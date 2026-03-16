

Анархисты Азербайджана в начале ХХ века

«Завоевание варварских народов цивилизованными нациями — вот их принцип… Таким образом, североамериканцам было дано разрешение постепенно истреблять индейцев… и, так сказать, цивилизовать их… Но русским следует категорически запретить «приобретать в качестве добычи горные крепости Кавказа…» [1] — Михаил Бакунин

Автор: Лево-дискурсивная платформа ANTİDOQMA

Анархизм в Азербайджане — малочисленное, но исторически значимое политическое течение, возникшее в начале XX века. В независимых, оппозиционно настроенных академических кругах нашей страны были исследованы многие аспекты истории Азербайджана начала ХХ века. Однако, к сожалению, в Азербайджане практически отсутствуют исследователи, работающие с историей из левой перспективы, подобные тем, что существуют в России (А. Шубин, В. Дамье, П. Рябов, Н. Герасимов). Несмотря на признание и институционализацию этих исследователей в своих странах, они, как правило, не выстраивают устойчивых связей между анархистскими движениями других стран в глобальном контексте.

Большинство молодых людей в Азербайджане, на которых повлияли левые идеи, формировались под воздействием внешних источников. Речь идёт именно о большинстве: на автора данной статьи, например, повлияли русские левые, тогда как лишь небольшое число его друзей пришло к левым взглядам через изучение революционной борьбы истории Азербайджана ХХ века. Не стоит забывать и о товарищах из нашей страны, которые видят себя в политическом поле Европы и других регионов.

Значительная часть этой молодёжи ориентируется на левые движения Турции — как турецкие, так и курдские. В течение нескольких месяцев или лет увлечённые турецкой левой мыслью молодые люди читают книги и статьи историков, исследовательниц и исследователей, а также политических оппозиционерок и оппозиционеров этой страны на турецком языке. Большинство молодёжи Азербайджана владеет турецким языком, и при этом в стране ярко выражена «турецкая гегемония»: носители турецкого языка чаще читают литературу на турецком, чем на родном азербайджанском.

Со временем, разочаровавшись в аполитичности окружающего общества, возникшем в условиях репрессивной страны без реального политического движения, многие поступают в турецкие университеты и включаются в политическую жизнь Турции вместе со своими единомышленниками, либо эмигрируют в другие страны. В результате у левых Азербайджана формируется слабый интерес к собственному политическому и историческому ландшафту. Более того, в стране практически отсутствуют историки и исследователи, способные профессионально работать с вопросами лево-радикальной мысли. Условия сложились таким образом, что для политически активной молодёжи более привлекательными оказываются «политические страны», а не «репрессивные страны без политики».

Сегодня мы хотим попытаться изменить эту ситуацию, несмотря на запоздалость и трудности, связанные с поиском источников. Анархисты-картвелы (Сакартвело — именно так грузины называют свою страну; слово происходит от этнонима «картвелы») и армяне знают историю своего движения и чтят своих героев — таких как Варлам Черкезишвили и Александр Атабекян. В этом смысле именно Азербайджан оказался наименее исследованным среди трёх кавказских народов. Пришло время изменить это и доказать нашим товарищам, что история Азербайджана была неотделима от общекавказских анархистских процессов.

Данная статья анализирует истоки анархистского движения в Азербайджане, его организационные формы — такие как «Анархия», «Борьба», «Бунт», «Интернационал», — методы борьбы, а также причины упадка этих движений. Статья занимает антимейнстримную позицию по отношению к однолинейному нарративу исторического повествования. Мы стремимся показать, что борьба за освобождение народа развивалась независимо от доминирующих идеологических течений. Анархисты-революционеры того времени, руководствовавшиеся идеалами свободы, взаимопомощи и борьбы с несправедливым общественным устройством, могут служить нравственным и этическим ориентиром для сегодняшних малочисленных левых и анархистов.

В открытых источниках, посвящённых армянским и картвельским анархистам, можно найти сведения об анархистских журналах, кружках и группах, возникавших в этом регионе. Уже в конце XIX — начале ХХ века появились первые анархистские группы в среде русской эмиграции в Женеве. Современные авторы из кавказских стран, в частности армянские и грузинские исследователи, часто описывают историю анархистского движения, не выстраивая взаимосвязей между тремя кавказскими анархистскими традициями. Не случайно молодой Иосиф Сталин в 1906–1907 годах выбрал «невежественных анархистов» в качестве одного из главных врагов и написал свою первую крупную теоретическую работу «Анархизм или социализм». К примеру, анархисты в Грузии были тесно связаны с революционным движением Российской империи, а их группы нередко пересекались с анархистскими ячейками в Баку и других городах Закавказья [2].

