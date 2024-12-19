

Экономическое неравенство в России



Существует проект “World Inequality Lab”, объединяющий более 40 ученых со всего мира, преимущественно из Парижской школы экономики и Университета Беркли в Калифорнии. Они собирают данные о доходах и богатстве в каждой стране и выкладывают в открытый доступ. Раннее мы писали о мировом экономическом неравенстве в результатах исследований ученых Пикетти и Шанселя. Теперь рассмотрим, что происходит в России.

Примечание редакции: далее в расчетах будет фигурировать категория «богатства», определение которой несколько конкретнее, чем общепринятое. «Богатство» включает в себя сразу несколько категорий активов: основной капитал (здание, оборудование, инфраструктура), финансовый капитал (деньги и ценные бумаги), природные ресурсы. Включение данных показателей позволяет учесть такие привилегии как например выдача кредита.

Для сравнения нами были отобраны следующие социальные группы:

Топ-1 – один процент граждан с наивысшим доходом или накопивших наиболее богатства. Примерно 1,44 миллиона человек;

Некст-9 – девять процентов граждан с самым высоким доходом/накопивших наибольшие богатства после топ-1. Примерно 12,9 млн. чел.;

Миддл-40 – сорок процентов граждан т зв. “среднего класса” с наивысшим доходом/накопивших наибольшие богатства после топ 10%. Примерно 57,6 млн. чел.;

Боттом-50 – 50 процентов граждан, получающие самые низкие доходы/накопившие наименее богатств. Примерно 72.1 млн. чел.

Отдельное внимание уделили доходам и богатству Топ-1, разбив его на следующие группы:

Топ-0,001 – одна тысячная процента граждан с наивысшим доходом или накопивших наибольшие богатства. Примерно 1400 чел.;

Некст-0,01 – одна сотая процента граждан с наивысшим доходом/накопивших наибольшее богатства после Топ-0,001. Примерно 12 600 чел.;

Некст-0,1 – одна десятая процента граждан с наивысшим доходом/накопивших наибольшие богатства после Некст-0,01. Примерно 130 тыс. чел.;

Некст-1 – один процент граждан с наивысшим доходом/накопивших наибольшее богатства после Некст-0,1. Примерно 1.3 млн. чел.

В первой половине статьи представим статистические данные о неравенстве, а во второй – поделимся своими выводами.

Часть 1. Неравенство доходов



Диаграмма 1. Экономическое неравенство доходов в России за 2022 год (до налогообложения): Топ-1 – 23,8%, Некст-9 – 27%, Миддл-40 – 33,6%, Боттом-50 – 15,7%

Формально средний класс, представленный группами Миддл-40 и Некст-9, получает больше всего доходов на этапе до их перераспределения с помощью налоговой политики государства, а именно их доля составляет 60,6%. Как мы увидим далее, ситуация кардинально поменяется на этапе накопления богатства. А пока отметим, что привилегированный 1% совокупно зарабатывает больше, чем 72 миллиона человек из Боттом-50 вместе взятые.

Ниже представлен график неравенства доходов в России за период с 2000 по 2022 год



График 1. Экономическое неравенство доходов в России за период с 2000 по 2022 гг. (до налогообложения)

Из данного графика следует, что в целом разница в доходах за 20 лет не менялась за исключением кризиса 2008 года, когда доходы Топ-1 существенно снизились, потянув за собой и Некст-9.

Часть 2. Неравенство в богатстве



Диаграмма 2. Экономическое неравенство богатства в России за 2022 год: Топ-1 – 47,6%, Некст-9 – 26,4%, Миддл-40 – 22,8%, Боттом-50 – 3,1%

Разница между социальными группами становится особенно впечатляющей, если посмотреть на уровень богатства. Топ-1 сконцентрировали в своих руках почти половину богатств страны, а Боттом-50 занимает настолько мизерную долю – можно сказать он фактически не накапливает богатства.



График 2. Экономическое неравенство богатства в России за период с 1996 по 2022 гг.

Второй график показывает тренды накопления. Здесь мы видим, что Топ-1 продолжает отрываться вверх, концентрируя в своих руках все больше богатств и значительно опережая все остальные социальные группы.

Часть 3. Детально о Топ-1



Диаграмма 3. Экономическое неравенство доходов в России за 2022 год (до налогообложения). Посчитано, как распределяется совокупные доходы Топ-1 внутри этой группы.

Самое интересное начинается, если мы разобьем статистику Топ-1 на 4 подгруппы. Здесь тоже происходит концентрация богатства. Сравним диаграмму доходов топ-1 с диаграммой их богатства.



Диаграмма 4. Экономическое неравенство богатства в России за 2022 год. Посчитано, как распределяется богатство Топ-1 внутри этой группы.

Согласно приведенным данным, Топ-0,001 при доходах в размере 3.8% от всех доходов Топ-1, сконцентрировал 35% всех богатств этой группы. Напомним, что в топ-0,001 входят около 1400 человек, размер дачного поселка. А если прибавить к ним еще 12600 человек из Некст-0,01, то вместе они контролируют почти половину всего богатства группы!

