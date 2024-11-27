

Психология идеального и реальность



– И понятно, чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть

стольность и чашность, у тебя нет разума. – А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а стольности и чашности не вижу.– И понятно, чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видетьстольность и чашность, у тебя нет разума. Диоген Лаэртский

Часть I. Мир идей

Есть одна популярная идея, что человек сам создаёт свою реальность. Если понять её буквально, то эта идея будет отрицать существование объективного мира, независимого от сознания. Полезность этой идеи весьма сомнительна. Поэтому в рамках когнитивно-поведенческого направления в практической психологии (в психотерапии) предпочитают говорить, что каждый создаёт свою карту реальности, по которой ориентируется в жизни. Такая карта формируется не только из личного опыта, но также из опыта других людей, в том числе тех, кто жил в прошлом.

Субъективная реальность и сознание

Метафору персональной карты реальности можно использовать для того, чтобы показать отличие объективной реальности (реальности, какой она есть на самом деле) от того, как тот или иной человек интерпретирует факты (вещи, процессы, события, состояния). Ведь именно от интерпретации того или иного факта реального мира зависит то, как человек на него отреагирует.

Например, каждому присуще по-своему понимать поведение, отдельные поступки и внешний вид других людей и в зависимости от этого выстраивать свои отношения с ними. Карта реальности также включает иерархию важных и второстепенных вещей, а также то, к чему стоит стремиться и чего избегать.

Карта реальности составляет субъективную реальность человека. В обыденной речи, говоря о карте реальности, часто используют выражения «в моём мире» или «в моей реальности». Близким понятием является мировосприятие. Когда субъективная реальность сильно отличается от объективной, то можно говорить о наличии у человека психологических проблем (актуальных или потенциальных).

Карта реальности является содержанием сознания конкретного человека. Сознание, в свою очередь, развилось в процессе эволюции, как элемент высшей нервной деятельности и как функция мозга, позволяющая формировать представления об окружающем мире и о самом себе. Сознание также является инструментом «предвиденья» – построения моделей такой реальности, которая могла бы существовать в другом месте и/или в будущем. В этом случае говорят о воображении, с помощью которого человек реагирует не только на реальные факты, но и на воображаемые.

В некотором роде сознание выполняет у человека ту же исследовательскую функцию, что и щупальца у осьминога. Только «щупальца» человеческого сознания простираются не только в пространстве, но и во времени. (Надеюсь, это сравнение понравится поклонникам творчества Г.Ф. Лавкрафта.)

Мы можем редактировать карту реальности, изменяя представления о себе и окружающем мире, корректируя своё отношение к фактам реальности и степень их важности. Помощь в преодолении когнитивных искажений, которые мешают создать релевантную карту реальности, является важной частью психотерапии.

Сознание человека управляет не только поведением, но также обладает большими возможностями в области регуляции эмоционального и физиологического состояния. Оно формируется не только под воздействием личного опыта путём проб и ошибок. Важной особенностью сознания является то, что во многом оно создаётся путём принятия человеком представлений и теорий об окружающем мире, которые существовали ещё до рождения носителя сознания.

Это важно разобрать подробнее. Я начну с теории трёх миров, предложенной австрийским философом Карлом Р. Поппером.

Первое отступление: Поппер

Карл Раймунд Поппер – философ-эволюционист, материалист, индетерминист. Один из наиболее влиятельных философов науки XX века. Стал популярен благодаря работам по политической философии. Несмотря на уважительное отношение к самому Карлу Марксу (которое часто прямо подчёркивал в своих статьях), Поппер критиковал его учение за «историцизм». Критикуя марксистскую концепцию развития общества, Карл Поппер отрицал существование таких объективных законов, которые бы определяли ход истории в долгосрочной перспективе.

В научной среде заслужил авторитет благодаря принципу фальсификации и «критерию Поппера», которые широко используются для проверки научных гипотез. В уже зрелом возрасте сферой научных интересов Поппера была преимущественно эволюционная эпистемология и концепция объективного знания. Карл Поппер был школьным другом нобелевского лауреата по физиологии Конрада Лоренца.

Карл Поппер считал объективное знание инструментом, орудием эволюции человеческой цивилизации. Для людей объективное знание – это такое же орудие приспособления, как улей и соты для пчёл. Объективное знание может совершенствоваться, эволюционировать, а вместе с объективным знанием изменяется сознание, поведение и человеческая цивилизация.

