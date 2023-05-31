Австрия: Что стоит за историческим успехом Коммунистов в Зальцбурге?

Восставшая после длительного периода электоральных неудач Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) поразила многих своим историческим результатом в обычно консервативной австрийской земле Зальцбург.

Выдвинувшись под названием KPÖ PLUS, австрийские коммунисты набрали беспрецендентные 11.7% голосов на местных выборах 23 апреля, увеличив свой результат со скромных 0.4% пять лет назад. Список KPÖ PLUS включал в себя независимых кандидатов, а возглавил его тридцатичетырехлетний гид музея Кай-Михаэль Данкл.

В 2017 Данкл был лидером молодежного крыла Зеленых, тогда эта организация критиковала “материнскую” партию за недостаток классовой политики и внутренней демократи, за что и и была исключена руководством. Молодые Зеленые заключили с KPÖ электоральный союз, KPÖ PLUS, и трансформировались в Молодых Левых, де факто молодежное крыло KPÖ.

Данкл был избран в городской совет Зальцбурга по списку KPÖ PLUS, набрав 3.7% голосов в 2019 году. И именно в Зальцбурге — четвертом по величине городу Австрии зафиксирован самый большой прирост голосов за KPÖ — с 1.19% до 21.5%. В результате они отстали всего на три процентных пункта от консервативной Народной Партии Австрии (ÖVP) и имеют реальный шанс победить на мэрских выборах в 2024.

Согласно федеральным опросам KPÖ находится на отметке в 7% (по сравнению с 1% на выборах в 2019). Коммунисты имеют шансы пройти в федеральный парламент в следующем году — впервые с 1959.

Чтобы понять этот рост KPÖ и его значимость, Федерико Фуэнтес из газеты Green Left поговорил с Кристианом Целлером, экосоциолистом и профессором экономической географии в университете Зальцбурга.

Не могли бы вы начать с контекста, в котором был достигнут этот результат?

Последние десять лет Зальцбургом руководила коалиция из консерваторов, либералов и зеленых, состоящая из ÖVP, Зеленых, NEOS (Новая Австрия и Либеральный Форум) и ещё одной небольшой буржуазной организации. До этого у власти были девять лет были Социал-демократическая Партия Австрии (SPÖ) и консерваторы. Эти коалиции проводили антисоциальную и вредящую окружающей среде политику, отдавая предпочтения интересам обеспеченных граждан, индустрии сервиса и домовладельцам.

Цена на жильё стала главной проблемой для многих рабочих. Однако каждое следующее правительство продолжало следовать всё той же анти-социальной жилищной политике. Вместо того, чтобы строить жильё, проводили меры, направленные на стимулирование роста цен на недвижимость, что было выгодно домовладельцам.

В результате этого цена аренды значительно выросла в последние годы. В это же время рабочим пришлось справляться с растущими ценами на электроэнергию в последние месяцы. Пока [консервативно-зеленое] федеральное правительство искало способы смягчить удар от высоких цен на электроэнергию, оно поддерживало необходимость работать в “рамках ограниченных возможностей”.

Эта ситуация заметно разозлила граждан. Недовольство людей администрациями, сковавшими себя “существующими ограничениями”, копившимся наследием неработающих решений, высокомерием политической касты, росло.

Не стало сюрпризом то, что все правящие партии потеряли голоса. Для сравнения [праворадикальная] Австрийская Партия Свободы (FPÖ) и KPÖ значительно набрали голосов, что стало выражением протеста избирателей против правящей коалиции.

Какую роль играет SPÖ в Зальцбурге?

Местное отделение SPÖ пришло в полный упадок и было поглощено системой. SPÖ — это капиталистическая партия, несмотря на то, что она в настоящее время имеет связи с профсоюзной бюрократией, однако не с членами профсоюзов. Избирательная кампания социал-демократов была бессодержательной, а некоторые их инициативы и вовсе реакционными. Их программа была далека от социал-демократической.

SPÖ теряли голоса на от выборов к выборам в Зальцбурге на протяжении двух десятилетий. После каждый выборов они пытались ещё больше адаптироваться «ограниченным возможностям».

Электоральные поражения SPÖ в Зальцбурге не являются исключением: это лишь пример того кризиса политической ориентации, с которым партия сталкивается по всей Австрии. Партийная бюрократия настолько сжилась с ролью подчиненного со-управленца государственного аппарата, что сейчас не способна представить независимую программу.

При такой системной дезориентации мэр Трайскирхена Андреас Баблер, который в данный момент борется за лидерство в SPÖ, стал надеждой для всех настоящих социал-демократов в партии.

А что насчёт Зеленых?

