

Что делать левым?

Я давно думал над замыслом и содержанием статьи, в которой бы высказал свои мысли по поводу современного мне левого активизма, не выходящего из застоя начиная как минимум с второй половины нулевых. Левый активизм, по крайней мере в России и СНГ, так и не смог перестроиться, отреагировать на снижение протестной активности населения и уменьшение политических свобод. На протяжении всего этого времени левые старались просто делать то, чем кто-то из их среды уже занимался до этого, не пытаясь найти новые формы действия в сложившейся ситуации.

В итоге всё движение по большей части свелось, с одной стороны, к обелению образа СССР (чья практика во многом неоднозначна), а с другой — к бесконечным книжным кружкам. В итоге почти 20 лет деятельности мы работали себе в убыток. Из обеления образа СССР мы получили кучу спорных интернет-селебрети (или ЛОМов — кому как угодно), спорных как по своим политическим воззрениям, так и по морально-нравственным качествам. С другой стороны, мы получили дискурс, в руках власть имущих оправдывающий современный российский авторитаризм разворотом к СССР как к некой «империи добра», где человеку надо что славить руководство, что бы оно ни делало, и ненавидеть его врагов, принимая все авантюры против них (независимо от того, насколько они в действительности имеют шансы на успех и какие будут последствия их провала).

От кружков же мы получили кучу начитанных, но разочарованных в любой деятельности активистов и группы, не способные перестроиться, когда та самая «революционная ситуация» по сути пришла. Вместо того чтобы думать, как можно менять сложившуюся ситуацию, как можно использовать её себе на пользу, люди предпочитали в одиночку или в группах изучать классиков, упуская один из главных тезисов — практика важна не меньше, чем теория, о чём говорили и Маркс, и Бакунин и, в конце концов, Лимонов. У сторонников последнего, правда, была своя проблема — реагируя на импотенцию левых, предлагавших исход в монастырь библиотеки, нацболы возвели действие в абсолют и, не имея ни стратегии, ни тактики, по сути, просто долбились лбом о стену. Но даже это показалось многим потенциальным левым активистам интереснее: долбясь лбом о стену, получаешь представление о результате — вот тебе удалось сколоть кусочек краски, а вот у тебя разболелась голова от частых ударов; что-то да происходит, чувствуешь какие-то изменения от своих усилий. Для многих это стало намного перспективнее, чем просто буравить стену взглядом, ожидая её разрушения, и довольно сложно их за это осуждать. Со всей уверенностью подъём нацболов, политического движения, где слово «движение» целиком и полностью выдавило «политическое» в область эстетики, можно назвать позорной главой в истории современного российского левого движения.

Яркие акции по типу захвата здания Министерства финансов, главного офиса «Сургутнефтегаза» (специально беру более поздние события, укладывающиеся в те самые 20 лет) в итоге привели только к большой популярности у молодёжи и нескольким срокам, но как-то закрепить этот результат не удалось — выдвижение Лимонова в президенты сильно контрастировало с прошлой деятельностью партии. И сейчас нацболы занимаются акционизмом, но это уже не размах 00-х. Один из бывших (и, судя по всему, влиятельных) партийцев вовсе выдвинул мнение, что без поддержки СВО «Другой России» (прямой наследнице Национал-Большевистской Партии) не существовало бы вовсе. Автор, скорее всего, преувеличивает, но само это заявление об одной из самых известных оппозиционных сил нашего столетия — весьма симптоматично.

Проблема даже не в том, что мы занимались какой-то непродуктивной деятельностью. Проблема в том, что мы занимались только этой деятельностью, не уделяя внимания чему-то другому. Поясню на примере: окончательной причиной взяться за статью стал разговор с одним активистом, который считал не просто любую деятельность бесполезной (это хотя бы можно было объяснить выгоранием, ощущением неспособности повлиять на ситуацию, общим разочарованием), но все формы существующей деятельности бесполезными на основании одного простого факта — они все не могли быть эффективны сразу во всём. В этом человеке чувствовалась серьёзная уверенность, что существует какая-то универсальная форма деятельности, занимаясь которой левое движение сразу достигнет всех поставленных целей, и все силы нужно направить на поиск этой деятельности. Вот только такая деятельность не может существовать в принципе, она невозможна, даже если у вас есть все ресурсы планеты и вся свобода абстрактного Бога. Каждая из форм деятельности может изменить только какой-то один аспект, но не всю реальность сразу.

