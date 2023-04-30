Профсоюз «Правда сотрудников»: борьба продолжается

Более месяца прошло со времени забастовки сотрудников ПВЗ Wildberries, которая прогремела на всю страну и даже за её пределами. В рамках поддержки наших товарищей мы взяли интервью у активиста “Правды Сотрудников” и профсоюзного органайзера Антона и узнали, что произошло с профсоюзом за это время, почему их забастовка освещалась даже федеральными СМИ, поговорили про отстаивание прав при прекарной занятости, а также про то, как государство подталкивает рабочих к “жёлтым профсоюзам”.

Со времени нашей последней беседы с Юлией прошло уже порядка полутора месяцев и за это время поменялось много всего. Какие изменения со времени забастовки ПВЗ произошли?

Постараюсь очень коротко пробежаться по хронологии событий. В прошлой статье озвучивалось что забастовка носила стихийный характер, хотя уровень организации намного выше прежних. Одновременно с ухудшением условий для сотрудников, собрался огромный чат в котором прошла конференция. Без заранее подготовленной повестки и модерации, первая конференция превращается в митинг, на котором чередуются жалобы, восклицания “доколе” и призывы к забастовке. Не было ни разработки плана кампании, ни предварительного вовлечения коллег через мини-кампании (профсоюзные акции), ни структурных тестов (проверок коллектива на готовность), ни даже выдвижения требований.

Разгром стихийной забастовки был неминуем. Следствия разгрома — “выжженные поля” в целой отрасли (апатия масс), классические патерналистские сливы протеста (далее расшифрую и покажу на примерах).

Мы приняли решение попытаться хоть как-то организовать эту стихию. Сначала провели опрос среди сотрудников-подписчиков доверят ли они нам выступить с предложениями на общей конференции “Мегабунта”. В многотысячном чате без предварительной подготовки и использования технических средств невозможно организовать демократическое принятие решений, значит надо разделиться на чаты федеральных округов, что и предложили наши спикеры.

Сразу после второго созвона “Мегабунта” в чатах федеральных округов организована стратегическая сессия для сотрудников, где они самостоятельно сформировали список основных проблем и на его основе сформулировали требования — абсолютно адекватные и выполнимые. Были избраны делегаты от федеральных округов.

Не имея демократической культуры совместного принятия решений тысячи людей могут неделями ругаться и жаловаться друг другу, хотя с нехитрой модерацией конференции для решения вопроса достаточно полутора часов.

На следующий день собравшиеся делегаты скомпилировали единые требования выбрав наилучшие формулировки, а вечером на созвонах федеральных округов этот список требований был принят. Кроме того сотрудники накидали предложений по безопасным действиям для затяжной кампании которая вынудила бы руководство пойти на реальные переговоры.

Делегаты показали себя красавчиками, вкалывали на созвонах с утра до вечера, но одно дело разработать план кампании, а другое — провести. Невозможно сделать это без участия людей. Общество привыкло к патернализму: если добрые дяди что-то начали делать, то мы запасемся попкорном и будем наблюдать. Естественно это ведет к выгоранию, не только внешних активистов, но в том числе и активных сотрудников. Мы можем дать шанс, указать путь, но не пройти его за общество.

Можно ли теперь называть “Правду Сотрудников” оформившимся низовым профсоюзом?

Нет, к сожалению нельзя, и об этом надо честно говорить. Актив увеличился и будет расти, мы донесли до некоторых людей важные мысли.

Делегаты приняли решение о создании профсоюза, и есть люди желающие “вступить” — заявки обрабатываются. Но в профсоюз не “вступают”, профсоюз это участие в совместной деятельности: принятии решений, распределении задач и их исполнении.

Забавная история произошла с проектом устава профсоюза. Через актив “Учителя”, через контакт с «Рабкором» нам передали отличный проект устава, который был написан… нашими же активистами.

Как в итоге разрешился конфликт с руководством Wildberries? Все ли требования были выполнены? И продолжается ли давление со стороны руководства на сотрудников ПВЗ?

Стихийный, открытый бунт не мог закончиться ничем кроме последовательных репрессий, извините за черный юмор. Давление на сотрудников никогда не прекращалось. И до мартовских событий нормой были увольнения сотрудников за неудобный вопрос заданный в чате, за недостаточное унижение перед мелким начальником.

Многих крайне удивил тот факт, что освещать забастовку начали также и федеральные СМИ (РБК, РТ и тд.), хотя ранее любая низовая инициатива и борьба замалчивались. Как вы думаете, с чем это связано?

В федеральных и в большинстве крупных СМИ забастовка подавалась как конфликт между Вайлдберриз и вледельцами франшизных пунктов. Это было сознательной стратегией. До обывателя в основном доходила именно эта позиция, причем даже многие сотрудники, к которым на пункт выдачи заказов (ПВЗ) приходили активисты, не знали что параллельно протесту владельцев идет и протест работников.