Теория трёх миров

Итак, «мир 1» – это мир физических тел и физиологических состояний. К нему можно причислить дерево, горную породу, астрономические явления, человеческое тело, некоторое количество тех или иных гормонов и т.д., и т.п. Это самые разные объекты физического мира.

«Мир 2» – это мир психических состояний. К этому миру относится карта реальности, сознание и эмоции. Взаимодействие этих двух миров составляет пресловутую психофизическую проблему – одну из самых старых задач психологии, которую решают по-разному (если вообще решают). «Мир 2» выступает в качестве посредника между «миром 1» и «миром 3».

Здесь я подхожу к основной теме статьи, к тому, что Карл Поппер называл «третьим миром».

Объективное знание

Согласно Попперу, «мир 3» – это мир объективного знания. Он состоит из идей, гипотез, научных теорий, языков программирования, из этических норм и законов, из кинофильмов, литературных и музыкальных произведений, и др. К числу популярных в наше время компонентов объективного знания можно отнести искусственный интеллект (как область науки и технологии по автоматизации решения интеллектуальных задач).

Объективное знание помогает нам формировать карту реальности (мир 2) на основе мира физических вещей (мир 1). Такие элементы «третьего мира» как теория когнитивного диссонанса в психологии, нейронная доктрина в биологии, квантовая механика в физике, а также многие другие, описывают и объясняют для нас мир физических фактов, помогая управлять своим физическим состоянием и поведением.

Объективное знание даёт нам возможность не только объяснять мир физический, но и преобразовывать его, создавая свой собственный мир. Нам уже не нужно анатомически и физиологически изменяться, чтобы переносить низкие температуры, быстрее передвигаться или быстрее производить математические расчёты. (По этой же причине современный человек не подвержен влиянию естественного отбора, т.к. он не испытывает влияния факторов природной среды обитания.)

Благодаря объективному знанию, мы создаём здания, машины и компьютерные программы, которые решают задачи адаптации к природе. При этом нередко мы черпаем вдохновение для объективного знания в самой природе, ярким примером чего является бионика.

Объективное знание – это продукт цивилизации. Оно так же реально, как и другие творения человеческой цивилизации – здания, картины, скульптуры, космические спутники и компьютеры. Это, в свою очередь, подводит нас к пониманию того, почему оно называется объективным. Если какое-то знание доступно только одному человеку, грубо говоря, если оно находится только в его голове, то такое знание субъективно – оно относится к «миру 2» (как персональная карта реальности).

Но важным признаком объективного знания является возможность быть воспринятым кем-то ещё. Поэтому, если некое знание из мысли преобразовано в устную или письменную речь, графический образ, мелодию, т.е. когда это знание хотя бы потенциально стало доступно другим, то оно уже относится к категории объективного знания.

Как следствие, мир объективного знания обладает некоторой автономностью и может стать предметом исследований и открытий со стороны других людей. Здесь Карл Поппер приводит пример с натуральными числами. Создавая десятичную систему счисления, человек не планировал создавать простые числа. Они были открыты в процессе исследования им его же творения.

Хорошим примером, на мой взгляд, является практика экспериментов по введению новых законов. Первое время они внедряются лишь на определённых территориях или в отдельных сферах жизни, чтобы можно было увидеть производимые ими эффекты в обществе.

Красивой метафорой для автономности объективного знания можно назвать фильм Микеланджело Антаниони «Фотоувеличение». Уже в самом начале один из героев произносит слова, которые также дают ключ к пониманию фильма: «Я не вижу, что пишу. Лишь через некоторое время я замечаю нечто, за что можно зацепиться».

Другим отличием содержания сознания (мир 2) от объективного знания (мир 3) я бы назвал следующее. Носителем сознания и обладателем индивидуальной карты реальности является конкретный человек на протяжении своей жизни, а носителем объективного знания являются социальные группы на протяжении времени существования этих групп. (При этом под социальными группами могут пониматься как, например, семейные кланы и трудовые коллективы, так и общественные классы и народы. В некоторых случаях можно говорить о человечестве в целом.)

Что нами управляет?