Азербайджан, как и другие регионы Кавказа, отличался разнообразием политических форм и традиций. Приведём два примера, которые помогут читателю лучше понять насыщенность политической истории этой страны, прежде чем перейти к основному кейсу нашего исследования.

Первый пример — забастовка бакинских рабочих. 26 декабря 1904 года в Баку началась стачка металлургов, выдвинувших ряд требований, включая введение восьмичасового рабочего дня, повышение заработной платы и еженедельные выходные. В течение пяти дней большинство предприятий города, включая предприятия нефтяной промышленности, ключевой для региона, были остановлены; регулярно происходили протесты и столкновения с силами безопасности[1]. В отличие от неудачной забастовки предыдущего года, на этот раз рабочие продержались до 12 января, когда между ними и работодателями был заключён первый в истории Российской империи коллективный договор. Рабочие добились девятичасового рабочего дня, четырёх оплачиваемых выходных в месяц, повышения заработной платы и улучшения условий труда и быта. В стачке участвовали местное отделение РСДРП, «Организация балаханских и биби-эйбатских рабочих», эсеры и анархо-коммунисты.

Второй малоизвестный факт — создание в Баку «Комитета нового алфавита». В 1925 году большевики инициировали проект перевода письменностей народов СССР на латинскую графику, и именно в Баку был создан специальный комитет нового алфавита. В первую очередь реформа должна была коснуться народов, использовавших письменность на основе арабской графики; азербайджанский язык стал одним из первых. К началу 1930-х годов почти все языки неславянских народов СССР использовали латинскую графику. Яковлев, принадлежавший к левой оппозиции, выступал за распространение реформы и на славянские, армянский и грузинский языки. Его соратник, нарком просвещения А. В. Луначарский, в начале 1930-х годов писал: «Ленин мечтал о переходе русского языка на латинскую графику, ожидая для этого спокойного времени».

Однако уже к 1936 году письменные системы всех этих языков были кириллизированы. После этого с 1931 по 1956 годы советская культура развивалась преимущественно на основе культуры русского этноса. Сталинская термидорианская массовая культура, формируя русское национальное самосознание и опираясь на элементы национальной риторики, создавала образ «советского человека» с акцентом на русскую идентичность. Вопреки ожиданиям, это в дальнейшем способствовало появлению национал-большевистских концепций [3].

Формирование анархистских групп в Азербайджане

Нужно подчеркнуть, что по сравнению с Арменией и Сакартвело анархизм проник в Азербайджан не из Европы. В Сакартвело анархические идеи принесли находившиеся в эмиграции грузинские анархисты приехавшие из Женевы в конце XIX — начале XX века: Варлама Черкезишвили, Командо (Георгия) Гогелия и Михако Церетели. Армянский анархизм начался формироваться в двух капиталистических центрах: Париже и Женеве. Видным представителем армянского анархизма стал Александр Атабекян.

В Азербайджане ситуация складывалась иначе. У азербайджанцев не было заметных представителей анархической теории и практики ни за границей, ни внутри страны. Ключевое влияние на распространение идей анархизма в Азербайджане оказали как объективные, так и субъективные факторы: бурная индустриализация и революционный кризис в Бакинском нефтяном регионе; формирование многонационального рабочего класса; влияние сакартвельского и армянского анархистских течений в Баку; распространение анархистской практики в регионе, в частности благодаря участию евреев, армян и картвелов. Особой спецификой бакинского контекста стало участие так называемых «бакинских гочу», о которых подробнее будет сказано ниже.

Азербайджанские рабочие активно участвовали в революционном и анархистском движении, однако значительно реже занимали идеологически ведущие позиции по сравнению с представителями других коренных народов региона.

В России анархистское движение усилилось в период Первой русской революции. Наиболее сильные позиции анархисты имели в городах нынешней Украины: Белосток, Екатеринослав и Одесса. В меньших масштабах анархистские группы действовали в Житомире, Каменце-Подольском, Киеве, Нижнем Новгороде, Сормове, Саратове и Пензе. В Закавказье центрами анархизма были Тифлис, Кутаиси и Баку (Кривенький, 1998:15).

