

Ключевая ставка и СВО

25-го октября, совет директоров ЦБ в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку, на этот раз до 21% годовых.

Формально такими экстренными мерами ЦБ борется с инфляцией и перегревом экономики. Неформально же эти меры едва ли сработают, вернее скорее всего они будут работать только прямо противоположным задуманному образом (если только целью является именно снижение инфляции).

Действительно мы наблюдаем её медленный, но вполне уверенный рост и постепенное ускорение, однако у этого роста есть масса причин, на которые ставка никак не может повлиять. Да, сограждане привыкают жить в кредит, но привычка эта, в первую очередь связана с крайней неуверенностью в ближайшем будущем (причины такой неуверенности, думаю, объяснять не надо). Граждане России спешат взять от жизни если не всё, то хоть что-то, пока такой шанс есть: ведь завтра его может уже и не быть. Едва ли в таких условиях высокие ставки на кредит могут кого-то испугать и заметно охладить спрос.

Кроме того, разумеется, экономику подогревают и постоянно растущие выплаты участникам СВО: появляющиеся деньги, естественно, люди хотят куда-то тратить, хотят покупать товары.

А вот здесь, кажется, и кроется истинная причина увеличения ставки: растущий спрос провоцирует предложение, то есть производство, которому требуются новые работники, которым тоже начинают больше платить. Те же выплаты участником СВО перестают выглядеть столь уж привлекательно, падает и количество желающих заключить контракт с министерством обороны: если можно заработать неплохие деньги, не рискуя жизнью, это как минимум даёт повод задуматься. То, что сейчас власти вынуждены были привлечь военные силы Северной Кореи, видимо связано именно с недостаточным числом контрактников.

Что можно сделать в этой ситуации? Например, как-то сократить производства, не связанные с военным делом, чтобы интересных альтернатив участию в СВО оставалось не так много, а служба по контракту не теряла привлекательности (заодно уж, чтобы с оборонных предприятий так же люди не спешили уходить). Как минимум, не имея возможности получить дешёвый кредит, предприниматели испытают сложности с расширением производства, то есть не смогут и дальше «переманивать» потенциальных контрактников и работников, необходимых для продолжения СВО.

По большому счёту очередное поднятие ключевой ставки – это попытка принести развитие экономики в жертву СВО.

Однако такое заклание экономики может иметь и не самые радужные следствия, в том числе для тех же участников СВО. К хорошему, в том числе к большим заработкам, привыкаешь быстро. Если экономику действительно удастся затормозить, людям, вернувшимся с передовой, будет просто негде устроиться, чтобы получать заработок, приблизительно соответствующий тому, к которому они уже привыкли. И это только половина проблемы. Если их заработки вернутся примерно на доСВОшный уровень, то, как уже сказано, что замедлить рост цен реально удастся, всё-таки весьма сомнительно (более того, рост спроса при замедлении производства цены подстегнёт). Это означает, что реальное благосостояние бывших участников СВО относительно уровня 2021-го года, скорее всего, даже ухудшится. Учитывая ещё и необходимое лечение от полученных в окопах травм, это произойдёт наверняка. Нет, конечно, ЦБ может всё переиграть и при первых признаках замедления экономики ключевую ставку опустить, но затормозить гораздо проще, чем запустить заново. Так что да, торможение экономики означает, что текущие доходы участников СВО заимствуются из их же кармана, просто это те доходы, которые они, скорее всего, недополучат в будущем.