Сознание является очень пластичной системой предупреждения и исследования окружающей среды, в отличие от ригидных, анатомически обусловленных систем, таких как слух, зрение, щупальца и т.п. За счёт воображения – способности создавать мысленные модели возможных событий – сознание выполняет функцию предупреждения, декодирования и интерпретации стимулов внешней среды.

Сознание относится к более высокому уровню регуляции. По сравнению с химической и нервной регуляцией процессов сердцебиения, дыхания, равновесия, процессов заживления и роста.

Но как говорилось выше, сознание формируется из идей, представлений и теорий об окружающем мире, т.е. из всего того, что составляет мир объективного знания (мир 3), который может существовать вне сознания отдельных людей. Поэтому наивысшим уровнем регуляции для человека является мир объективного знания.

С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии наиболее удачным произведением, художественно выражающим власть идеи над мыслями и поведением, является фильм Кристофера Нолана «Начало». Идея о том, что отец – умирающий хозяин энергетической бизнес-империи – ждёт от сына собственных достижений, изначально неизвестна наследнику. Став частью сознания сына, эта идея становится ответом на ожидания.

Ожидания, которые создаются другими, уже выученными убеждениями: «Я должен быть хорошим сыном», «Я должен быть таким, чтобы отец гордился мной». Так появляется новое убеждение: «Я должен всего добиться сам, как сделал мой отец. Для этого я должен разделить компанию отца». Так зерно, падая на плодородную почву, даёт всходы в виде мыслей, принятых решений и поступков.

Нет фактов без теории

У Карла Поппера можно найти ещё один аргумент о регулирующей роли «третьего мира» в жизни человека. Суть аргумента в том, что промежуточным звеном, объединяющим факты реальности (вещи, процессы, события, состояния), является теория – некое представление о мире.

Делая наблюдения и получая те или иные факты, мы опираемся на имеющиеся у нас знания, на теории об этом мире; и как следствие – мы имеем некоторые ожидания относительно возможных результатов.

Ведь если вы уделяете чему-то внимание, то вам уже не всё равно, а значит у вас уже есть некие ожидания и убеждения на этот счёт. А некоторые ожидания и вовсе предопределены строением человеческого организма. Если не согласны, то попробуйте невооружённым глазом рассмотреть оттенки ультрафиолетового излучения.

Для человека факты реальности не существует сами по себе, а рассматривается в контексте тех или иных теорий. Наши теории, наши представления о мире наделяют факты реальности смыслом, определённым значением, а теории относятся к миру объективного знания.

Идеальное в философии Платона

Я приношу извинения, что отступил от строгого научного стиля и сразу не привёл определения понятия «идеальное», о котором говориться в заголовке. Буквально: идеальное – это мир идей. «Стольность» и «чашность», упомянутые в эпиграфе, – это идеи конкретных столов и чаш. В представлении Поппера, идеальное – это мир человеческих знаний: мир понятий, гипотез, научных теорий, это мир искусства и религии. Идеальное – это опыт, извлечённый из времени; это память поколений.

Идеальное – это мир объективного знания, которое выступает наивысшим регулятором человеческого поведения, существуя одновременно в сознании многих людей и переходя от поколения к поколению.

Мир «идеального» Карл Поппер позаимствовал у Платона, которого я упомянул в первом эпиграфе. Отдельные столы и чаши Поппер отнёс бы к «миру 1», их образы в сознании человека относятся к «миру 2». А вот «стольность» и «чашность» – это идеи, понятия, часть «идеального»; часть того самого «третьего мира», формирующего человеческое сознание. Но природа идеального и его роль в психологии этим не исчерпывается.

Часть II. Печать идеальности

Ведьма взвесила королевскую корону в руках – до того тяжела, что тяжесть её не измеришь простыми фунтами и унциями.

Т. Пратчетт. Вещие сёстры

Мир идеального – наивысший уровень регуляции поведения человека – включает много больше, чем мы обсуждали выше. Создавая карту реальности, современный человек наносит на неё изначально «идеальные» объекты, которые окружают его в повседневной жизни.

Идеальное простирается не только на идеи и понятия, но и на конкретные предметы. На первый взгляд это идёт вразрез с представлениями Платона и Карла Поппера, но согласуется с природой вещей, среди которых мы живём. Коротко говоря, те же столы и чаши могут рассматриваться двояко: оставаясь частью объективной реальности, они принадлежат одновременно «миру 1» и «миру 3».