На Кавказе в этот период анархистское движение проявлялось в двух формах: мирная пропаганда, включая издание легальных газет, и экспроприация, включавшая мелкие грабежи. Грузинская газета «Оргеяни» отмечала, что после буржуазной революции в России идеологическая пропаганда анархизма велась в основном мирными методами. В Грузии анархисты были сильнее в Тифлисе и Кутаиси, где доминировали социал-демократы. В целом же на Кавказе самым сильным центром анархизма был Баку. Бакинский анархизм считался «анархизмом одесского типа»[2].

Анархистское движение, зародившееся в Баку, поначалу не имело значительного успеха. Однако армяно-азербайджанские столкновения, начавшиеся на Южном Кавказе в 1905 году, способствовали усилению позиций анархистов в регионе. По разным данным, число анархистских организаций, действовавших в Баку, колебалось от 13 до 40. Пик влияния бакинских анархистов пришёлся на 1906–1907 годы. Основную массу их сторонников составляли рабочие. С 1906 года к анархистскому движению начали примыкать и отдельные группы городского криминального элемента — так называемые «гочу» (Qoçu).

Прежде чем перейти к дальнейшему анализу, необходимо прояснить, кем были эти гочу – усатые, воинственные городские мужчины, часто изображаемые верхом на коне, и почему внутри их среды существовало деление на «левых» и «правых».

В прошлом у азербайджанцев существовала традиция добавлять слово «гоч» (овен) к именам храбрых и воинственных людей — отсюда и название «Qoçu» (гочу). В эпоху Сефевидов (иранской шахской династии, правившей Сефевидским государством) этим словом обозначали гвардейцев. В более поздний период гочу можно условно сравнить с предводителями разбойничьих отрядов или атаманами, но с ярко выраженной региональной спецификой.

Во второй половине XIX века Баку переживал стремительный рост числа богатых жителей на фоне нефтяного бума, что привело к притоку криминальных элементов из различных регионов Российской империи. Преступные группы занимались похищениями людей с целью получения выкупа, зачастую без какого-либо вмешательства жандармерии. В ответ бакинские миллионеры начали формировать вооружённые охранные отряды, набирая физически крепких молодых людей и снабжая их современным оружием.

Изначально гочу отличались высокой стрелковой подготовкой и соблюдением строгого «мужского кодекса» чести. Со временем, однако, появились и независимые уличные гочу, которые контролировали отдельные районы города, защищали их от грабителей и покушений на собственность буржуазии, а также активно боролись против социалистов. Эти группы условно можно обозначить как «правые гочу».

В то же время существовали и гочу, выступавшие в защиту бедных слоёв населения. Их деятельность редко была бескорыстной: за «покровительство» они получали регулярные отчисления от торговых лавок и ремесленных мастерских.

Быстрая индустриализация Баку и многоэтнический пролетариат создали среду, в которой рабочие, разочарованная молодёжь и маргинальные фигуры формировали воинственные отряды со схожей структурой (Их можно называть «левыми гочу»), которые иногда пересекались с большевистскими и анархистскими ячейками. Так, главой анархической группы «Азад» (Свобода) стал глава группы левых гочу Агакерим. Связи между левыми гочу устанавливал Иосиф Джугашвили. Большевистские организаторы и анархисты зависели от вооруженных групп, местных головорезов и радикальных боевиков, способных обеспечить силовую поддержку, безопасный проезд или финансирование, и вели с «мусульманскими атаманами» переговоры. Это было частью более широкой кавказской революционной экосистемы, где формальные политические фракции (большевики, меньшевики, социалисты-революционеры, анархисты) взаимодействовали с вооружёнными нерегулярными формированиями, которые нельзя было однозначно классифицировать как чистых политических активистов.

В источниках того времени приводятся различные данные о численности анархистов. В собственных журналах анархисты утверждали, что за три месяца их число в Баку возросло до 2800 человек (Горев, 1930:69). Согласно данным за 1906 год, в Балаханы и Чёрном городе до 2800 рабочих состояли в анархистских группах, однако достоверность этих сведений вызывает сомнения. По полицейским отчётам, в каждой анархистской организации насчитывалось не более 35 членов. Если умножить это число на общее количество организаций, получится около 1400 человек. В прессе же отмечалось, что во время каждой полицейской операции арестовывали от 20 до 90 анархистов. На основании всех этих данных можно предположить, что общее число анархистов составляло не более 2000–2200 человек. Однако и эта цифра не является надёжной из-за арестов, ссылок и эпизодического участия многих людей в анархистских организациях.

