

«Евролевые» собрались в Будапеште

В первой декаде ноября внимание зарубежных СМИ было приковано к столице Венгрии, где радостный и удовлетворённый победой своего единомышленника Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимал очередной саммит Европейского политического партнёрства. Но в венгерской столице примерно в это же время, с 8 по 10 ноября проходило и ещё одно международное мероприятие – VIII Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил, который в ежегодном формате с осени 2017 г. регулярно проводится по инициативе Партии европейских левых (ПЕЛ).

Состоявшиеся минувшим летом выборы в Европейский парламент, увы, подтвердили и закрепили общую тенденцию политического поправления в «Старом Свете». Сегодня мы прекрасно видим, что это направление имеет место и в большинстве ведущих стран континента, и практически во всех регионах Европы. Относительный успех объединённых левых сил во Франции на досрочных парламентских выборах не только не приблизил их к власти, напротив – во Франции теперь действует наиболее правое по композиции правительство, начиная с 2012 г. Разразившийся на днях правительственный кризис в Германии скорее всего завершится падением левоцентристского кабинета и проведением досрочных выборов, на которых наиболее хорошие результаты должны набрать партии правого спектра. В Италии весьма уверенно у власти пребывают правые и крайне правые силы, сосуществующие в коалиционном правительстве Джорджи Мелони.

Вполне определённо выглядит тенденция ослабления социал-демократии в Северной Европе. В целом тоже можно говорить о падении политического влияния антилиберальных левых сил на южноевропейском пространстве. За очень редким исключением ослабленными выглядят левые силы различных оттенков в странах Центральной и Восточной Европы. Я уж не говорю о постсоветском пространстве, где уровень поддержки левых и левоцентристских партий все последние годы продолжает неуклонно снижаться.

Радикальные левые, экологисты и левый центр оказались заложниками своих традиционных подходов к иммиграции, что, к сожалению, тоже зачастую работает против них, причём в случае с той частью избирателей, которая в прошлом активно поддерживала левые силы. Как отмечает французский политолог Филипп Марльер, «у значительной части европейских трудящихся существует непонимание по отношению к тем социальным и экономическим стратегиям, которые защищают левые партии»…

В данном случае проведение «левого» Европейского форума в Венгрии, впервые в посткоммунистической стране, можно рассматривать как определённый вызов «евролевых»… самим себе. Как отмечал за несколько месяцев до проведения мероприятия в Будапеште председатель ПЕЛ Вальтер Бауэр, «важно показать, что мы не смирились с засильем правого консерватизма и готовы бороться с ним в том числе на его “площадке”».

Как и более ранние «издания» Европейского форума, конференция в Будапеште прошла сразу по нескольким измерениям. Параллельно работали молодёжная, женская и профсоюзная ассамблеи, на которые в качестве докладчиков пригласили не только представителей европейских и национальных партий, но и гостей от неправительственных организаций, женских ассоциаций, студенческих федераций, рабочих и профсоюзных организаций. При этом можно сделать вывод, что явно повысился процент присутствующих от неправительственных социальных организаций из посткоммунистических стран Европы, что весьма немаловажно: до сих пор «левый» Европейский форум был всё-таки достаточно посредственно представлен в восточной части Европы. Как отмечает руководитель международного отдела ПЕЛ Майте Мола, «тот факт, что в Будапеште форум проходил в здании Венгерской федерации металлургов показывает, что европейские левые силы поддерживают солидарность с прогрессивным социальным движением в Венгрии, во всей Восточной Европе».

Отметим также, что пленарные заседания Европейского форума были посвящены весьма актуальным проблемам: ситуации на Среднем Востоке и ответственности Европейского Союза (ЕС), вопросу о сопротивлении трудящихся и профсоюзов неолиберальной политике «жёсткой экономии», а также росту крайне правой и правопопулистской опасности. Специальная секция работала и по иммиграционной тематике.

Все эти вопросы, на самом деле, не случайны, ведь в отдельных странах ЕС по ним существуют глубокие противоречия между радикальными левыми, экологистскими и левоцентристскими политическими силами. И эти противоречия, на самом деле, всерьёз мешают развиваться динамике единства левых сил. В том числе в Европейском парламенте (ЕП), где партии левого спектра и так составляют меньшинство, но вдобавок между ними зачастую отсутствует тесная кооперация. Конечно, внутри ЕП уже не первый год существует Прогрессивный кокус, куда входят депутаты от ПЕЛ, Европейской зелёной партии (ЕЗП), Партии европейских социалистов (ПЕС) и Европейского свободного альянса. Однако, как верно отмечает известный французский специалист по истории левого движения Жан-Нюма Дюканг, «речь о системной кооперации всех левых сил внутри Европейского парламента, увы, не идёт».

