Дайджест новостей на 19 июня
[Внешняя политика]
ЕС обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции
В Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с Россией
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
7 мая в Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
9 мая в Афинах прошла акция «Бессмертный полк»
[Внутренняя политика]
Приморские дети-сироты, участвовавшие в СВО, будут получать жилье в первую очередь
Путин дополнил Концепцию миграционной политики мерами по снижению оттока населения
Глава Федеральной службы судебных приставов раскритиковал коллекторов за прибыль за счет государства
Глава Следственного комитета предложил национализировать основные отрасли экономики
Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
[Экономика]
Российские аэропорты столкнулись с проблемой закупки защиты от дронов
Санкции дал мощный толчок импортозамещению в автопроме. Свежие примеры
Издатели сообщили о подорожании книг на 20%
[Общество]
Объявленный в розыск свердловский депутат вступил в ЧВК «Вагнер»
Глава МВД Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД Самарской области из-за «Мистера Сидра»
В Башкирии двум министрам дали по шесть лет колонии по «очистному делу»
[Происшествия]
9 июня три города в России оказались атакованы беспилотниками
[Протесты]
31 мая в Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан
[Пенсии]
Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий
[Культура]
Икона «Троица» была принесена в храм Христа Спасителя 4 июня
Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечивают безопасность иконы «Троица»