школы П. Щедровицкого. Их ключевая роль состояла в том, что они активно распространяли среди российских чиновников этнокультурную версию национализма. Они утверждали, что границы русской нации и русского мира не совпадают с границами Российской Федерации, они гораздо ширеих. Разумеется русские диаспоры за рубежом рассматривались методологами как субъекты культурного и экономического влияния Россия, но сама концепция допускала включение в нее совершенно иных целей – пересмотра постсоветских границ и присоединение к России новых территорий.

Русская цивилизация[35]

Современная идеология российского политического режима – «Русский мир» – стала своеобразным переплетением имперской парадигмы, ирредентистского национализма, советского патриотизма и цивилизационного подхода. Сердцевина этой концепции состоит в идеи о существовании особой русской цивилизации, которую необходимо защищать от враждебных цивилизаций. Русский народ обладает особым «культурным кодом», который не позволяет ему стать частью западной цивилизации[36].

Традиционно примордиалисты рассматривают нацию как целостное и единое образование, которое с момента возникновения или в ходе исторического развития приобретает определенные универсальные свойства, которые сохраняются на разных исторических этапах. В размышлениях Путина и других российских политиков примордиалистские идеи применяются не к отдельному этносу, а ко всей русской цивилизации. Ряд исследователей называют данную позицию «цивилизационным национализмом[37]».

Сторонники идеи «Русского мира» как отдельной цивилизации полагают, что противостояние между странами обусловлено не интересами тех или иных политических партий и социальных сил, а фундаментальными противоречиями между разными типами цивилизаций. Западная цивилизация постоянно стремится ослабить Россию, ограничив сферу ее влияния. Поэтому политическое противостояние между Россией и Западом является закономерным и неизбежным фактом. Оно заложено на фундаментальном уровне и не подлежит изменению. Здесь не сложно заметить влияние на идеологов «Русского мира» работы Н. Данилевского «Россия и Европа» и книги С. Хантингтона «Столкновений цивилизаций».

Корни концепции «Русского мира» лежали в распаде СССР и советской социальной общности, в ходе которой около 25 млн. русских людей оказались за границами России[38]. Своеобразие исторической ситуации состояло в том, что большие русские диаспоры в СНГ сформировались не путем выезда граждан из государства, а в результате сжимания ранее сложившихся границ.

Американский социолог Роджерс Брубекер в одной из своих статей проанализировал процесса распада многонациональных государств[39]. Он писал о формировании диаспоры катаклизма – компактно проживающей части нации, которая оказалась за границами основного ядра нации в результата распада крупных государств. В результате это процесса происходит формирование нескольких типов национализмов. Первый тип – национализирующий национализм. Речь идет о новых государствах, стремящихся максимально быстро сформировать политическую национальную общность и прервать культурные и иные связи с ядром прежней политической системы. В постсоветском контексте речь идет об Украине.

В противовес данному типу национализму формируется национализм родины ориентированный на граждан других стран, воспринимаемых в качестве неотъемлемой части разделённой нации. Это означает, что Россия считает своим правом и обязанностью следить за тем, как живут русские в других странах, поддерживая их политическую активность. Интересно, что данные виды национализмов могу совмещаться в политике одного государства. Как отмечает Брубейкер: «Сербия выступала в роли воинственно национализирующегося государства по отношению к албанцам в Косово в 1990-е гг., являясь в то же время внешней национальной родиной для сербов в Хорватии и Боснии-Герцеговине. Хорватия, в свою очередь, проводила столь же жесткую политику по отношению к сербам в Сербской Крайне, оставаясь внешней национальной родиной для хорватов в Боснии-Герцеговине[40]».

Третий тип национализма, возникающий на обломках многонационациональных государств, порожден диаспорой катаклизма. Речь идет о националистических движениях, стремящихся к объединению с большой родиной. В контекста темы статьи, речь идет о русских националистах, действовавших на Донбассе и в Крыму и выступавших за присоединение данных регионов к российскому государству. Современный конфликт между Украиной и Россией представляет собой столкновение трех националистических проектов: национализирующего национализма, национализма родины и национализма диаспоры катаклизма.

Однако здесь может возникнуть закономерный вопрос, а почему конфликт не начался раньше еще в 1990-е гг.? Важно понимать, что российско-украинские отношения необходимо рассматривать не только в региональном, но и в международном аспекте.

Современный конфликт между Украиной и Россией стал проявлением кризисных тенденций в развитии мировой капиталистической системы, в ходе которых обострились противоречия между ядром и полупериферией.

