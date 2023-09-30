Мировой голод

Мы живем в так называемую эру «глобализации», наивысшего расцвета и развития человеческой цивилизации, когда капитализм на высшей стадии своего развития – империализма, опутал своими связями весь шар земной. Мы покорили космос, покорили атом, покорили стихию. Мы достигли наивысшего развития производительных сил. Но человечество в 2022-2023 столкнулось с одним из самых глобальных продовольственных кризисов в истории человеческого рода. Почему и как? Давайте в этом разбираться.

В первой главе мы рассмотрим конкретно статистический материал, во второй главе попытаемся кратко разобраться, в чем проблема и причина таких процессов, когда мы можем накормить всех, а голод только растет, как снежный ком.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОДАЮЩИХ

1.1. МИРОВАЯ ОБСТАНОВКА

2022-2023 год на сайте Всемирной продовольственной программы ООН был назван «годом беспрецедентного голода». По данным Организации, в 2018 году в мире насчитывалось 821 млн. 600 тыс. голодающих — то есть тех, кто не имеет достаточно пищи даже для поддержания жизни [1].

В 2022 году эта цифра выросла до 828 млн человек [4], увеличившись почти на 2% по сравнению с 2019 годом. По Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд [25].

Но это лишь вершина айсберга. В 2018 году на 821 млн. голодающих приходилось 2 млрд. недоедающих — то есть тех, кто не получает достаточно пищи для поддержания здоровья в организме [5].

Специалисты ООН в 2022 подсчитали, что на грани голодной смерти находятся 345 млн человек [2].

В 2021 году количество недоедающих, которые сталкивались с относительными или серьезными трудностями в попытках получить достаточно еды, выросло до 2.3 млрд [3].

Около трех миллиардов человек – 40 процентов населения планеты – не могут позволить себе есть здоровую пищу. В таком же положении могут скоро оказаться еще миллиард жителей Земли. Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в 2021 году [8].

12 миллионов человек умерли от голода и сопутствующих заболеваний в 2020 году. Для сравнения, за год пандемии COVID-19 от болезни умерло 2.4 миллиона человек [6, 7].

По оценкам гуманитарных организации в 2022 году каждый день только от голода умирало 19 000 человек [10]. Таким образом, использовав свои руки, мы подсчитаем, что в 2022 году от голода умерло почти 7 миллионов (6 935 000).

В мае 2022 министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит сильнейший со времен Второй мировой войны голод и «миллионы жертв» [12].

ООН прогнозирует ухудшение ситуации к 2030 году, когда с голодом столкнётся 8 % населения мира (против 2,8% в 2022-м) [25]

Итог: каждый третий человек на Земле сталкивается либо с голодом, либо с недоеданием, только за 2020 от голода и сопутствующих с ним заболеваний погибло 12 миллионов, а количество голодающих только выросло с той поры. И ситуация будет ухудшаться.

1.2. РОСТ ЦЕН

Противоречия капиталистического строя доводят до очередных рекордов по росту цен на продовольствие.

В 2021 году Bloomberg писал, что рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов [15]. Рост мировых цен на продовольствие за 2021 годы выросли на 33% [19].

В 2022 году индекс цен на продовольствие Продовольственной организации ООН (ФАО) достиг рекордного с 1961 года уровня — 143,7 балла, что на 14 % выше уже завышенного 2021 года [23].

А в середине мая 2022 года стоимость пшеницы на европейских биржах достигла исторического максимума [16], преодолев отметку в 435 евро за тонну [17].

По данным доклада ВТО, цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, включая рост цен на зерно 21%, а удобрения подорожали на 63% [18].

Cредние мировые цены на сырьевые товары, январь 2019 – февраль 2023

По данным ООН, в ближайшей перспективе цены на еду во всем мире могут вырасти еще на 8%—22% по сравнению с существующим и без того повышенным уровнем [14].

По оценкам Всемирного Банка, увеличение цены на еду на один процент вгоняет в нищету 10 миллионов человек по всему миру [13].

1.3. ОБЪЕКТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) в 2019 году, на помойке оказывается треть всех продуктов питания на планете [9].

Не стоит забывать и о другом факторе: с каждым кризисом перепроизводства или попытке удержать цены на высоком уровне мы сталкиваемся с случаями намеренного уничтожения продуктов. Так было во времена Великой депрессии в США, когда мясо и овощи скидывали в овраги и сжигали, чтобы не допустить переизбытка продукции на рынке и не дать ценам упасть.

Тоже самое происходит и в 2023 [26]. В России из недавнего, что можно обнаружить, это уничтожение тонн огурцов в Мордовии [27], чтобы удержать цены, и слив 100 тонн молока из-за отказа молокозавода [28] на переработку.

В мире ежегодно производят около четырех млрд тонн продовольствия, этого могло бы хватить на всех жителей планеты, если бы продукты питания рационально использовались и распределялись. Ежегодно в мире выбрасывают 1,3 млрд тонн продуктов питания [9].