Обелители СССР, как и сторонники кружков, вовсе не были глупы — они видели, что их действия приносят кратковременный результат. У одних это были лайки и просмотры — вот доказательство, что левая идея актуальна! Хотя на самом деле они привлекали людей, ностальгирующих по СССР, и тех, кому просто не нравилось его положение в системе, что выяснилось уже позже. У других доказательством их эффективности стало само формирование круга единомышленников — я не одинок в своих взглядах, есть люди, которые думают так же! Но только это работает несколько месяцев, потом все понимают, что за это время группа так ничего и не сделала (и дело тут вовсе не в том, что она читала какие-то неправильные книжки или читала их слишком медленно или слишком быстро). Левое движение напоминало нейросеть с той лишь разницей, что если последняя после тысячи попыток начинает что-то делать иначе, то левые из-за отсутствия передачи опыта или в слепой убеждённости «не ломай то, что работает, даже если оно уже не работает» продолжали заниматься одним и тем же. В этом плане оно уподобилось нацболам, но если последние были готовы к экспериментам и смелым выходкам, хоть зачастую и кринжовым, то первые были скучны и догматичны. Зато без кринжа. 20 лет левое движение пребывало в эндорфиновой ловушке.

Опять же, я не говорю, что не надо было заниматься этой деятельностью — не надо было заниматься ей слепо. Пропаганда альтернативного левого, хоть и весьма условно, проекта принесла аудиторию. Отлично, самое время что-то с этой аудиторией начать делать! ФБК смог стать влиятельной политической силой (по крайней мере самой сильной из оппозиционных) не только потому, что выбрал верную деятельность, но и потому, что смог сделать следующий шаг — преобразовать свою аудиторию, хотя бы частично, в активистов своих штабов, осветить прочие проекты, помимо коррупционных расследований, дав им силы и медийную поддержку (вспомните хотя бы то же альтернативное голосование), вывести людей на улицы, показав, что люди готовы действовать, даже рискуя присесть и потенциально лишиться работы. Вот вы смогли сформироваться в группу, вы знаете, кто примерно, что может сделать. Отлично, вы сформировали команду, почему бы ей не заняться, скажем, правозащитной деятельностью? ОВД-Инфо, не концентрируясь на агитации, в своей популярности в общем оппозиционном движении лишь немного уступало условным Рудому или Сёмину, при этом оставив на свободе действительно много ценных кадров, в том числе левых. Хороший пример тут представляет «Организация воронежских марксистов», которая из просто читального кружка смогла вырасти в силу, способную реально решать проблемы населения (взять хотя бы их кампанию за уборку снега), и тем самым стала ведущей оппозиционной силой города. Хотя мне и не нравятся их политические взгляды, они сделали верный выбор в долгосрочной перспективе, поняв, что теперь они могут заниматься чем-то большим, чем простое чтение литературы.

Нельзя из коровы сразу выдоить пломбир, сыр или шоколад. Всякая деятельность требует определённых ресурсов, навыков и умений, определённого уровня знаний, поддержки, и при этом она не приносит сразу результат — нет, она опять же приносит ресурсы, навыки и умения, знания и поддержку. Надо думать, не только об оптимальной для своей ситуации деятельности (хотя и об этом тоже), но и о том, что эта деятельность вам может дать, куда потратить приобретённые активы. Мало думать о том, что делать сейчас, надо думать о том, что мы будем делать после. Думать не только о тактике, но и о стратегии. Кажется, в левом движении не просто не было долгосрочной стратегии (кроме как сидеть и ждать, пока придёт революция, и люди почему-то не пойдут именно за нами), но даже чувства, что полученные плоды можно использовать как-то иначе, чем для простого воспроизводства своей деятельности.

