Социалистическая революция: была ли она в прошлом и будет ли в будущем?

Когда заходит речь о социалистической революции, у многих людей тут же возникает ассоциация: октябрь, 1917 год, Россия. Конечно, далеко не все на самом деле считают взятие власти большевиками социалистической революцией, лукавым сторонникам капитализма просто выгодно так считать. Чтобы разобраться с вопросом о социалистической революции, нужно сначала ответить на вопрос, а был ли социализм в СССР? Как известно, о построении социализма в СССР объявил Сталин, что-то подобное заявлял и Троцкий. Но мало ли кто и что заявляет. О верности тех или иных заявлений надо судить не по словам, а по делам, по жизни людей. Давайте разберёмся с этим. Согласно научному открытию К. Маркса, основой жизнедеятельности людей является тот или иной способ производства пищи, одежды, жилища. Способы производства периодически меняются, на смену одному приходит другой. Это происходит потому, что существующий способ производства уже не может удовлетворить потребность людей в средствах жизнеобеспечения. Вся история человечества – это звенья сменяющих друг друга способов производства. Маркс считал, что капиталистический способ производства также будет заменён на новый, более совершенный способ производства. В основе способа производства находится тот или иной набор орудий труда, каждому способу производства соответствуют определенные производственные отношения между людьми. Как писал Маркс, ручная мельница даёт общество во главе с сюзереном, паровая – во главе с капиталистом. Социализм – это новый способ производства, который должен прийти на смену капитализму. При этом способе производства будут и новые, отличные от капиталистических, отношения между людьми. Смена одного способа производства и соответствующих ему отношений другим называется революцией.

Итак, был ли социализм в СССР? Поскольку орудия труда, которые применялись в СССР, ничем не отличались от орудий труда в капиталистических странах, то в СССР был такой же способ производства, как и в Германии, Англии, Франции, США. А поскольку способ производства был старый, то и отношения между людьми были старые: общество было поделено на рабочих и их начальников-управленцев, были тюрьмы, в которые помещали так называемых преступников. Управленцы лучше обеспечивались жильем, питанием, одеждой, т.е. налицо разделение на классы, как и положено при капитализме. В СССР совокупным капиталистом была государственная бюрократия, в этом и заключалось отличие от других стран. Вот из-за этого отличия (средствами производства распоряжается государство) и заявлялось, что в СССР социализм. Но никаких разумных оснований для того, чтобы считать государственный капитализм социализмом, нет. Советское общество считают социалистическим либо по невежеству, либо из лукавых соображений.

Раз социализма в СССР не было, то, соответственно, не было и социалистической революции. Из истории известно, что буржуазные, капиталистические революции проходят через ряд этапов. Бывает период, когда инициативу в буржуазной революции захватывают радикальные, обездоленные массы. Так было во французской революции, когда власть оказалась в руках якобинцев как представителей народных низов, так было и в русской революции, когда недовольные массы крестьян, рабочих и солдат привели к власти большевиков. Что бы ни думали о себе большевики, на деле они осуществили задачи капиталистической революции. Сначала устранили помещичье землевладение, а затем начали индустриализацию. С большевиками произошёл метаморфоз: если в 1917-20 годах они походили на якобинцев, то затем образовалась «директория» – «тройка» членов политбюро, а с конца 20-х годов началась «бонапартизация», установился режим во главе со Сталиным. Те большевики, которые сопротивлялись установлению такого режима или хотя бы выражали недовольство, оказались либо расстрелянными, либо отправленными в лагеря, либо вытесненными на обочину политической жизни, оказались не у дел.

Таким образом, социалистическая революция, переход от капитализма к социалистическому способу производства ещё только случится в будущем. Но это недалёкое будущее, поскольку на сегодня капитализм исчерпал потенциал своего развития и начал деградировать. Именно поэтому мы сегодня являемся свидетелями и участниками системного кризиса капитализма. И от того, насколько верно современные люди понимают ситуацию в обществе, зависит, случится ли переход к социализму или случится социальная катастрофа, которая уничтожит человеческое общество.

Н. Ломаков