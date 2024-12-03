

Ситуационный отчёт из Рожавы

Атака джихадистов под турецким руководством

После начала наступления джихадистов из ХТШ* в Сирии в течение двух дней пал Алеппо. Войска Башара Асада отступили из города, в то время как ополчения курдов держали оборону в нескольких кварталах города и за его пределами. Мы публикуем перевод отчета Рожавы с их сайта о боевых действиях курдов против ХТШ.

После масштабного наступления, начатого джихадистскими ополченцами вокруг так называемой «Сирийской национальной армии» (СНА) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) против этого района, начавшегося в прошлую среду, 27 ноября, большие территории к западу от реки Евфрат теперь оказались в руках джихадистов. Сопротивление всё ещё продолжается в самоуправляемом районе Шейх-Максуд в Алеппо.

Начиная с прошлой недели джихадистские ополченцы быстро продвигались в направлении второго по величине города в Сирии, Алеппо. В течение дня им удалось взять под контроль бо́льшую часть региона Алеппо и в то же время продвинуться дальше на юг, где они в настоящее время пытаются прорвать оборонительные линии, которые сирийский режим установил перед городом Хама. В то же время спящие ячейки и вооружённые группы выходили из укрытий по всей территории, находящейся под контролем Дамаска, нападая на солдат режима и в некоторых случаях захватывая целые города в центре страны под свой контроль. Давно запланированная атака направлена против влияния Ирана в Сирии с одной стороны, и против сирийского режима с другой. Ослабление региональной власти Ирана и сирийского режима не противоречит планам Запада по реструктуризации Ближнего Востока. Напротив, как член НАТО, турецкое государство играет роль поддержки джихадистов разведкой и подготовки их к текущим атакам оружием и их обучением. Районы, из которых были совершены атаки, Идлиб и Африн, который был оккупирован в 2018 году, контролируются Турцией.

Помимо ослабления режима и влияния Ирана в регионе Алеппо, текущее наступление имеет особую цель изолировать Автономную администрацию Северной и Восточной Сирии и создать отправную точку для дальнейших атак на Революцию. В субботу, 30 сентября, Сирийским демократическим силам (СДС) удалось открыть коридор между рекой Евфрат и городом Алеппо, чтобы направить в регион подкрепления и тем самым предотвратить резню религиозных меньшинств, таких как христиане и шииты, а также курдского населения. Из-за подавляющего числа джихадистов коридор удалось сохранить только до воскресенья, 1 декабря. Во второй половине того же дня СНА начала наступление с разных направлений на регион Шахба, который находится к северу от Алеппо. Среди прочего оборудования использовались бронемашины М113 американского производства. Народные советы региона Шахба, где проживают сотни тысяч беженцев из кантона Африн, оккупированного в 2018 году, приняли решение об эвакуации, чтобы предотвратить резню населения. В настоящее время существуют километровые потоки перемещённых лиц, направляющихся на территории Автономной администрации дальше на восток, где в настоящее время быстрыми темпами создаются временные убежища вблизи плотины Табка.

С захватом Алеппо и оккупацией Шахбы турецкое государство следует планам, которые оно объявляло в течение многих лет: установить границы Национального турецкого пакта, который был согласован в 1920 году и предусматривает создание большей турецкой империи с влиянием и контролем, простирающимися на север Сирии и Ирак. Турция пытается шаг за шагом двигаться к этому плану, продолжая свои атаки на освобождённые районы Южного Курдистана и начав новые атаки на Автономную администрацию Северной и Восточной Сирии. В этом смысле неудивительно, что ХТШ поднял турецкий флаг на цитадели в Алеппо, что османские марши поют наступающие на город Телль-Рифъат в Шахбе, и что фотографии Эрдогана и Мустафы Кемаля Ататюрка висят на стене в штабе командующего этой атакой.

В связи с обострением ситуации Автономная администрация Северной и Восточной Сирии объявила всеобщую мобилизацию в воскресенье, 1 декабря. В заявлении говорилось, что все молодые мужчины и женщины были призваны сплотиться вокруг Сирийских демократических сил. Помимо Сирийских демократических сил, которые также объявили мобилизацию в воскресенье, большие части самоуправления находятся в чрезвычайном положении. От молодёжных организаций до женских структур, до общества в целом, все усиленно готовятся защищать Революцию в смысле Революционной народной войны. Когда матери поют, готовя еду для Революционной народной войны в Шейх-Максуде «İro cerxa şoresê fireh digerinê» («Сегодня колесо революции поворачивается»), эхо этих строк слышно на всех площадях, где по всему миру проходят демонстрации, внося вклад в защиту революции.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

Оригинал статьи: riseup4rojava.org/russian/