В 1990-е гг. российские олигархи и бюрократия активно занимались переделом советского экономического наследия, судьбы русских в Прибалтике или на Украине их мало интересовали. Но вместе со стабилизацией российского капитализма в 2000-е гг. и выстраиванием нового правящего класса – бюрократия, силовики, новые и часть старых олигархов 1990-х гг. – закономерным образом выросли и внешнеполитические амбиции Российской Федерации.

В 2000-е гг. Россия превращается в регионального империалистического игрока, нацеленного на восстановление своего политического, идеологического и экономического контроля над постсоветским пространством. В ходе реализации этого замысла она сталкивается с одной стороны с сопротивлением периферийных государств в лице Украины и Грузии, а с другой стороны – с противодействием империалистического ядра в лице США и Евросоюза. Империалистический центр превращает периферию в инструмент своей политики, стараясь ограничить сферу влияния регионального империалиста. В результате острой борьбы между тремя центрами силам происходит ряд локальных конфликтов, венцом которых становится конфликт между Россией и Украиной.

Конфликт между Украиной и Россией явно включает в себя аспект глобального противостояния между Москвой и Вашингтоном. Продвижение НАТО в Восточную Европу, начавшееся в 1990-е гг., долгое время не сильно волновало российскую правящую элиту, которая успешно встраивала Россию в мировой рынок на позициях сырьевой полупериферии. Предпринимались встречные шаги по выстраиванию сотрудничества между Россией и НАТО в рамках Совместного постоянного совета и Совета Россия — НАТО.

Однако многочисленные попытки российского руководства договориться с США о разделе сфер влияния не привели к каким-то твердым договоренностям. Руководство НАТО продолжало настаивать, что двери альянса открыты для вступления новых членов и вопрос о включении Украины будет напрямую обсуждаться между Киев и Брюсселем (штаб-квартира НАТО), Москва в этом диалоге – лишнее звено[41].

Практически в каждом своем выступлении, посвященном отношениям России с западными странами, Путин высказывает обиду касательно того факта, что Россию не приняли в число т.н. «цивилизационных стран». Если переводить слова Путина на понятия мир-системного анализа, то полупериферийная России стремится закрепить за собой собственную сферу влияния, на которую не должны посягать страны центра мир-системы. Идея невмешательства в «чужие дела» является лейтмотивом многих выступлений и статей российского президента. Поделенный мир с четкими границами сфер влияния – это предложение Путина, с которым не могут согласиться ни США, ни ЕС, которые как страны центра пытаются доминировать не в региональном, а в глобальном масштабе.

Формирование идеологии «Русского мира» стало закономерным результатом роста политического и экономического влияния России, которая пыталась получить доминирующее положение на постсоветском пространстве, занимая при этом в международном разделении труда положение сырьевой полупериферии. Россия оказалась в противоречивом положении – тесные экономические связи подталкивали ее к налаживанию отношений с империалистическим центром, а с другой стороны, включение в состав НАТО новых стран Восточной Европы приводил к обострению отношений России с Западом. Подобное неустойчивое положение и формировало внешнюю политику России, которая пыталась остановить продвижение НАТО на Восток, не обрывая при этом связи с ЕС и США. Шаг вперед, два шага назад. Но столь хрупкий баланс не мог поддерживаться длительное время, чаша весов должна была качнуться в пользу одной из сторон. Политические и идеологические причины перевесили ближайший экономический интерес и Россия решила военным путем разрубить узел проблем, возникший в отношениях между Москвой и Киевом.

Теперь давайте кратко проследим историю становлений организационной структуры «Русского мира».

В 2001 г. при поддержке российских властей прошел первый Всемирный конгресс соотечественников, который поставил цель «сохранения этнокультурной идентичности и поддержание связей с исторической Родиной[42]». Важно отметить, что определение категории «русский» включало культурный фактор, а не этнический, т.е. русский определяется не по крови, а по языку, культуре и историческим традициям[43].

В ходе выступления на первом Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, в 2001 г. Путин заявил «понятие Русский мир испокон века выходило далеко за географические границы России и даже далеко за границы русского этноса». Ключевая идея Путина на этом этапе состояла, в том, что Россия это не просто государство с четкими территориальными границами. Она часть русского мира, который включает в себя всех людей говорящих и думающих на русском, независимо от места их проживания. При этом российский президент подчеркивал, что Россия нацелена на интеграцию в мировую экономику и в этом процессе русские диаспоры за рубежом могут сыграть важную роль.