Другими словами – деньги, древние памятники, компьютерная техника, книга со стихами любимого поэта, космические спутники и мн. др. будут такими же объектами идеального, как и семейные традиции, нейронные сети, теория древних скандинавов о девяти мирах Иггдрасиля, боевые награды прадеда и письма любовницы.

Дальнейший материал написан мной на основе работ Эвальда Ильенкова, в частности – на основании «Диалектики идеального».

Идеальное в философии Ильенкова: формальное определение

Итак, в своей «Диалектике идеального» Эвальд Ильенков приводит следующее определение:

Под «идеальностью» или «идеальным» материализм обязан иметь в виду то очень своеобразное и то строго фиксируемое соотношение между, по крайней мере, двумя материальными объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями), внутри которого один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого объекта, а еще точнее — всеобщей природы этого другого объекта, всеобщей формы и закономерности этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его изменениях, во всех его эмпирически очевидных вариациях”.

Далее он уточняет: “Несомненно, что «идеальное», понимаемое так, т.е. как всеобщая форма и закон существования и изменения многообразных, эмпирически-чувственно данных человеку явлений, в своем «чистом виде» выявляется и фиксируется только в исторически сложившихся формах духовной культуры, в социально-значимых формах своего выражения (своего «существования»). А не в виде «мимолетных состояний психики отдельной личности», как ее далее ни толкуй – спиритуалистически-бестелесно на манер Декарта или Фихте, или же грубо-физикально, как «мозг», на манер Кабаниса или Бюхнера – Молешотта.

Ильенков и Поппер

В своём определении идеального Эвальд Ильенков отмечает ряд особенностей, с которыми согласился бы и Карл Поппер. Во-первых, Ильенков проводит границу между содержанием сознания (мир 2) – мимолетными состояниями психики – и миром идеального (мир 3). В другом месте своей «Диалектики» он подчёркивает автономию и объективный характер идеального на примере природы денег: «Каждый может тратить деньги, не зная, что такое деньги». Во-вторых, он отмечает эволюционный характер идеального, когда пишет об исторически сложившихся формах духовной культуры. В-третьих, Ильенков определяет материальный мир (мир 1) как первичный, а мир идеального (мир 3) – как производный от материального.

Далее я постараюсь раскрыть природу идеального более доступным языком. Для этого мне придётся затронуть такие области знания как социальная психология, экономика, психология личности и др. Но начну я со сказки.

Смерть и большая ложь

Идеальное занимает одно из центральных мест в книге известного английского писателя. Это сказка для взрослых. Герои книги – ни много ни мало сам Смерть и его внучка – пытаются спасти от небытия древнее божество, прототипом которого стал бог Фрейр, и связанный с ним праздник Йоль.

В одном из фрагментов автор применяет распространённый драматургический приём и в диалоге героев проговаривает основную мысль своего произведения.

– Я только хочу спросить из чисто академического интереса. Скажи мне…

– Что было бы, если бы ты его не спасла?

– Солнце всё равно бы взошло, правда?

– Нет.

– Ой, да ладно! Это же астрономия.

– Солнце бы не взошло!

– И что же, скажи на милость, случилось бы?

– Мир осветил бы обыкновенный шар горящего газа.

Уверен, далеко не всем поклонникам сэра Терри Пратчетта пришло бы в голову, что одна из его самых известных книг написана не только и не столько о вере в богов, сколько о том самом идеальном. Заслуга Пратчетта не в том, что он написал много всякого фэнтези, которое отвлекает людей от повседневной рутины. А в том, что, следуя представлениям Гегеля об искусстве, он с помощью лёгкой литературы пытался сделать понятными и осознаваемыми важные, но непростые философские понятия. В том же диалоге герои сказки продолжают:

– Ты хочешь сказать, что людям нужны фантазии, чтобы скрасить жизнь?

– Нет. Людям нужны фантазии, чтобы быть людьми. Той точкой, где падший ангел встречается с восстающим приматом.

– Зубные феи, Деды Морозы…

– Да! Это тренировка. Для начала нужно научиться верить в мелкую ложь.

– Чтобы верить в крупную?

– Да. Справедливость, милосердие, долг… В таком духе.

– Это совсем другое.