Зеленые представляют из себя типичную буржуазно-либеральную правящую партию. Они говорят о защите климата, но никогда не говорят о мерах, сдерживающих капитал. Вместе с ÖVP они ответственны за анти-социальные и анти-экологические проекты, реализуемые в Зальцбруге и на федеральном уровне. Те, кто хотят перемен, не имеют никаких причин голосовать за Зеленых или за SPÖ.

Что вы можете рассказать нам о кампании KPÖ и людях, проголосовавших за коммунистов?

KPÖ провели социал-демократическую кампанию и смогли заполнить вакуум, который давно был образован SPÖ. Их компания главным образом концентрировалась на одном: доступное жильё.

KPÖ на протяжении многих лет ставила вопрос доступности жилья в приоритет. но до сегодняшнего дня эта компания была успешна только в Граце [второй по численности город в Австрии, который избрал мэром коммуниста в 2021 и бастион KPÖ]. Где-либо ещё успех был ограниченным.

Местная программа KPÖ имела целых 69 требований на тему жилья. Хотя других тем эта программа касалась только в общих чертах, в случае с жильём она была очень четкой и даже очень детализированной. Среди их требований были постройка субсидированного жилья для съёма и общественное приобретение земли в собственность для постройки субсидированного жилья. Ни одно из требований KPÖ касательно жилья не выходило за пределы классической социал-демократической программы.

Касательно климата KPÖ были сдержанны. Хотя они и говорили о стимулировании использования ветрогенераторов и солнечных батарей “в руках граждан” через “кооперацию на национальном уровне”, конкретные цели не были озвучены. Что касается общественного транспорта, то их требования тоже были удивительно обобщенными, неспособными сдвинуть общество в сторону безмоторного и публичного транспорта.

В других вопросах, от здравоохранения и заботы о пожилых до экономики и туризма, программа KPÖ выражала желание расширить государственное регулирование и повысить социальные выплаты. Не было требований избирательного права для людей без австрийского паспорта или о защите базовых прав беженцев.

Резюмируя, хочу отметить, что электоральная программа и вправду играла второстепенную роль. В интервью, видео, медиа и в материалах компании Данкл главным образом ограничивался обсуждением доступного жилья. Другим главным факторам его электорального успеха было его красноречие и сдержанная манера вести себя на публике. В отличии от конвенциональных политиков он казался человеком, которому можно доверять. Данкл стал глотком свежего воздуха на фоне скучных ÖVP, SPÖ и Зеленых.

Учитывая всё это как вы трактует голоса отданные за KPÖ?

Согласно анализу института SORAS, главным образом свои голоса за KPÖ отдали те избиратели, которые были разочарованы в SPÖ, которые уже не являются социал-демократами, и Зелеными, которые заняты чем угодно кроме экологической повестки. Однако другие исследования апеллируют к большому количеству людей, раньше не голосовавших — эта группа и была заявлена KPÖ как приоритетная.

В общих чертах эти электоральные результаты показывают протестное голосование низов против верхов, а не сдвиг влево. ÖVP, NEOS, SPÖ и Зеленые справедливо воспринимаются избирателями как те, кто отстаивает интересы верхов.

Хотя возрождение FPÖ свидетельствует о реакционном протестном голосовании, успех KPÖ показывает, что значительная часть общества ищет отклика на социальный, солидаризирующий и экологический запросот низов. Так как от SPÖ или Зеленых нет ни малейшей надежды на изменения, значительная часть электората проголосовала за “новых” социал-демократов — KPÖ.

Тем не менее, стоит проявлять осторожность. В настоящее время социальный баланс сил не сдвинулся. Ни профсоюзные, ни климатические, ни анти-расистские инициативы не были реализованы с какими-либо значительными успехами. И от KPÖ не стоит ожидать много касательно климатической и анти-расистской повестки.

Более того, многие левые внутри и за пределами SPÖ надеются на то, что Баблер станет австрийским Джереми Корбином [предыдущий лидер британских лейбористов], KPÖ ещё предстоит решить, хотят ли они стать частью проекта по обновлению социал-демократов. Программа Баблера мало отличается от программы KPÖ.

До сих пор опыт нео-социал-демократических проектов — от Сиризы в Греции, Подемос в Испании, до Корбина в Британии и Берни Сандерса в США — заканчивался в диапазоне от не впечатляющего до катастрофического. Главный вызов для экосоциолистов состоит в разработке организационных перспектив и стратегических вариантов, которые выходят за пределы нео-социал-демокритатического минимализма, с целью построить общеевропейское революционное и экосоциалистическое течение.

Источник:

https://www.greenleft.org.au/content/austria-whats-behind-historic-communist-surge-salzburg

Кристиан Целлер

Перевод Антона Андриенко