В 2007 году был создан фонд «Русский мир», соучредителями которого стало Министерство иностранных дел России и Министерство науки и высшего образования. При поддержке фонда стали издаваться книги, проводиться конференции и круглые столы. Фонд учредил собственную систему грантов, которые предоставлялись различным организациям, которые занимались популяризацией русской культуры и языка. Кстати, первое место по числу грантов занимали организации, действующие на Украине[44]. Фонд способствовал созданию сети русских центров за рубежом. К 2009 г. было открыто 40 центров. Бюджет фонда составил в 2011 году около 500 млн. рублей.

В качестве официальных целей фонда было объявлено популяризация русского языка и поддержка программ изучения русского языка за рубежом[45]. Но помимо культурной задачи ставила и информационная: речь шла о содействии распространению «объективной информации» о современной России, российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного по отношению к России общественного мнения.

Границы «Русского мира» в документах фонда сформулированы максимально размыто – помимо жителей самой Российской Федерации, «Русский мир» включает любых выходцев из России и их потомков, иностранные граждане, говорящие на русском языке, изучающие или преподающие его, все те, кто искренне интересуется Россией.

По мнению исследовательницы Екатерины Пеньковой, с указа президента о создании фонда «Русский мир» началось институциональное оформление концепта «Русский мир», тогда как до этого «фокус полемики был скорее декларативным»[46].

Глава фонда «Русский мир» В.А. Никонов полагает, что «русский мир существует не в рамках государственных границ, это понятие не географическое, не религиозное и, конечно, не этническое , это прежде всего самоопределение». Русский мир как явление, по мнению Никонова, возникает на основе русского языка и русской культуры[47]. По его словам: «Русский мир – это самостоятельная цивилизация, которая способна нести идеалы, прежде всего вырабатываемые внутри самой страны. Было бы очень хорошо, если бы эта цивилизация несла миру идеалы свободы, достоинства, справедливости, суверенитета, взаимного уважения государств, веры, традиций»[48].

В документах фонда отсутствует какие явные ирредентистские тезисы. Акцент делался на продвижении русского языка и включение диаспор в процесс модернизации экономики России.

Наряду с фондом «Русский мир» стоит также упомянуть федеральное агентство «Россотрудничество», созданное в 2008 г. Как сказано на официальном сайте «Россотрудничества»: «Главная миссия фонда заключается усиление гуманитарного влияния России в мире. Приоритетом в деятельности Агентства являются страны СНГ. Мы активно сотрудничаем с международными организациями, участвуем в программах помощи странам Содружества и разрабатываем федеральные целевые программы. Внутри России мы работаем с регионами и помогаем им развивать международные контакты в образовательной, научно-технической, культурной и экономической сферах[49]». В 2012 году бюджет Россотрудничества составлял 2 млрд. рублей.

Наряду с институциональным становлением концепции «Русского мира» в 2000-е и 2010-е гг. выходит множество статей и книг, в которых публицисты и ученные рассматривают те или иные аспекты идеи «Русского мира». По сути речь шла о теоретической переработке идей Петра Щедровицкого.

Известный российский этнолог, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Александрович Тишков, рассуждая о «Русском мире» в одной из своих статей, акцентирует внимание на понятии «русский». Тишков ставит во главу угла этнокультурный фактор, подчеркивая, что «русский язык, Православная церковь и русская культура – вот три кита русского мира». Ядром «Русского мира», по мнению В.А. Тишкова, является Россия. Также он обращает особое внимание на такой элемент «Русского мира», как русскоязычные диаспоры за пределами России.

При определении принадлежности людей к «Русскому миру» Тишков выделяет в качестве основополагающих языковой и культурологический факторы. По его мнению: «Русский мир – это не просто статистическое множество мигрантов из России. Это – одна из форм культурного поведения и идентичности, т.е. ощущения, лояльности и избранного служения[50]».

В 2000-е гг. Россия старалась представить себя в виде основного защитника русской культуры и русских диаспор в других странах. Основой влияния должна была выступать «мягкая сила», т.е. культурное влияние через создание сети русских школ, проведение различных фестивалей, продвижения русского языка. Подобная политика, разумеется не была какой-то оригинальной придумкой российского руководства. Поддержка связей с диаспорами и использование культурного фактора в качестве «мягкой силы» является частью внешней политики многих стран.