Кроме того, творческий подход, одно из главных преимуществ левой мысли, вытачиваемое всеми нашими предшественниками, уходил исключительно в акционизм, тогда как в действительности он нужен был для разработки тактики вообще. Отказавшись от творческого подхода в активизме в условиях уменьшения пространства свободы и возможностей, мы сами обрекли себя на тактическую скудость. В то время как необходимо было из анализа своего положения выводить новые возможные формы деятельности, мы занимались исторической реконструкцией давно ушедшей эпохи, делая вид, что с тех пор вообще ничего не изменилось, причём реконструируя её зачастую неверно. Это проходило с разной степенью искусности: от простого «сейчас поднимется промышленный пролетариат и вот тогда!» до более хитроумного «вот курьеры, они в точности как промышленный пролетариат, сейчас мы их поднимем и вот тогда!». В лучшем случае мы перенимали тактики своих оппонентов и во многом именно из-за этого становились им в хвост, становясь вечным «движением догоняющего развития».

Проблема найдена, но что же делать кроме очевидного «делать иначе, чем сейчас»? Для начала пойдём от обычного активиста (или человека, который хочет им стать), постепенно доходя до движения вообще.

Итак, допустим, я обычный человек, который понял, что в стране нужно что-то менять, имеющий силу и желание что-либо делать. Для начала нужно начать с рефлексии — сколько я готов выделять времени на движение, сколько сил и ресурсов, какими полезными знаниями и навыками я обладаю, действительно ли мне это надо и что я хочу изменить, чем я готов жертвовать ради этого? Если окажется, что времени на это нет (как и денег), желания что-то делать тоже, да и жизнь, в общем-то, устраивает, но вот нужна какая-то причастность к какому-то левому движению, можно выделить несколько дней на приём в любую левую организацию по вкусу. Отлично, теперь вы член какой-то левой организации, можете поздравить себя с тем, что вы увеличили численность её участников! Если же времени нет даже на это или все организации какие-то так себе, можно просто посмотреть какие-то каналы на YouTube или в Telegram и подписаться (смотреть, что там выходит после подписки, совершенно необязательно).

Допустим, я всё-таки принял решение что-то делать, но меня волнует лишь небольшой аспект — скажем, я хочу больше узнать о левых идеях либо просто расширить свой круг общения интересными людьми. И тогда решение тоже будет простым. Выделите несколько вечеров, чтобы посмотреть вводные ролики, почитать какую-то литературу, если просто хотите узнать больше о левых и их идеях. Если хотите расширить круг общения — просто найдите любой левый чат, необязательно связанный с организацией. Поздравляем, ваша проблема решена, и вы счастливы! По крайней мере, вы честны с собой относительно мелочей, а честность с собой тоже многого стоит.

Для вас всё гораздо хуже, если ваши проблемы на этом не кончаются, вот тогда действительно придётся стать левым активистом. О том, с чего стоит начать, я писал в другой своей статье — если кратко, попробуйте решить свои проблемы, исходя из того, что это проблемы не только ваши, но проблемы всего вашего окружения, и им эту проблему тоже нужно решать. Если становится понятно, что только вашим коллективом проблема не решается, нужно думать о кооперации с другими группами, занимающимися схожими проблемами или способными дать какие-то ресурсы, знания, навыки, поддержку для решения ваших проблем. Всегда нужно держать в голове конечную цель вашей деятельности, даже если она по сути бесконечна, и понимать, как к ней прийти, учитывая текущие реалии.

Политическим активистом в полном смысле этого слова становится человек, видящий свои проблемы не в случайном элементе, деформации системы, но в системе как таковой. Тогда проблемы движения, жаждущего её изменения, становятся его проблемами, идеи движения становятся его идеями. И тут уже можно говорить о том, что нужно делать левому движению, а не отдельным его активистам.

