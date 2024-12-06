

«Все потому, что кто-то слишком много ест!»

18 ноября по российским СМИ прокатилась волна новостей, связанная с ростом цен на продукты питания за 2024 год и возможными прогнозами на 2025. Действительно, за последний год российская экономика столкнулась с серьезным ростом цен на некоторые продукты питания. Согласно данным Росстата наибольший рост цен с начала года показали: картофель – на 44%, чеснок – на 30,4%, помидоры – на 27,8%, свекла – на 20,3%, репчатый лук – на 19,1%, яйца – на 22%, сливочное масло – на 25%. Среди мяса самый большой рост показала баранина – на 29%, однако и другие виды мяса также показывают значительный рост цен: свинина – на 4,7%, индейка – 11,1%, говядина – на 12,7%. Одна лишь курица, цена на которую упала на 7,5% относительно ноября прошлого года, может порадовать россиян. Хотя и тут радость довольно относительна, ведь, если сравнить цену с началом 2023 года, то курица уже прибавила почти 22%. [1-4]

При всем этом, уже в декабре этого года прогнозируется рост цен на товары первой необходимости почти на 8%. [5]

Что же так толкает цены вверх? В основном экономисты выделяют следующие причины: [6-7]

рост цен на логистику и доставку;

рост затрат на производство продукции (цены на сырье, обслуживание основных средств, заработная плата, электроэнергия и прочее);

колебания курса валют;

рост ключевой ставки ЦБ.

Жалуются производители и на погодные условия, которые плохо сказываются на урожайности, и тем самым вызывают дефицит. Кроме того, сельхозпроизводители, действуя по рыночным законам, сокращают производство низкорентабельных культур, и больше вкладываются в производство тех, что могут принести больше маржи. [8]

Кроме того, некоторые эксперты, обращают внимание и на другие причины роста цен. Довольно часто они ссылаются, например, на соотношение спроса и предложения. Видите ли, люди покупают все больше продуктов и тем самым создают дефицит, а из-за дефицита растет цена. Даже с учетом текущей инфляции реальные зарплаты россиян выросли на 9,4% за первое полугодие 2024 года. [9-10]. В общем, как будто бы и сами виноваты.

Отличилась здесь газета Фонтанка.ру (и ещё ряд других издательств) выпустившая новость с заголовком: «А как заставить россиян меньше есть? Главная причина роста цен на продукты – их нехватка». [11] В ней, Фонтанка отмечает, что Центральный Банк «мужественно бьется с инфляций», повышает ключевую ставку, но она никак не сдается и уже достигает 8,6% (по данным ЦБ). В чем же причина такой неудачи? Может быть в том, что высокая ключевая ставка не уменьшает потребность в кредитах, а лишь делает их дороже. Организации нуждаются в деньгах на осуществление, например, капитальных вложений. Часто не имея свободных денег, они все равно берут кредит, а возросшие расходы по обслуживанию долга перекладывает на потребителей через ценовую политику.

Нет, отвечает Фонтанка.ру, проблема в росте потребительский активности. Внутренний спрос опережает возможности экономики! Растут обороты торговых сетей, растет количество транзакций в продуктовых магазинах, растет объем среднего чека, да и вообще россияне стали чаще ходить в магазины, так сеть X5 сообщает о росте объема покупок на 12%, а у «Ленты» трафик вырос на 1,6%

Вот так, с одной стороны цены на продукты растут из-за довольно неприятных, но вполне объективных экономических факторов, а с другой стороны, потому, что кто-то слишком много ест.

Автор: Алекс К.

Примечания:

1) forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/525219-zolotye-tuski-kak-dolgo-v-rossii-budut-rasti-ceny-na-maso

2) fedstat.ru/indicator/31448#

3) interfax.ru/business/989418

4) journal.tinkoff.ru/food-inflation-09-2024-stat/

5) pg12-ru.turbopages.org/turbo/pg12.ru/s/news/87982

6) rg.ru/2024/11/17/reg-dfo/v-suhom-ostatke.html

7) abnews.ru/news/2024/11/18/ot-vysokih-czen-do-deficzita-chto-formiruet-rynok-produktov-v-rf

8) kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/18/11/2024/673b5b819a794754e127b313

9) ria.ru/20240828/zarplaty-1969060838.html

10) Хотя, например, исследовательский центр РОМИР показывает совсем другой уровень инфляции на товары повседневного спроса (относительно сентября прошлого года это 22,1%), а значит, и совсем другой уровень реальной заработной платы. romir.ru/index/deflyator-pribavil-v-sentyabre-14

11) fontanka.ru/2024/11/17/74341694/