Например, Германия обладает целой сетью неправительственных организаций, продвигающих немецкую культуру в мире. Речь идет об Институте Гёте, крупнейшей медиакорпорации «Немецкая волна», Германском обществе по международному сотрудничеству, Германской службе академических обменов, Немецком научно-исследовательском обществе и ряде других организаций.

Руководители фонда «Русский мир» не особо скрывали, что они стремятся превратить «Русский мир» в инструмент мягкой силы. Методолог Юрий Громыко писал: «Создавая фонд «Русский мир», мы не изобретали велосипед. Как здесь верно было сказано, многие другие страны озаботились аналогичной проблемой много раньше, чем Россия. Самый яркий пример – British House ELC, не только по масштабу своей деятельности, но и по бюджету. Это порядка 600–700 миллионов долларов в год, которые государство и крупный бизнес выделяют на популяризацию языка и культуры Британии. Это Институт Сервантеса, Институт Гете, Институт Данте, получивший уже в последние годы широкую известность Институт Конфуция. Мы стараемся брать все лучшее из их деятельности и надеемся, что продолжит расти внимание нашего государства и гражданского общества к проблемам русского языка не только в нашей стране, но и в других странах[51]».

Однако принципиальная граница проходит в том месте, когда культурное и политическое влияние трансформируется в территориальные претензии, что неизбежно приводит к появлению ирредентизма. Что такое ирредентизм? Само слово происходит от итальянского выражения «terre irredente» – не­искупленные зем­ли. Ирредентизм – это политическое движение, в основе которого лежит требование о совпадении этнических и государственных границы в рамках единого политического пространства.

Ирредентизм является формой существования националистических движений, которые стремятся к объединению нации в рамках единого государства. Ирредентизм отличается от сепаратизма тем, что сепаратистские движения чаще всего пытаются создать собственные национальные государства, в то время как ирредентисты ставят цель объединения с большой родиной. В качестве примера можно привести ирредентистское движение во время Итальянского Рисорджименто XIX века, когда развивался процесс объединение Италии. В этот период вставал вопрос о судьбе итальянцев, проживающих на территории Австро-Венгрии. Ирредентисты боролись за то, чтобы австрийские территории, на которых компактно проживали итальянцы были присоединены к Италии (Трентино и Триест).

Крайне часто ирредентизм провоцирует военные конфликты, как это было с нацистской Германией, стремившейся отторгнуть западные регионы Чехословакии, где проживали фольксдойче. В 1990-е гг. ирредентистские движения активно развивались на территории бывшей социалистической Югославии. Хорватские и сербские националисты стремились включить территории компактного проживания хорватов и сербов в состав своих государств.

Ирредентистские цели до 2014 г. отрицались Кремлем, ставка делалась на сохранение культурного наследия и чествование памяти ветеранов Великой Отечественной войны (акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»). Однако со временем культурные задачи трансформировались в политические.

Экс-помощник президента России, Владислав Сурков описывает возникновение идеи «Русского мира» следующими словами: «Когда мне эту идею подали, какая была задача? Как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества и современных людей[52]».

Кризис 2014 г. на Украине способствовал стремительному перемещению концепции «Русского мира» из сферы культуры в ирредентистскую плоскость. Присоединение Крыма стало первой ирредентистской акцией Кремля, свидетельствовавшей о намерении российского руководства идти на пересмотр постсоветских границ. На мой взгляд, было бы ошибочно говорить о наличии какого-то четкого оформленного плана, который реализовался после Майдана 2014 г. Кремль был вынужден во многом отвечать на серьезный политический вызов, опираясь на развиваемую ранее концепцию «Русского мира».

Превращение мягкой силы в жесткую было не в последнюю очередь обусловлено неспособностью России политическими, культурными и иными рычагами привлечь симпатии украинского общества. Разговоры о мягкой силе не сопровождались серьезными успехами по налаживанию культурных и образовательных связей между Россией и Украиной. Если мы посмотрим на количество украинских студентов в России в 2000-е гг. то не увидим существенного роста: 2000 г. — 4953 человек, 2005 г. — 5473человек, 2013 г. — 5771 человек. Резкий рост числа украинских студентов наблюдается после Евромайдана и начало гражданской войны на Украине (2015 г.— 12 264 человек[53]). Но большая часть украинских студентов (30 041 человек) предпочла поехать на учебу в Польшу[54].