1.4. ОБСТАНОВКА С ГОЛОДОМ НА МЕСТАХ

Причем в оплотах капиталистического мира тоже не сладко.

США в 2023: сокращают программу продуктовых карточек для 40 миллионов человек, в период с января 2022 по январь 2023 года продукты в США подорожали на 11,3 % [24].

Великобритания в 2023: каждая четвёртая мать недоедает, чтобы накормить своих детей. Цены на продукты питания выросли на 18,2% в течение года, а число людей, обращающихся в продовольственные банки Trussell Trust, увеличилось на 40% по сравнению с 2022 годом.

Россия

Но что по поводу родных пенатов? А то, что невозможно быть частью капиталистического мира, не страдая от его проблем. В 2021 году, как сообщает РОСБАЛТ, в ООН подсчитали, что более 9 млн. россиян недоедают, из них 400 тыс. – на пороге голода [21].

17% жителей России в 2022 году испытывали нехватку средств на питание, одежду или обувь. Четверть опрошенных отметила, что тратят на продукты две трети и более от доходов семьи. Наиболее трудное финансовое положение оказалось у людей в возрасте — из них 27% испытывают недостаток денег на еду, одежду и обувь [20].

Продовольственная инфляция за 2022 год в России по подсчетам Росстата составила 10,29% [22].

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ГОЛОДА

2.1. ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Капитализм характеризуется анархией производства во всем обществе при общественном характере производства на отдельных фабриках, что ведет к неравномерному материальных и нематериальных благ. Также учет и контроль ведется не со стороны всего общества, а конкретных монополий и структур, что ведет к удручающим последствиям. Также внедрение прорывных технологий в отраслях зависит лишь от заработка монополий, также как от них зависят НИИ. Мир поделен между монополиями, транснациональным капиталом, причем капиталом финансовым (срощенный банковский и производственный капиталы). Мир между ними уже поделен, чтобы отсрочить все более остро стоящий перед нами кризис капитализма развязывают военные конфликты по переделу рынков сбыта и дешевой рабочей силы, таким образом удешевив себестоимость товаров, найти новые рынки сбыта и вложить в «кубышку» ВПК (отсылаем на статью о войнах и их причинах при империализме в 2022 году), что еще более обостряют голод. Как говорится в статье WPF конфликты по-прежнему являются главной причиной голода, поскольку 70 процентов голодающих в мире живут в районах, пострадавших от войны и насилия [11]. В капиталистическом мире реализуется международное разделение труда при империализме, страны капиталистического центра за счет неэквивалентного обмена и прямой эксплуатации вгоняют в нищету (отсылаем на статью о доходах и границе бедности) миллиарды людей, чтобы удешевить как само сырье, так и рабочую силу, тем самым себестоимость товаров становится такого уровня, чтобы отстрочить кризис перепроизводства на еще определенное количество времени. Цены в рыночной системе не устойчивы и отвечают анархии производства во всем обществе и сильно подвержены негативным факторам, проистекающим в обществе. Поэтому при усугубляющемся мировом кризисе перепроизводства положения становится все хуже. Невозможность разрешения общемировых проблем. Так как при капитализме анархия производства во всем обществе, то проблемы глобального потепления, засух и других экологических проблем решить невозможно в виду недостаточной концентрации прибавочного продукта в одном месте. Просто капиталисты не могут и не хотят скидываться на решение глобальных проблем. Отдельные представители предпринимателей и групп предпринимателей есть, но этого недостаточно.

Все это приводит к большим проблемам в сельскохозяйственной отрасли. Надвигающийся мировой кризис перепроизводства.

В 2023 году мир столкнется с рецессией, считают эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). К этому приведет стремление мировых регуляторов остановить инфляцию, которая поразила экономики разных стран [25].

К 2030 году темпы роста мировой экономики упадут до тридцатилетнего минимума, сообщается в отчете Всемирного банка. Это означает снижение среднего потенциального роста мирового ВВП на треть, до 2,2% в год, а для развивающихся стран с 6% до 4%.

Продовольственный кризис 2022-2023 года также вызван последствиями пандемии COVID-19, который также является причиной капитализма. Капиталистическая система не смогла справится с проблемой быстрыми и планомерными действиями.

Это свидетельствует, что капитал получает меньший приток прибыли, чем раньше, что свидетельствует о надвигающемся кризисе перепроизводства.

ВЫВОДЫ:

Мировой продовольственный кризис, частью которого является кризис в России – это лишь часть глобального кризиса империализма. Монополии делят рынки сбыта и дешевую рабочую силу, и государства им верно служат в этом деле. И первыми, кто страдает от последствий этого передела, становятся трудящиеся.

Пока монополисты рискуют заработать на миллион меньше, сотни миллионов людей рискуют остаться завтра без куска все дорожающего хлеба. Потому что крупному капиталу выгоднее продать еду в страны капиталистического центра, чем накормить ей голодных в своей стране.

Но мы все в одной лодке, которую ни в коем случае нельзя раскачивать. Слава невидимой руке рынка?

Marcus Proletarius Mangustus

Василий Тёркин