Анархистские организации в Азербайджане



В 1905 году в бакинском районе Бибигейбат были сформированы анархо-коммунистические группы «Анархия» и «Борьба», усилившиеся в короткий срок. Кроме того, в Балаханы была создана организация «Бунт», а в Чёрном городе — «Интернационал». Данная группа имела собственную типографию и выпускала многочисленные объявления и брошюры на армянском и азербайджанских языках. Эти анархисты участвовали в ряде экспроприаций, которые вызывали ужас у местной буржуазии [6]. В Грузии существовала анархическая организация под таким же названием, созданная в сакартвеловской столице.

В группу «Анархия» вошла также антипарламентская группа социал-демократов с одного из бакинских заводов, как это происходило с сакартвельским «Интернационалом». К ним присоединились и рабочие-наборщики, вышедшие из социал-демократической партии[4].

1 июля 1906 года часть анархо-коммунистов, покинувших «Анархию», сформировала новую организацию — «Красная сотня», которая также существовала параллельно с одноименной крестьянской группой в Сакартвело. Члены «Красной сотни» объясняли своё отделение бюрократизмом и платфоризмом [3] [5] лидеров «Анархии» и их приверженностью более «эффективным» методам борьбы. Бакинские анархо-коммунисты рассматривали любую институализированную форму власти, включая временные управляющие структуры, как потенциальный источник авторитаризации, способный запускать механизмы концентрации и закрепления власти.

Кроме указанных, существовали и более мелкие группы: «Анархисты-индивидуалисты», «Чёрная ворона», «Анархисты-бомбардировщики», «Красное знамя», «Хлеб и воля», «Террор», «Земля и воля», а также «Азад». В полицейских отчётах, за исключением последней, национальность членов остальных анархистских организаций указывалась как русская. Однако на самом деле ситуация была иной. По статистике в анархистских организациях состояло большое количество армян (бывшие члене́в Гнчакской партии и других партий, включая дашнаков, которые иногда враждовали с ними) и евреев (бывшие социал-демократы и сионисты, борющиеся методами терроризма). В организацию «Красная сотня» входило 8 грузин. Возраст вступавших в анархистские группы варьировался от 19 до 35 лет (в среднем 28–30 лет).

К началу 1906 года группу «Анархия» возглавлял Саркис Калашянц — автор брошюры «К борьбе и анархии», бывший член партии Гнчак. После него руководителями «Анархии» стали Яценко, Захарьянц и Тер-Саркисов.

Обращение группы «Анархия» к массам от 27 июня 1906 года гласило: «Дух священной мести всё ещё жив. Любящие свободу готовы к борьбе, чтобы очистить наш трудящийся народ от всех паразитов и палачей. Единственный язык, на котором можно говорить с угнетателями, — это язык пули и бомбы. Теперь анархист-рабочий впервые в истории бакинского пролетариата заявляет о себе посредством антибуржуазного террора. Мы уничтожили паразита Богдана Долуханова, который не осмелился удовлетворить требования рабочих. Был также уничтожен эксплуататор Скобелев, осмелившийся отказать нам в деньгах. Ликвидирован и шпион Долпеника — верный пёс государства и буржуазии.

Насилие повсюду, и потому «мятежный дух» не может удовлетвориться этими действиями. Паразитов и тиранов бесчисленное множество — и акты возмездия также должны быть бесчисленны. Сегодня пуля снова сказала своё слово. Мстительная рука анархистского рабочего поднялась, и известный бакинский палач, помощник эксплуататора Джгенти, был «выведен из обращения».

Хотя это лишь первые наши антибуржуазные и антигосударственные действия, они никогда не станут последними. Час пробуждения народа уже близок: пролетариат вскоре освободится от рук социал-государственных деятелей — этих новых реакционеров — и беспощадно уничтожит своих врагов. Наша цель — «выводить из обращения» паразитов и палачей и тем самым наполнять сердца масс революционной идеей, поднимать мятежное настроение».

