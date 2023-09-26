Призрак фашизма, или наша реальность

Призрак бродит по Европе ― и нет, это не призрак коммунизма. Современная политическая ситуация показывает рост популярности ультранационалистических, праворадикальных и откровенно неофашистских движений. За примерами далеко ходить не стоит: в Германии партия АдГ (Альтернатива для Германии), которая имеет националистический и шовинистический уклоны, стабильно набирает места в Бундестаге, а на местном уровне имеет ещё большую поддержку. Например, в Саксонии и Бранденбурге АдГ заняла второе место, что, в принципе, указывает, в какую сторону качается маятник.

Может показаться, что ничего страшного не происходит, что граждане устали от наплыва мигрантов, стагнации экономики, что они теряют веру в свои либеральные правительства. Сама по себе тенденция популяризации националистических идей не удивительна. В период кризиса капиталистической системы государству выгоден рост националистических и шовинистических идей для «сплочения» народа, чтобы «преодолеть» особенности рыночной экономики, будь то кризис перепроизводства или что-то более изощренное, как ипотечный кризис. Ситуация интересна тем, что законодательно осуждаемые шовинизм и национализм становятся нормой, потому что государство закрывает глаза на эти проявления.

Здесь видна особенность государства, главной целью которого является защита своей целостности: чтобы верхушка и привилегированные классы не потеряли «место под солнцем», низовой активизм националистов и неофашистов душится (ярким примером может стать отказ мэрии Москвы в проведении националистического «Русского марша» в поддержку президента). Можно сделать вывод, что политической элите необходимо, чтобы правый движ был им подотчётен и кормился из государственного бюджета, в таком случае государство монополизирует, делает подвластным целое направление в протестном движении.

Можно возразить: но ведь Муссолини и Гитлер (национал-социализм очень родственен фашизму и является более радикальной его формой) пришли к власти на волне недовольства и протестов, а Гитлер даже умудрился попасть в политическую элиту через победу правых партий в выборах. Как это получилось, если заявляется, что государство стремится к овладению националистическими настроениями и применяет их в случае крайней необходимости ― в периоды кризисов политических, экономических и военных?

Современное капиталистическое государство аффилировано с крупным капиталом и в первую очередь защищает его интересы, в Италии 20-х и Германии 30-х годов XX века государство уже не могло обеспечить приток прибыли, развитие и захват новых рынков сбыта для крупных концернов, поэтому владельцы этих предприятий поддерживали политических выскочек, которые умели завладеть толпой, и лозунги, декларируемые правыми партиями и движениями, ложились на благоприятную почву всеобщего недовольства экономическим положением в целом.

Управление толпой уже давало преимущество для того же Муссолини, тем самым он мог показать свою «значимость» политическим элитам, хотя при проведении марша на Рим крупным монополиям пришлось уговаривать его стать премьер-министром, т.к. сам Муссолини, находясь на севере страны, не верил в успех этого предприятия.

Пример с Гитлером ещё более прозаичен: Веймарская республика не только не была способна давать качественный рост экономики и защищать интересы немецких концернов от посягательств со стороны более крупных западных коллег, но и погрязла во внутренних политических проблемах. Как раз они-то и стали причиной, по которой Гитлер стал канцлером, т.к. у политических элит была необходимость сформировать коалицию против условных левых (социал-демократов) и коммунистов, которые набирали тогда популярность. Дальнейшую судьбу политических прав и свобод в Германии мы знаем: поджог Рейхстага, запрет коммунистической партии и превращение выборов в условный референдум в поддержку политики Гитлера (на котором зачастую не было варианта ответа «не поддерживаю»).

Фашизм может прийти различными путями: от эволюции политической элиты и её фашизации до переворотов (привет от Пиночета). Какие особенности можно выделить у фашизма и как его определить? Стоит отметить, что, как и любая идеология, фашизм эволюционирует и предлагает уже изменённые тезисы, но начинка (идеи) всегда будет оставаться прежней. Чтобы быть более точными в суждениях при описании фашизма, будем использовать несколько формулировок, а в конце выделим общие тенденции.