К сожалению, и сам Европейский форум так и не стал на сегодня европейским аналогом Форума Сан-Паулу, объединяющего, по существу, все страты современного латиноамериканского левого движения. Объективно в партийно-политическом все эти годы ведущую роль на встречах форума играют партии, участвующие в ПЕЛ. Также активно участвуют партии коммунистической традиции, которые представлены в унитарной левой группе Европарламента, такие, как киприотская АКЭЛ или Партия труда Бельгии. В последнее время на мероприятиях форума можно заметить представителей молодёжного движения ЕЗП. Однако, в качестве самостоятельных акторов, социал-демократические и экологистские партии, действующие на национальном уровне в мероприятиях Европейского форума левых, зелёных и прогрессивных сил, практически не принимают участия.

Вместе с тем, национальные примеры единства левых сил в «Старом Свете» имеются. Во Франции перед состоявшимися в середине текущего года законодательными выборами был сформирован Новый народный фронт (ННФ), объединивший почти все левые силы V Республики – от неотроцкистов и коммунистов до социалистов и аффилированных с ними партий левоцентристской ориентации. На сегодняшний день во французском парламенте именно депутатские группы ННФ выступают наиболее последовательной и активной оппозицией недавно созданному правоцентристскому правительству Мишеля Барнье. Важно, что ННФ в момент создания получил ясную поддержку социального движения и прежде всего ведущих французских профсоюзных центров. Многие радикальные левые активисты ведут борьбу за укрепление фронта «снизу» путём создания местных и департаментских федераций ННФ, которые бы не ограничивались лишь электоральными и чисто «партийными» вопросами.

В соседней с Францией Испании формально аналогичного народного фронта нет, но, как и в далёкие 1930-е гг., эта страна также имеет собственный формат единства левых сил. Он заключается в том, что уже пять лет в стране действует коалиционное левое правительство во главе с Генеральным секретарём Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом. Правительство включает также радикальные левые структуры (коалицию «Сумар», «Объединённых левых»), а «извне» действующий Совет министров поддерживают левонационалистические партии, действующие в Каталонии и Стране Басков. По существу, внутри ЕС именно в Испании функционирует сегодня самое левое по составу правительство.

Возвращаясь к только что завершившему работу VIII Европейскому форуму, следует отметить, что в Будапеште была принята Итоговая декларация. Этот документ со всей определённостью отмечает: «Чтобы построить социально передовую Европу прогресса, мы защищаем справедливое распределение богатств, качественные и прочные универсальные общественные службы, так же, как и общественное управление всеобщими благами, чтобы построить более справедливое, партисипативное и демократически планируемое общество». Антинеолиберальный профиль Европейского форума левых, зелёных и прогрессивных сил находит отражение также в требованиях защиты социальных завоеваний европейских трудящихся и отказа от повышения пенсионного возраста. С точки зрения европейских левых сил, «борьба против социального кризиса должна стать абсолютным приоритетом».

«Экологическое» измерение Европейского форума, согласно декларации, заключается в приверженности его участников экологической и энергетической трансформации. Её цель видится европейским левым в том, чтобы отойти от модели, которая лежит на невозобновляемых источниках энергии, таких как уголь.

В международном разделе декларации провозглашается: «Мы выступаем за Европу мира и солидарности, основанную на пацифистском подходе, который разрешает конфликты через диалог и дипломатические решения». Европейский форум в очередной раз выступил против процессов милитаризации ЕС, за высвобождение европейских стран от влияния НАТО и США. Также европейские левые силы потребовали немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке, осуждая прежде всего действия государства Израиль. Аналогичным образом участники Европейского форума заявили о неприятии политики Турции в отношении курдского сообщества и Марокко по отношению к Западной Сахаре. Пацифистский настрой можно уловить и в данном тезисе итоговой декларации: «Война, как и другие конфликты, служат интересам финансового капитала, который извлекает свою пользу. Чем больше эти войны длятся, тем больше растёт число гражданских жертв. Мы требуем… окончания насилия через переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций, чтобы установить прочный мир в Украине». В конце декларации говорится о том, что Европейский форум, в сотрудничестве с другими политическими, профсоюзными, пацифистскими и женскими организациями, приступил к подготовке международной конференции за мир и солидарность на планете.