Мне представляется, что кроме стратегии (которой у нас сейчас нет объективно, впрочем, её сейчас ни у кого нет), нужно ещё постоянно вести деятельность трёх типов. Это разделение на типы на самом деле весьма условно, нередко они перетекают друг в друга. Желательно выбирать такую деятельность, которая хотя бы частично задевает и другие типы тоже. Вот эти три типа:

Агитация и пропаганда — пункт, который менее всего нуждается в объяснении. Чтобы построить новое общество на новых основаниях, нужны люди, которые будут не только хотеть этого, но и понимать, как это сделать и что нужно сделать конкретно им, чтобы оно получилось.

Прямая деятельность — широкое понятие, включающее в себя как профсоюзную, так и правозащитную деятельность. В общем плане это всё, что направлено на достижение результатов в рамках существующей системы. Именно этот тип позволяет напрямую привлекать людей, с которыми можно работать, зарабатывая их лояльность с одной стороны (сейчас одной пропаганды для этого мало), с другой стороны — наращивая мышцы организации, ставя её перед реальными задачами и предоставляя реальные результаты.

Практики нового общества — пункт, важный преимущественно для левых. Чтобы новое общество не воспроизвело старое, нужно уже сейчас практиковать новые отношения, использовать новые инструменты, которые придут на замену старым. Нужно выделять определённые экспериментальные лаборатории, дабы потом реализовывать их результаты на практике.

Почему необходимы все три типа, почему нельзя ограничиться двумя или вообще одним? В первую очередь, если не практиковать новые общественные практики, то мы получим то же самое старое общество, но с декоративным ремонтом, либо тяжёлые, кризисные сломы сознания людей, не понимающих, как им себя вести и что делать в новой реальности. Этим пунктом могут пренебречь либералы и националисты — их изменения скорее по формату подходят под декоративные, при их власти люди никак не изменятся, останутся те же отношения, что и раньше, изменится обёртка и, может, ещё несколько малозначимых для обывателя деталей. Если исключить прямую деятельность, то мы получим ситуацию, описанную ещё Кропоткиным, когда часть людей просто-напросто удаляются от мира, строя лучшее общество где-то вне него. Кроме того, что накопленный опыт тогда никому не передаётся и он становится трудно, либо вовсе не воспроизводимым, такое общество будет обречено на поражение просто в силу того, что государство рано или поздно его уничтожит без общественной борьбы, которая могла бы защитить такие общества. Можно ли отказаться от распространения своих идей, популяризации отдельных левых сообществ? Тоже нет. Хотя пропаганда и агитация сама по себе не дают лояльности без конкретных действий, конкретных результатов, которые можно предоставить на суд общественности, она позволяет движению масштабироваться, получать значимых союзников вне своего общества. Без этого слом системы невозможен.

Совершенно необязательно, чтобы всем этим занималась лишь одна организация, но важно чтобы в движении имелись все три типа содействующие друг другу. Чтобы пропаганда освещала деятельность и результаты лабораторий нового общества, живых альтернатив системе, чтобы она распространяла результаты борьбы движения, показывая, что оно реально готово сражаться за права своих сторонников. Чтобы борцы видели не узкий полоску своей деятельности в получении краткосрочных побед, но широкий горизонт того, как может быть устроено общество, и чтобы через своих агитаторов оно могло бы получать поддержку, не оставаясь в одиночестве. Наконец, нужно чтобы новые лаборатории общественной практики не дохли как мухи без поддержки под сапогом государства.

Как пример организаций, работавших в спайке и при этом выполняли разные функции были эсеры. С одной стороны, существовала боевая организация, занимавшаяся нехорошей, но относительно популярной в народе практикой — стрельбой в чиновников и членов царской семьи, принимавших непопулярные в народе решения. С другой стороны, существовала политическая организация, которая за счет её популярности имевшая важное положение в Думе, тем самым продвигая общие интересы обоих организаций, несмотря на общее подавление всех социалистов. Кроме того, легальная часть могла обеспечить боевую новыми членами для своих операций. При этом, они оставались разными организациями, с разным руководством. Не стоит до конца следовать примеру эсеров, сегодня терроризм вещь по крайней мере спорная как по части эффективности, так и по части моральной приемлемости. Однако сам принцип работы по всем типам был глубоко верным. Именно это и сделало эсеров ведущей политической силой в Российской Империи в 20 веке (большевики перехватят палку первенства уже во времена республики и то по началу будут тесно сотрудничать с отколовшимися от партии левыми эсерами).