– Ты считаешь? Тогда разними вселенную на части, изотри в тончайшую труху, просей сквозь мельчайшее сито и покажи мне хоть один атом справедливости, хоть одну молекулу милосердия…

Человеческая вера у Пратчетта выступает тем творческим началом, благодаря которому человек создаёт то «неосязаемое», которое существует помимо воли отдельных людей, но которое играет ключевую роль в жизни всего человечества. А «ложь» здесь является синонимом «невещественности», «нематериальности», частью того самого идеального, к которому относятся справедливость, милосердие и долг.

В сказке Пратчетта бог Йоля возвращается к жизни, когда в него вновь начинают верить люди. Потому что их вера вновь делает его частью актуальной человеческой культуры, частью мира идеального.

«Идеальная» сторона вещей

Раскрывая читателю природу идеального, Ильенков обращается к экономике. Здесь одним из ярких примеров является стоимость. Если очень упрощённо, то дело обстоит так. Согласно трудовой теории стоимости, стоимость – это вовсе не затраты на приобретение чего-либо. Стоимость – это труд человека, превращённый в товар. А товар – это нечто, предназначенное для обмена, продажи. В процессе обмена товар приравнивается, соотносится с другим товаром.

Например, когда за одну комсомолку дают двадцать баранов. И вот эта женщина уже перестаёт быть только человеком, а превращается в товар, на «создание» которого её родственники затратили труд. Ведь они её «ро́стили», вкладывали в неё свои силы. Здесь и проявляется то самое идеальное, когда человек, оставаясь самим собой, приобретает новое назначение в процессе человеческих взаимоотношений; в данном случае – он становится товаром в процессе обмена. Аналогичный процесс происходит и с баранами.

Менее ироничный и более политкорректный пример – с деньгами, которые являются универсальным эквивалентом при обмене. Вспомним ту эпоху, когда в ходу были золотые и серебряные монеты. В процессе человеческих взаимоотношений металл обретал новое значение, новый смысл, который от природы не принадлежал ни золоту, ни серебру.

Физически, являясь кусочком металла, золотой талер выражал стоимость, человеческий труд. Он обменивался на одежду, им оплачивали рабочее время наставников, обучавших астрономии родовитых отроков, покупали книги, домашний скот и прочее. Несмотря на всё это, в химическом составе этого кусочка золота не было и одной молекулы той самой стоимости.

Идеальность – это своеобразная печать, наложенная на вещество природы общественно-человеческой жизнедеятельностью, это форма функционирования физической вещи в процессе общественно-человеческой жизнедеятельности. Поэтому-то все вещи, вовлечённые в социальный процесс, и обретают новую, в их физической природе никак не заключённую и совершенно отличную от последней „форму существования“, идеальную форму, – писал Ильенков.

В эпоху пластиковых карт и криптовалют природа электронных денег не изменилась. Лишь стала более явной их идеальная природа и снизилась сила когнитивного искажения, о котором мы поговорим чуть позже.

Точно так же какой-нибудь антикварный стол, переживший многих «сознательных» владельцев, обретает функцию и роль будучи вовлечён в социальный процесс. Человек же взаимодействует не с физическими вещами, какими их создала природа, а с идеальной стороной этих вещей. Можно сказать, что современный человек живёт среди «идеальных» вещей, в «идеальном» мире, который он создаёт, взаимодействуя с другими людьми.

Исключением может являться разве что уход в лес, в котором человек получает возможность соприкоснуться с веществом природы, каким оно является вне общественно-человеческой жизнедеятельности. При этом тот же стол, затерянный в лесу, и банковская карточка в руках отшельника утрачивают свою идеальную природу.

Выразительнее всего степень погружённости человека в мир идеального описал бразильский психолог Паулу Фрейре. В его книге есть такой диалог:

Давайте ради дискуссии представим, что все люди на Земле в один момент умерли, но сама Земля осталась – вместе с деревьями, птицами, животными, реками, морями, звёздами… Разве это не было бы миром?» – «О нет, – решительно ответил крестьянин. – Не осталось бы никого, кто бы сказал, что это – мир.

Концепция Эвальда Ильенкова расширяет представление об идеальном Платона – Поппера. Правда, если теорию трёх миров можно представить в виде лестницы – нисходящей от идеального к материальному по версии Платона и восходящей от материального к идеальному по версии Поппера – то концепция Ильенкова представляется мне лестницей Пенроуза, которую можно «увидеть» лишь разумом.