Руководителями «Красной сотни» стали Зейнц и Штерн. Оба они были застрелены в сентябре 1906 года при попытке побега из тюрьмы. Эта анархистская группа в 1906–1908 годах играла ведущую роль в федерации бакинских анархистских групп. Группа располагала собственной типографией и лабораторией по изготовлению взрывчатых веществ. Особое внимание привлекает изданная ею в 1906 году декларация, адресованная населению Баку. Указанный документ направлялся против лиц, прикрывавшихся именем анархизма и занимавшихся насилием в целях личного обогащения, а также против демагогической пропаганды азербайджанских буржуазных кругов (многие из них являлись членами партии «Дашнакцутюн», претендовавшей на политическое доминирование в регионе).

В декларации говорилось:

«Товарищи и граждане! События, произошедшие в последние дни, а именно экспроприации и грабежи, вынудили нас выступить с настоящим заявлением. Этими экспроприациями сейчас занимаются Долуханов, Антонов, Исрафил Гаджиев, а также местная пресса — газеты “Баку” и “Каспий”. Долухановы и местная печать, вместо того чтобы говорить о страданиях пролетариата, проливают крокодиловы слёзы по Зейналабдину Тагиеву. На страницах газет восхваляется преступник Тагиев, тратящий сотни тысяч рублей на строительство тюрем, однако ни словом не упоминаются продолжительность рабочего дня на его фабриках и беспощадная эксплуатация рабочих.

Товарищи и граждане! Не верьте лживым публикациям местной прессы. Господа Тагиевы, Муса Катаевы, Долухановы, правительство и буржуазные воры, а также обслуживающие грабителей газетчики стремятся вас уничтожить. В ответ вы должны сказать им: “Нет, господа Тагиевы, Муса Нагиевы, Долухановы, Прокоповичи и Исраилсоновы. Мы не намерены вас защищать. Пока вы не прекратите экспроприации и грабежи справа, пока не откажетесь от сохранения капиталистической системы и поддержки деспотических правительств, экспроприации, грабежи и террор слева не прекратятся»

Да здравствует революционная организация!

Да здравствует революционный террор!

Да здравствует организация «Красная Сотня»!



Анархистская организация «Азад», состоявшая преимущественно из азербайджанцев, была создана в 1906 году. Среди небольших анархистских групп, таких как «Бунт» и «Террор», она являлась наиболее многочисленной. Численность указанных групп составляла 5–10 человек, тогда как «Азад» насчитывала около 15 участников. Большинство азербайджанских анархистов, входивших в состав группы «Азад», происходили из среды городских маргинальных элементов «гочу». Организация «Азад» была основана братьями Ага-Каримом и Ага-Сонгули и вступила в противостояние с местными гочи, возглавляемыми Теймуром Ашурбековым. В конце 1907 года арест как Ага-Карима, так и Т. Ашурбекова привёл к фактическому прекращению деятельности группы; её участники, оставшиеся на свободе, впоследствии интегрировались в другие анархистские объединения.

Отношения азербайджанских анархистов с другими партиями

До Первой русской революции азербайджанские анархисты в основном находились в союзе с эсерами и частично — с большевиками. Особенно в этот период максималисты-эсеры отличались от анархистов в идеологическом отношении лишь по незначительным вопросам. И анархисты, и эсеры рассматривали террор как важный элемент революционной тактики. При этом анархисты в основном отстаивали применение экономического террора против капиталистов и землевладельцев, тогда как эсеры выступали за политический террор, направленный против представителей правительства. В октябре 1905 года бакинские эсеры, объединившиеся в организацию «Иттифак», созданную Расулом Шарифзаде, Мамедом Джуварлинским и Рагимом Меликова, являлись сторонниками индивидуального террора и анархистских методов борьбы. Они не избегали союзов с различными группами городского криминального элемента. Бакинская анархистская группа «Интернационал», в свою очередь, используя типографию эсеров, распространяла брошюры с эпиграфом «Ни бога, ни хозяина».

В этих брошюрах, в частности, содержались следующие положения: «Коммунизм без отечества является целью, а социальная революция — средством. Только исходя из этой позиции возможно воплотить в жизнь великую идею свободы и положить конец существующему экономическому и политическому рабству. Если либералы и находящиеся у власти будут рассматривать рабство и угнетение как историческую необходимость, то мы, расширяя движение, продолжим борьбу до тех пор, пока революция не примет хронический характер». Как видно, идея перманентной революции была выдвинута анархо-коммунистами в 1905 году ещё до Троцкого.