Владимир Путин в своем выступлении 18 марта 2014 г заявил, что Россию обокрали и ограбили в 1990-е гг., оставив за ее границами российские исторические территории в Крыму и на Юго-востоке Украины. Он заявил: «Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим разделённым народом в мире. Скажу прямо, у нас болит душа за всё, что происходит сейчас на Украине, что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близкие соседи, мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев — мать городов русских (аплодисменты). Древняя Русь — это наш общий исток, мы всё равно не сможем друг без друга[55]».

В другом своем выступлении Путина говорит уже о формировании у жителей России особого культурного и генетического кода: «…страна наша как пылесос втягивала в себя представителей различных наций, этносов, национальностей. На этой основе создан не только наш общий культурный код, но и исключительно мощный генетический код. Потому что за все эти столетия, тысячелетия происходил обмен генами. Этот генный код почти наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ во внешнем мире. Он очень гибкий, устойчивый. Мы этого даже не чувствуем, но это наверняка есть[56]».

В периоде между 2015-2021 гг. российское руководство, видимо, до конца не могло решиться сделать новые шаги на избранном пути, стараясь оставить для себя пространство для маневра. Но 24 февраля 2022 г. был пройден Рубикон.

Разумеется, идея «Русского мира» лишена политической нейтральности. Она выступает в качестве идеологии российского правящего класса, нацеленного на идеологическую легитимацию своих действий как внутри страны, так и на международной арене.

Владислав Сурков говорил в одном из интервью: «Мы — разделенный народ, наше влияние простирается гораздо дальше, чем границы страны. Русский мир — это там, где люди говорят по-русски, уважают русскую культуру, где уважают нашего Путина, а его много, где уважают. Это там, где боятся русского оружия и это есть наше влияние. Где уважают наших ученых, писателей, искусство — это все элементы русского мира. Не каждая нация имеет такое влияние[57]».

В контексте идей Хантингтона стоит задаться вопросом, о каком столкновении цивилизаций можно говорить в случае с конфликтом России и Украины? Ведь русские и украинцы принадлежат к одной православной общности. Противоречие решается через идею о том, что Украина выступает безвольной марионеткой в руках западных стран.

Российский президент не раз говорил о том, что украинское руководство не является самостоятельным в своих решениях, а полностью подчиненно внешнему управлению. Таким образом, украинское государство рассматривается как оружие в руках США и ЕС, которое направлено против России. За Украиной отрицается какая-либо политическая и национальная субъектность. Русские и украинцы – один народ и задача Путина состоит в том, чтобы объединить два осколка большой русской нации. В своих статьях Путин возвращается к имперской концепции большой русской нации. При этом нельзя сказать, что население Украины отрицало теснейшие связи с русскими до начала СВО.

По социальному опросу, проведенному украинской социологической службой «Рейтинг» в июле 2021 г., 41% опрошенных граждан Украины (без учета Крыма, Донецкой и Луганской областей) согласились с заявлением Путина о том, что «русские и украинцы – один народ, который относится к одному исторического и духовного пространства». Региональный разброс мнений вполне закономерен: Западная Украина – 70% не согласны с тезисом президента РФ; на Востоке – 60 % согласны[58].

В первоначальный период Специальной военной операции Путин ничего не сказал о будущих границах украинского государства. Наоборот, он заявил о том, что в ближайшем будущем под вопрос может стать судьба самой украинской государственности.

С присоединением Запорожской и Херсонской областей к России стало окончательно очевидно, что Кремль не нацелен на создание альтернативной Украины во главе с В. Медведчуком или В. Януковичем. Можно предположить, что в задачи российского руководство входило максимальное территориальное расширение «Русского мира» за счет включение в него новых областей Украины.

Разумеется, это не может найти поддержки даже среди той части украинцев, которая была позитивно настроена в отношении России до февраля 2022 года. Начав Специальную военную операцию, Кремль собственными руками дал украинским националистам мощнейший инструмент для мобилизации и объединения украинской нации, которая была расколота все предшествующие десятилетия. Стремясь объединить «Русский мир» российское руководство своими действиями нанесло сокрушительный удар по единству восточнославянских народов, поставив под большой вопрос любые интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Как верно отметил болгарский политолог Иван Крастев: «Путин хотел быть отцом новой русской нации, но вместо этого он стал отцом новой украинской нации[59]».