Второе отступление: Ильенков

Эвальд Васильевич Ильенков – советский философ, педагог и психолог. В период Второй мировой войны участвовал во взятии Берлина, награждён за боевую доблесть. После войны получил степень доктора философских наук, преподавал в МГУ. Оказал большое влияние на формирование советского философского сообщества. Руководил уникальным для своего времени «Загорским экспериментом».

«Диалектика идеального» стала квинтэссенцией его исследований в области философии и психологии. Примечательно, что впервые работа увидела свет в Великобритании на английском языке. В Советском Союзе «Диалектика идеального» была опубликована лишь после смерти Ильенкова. В возрасте 55 лет Эвальд Ильенков покончил с жизнью, перерезав себе горло ножом.

Два когнитивных искажения

Когнитивное искажение – это ошибка в восприятии объективной реальности или ошибка мышления, обусловленная убеждениями, моральными или эмоциональными причинами или физическими особенностями строения нервной системы. Когнитивные искажения являются основным препятствием в построении релевантной карты реальности.

Первым шагом в преодолении любого когнитивного искажения является принятие. Принятие того факта, что реальность устроена иначе, нежели нам кажется при поверхностном анализе. Видов таких искажений много. Мы рассмотрим два из них, которые касаются восприятия идеального.

Фетишизм

В своём чувственном опыте человек не умеет отличать естественно-природные свойства вещей от свойств, которые возникают в процессе социальной деятельности человека.

Он приписывает естественно-природным объектам свойства, которые на самом деле принадлежат не им как таковым, а воплощённой в них человеческой деятельности. Для него золото, даже существуя глубоко в земле в виде неразведанных залежей руды, способно выражать стоимость загородной недвижимости.

С таким же успехом можно обвинять Майкла Фассбендера, сыгравшего роль тана гламисского и ковдорского, в том, что этот актёр на самом деле убил короля и занял его место.

В экономике, которая всё больше интересуется традиционно психологическими областями знания, это искажение раскрывается в понятиях товарного и денежного фетишизма. В психологии религии близким понятием является религиозный фетишизм.

Комментируя это когнитивное искажение, Ильенков писал о фетишизме, что это «самая грубая форма идеализма, которая ничем не отличается от поведения животного, пытающегося облизывать и кусать электрическую лампочку, служащую для него сигналом приёма пищи. Для животного, как и для фетишиста, лампочка и химический элемент вовсе не „сигналы“, не обозначение „чего-то другого“, а самая что ни на есть физическая часть физической ситуации, непосредственно определяющей их поведение».

Оптимизм эпохи Просвещения

Центральная идея эпохи Просвещения, которая в тот период укоренилась в мире идеального и завладела сознаниями людей – это теория прогресса. Прогресс здесь понимается как поэтапное изменение человека и общества; при этом каждый последующий этап изменения рассматривается как наилучший и предпочтительный, т.е. качественно превосходящий предыдущие этапы. В контексте теории прогресса развитие понимается не просто как движение от одного состояния к другому, а всегда как улучшение.

Согласно идее прогресса, он воспринимается следующим образом. Во-первых, прогресс неизбежен, что выражается фразой «завтра будет лучше, чем вчера». Во-вторых, он необратим, т.е. возврат к прошлому невозможен. В-третьих, прогресс необходим, что порождает иллюзию возможности бесконечно улучшать качество жизни.

В наше время самоидентификация и поведение людей в меньшей степени стали определяться жизнью предков и их достижениями, что было характерно для родоплеменного строя и земельной аристократии. На первое место вышел детерминизм будущим и поиск «смысла истории» народа и человечества. Важную роль здесь сыграла Великая французская революция, после которой теория прогресса распространилась на область политической жизни.

В повседневной жизни современности идея прогресса выражается, например, в определённом восприятии межличностных отношений. Нередко считается, что любовные отношения между мужчиной и женщиной по определению нуждаются в совершенствовании и развитии. А во взаимоотношениях родителей и детей опыт нового поколения ощущается как более ценный.