Кроме того, анархо-коммунисты, подобно большевикам, использовали коммунистические лозунги. Члены групп «Анархия» и «Красная сотня» в своих брошюрах прибегали к лозунгу Михаила Бакунина «Разрушительный дух есть дух созидающий», а также к высказыванию Максима Горького «Безумство храбрых — мудрость жизни». Хотя во время революции анархисты зачастую действовали в союзе с коммунистами, между ними возникали и серьёзные противоречия. Так, в Польше убийство нескольких анархистов членами Польской социалистической партии по обвинению в грабежах привело к обострению отношений между двумя группами. В ответ на это в ходе столкновений в Баку анархистами были убиты два коммуниста. Ещё один конфликт разгорелся после того, как член партии «Гуммет» [4] Мир Гасан Мовсумов, отойдя от большевиков и став сторонником активных методов борьбы, установил связи с анархистами. По словам Исы Ашурбейова, в начале июня 1907 года Мовсумов вступил в контакт с полицией и участвовал в арестах многих членов партии «Гуммет». После выдвижения этих обвинений военное крыло РСДРП приняло решение о его казни. В то же время Султан Меджид Эфендиев отмечал, что бакинские большевики, вынесшие решение об убийстве Мовсумова, не смогли представить убедительных доказательств факта его предательства.

Наиболее сильным противником анархистов в Баку являлась партия «Дашнакцутюн» [5]. Во время армяно-мусульманских погромов 1905–1906 годов дашнакские промышленники активно поддерживали армянские вооружённые отряды. Однако после вмешательства русских войск эти формирования, вследствие нехватки финансовых средств и слабой организационной структуры, начали распадаться. Оставшиеся без занятия армянские отряды стали заниматься грабежами местного населения — в том числе и армян — в городах и сёлах Закавказья. Подчеркнём интересный момент: генерал-майор Алиханов-Аварский, “умиротворитель” армяно-татарских столкновений, по утверждениям российской прессы открыто покровительствовал татарам вообще и родственникам своей жены ханам Нахичеванским в частности, в особенности в резне армян [7].

Для противодействия этим действиям армянское население создало группу «Зелёная сотня», которую возглавлял Канак-Арурян. Задачей «Зелёной сотни» была защита дашнакских промышленников как от армянских вооружённых отрядов, так и от анархистов.

Вместе с тем сами погромы и последующее резкое ухудшение социального положения в Баку значительно усилили позиции анархистов. Причиной этого стало присвоение дашнакскими промышленниками средств, предназначенных для помощи пострадавшему населению. В ходе погромов на Южном Кавказе было разрушено 128 населённых пунктов с армянским населением и 158 — с азербайджанским. Царское правительство выделило 16 миллионов рублей для помощи пострадавшим, однако эти средства были переданы не напрямую населению, а руководству промышленных предприятий.

В Баку ряд промышленных компаний отказался выплачивать рабочим компенсации за ущерб причинённый их имуществу во время погромов. В ответ рабочие объявили забастовку, продолжавшуюся два месяца. Анархистские группы оказывали рабочим материальную поддержку. Поскольку экономический террор против акционерных обществ не дал ожидаемых результатов, анархисты совершили убийства управляющего анонимной компании и директора марганцевого промышленного предприятия — Манташева-Долуханова. Обе эти акции были встречены с одобрением со стороны пролетарских масс.

Долуханов являлся членом партии «Дашнакцутюн», и после его убийства дашнаки начали ответные действия против анархистов. В ходе этих столкновений был убит один из лидеров анархистов — Саркис Келешян. Кроме того, дашнаки за участие в «экспроприациях» застрелили ещё нескольких анархистов-рабочих. В ответ на это военизированное крыло анархистов объявило партии «Дашнакцутюн» войну. В результате вооружённого противостояния между дашнаками и анархистами погибли 17 членов «Дашнакцутюн» и 11 анархистов-рабочих.

Похороны анархистов проходили в форме массовых митингов с участием местного населения; в полицейских отчётах отмечается, что в этих церемониях принимали участие тысячи человек. Во время похорон Келешяна один из правительственных агентов был выявлен и убит анархистами.