Умберто Эко, итальянский ученный, философ и теоретик культуры, в эссе «Вечный фашизм» выдвинул 14 пунктов, по которым тот можно определить:

Культ традиции. Выражается в единстве истины, традиционных ценностях, а любое инакомыслие ― предательство. Неприятие модернизма. Он приемлем, только если не противоречит традициям. Действие ради действия. По-другому, процесс эстетизации политического действия, т.е. придание действию сакрального и обязательного характера и отчуждение от смысла. Отказ от критического мышления. «Несогласие — это ещё и знак инакости. Ур-фашизм растет и ищет консенсусов, эксплуатируя прирождённую боязнь инородного. Первейшие лозунги фашистоидного или префашистоидного движения направлены против инородцев». «Все исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы, пострадавшие от какого-либо экономического либо политического кризиса и испытывающие страх перед угрозой со стороны раздражённых низов». Родился в правильной стране (семье) — ты уже привилегированный член общества. «Сочлены должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют напоказ богатство, бравируют силой». «Нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм однозначен братанию с врагом. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная борьба». Популизм с элитаризмом. Хотя философия фашизма ложится на массы и предлагает им понятные тезисы, но в то же время выстраивает иерархию с сильной рукой, потому что этот самый народ не может существовать сам в силу его ущербности. Культ смерти и культ геройства во благо интересов государства. Половая дискриминация. Если говорить современным языком, то создание стеклянного потолка для женщин в политике и других структурах, продвижение патриархата. Качественный популизм. «В глазах ур-фашизма индивидуум прав личности не имеет, а Народ предстаёт как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, Вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех». Новояз. Введение новой, «правильной» лексики. «И нацистские, и фашистские учебники отличались бедной лексикой и примитивным синтаксисом, желая максимально ограничить для школьника набор инструментов сложного критического мышления».

В первую очередь Умберто Эко основывается на социальных особенностях фашизма, которые, нельзя поспорить, были, но нет никаких указаний на особенности экономической политики фашизма, а именно, на корпоративизм. Хотя Эко в своём сочинении пишет о корпоративности, но не уделяет ему достаточно внимания.

В свою очередь болгарский коммунист Георгий Димитров в основном пишет об экономических и политических особенностях фашизма:

«Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьян и интеллигенции. Фашизм во внешней политике —это шовинизм самой грубейшей формы, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».

Тезисы Димитрова прекрасно сочетаются с сочинением Эко, который не придерживался какой-либо идеологии. Почему важно указывать на экономические особенности фашизма? Рассмотрение действий в экономической сфере помогает оценить, в какую сторону будет двигаться то или иное государство. Корпоративизм ― это экономическое течение, которое на словах защищает интересы рабочих, но на практике становится для них удавкой, потому что интересы владельцев предприятий будут всё равно находиться на первом месте. В данной экономической системе рабочие лишены основных прав: на улучшение условий труда и создание профсоюзов, что негативно сказывается на самих рабочих.

И всё-таки почему фашизм ― это плохо? Плохо, потому что граждане не только лишаются своих естественных прав, таких как свобода личности, свобода совести, свобода слова, но и прав на труд, отдых и социальную поддержку. Стоит снова процитировать Георгия Димитрова:

«Фашизм — это свирепейшие наступление капитала на трудящиеся массы; Фашизм — это безудержный шовинизм и захватническая война; фашизм —это бешеная реакция и контрреволюция; фашизм — это злейший враг рабочего класса и всех трудящихся!»

Какие перспективы мы можем наблюдать в современности? Мы уже определили, какие особенности несёт в себе фашизм и как он может возникнуть. В первую очередь фашизм возникает, когда государство не может удерживать привилегированное положение класса буржуазии в прежнем состоянии старыми методами, выборами и парламентаризмом. Сегодня в мире начинается эпоха возрождения интереса к правопопулистским идеям, и уже современные политологи говорят о скором формировании новой правой партии в России, которая должна стянуть на себя протестный, шовинистический электорат (граждан, которые участвуют в выборах). Сама идея фашизма противоречит общечеловеческим принципам равенства всех наций и народов. К сожалению, можно подытожить, что в современном мире нет той силы, которая способна противодействовать нарастанию фашистских тенденций, нет ни коммунистической партии как авангарда борьбы с фашизмом, нет социалистических стран, а граждане заражены болезнью мещанства и нарастающего шовинизма и национализма. Что нам делать в таком случае? В первую очередь нельзя отчаиваться и складывать руки. Данная тактика равносильна капитуляции и предательству интересов класса классического пролетариата (и прекариата). Наша задача сейчас состоит в том, чтобы, во-первых, проводить разъяснительную работу с семьей, друзьями, знакомыми, а также заниматься низовой самоорганизацией и активизмом, чтобы начать действовать в направлении улучшения ситуации.

Егор Дегтярёв