Исходя из этой идеи всё, что создано человеком позже, кажется более совершенным и более полезным. Такой оптимизм в отношении изменений часто не оправдан. Например, практики осознанности, релаксации, а также идея экспозиции исторически появились значительно раньше, чем новейшие медицинские препараты. Но в целом ряде случаев эти техники предпочтительнее, т.к. более доступны, не имеют противопоказаний, побочных эффектов, привыкания, не требуют учитывать совместимость с другими лекарствами и хранить их вдали от детей.

Лично я также не готов считать произведения Гёте, Низами, Рабле, Гоголя и исландские саги хуже, чем сочинения Роулинг, Дена Брауна, Прилепина и Полозковой лишь по той причине, что последние созданы сильно позже. Но часто я встречаю людей, которые мыслят именно так. Иногда они предпочитают посредственных писателей только потому, что эти авторы современны.

И вряд ли можно назвать ценными и полезными такие «достижения» современного общества, как перенаселение, экологическую обстановку и изменение климата. А также массовый российский алкоголизм, который ещё недавно имел масштабы гуманитарной катастрофы и едва ли это «достижение» полностью утеряно.

Эти аргументы можно было бы рассматривать как применение принципа фальсификации Поппера. Однако речь не о прогрессе как таковом. Суть в искажении восприятия, которое ведёт к пренебрежению исторически более ранними, но нередко более ценными объектами идеального.

Часть III. Изменение идеального

«Я» познаёт само себя в Другом… Другим может быть любимый человек, это также может быть брат, недужный, беззащитный. Когда «Я» нечто отдаёт, помогая другому, оно само в то же время получает нечто непреходящее. В этом утверждает себя порядок мироздания.

Э. Юнгер. Уход в лес

С одной стороны, идеальное – это наивысший уровень регуляции как для отдельных людей, так и для социальных групп. С другой – идеальное создаётся людьми и может сознательно людьми изменяться…

Лучшее знание

Когда мы говорим об идеальном в узком смысле слова, т.е. как об объективном знании, то изменения могут совершаться путем отбора тех идей, принципов и теорий, которыми мы будем руководствоваться в своём поведении. А также путём совершенствования самих теорий об окружающим мире.

Для кого-то это будет выбор между теорией эволюции и религиозной верой; а как следствие – ориентация на сохранение человеческого вида или на индивидуальное спасение после смерти. Карл Поппер, судя по всему, был человеком нерелигиозным. С долей иронии он рассказал историю о мировоззрении одного дикого племени, которое считало каждую жизнь священной. Даже жизнь тигров. В конце концов это племя исчезло. И вместе с ними исчезла их теория о священности жизни тигров.

«Что отличает нас от животного или амёбы», — писал Поппер, — «так это возможность с помощью критической дискуссии и объективного знания отвергнуть какие-то из наших теорий. Так что если нам повезет, мы можем спасти свою жизнь ценой жизни некоторых из наших ошибочных теорий, – а большинство из них ошибочны, – в то время как амеба погибнет вместе со своей теорией, своими убеждениями и привычками».

Принцип фальсификации, предложенный Поппером, как раз и является одним из инструментов (хоть и не безупречным) отбора лучших теорий, которые приближают нас к пониманию истинного устройства окружающего мира и построению наиболее релевантной карты реальности.

Идеальное и личность

Объекты идеального тесно вовлечены в социальные отношения – это отношения между людьми внутри социальной системы, которой является мир людей. В этой системе, в этом мире идеальное выступает посредником между людьми в их деятельности.

Слова, идеи, книги, деньги, социальные сети, нормы поведения и научные теории, здания и космические спутники, любые орудия труда, от каменного топора до современной компьютерной техники – все эти «идеальные» объекты реальности появились в процессе совместной созидательной деятельности людей.

И меняться идеальное может благодаря совместному усилию людей, вместе с изменением социальной системы и социальных отношений, которые людей объединяют. Это касается как больших социальных групп (народов и общественных классов), так и малых (семей, трудовых коллективов или иных сообществ).

Чтобы раскрыть тему подробнее добавлю, что источником идеального всё же является личность. Но личность Ильенков понимал не как часть социальной системы, а как саму социальную систему, к чему отсылает цитата из эссе Эрнста Юнгера. О теории личности, предложенной Эвальдом Ильенковым, я писал в статье «Социальные связи и социальное влияние».

Святослав Орлов