Успех забастовки шахтеров на Урале

Успехом бастующих завершилась стачка шахтеров Мариинского прииска в Свердловской области на Урале. Рабочие протестовали против плана закрытия предприятия и добивались сохранения своих рабочих мест. Увольнение угрожало 180 работникам.

В поселке Малышева в 90 км. от Екатеринбурга более 100 шахтеров отказались подниматься на поверхность 8 июня. Они выразили свое возмущение в связи с тем, что владеющее прииском ООО “РТ-Капитал”, входящее в государственную корпорацию “Ростех”, по их данным, “в одностороннем порядке приняло решение о закрытии шахты и прекращений работ по бериллиевой программе и увольнении персонала”. “Найти работу в моногороде с детьми на руках и кредитами сложно. Госкорпорация на протяжении двух лет говорила о наших перспективах развития”, — говорилось в письме, направленном шахтерами. Они потребовали создать рабочую группу из представителей “Ростеха”, министерства промышленности и губернатора Свердловской области для решения проблемы и инициировать проверку директора прокуратурой.

Руководство “Ростеха” вначале пошло по привычной уже схеме использования “военного предлога” для дискредитации и срыва забастовки. Оно назвало стачку “саботажем”, “провокацией” и “шантажом”. В заявлении пресс-службы корпорации говорилось: “Очевидно, что производственные процессы на современном предприятии не могут строиться по стандартам прошлого века. Поэтому перемены на прииске неизбежны. У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают. Любой саботаж на рабочих местах будет жестко пресекаться”. Наниматели заявили, что забастовку устроили активисты, которым не понравились планы руководства предприятия, связанные с консервацией шахты. Будущие изменения, по данным пресс-службы госкорпорации, позволят предприятию выйти на безубыточный уровень. Администрация пообещала, что никто не останется без работы, но не потрудилась объяснить, каким именно образом это может быть сделано.

К концу дня 25 рабочих согласились подняться на поверхность, однако 76 человек продолжали бастовать. С ними вел переговоры глава регионального департамента по труду и занятости. Ситуация для буржуев осложнялась тем, что предприятие имеет стратегическое значение. На шахту выехали и.о. прокурора Асбеста, принявший заявления от рабочих, и министр промышленности Свердловской области. Из Москвы вылетел представитель ООО “РТ-Капитал”. Начались переговоры с бастующими.

Упорство трудящихся дало свои плоды. Они отстояли свою шахту. Из решения протокола рабочей встречи представителей трудового коллектива с владельцами предприятия и местной администрацией следует, что рабочие смогли вынудить классового противника пойти на попятный. Договоренность скрепил подпистю областной министр.

“Удалось достичь соглашения с «Ростехом»: компания постарается сохранить старый способ добычи руды подземным способом, одновременно начнет развивать открытый способ и начнет строить флотационную фабрику, — сообщает близкий к губернатору области телеграм-канал «Не для протокола». “Сохранят и подземную, и наземную работу, изменений [в работе шахты] не будет”, — рассказал заместитель начальника компании «РТ-Капитал” И. Юдин.

Компания заверила рабочих, что планы “финансового оздоровления” не включают закрытие шахты. До 10 июля будут приняты согласованные сторонами меры по развитию месторождения.

Компания пообещала провести мероприятия для сохранения и развития прииска в соответствии с предложениями трудового коллектива. Будет создана рабочая группа из представителей компании и рабочего коллектива, а также Губернатора Свердловской области для разработки планов по развитию прииска.

После достижения соглашения рабочие прекратили забастовку, которая продолжалась 2 дня, и с победой поднялись на поверхность.

Источник: https://www.aitrus.info/node/6088