Концепция «Русского мира» в 2022 году окончательно превратилась в форму агрессивного ирредентизма, которая может стать в дальнейшем источником новых конфликтов на постсоветском пространстве, учитывая, что немало русских живут не только на Украине, но и в Казахстане. При этом важно понимать, что рассматриваемый конфликт — это не борьба имперской России против свободной и европейской Украины. Это столкновение двух националистических государств, на стороне одного из которого выступает блок НАТО.

Уязвимой точкой идеологии «Русского мира» является полное погружение в прошлое и отсутствие какого-либо образа общего будущего. Основная цель российского режима на идеологическом уровне – сохранить «традиционные ценности» и восстановить единое политическое и культурное пространство «Русского мира». Российские политики открыто говорят о том, что политическим ориентиром для них является Россия времен Александра III. Они видимо забывают, что многие нерешенные вопросы в период царствования царя-миротворца были унаследованы Николаем II — в конечном счете привело к трем русским революциям. «Русская мир» лишен образа будущего как важнейшей составляющий многих националистических движений.

Французский мыслитель Эрнест Ренан писал о том, что нация формируется из двух составляющих – миф о великом прошлом и миф о великом будущем: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся, в сущности, одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. Одна – в прошлом, другая – в будущем. Одна – это общее обладание богатым наследием воспоминаний, другая – общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством <…> Иметь общую славу в прошлом, общие желания в будущем, совершить вместе великие поступки, желать их и в будущем — вот главные условия для того, чтобы быть народом[60]».

Кремль пытается активно транслировать идею о великом славном прошлом русских и украинцев в составе Древнерусского государства, Российской империи и Советского Союза, но при этом совершенно забыв о второй составляющей – проекте «великого будущего». В чем была идеологическая сила советского политического проекта, так это в том, что он пытался конструировать политические нации в рамках единой советской общности, которая строила коммунистическое общество. СССР объединил народы в ходе мощного рывка модернизации.

Идеология Кремля лишена проекта единого будущего для украинцев, русских и белорусов, что делает маловероятным создание общесоюзного государства в составе России, Украины и Беларуси. Даже население Белоруссии в массе своей не поддерживало идею полного объединения с Россией, судя по опросам 2020 г.[61]

Самое главное препятствие в этом процессе выражается в нежелании элит жертвовать полнотой своей власти и ресурсами, создавая над собой новую вертикаль власти в виде союзного центра. Москва, в свою очередь, не способна предложить модернизационный и экономически успешный проект общего развития, который привлек бы людей из стран бывшего СССР. В данной ситуации российскому руководству остается лишь развивать идеи сохранения общего прошлого и «традиционных ценностей».

Заключение

Чтобы подвести итог данной статье, нужно вкратце еще раз обозначить основные этапы развития концепции «Русского мира». В конце 1990-х гг. в Московском методологическим кружке возникает идея аккумулирования усилий русских диаспор за рубежом и русских на территории Российской Федерации для создания нового технологического и культурного проекта, который бы позволил России вырваться в страны-лидеры в новом XXI веке.

Осуществить это предполагалось через развитие наиболее инновационных направлений в экономике и распространение русской культуры за рубежом. Часть методологов имела тесные связи с крупными политиками, среди которых был Сергей Кириенко.

В начале 2000-х гг. с приходом к власти Путина идеи методологов и сами методологи начинают влиять на формирование внешнеполитической идеологии России.В 2007 г. создается фонд «Русский мир», который занимается продвижением русской культуры за рубежом. Одновременно с этим происходит политизация концепции «Русского мира», которая становится идеологическим инструментом продвижения внешнеполитических интересов Российской Федерации.

Евромайдан на Украине и присоединение Крыма к России окончательно переводят идею «Русского мира» из культурной области в ирредентистскую. Россия становится на путь включения в свой состав регионов Украины, где компактно проживает русское и русскоязычное население. Однако в период 2014-2021 гг. Россия пытается балансировать между экономическим интересом сохранения связей с Западом и нарастанием политических противоречий с Североатлантическим альянсом. В 2022 г. эти противоречия достигают пика, что приводит к прямому военному столкновению России и Украины, поддержку которой оказывает блок НАТО.

Чем закончится данный конфликт предположить сложно. Вряд ли победа одной из сторон принесет долгий мир и стабильность нашим странам. Для русских и украинцев наступил долгий период стальных гроз, но даже несмотря на всеобщее ожесточение и апогей национализма, важно сохранять человечность и холодный разум.

P.S.

Статья написана по мотивам ролика: https://www.youtube.com/watch?v=Vg4xP5mhb34&t=1368s

Максим Лебский