Теперь сравним доходы и богатство Топ-0,001 еще раз, только со всеми другими группами. Вот как выглядит их доля в общих доходах населения, если разбить Топ-1 на 4 подгруппы:



Диаграмма 5. Экономическое неравенство доходов в России за 2022 год (до налогообложения) с разбивкой Топ-1 на подгруппы: Топ-0,001 – 0,9%, Некст-0,01 – 3%, Некст-0,1 – 6%, Некст-1 – 13,9%, Некст-9 – 27%, Миддл-40 – 33,6%, Боттом-50 – 15,7%

А вот что происходит, если разбить долю богатства Топ-1. Наш условный “дачный поселок” из 1400 человек владеет 16,7% богатства в России! Это в 5 с лишним раз больше, чем накопления 72 млн. человек из Боттом-50! Примечательно, что каждая подгруппа из Топ-1 накопила богатств в 2-5 раза больше, чем у Боттом-50.



Диаграмма 6. Экономическое неравенство богатства в России за 2022 год с разбивкой Топ-1 на подгруппы: Топ-0,001 – 16,7%, Некст-0,01 – 6,8%, Некст-0,1 – 9%, Некст-1 – 15,2%, Некст-9 – 26,4%, Миддл-40 – 22,8%, Боттом-50 – 3,1%

Последняя диаграмма иллюстрирует среднее количество выбросов углекислого газа в атмосферу на человека. Это влияет на экологию страны, глобальное потепление и другие изменения климата в мире.



Диаграмма 7. Неравенство в выбросах углекислого газа в России за 2019 год, в среднем на душу населения: Топ-1 – 79,3%, Некст-9 – 12,1%, Миддл-40 – 5.3%, Боттом-50 – 3,2%

Эмиссия углекислого газа на одного представителя из Топ-1 в 8-10 раз выше, чем у остальных групп.

Выводы

В России Топ-1 является доминирующим и эксплуатирующим классом. Несмотря на то, что совокупно зарабатывает он меньше, чем Некст-9 и Миддл-40, за последние 12 лет (до 2023 года) он показал высокую способность к накоплению богатств, значительно опередив все остальные группы. Почему так получилось? Топ-1 использует привилегии от государства: возможность избегать наказания за теневые доходы, имеет более широкий доступ к капиталу через бюджетные тендеры и банковскую систему, обладает юридической защитой своих активов со стороны государства. Также он не несет ответственности за ухудшение экологии. Концентрация богатства происходит не только по направлению от Боттом-50 и среднего класса к Топ-1, но и внутри самой Топ-1, где привилегированная подгруппа из 1400 человек, имея доход меньше чем у остальных подгрупп, перераспределяет богатство в свою пользу. Отсутствие накоплений у Боттом-50 является тревожным индикатором нищеты. Имея и так невысокую долю доходов в 15.7 %, ему удается накапливать в 5 раз меньше. Поскольку он совокупно зарабатывают меньше, чем Топ-1, а богатства почти не накапливает, неравенство будет углубляться. Богатые становятся еще богаче, бедные – еще беднее. Миддл-40, которых мы условно назовем нижней частью среднего класса, накапливает богатств значительно меньше, чем получает доходов. Даже меньше, чем у Некст-9, не говоря уже о Топ-1. Его доля богатства имеет тенденцию к сокращению. Миддл-40 накопил лишь чуть больше 20%, а это почти в два раза меньше гипотетического абсолютного равенства, когда 40% должны были иметь 40% дохода. Такая большая разница между долей в доходах и долей в богатстве указывает на то, что в России система распределения богатства настроена не в пользу среднего класса. По сути, Миддл-40 наряду с Боттом-50 является объектом экономической эксплуатации. Некст-9, которую мы условно назовем высшей частью среднего класса, незначительно опережает Топ-1 в доходах, однако более чем на 20% отстает в накоплении богатства. При этом в доходах и в накоплениях превышая показатель абсолютного равенства в три раза. О ком идет речь? Например, в данную группу могут попасть айтишники, чиновники среднего звена, высококвалифицированные работники, малый и средний бизнес. Отметим, что объем выбросов углекислого газа в атмосферу у Некст-9 лишь незначительно отличается от других непривилегированных групп.

Подытожим сказанное выше.

Топ-1, несомненно, представляет правящую элиту, основных бенефициаров российского государства, имеющих широкий доступ к инструментам кредитно-денежной системы и правосудию. С их помощью они перераспределяют богатства в свой карман, преимущественно, за счет среднего класса и малоимущих.

Внутри Топ-1 есть особо привилегированная подгруппа Топ-0,001, состоящая примерно из 1400 человек, которая имеет достаточно влияния, чтобы перераспределять богатства остальных подгрупп Топ-1 в свою пользу.

Некст-9 формируется преимущественно из верхних слоев среднего класса. Их привилегии существенно ограничены, что оставляет Некст-9 в тени Топ-1, не давая подняться до их уровня. Система распределения в государстве позволяет им сохранить свой доход в накоплениях, но отказывает в предоставлении основных инструментов как для дальнейшего развития, так и для возможной эксплуатации других социальных групп.

Миддл-40 и Боттом-50 составляют основную часть населения. На графике доходов можно заметить, что в период кризиса 2008 года их удельная доля росла синхронно. Да и в целом, их кривые коррелируют между собой. Эти две группы приходятся объектами эксплуатации со стороны элиты, поскольку налицо явное несоответствие между доходами до налогообложения и накоплением богатства после распределения. Выходит, государственная система настроена таким образом, чтобы осуществить переток заработанного богатства от этих двух групп населения к элите.

Удивительно, как знаменитый лозунг “Нас 99%!” движения “Оккупай Уолл-Стрит” нашел свое подтверждение в исследованиях экономистов из “World Inequality Lab” касательно России.

Панда

Телеграм-канал“Федерация анархистов”