На самом деле все еще сложнее. Есть стандартная тактика заматывания любого протеста, от трудового конфликта до экологического. Эта тактика основана на патернализме. Лесенкой идут инфоповоды о том что сейчас вам сделают хорошо депутаты, прокуратура, госинспекция по труду (ГИТ), “настоящий” профсоюз с юристами и так далее. Сильная сторона выбирает с кем конкретно она будет “вести переговоры”, выбирая наиболее удобных оппонентов, которые должны восприниматься как субъект переговоров и волшебники в голубых вертолетах для массы рабочих.

Не будет никаких переговоров пока нет реальной силы, которая оказывает непрерывное давление, не обращая внимания на отвлекающие обещания прокуратуры, работодателя, ГИТ и т.д.

Также, было достаточно много разговоров на предмет трудового оформления работников ПВЗ, ибо многие из них являются ИП. От этого и вовсе возникали тезисы про “передел кормушки” внутри ВБ. Насколько это соответствует действительности?

Это очень меткое наблюдение, но вывод не верный. Для того чтобы объяснить что происходит надо вспомнить закон о “запрете заемного труда” который по факту его наоборот полностью легитимизировал в интересах крупного бизнеса. Сейчас огромное число работников от Магнита до рабочих заводов для которых по факту крайне усложнена возможность отстаивать свои права любым способом. Закон проталкивали «желтые профсоюзы».

В данный момент под видом борьбы за то чтобы дать права прекарно занятым готовится законопроект который легитимизирует занятость по ГПХ. Этот закон не будет накладывать обязательств на работодателей, а лишь озвучит возможность предоставлять больничные, отпуска и т.д.

Оформляя трудовые отношения через договора гражданско-правового характера работодатели грубо нарушают уже существующее законодательство именно для того чтобы избегать издержек и уклоняться от ответственности. Пока этот закон не принят работники могут через суд доказать наличие трудовых отношений, а значит бороться за соблюдение их прав, в частности против незаконных увольнений и штрафов.

Год назад на одном из сортировочных центров Wildberries в результате падения ящиков с товарами получил перелом двух позвонков молодой парень Шахо Разоков. В суде удалось доказать наличие трудовых отношений, добиться возмещения медицинских расходов и оплаты простоя, небольшой моральной компенсации.

После принятия закона “сломавшихся” людей и их родственников потерявших близких можно будет выкидывать на улицу. Это и сейчас делается с теми кто не готов бороться, к сожалению с большинством.

Впервые о проекте закона мы узнали в декабре во время забастовки курьеров. Одна “революционная” организация потащила курьеров в “настоящий” профсоюз возглавляемый Храмовым. Этот человек передал 3 из 15 миллиардов рублей в копилку предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1995 году. Этот пламенный лидер профсоюза замечен в сливе профсоюзных активистов по просьбе руководства, борьбе против забастовок, создании первого проекта постсоветского Трудового Кодекса, против которого активно боролся профессор Попов.

Законопроект продвигает депутат КПРФ сотрудничающий с “революционной” организацией и “настоящим” профсоюзом. Мы почти уверены что низовой “революционный” актив не знает ничего про Храмова и про “закон о запрете заемного труда”, но наша критика и требования вынести эти вопросы на широкое обсуждение в “революционной” партии натыкаются на защитно-агрессивную реакцию из декларирования своей революционности, своей ведущей роли во всем профсоюзном движении, о настоящести только зарегистрированных профсоюзов.

Взаимодействуете ли вы с другими профсоюзами? Проявляют ли они общерабочую солидарность?

Для взаимодействия должно быть какое-то действие. Сейчас другие инициативные группы таскают в Госдуму и по депутатам. Этот этап надо людям самостоятельно переболеть. Мы заранее предупреждаем зачем приглашают в Думу, они выходят из думы обиженные, но все равно верят что депутаты-то за них вступятся.

«Мегабунт» пошел по пути “широкой левой” собирая в один чат продавцов, покупателей, сотрудников, владельцев ПВЗ. В принципе полезное дело — солидарная поддержка важна, может быть и договорятся до чего. Пока они не пережили патерналистский этап думать о кооперации рановато. Хотя реальные действия друг друга они скорее всего все поддержат.

Та же организация, которая раскалывала курьеров, спамит активным сотрудникам обещая помощь “настоящего, зарегистрированного!” профсоюза, который занимается законотворческой деятельностью.

Надо понимать что это только начало. Все группы будут меняться в ту или иную сторону, активы будут набираться опыта, ругаться, мириться, расти, колоться, объединяться.

Какие планы по развитию у профсоюза?

Стихия протеста сменилась обычной для нас работой по поиску и вовлечению отдельных людей в конкретную деятельность, обучение сотрудников, организацию сотрудников к самостоятельному планированию кампаний. Таких легких уступок как в новогоднюю кампанию от Вайлдберриз больше не будет, теперь самые невинные требования будут восприниматься как посягательства сотрудников на власть. Но и мотивация активных людей по моим наблюдениям меняется: появляются люди у которых чувство собственного достоинства потихоньку вытесняет место ожидаемых плюшек.

Наше козырное предложение — чувство локтя и долгий путь с единомышленниками.