В защиту интересов рабочих, анархисты в этот период предприняли попытку покушения на английского вице-консула Уркхарта. Подобные террористические акции вынудили акционеров начать выплату заработной платы рабочим.

Часть членов группы «Зелёная сотня», нанятой дашнакскими промышленниками для защиты от нападений анархистов, в ходе этого противостояния вышла из подчинения дашнаков и перешла на сторону анархистов. Большинство из них присоединилось к анархистской группе «Борьба».

Методы борьбы анархистов против государства

Наиболее сильными позициями анархистов в Баку обладали районы Биби-Эйбат, Балаханы, Сабунчу, где десятки тысяч рабочих трудились в крайне тяжёлых условиях (Krivenkiy, 1998:285). Поэтому анархисты стремились оказывать влияние на государство через рабочие массы. Бакинские анархисты распространяли свою идеологию среди населения с помощью брошюр и листовок. В этом отношении выделялись группы, имеющие собственные печатные органы: «Борьба», «Анархия» и «Красная сотня». В группе «Борьба» брошюры готовили Горбунов, Куликов, Любомудров, Костина, Пищик, а в группе «Красная сотня» — Заяченков и Студнев.

Анархисты периодически организовывали совместные собрания различных групп с целью объединения и выработки единой тактики. Однако такие собрания, как правило, заканчивались безрезультатно из-за внутренних конфликтов и вмешательства полиции. 11 сентября 1906 года собрание анархистов различных групп вызвало резонанс. Встреча проходила в ресторане «Севастополь», и полиция вместе с армией оцепила район. В ходе обыска в соседнем доме был обнаружен крупный арсенал оружия. При перестрелке были арестованы 38 анархистов, многие успели скрыться. В ходе полицейских рейдов по городу и за его пределами было арестовано ещё 88 человек. Часть скрывшихся анархистов направилась в Батуми, где объединилась с местными анархистами и организовала Батумскую рабочую синдикальную организацию под руководством Давида Ростомашвили [8]. В 1906 году анархисты начали применять террор против государства. В числе первых действий была захват почтового судна «Цезаревич» общества «Кавказ и Меркурий» на Каспийском море небольшой группой анархистов. По официальным данным, судно было разграблено эсерами-максималистами, союзниками анархистов. Однако позднее выяснилось, что корабль был разграблен анархо-коммунистами группы «Красная сотня» — Мдинадзе, Бебурашвили, Топурией, Гобирахашвили. По словам самих анархистов, полученные средства были потрачены на нужды организации и помощь рабочим.

Группа «Красная сотня» в борьбе против государства обычно использовала индивидуальный террор. Самым резонансным убийством был акт против заместителя начальника бакинской полиции Джгентина.

Кроме того, в 1906–1908 годах группа «Красная сотня» совершила убийства полицейских чиновников Завгороднего и Кудряшова, детективов Должникова и Левина, исполнительного чиновника Прокоповича и Рихтера, начальника тюрьмы Прокопенко, полицейского Пестова, менеджера компании «Нобель» Экланда, детектива Рачковского и других. Среди известных участников этих преступлений были Абрам Штерн, братья Шишкины, Поляков, братья Шлимаки, Тер-Калустов, Староверов и другие.

В 1906 году анархо-коммунисты из групп «Анархия» и «Борьба» убили управляющих районов Биби-Эйбат, известных своей жестокостью по отношению к рабочим — Урбановича и Славского, а также провокатора Тавмисьянца.

Помимо индивидуального террора, применялся экономический террор. Анархисты угрожали промышленникам поджогами нефтяных месторождений и саботажем с использованием взрывчатых веществ, чтобы заставить их выполнять требования рабочих или собственные требования организации. В 1906–1908 годах полиция неоднократно обнаруживала склады оружия, лаборатории и мастерские по изготовлению взрывчатки, принадлежащие анархистам. Наибольшую известность в применении экономического террора получили группы «Анархия», «Анархисты-бомбометатели», «Индивидуалистические анархисты».

Ослабление и конец анархистского движения

Постепенно в этих организациях идеологический анархизм начал ослабевать, и требования трансформировались в обычные грабежи и разбои. Причиной этому стали изменения среди руководителей и членов организаций, которые были арестованы или убиты. Их, как правило, заменяли люди далёкие от идеологии. Вместе с тем в этот период возникали новые анархистские группы. «Чёрная ворона», «Красное знамя», «Террор» и другие прославились в основном вооружёнными нападениями на офисы, магазины и иностранные компании.