Сейчас в движении возобновились разговоры о создании новой левой партии. Примерно ясно чем это будет, но совершенно непонятно для чего. Да, большая левая организация – это круто, наверно и она может координировать какие-то масштабные действия (а то какие это будут действия кажется глубоко безразличным). Для левого активиста и для политического активиста в принципе главным должен быть вопрос не «что делать», а «для чего делать».

Движение против Ильина начиналось как мощный проект, потому что всем его участникам и сторонним наблюдателем была абсолютна ясна цель его деятельности, более того, эта цель казалась выполнимой. Но когда оно преобразовался в САФ возникли проблемы. Вроде цель организации есть в самом названии — борьба с фашизмом. Но сейчас фашизм — это очень размытое понятие, разные люди в зависимости от политических взглядов понимают под ним совершенно разные вещи, от того что фашизм сейчас в принципе невозможен, до того что всё что не анархия, есть фашизм. И тут «широколевость» не помогает, потому что люди в организации максимально разные, понятия о том, что эффективно, что предпочтительно, кто может являться союзником, а кто нет — тоже. Как не печально это признавать, но начавшись как мощное движение, САФ превратился даже не в левую, но леваческую организацию по типу НСДР, РевАльта и прочих, у которой практически нет деятельности вне интернета, а многочисленные ячейки на местах представляют из себя гниющие трупы, о которых товарищи по организации знают лишь обрывочно, за редкими, но сильными исключениям (что также характерно для многих таких структур). Есть большая вероятность, что зиму это движение, до этого посвящавшее себя в силу своей цели скорее агитации и добившееся в этом больших успехов, сможет пережить лишь как студенческое медиа. Чёткая и единая цель могла бы помочь это предотвратить.

Так что же левым нужно делать по итогу? Не запираться в рамки старых тактик, но постоянно искать новые. Воспринимать результаты деятельности как промежуточные достижения нужные для выхода на новый уровень политической активности. Ясно осознавать свои цели, подчиняя всю практику им. Совмещать на своём уровне борьбу за права в рамках системы, пропаганду и агитацию своих идей, своих и союзных проектов, творческие лаборатории практик нового общества. Абстрактно? Да, абстрактно. Я полностью отдаю в этом отчёт, но я изначально хотел вывести не решение, а принцип для его выведения. Я не знаю, какая ситуация в вашем доме, населенном пункте или же стране. Я не знаю, чего вы хотите, что вы можете и чем вы обладаете. Не знаю, с какими людьми вы работаете над своими проектами и кого вы можете привлечь в себе как союзника. Если бы я прямо сказал, что вот вначале нужно расклеивать листовки, а дальше идти агитировать на завод, то был бы не прав. Эффективность каждой тактики слишком зависит от множества мелких переменных, которые может учесть лишь человек погруженный в деятельность на своем уровне.

Хотя очевидно есть явно неэффективные тактики, не соответствующие ни месту, ни времени, но у вас самих должно быть понимание, насколько они эффективны и нет ли им достойной замены. Такие факторы как «привычность», «удобность», «дань памяти» поставленные во главу угла в 99 случаев из 100 приведут любую организацию к затуханию, когда внутренние ресурсы, в том числе людские, будет намного сложнее мобилизовать даже на те самые «привычные» и «удобные» формы деятельности и последующей смерти. Кроме того, вы сами должны давать себе отчет, насколько реальна эффективна ваша деятельность, а насколько это просто способ приписать себя к движу, занимаясь скорее субкультурой, а не политикой.

Автор: Варан