«Бакинское общество террористов и индивидуалистов» под руководством Калинина выделялось своей активностью в этой сфере. Внутри анархистского движения усиливалась вражда между различными группами, которые зачастую не знали друг друга. Постоянные вооружённые столкновения серьёзно подорвали их позиции среди народа. Снижение популярности анархистских организаций привело к тому, что многие рабочие покидали эти группы. В ослаблении влияния анархистов сыграла роль и пропаганда социал-демократов (РСДРП). Например, террористические письма, отправленные анархистами в компанию «Москва-Кавказ», вызвали недовольство среди её работников. Рабочие обсудили ситуацию и приняли решение: «Мы не признаём подобную защиту с точки зрения РСДРП и заявляем, что якобы для помощи раненным товарищам грабёж денег является ничем иным, как попыткой нас провоцировать». Решение и письмо подписали рабочие-большевики и меньшевики, после чего они были направлены в редакцию бакинской газеты. Во время ожесточённой внутренней борьбы между анархистскими группами газета «Бакинский рабочий» писала: «Анархо-коммунисты», «Анархо-индивидуалисты», «Анархия», «Террор<» и другие с помощью террора уничтожили друг друга. В настоящее время лидеры анархистских групп являются руководителями множества шантажистских организаций, действующих в Баку». Сами анархисты склонны были обвинять в ослаблении своего влияния марксистов, однако реальность была иной. Правительство и либеральная пресса публиковали многочисленные разоблачительные статьи и фельетоны об анархистах, а полиция активно боролась с ними. С 24 марта по 5 сентября 1907 года в ходе операций против анархистов было убито не менее 16 человек, ещё 40 были захвачены живыми. Этот показатель составлял примерно половину всех членов бакинских анархистских организаций того времени. До 1908 года арестованных и осуждённых на ссылку анархистов обычно затем отпускали. В 1908–1909 годах аресты, связанные с террористической деятельностью в Баку, носили массовый характер. Только в марте 1908 года были арестованы 50 членов группы «Красная сотня», все они были сосланы в Сибирь. Аресты членов этой группы продолжались до 1909 года. В результате полицейских операций 1909 года почти все члены групп «Чёрная ворона», «Террор», «Красное знамя» были арестованы, а оставшиеся мелкие группы распались. Таким образом, после массовых репрессий 1908–1909 годов анархистское движение в Азербайджане уже не смогло восстановиться и фактически покинуло политическую арену.

Источники:

[1] Extracts from ‘Letter to Comrades of the Jura Federation’ — Mikhail Bakunin

[2] Murad Hajiyev — Anarchism in the Russian Revolution and its Effects on the South Caucasus (Murad Hajiyev — Rus Devriminde Anarşizm ve Güney Kafkasya’ya Etkileri)

[3] D. L. Brandenberger — National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Russian National Identity (1931-1956)

[4] Анархисты Грузии в начале ХХ века — AKRATEIA

[5] 9 главных тезисов об анархизме — Мария Рахманинова (Postnauka.org)

[6] Кривенький, В. В. (1998) Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. т.1. [Krivenkiy, V. V. (1998) Anarchists. Documents and Materials. 1883-1935 Vol.1.] [7] «Санкт-Петербургские ведомости», 1.7.1905\

[8] Багирова, Ирада (1997) Политические партии и организации Азербайджана в начале ХХ века: 1900-1917 [Bagirova, Irada (1997) Political Parties and Organizations of Azerbaijan at the Beginning of the 20th Century: 1900-1917]

Сноски:

[1] Имеется ввиду полиция и правительственные войска (прим. ред.)

[2] По видимому тут имеется ввиду анархизм, в котором преобладали практики “прямого действия”. Анархизм “прямого действия” был популярен в начале 20 века преимущественно у анархо-индивидуалистов и предполагал реализацию

[3] В данном случае под платформизмом понимается создание временного центра, способного принимать решения “сверху”. Платформизм как отдельное течение сформируется лишь после гражданской войны

[4] Мусульманская социал-демократическая партия действовавшая с 1905 до 1920

[5] Армянская лево-националистическая партия. Во время описываемых событий придерживалась социалистической программы