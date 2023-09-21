Власть, левые и сталинизм

У значительной части современных российских левых принято считать, что наша власть очень боится не только всего советского, но и фигуры Сталина в частности. Казалось бы, многие методы вождя народов власть уже активно применяет: вот Дмитрий Анатольевич не моргнув глазом цитирует Сталина, требуя от тыла обеспечить фронт танками; инакомыслящие уже сидят за решёткой, в лучших традициях сталинского правосудия будучи обвинёнными в терроризме; в обществе принято порицать «поклонение Западу» и космополитизм; учебники по истории регулярно переписывают в соответствии с политическими реалиями; конституция является главным законодательным документом страны лишь номинально, а некоторые военачальники уже исчезли в неизвестном направлении. Несмотря на это, мы всё равно продолжаем горой стоять за фигуру вождя, осуждая «подлых либералов» из «Мемориала» (организация ликвидирована по решению Верховного суда) едва ли не больше, чем сама власть, — а та и не против.

Так, недавно прошла годовщина начала Большого террора, в очередной раз подняв актуальную для левого движения тему отношения к репрессиям в частности и к сталинскому периоду в целом. Даже достаточно прогрессивные левые сообщества разбились в этом вопросе на два лагеря, где сторонники первого называют репрессии преступлением и чёрной страницей в истории СССР и левого движения, а вторые начинают использовать конструкции, наподобие «не всё так однозначно», «на ситуацию нужно смотреть в историческом контексте», «да, были перегибы на местах, но…» и прочее, то ли наяву воплощая мем про «Я не расист, но…», то ли неиронично прибегая к сатирическому выражению «Товарищ Сталин ничего не знал, в ЦК пробрались враги!». Казалось бы, любую из этих конструкций без значительных изменений можно подставить под текущие внешнеполитические реалии, и смысл изменится незначительно; и если такой паттерн поведения достаточно логичен для провластных «красконов» и нацболов, то увидеть его у другой части левого движения достаточно неожиданно.

Как заметил Николай Эппле в книге «Неудобное прошлое», посвящённой проблеме проработки обществом трагичных страниц своей истории, российское общество стало заложником своего исторического наследия. Не желая на государственном и общественном уровне поднимать тему сталинского террора, общество обрекло себя на повторение истории, но, как завещал Маркс, уже в виде фарса. Можно возразить, что Путин неоднократно осуждал репрессии, но каждый раз всё ограничивалось общими и аккуратными словами, призванными скорей примирить, сплотить общество и обозначить государственную преемственность, нежели указать конкретных виновников. Чем ближе к нашему времени была очередная годовщина начала Большого террора, тем более политкорректными и осторожными становились слова российского президента и его окружения.

«Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков такого рода возрождения, модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отмечен злодействами», — патриарх Кирилл, открытие выставки «Православная Русь» в Москве, 2015

Оно и понятно — власть более чем устраивает нарратив об «осаждённой со всех сторон крепости», «сильной руке» и великой державе, который она активно развивает последние годы в новых учебниках истории. В отсутствие значимых достижений в области экономики и благосостояния, власти начали заигрывать с чувством национальной гордости, что неразрывно связано с положительной переоценкой сталинского периода со стороны начальства. Оттого в кино и на телевидении стало всё меньше «Сталина-тирана» и всё больше ресентимента по поводу оценки причин начала Второй мировой войны. Кто-то может возразить, что в теории Сталину должно быть очень трудно ужиться по соседству с культом имперской России, но, видимо, реальность всё же несколько иная. Благо, и сам Сталин в этом плане вёл себя в стиле российских царей (через экономическое закабаление крестьянских масс, репрессивную внутреннюю политику, политизированную культуру и экспансионистскую внешнюю политику) и частично восстановил РПЦ. К слову, как в своём последнем видео показал BadComedian, фигура Сталина также прекрасно сочетается с неоправославным фольклором.

Более серьёзна, чем для России в целом, проблема роли Сталина в истории для современных левых. Отсутствие серьёзных попыток рефлексии по этому поводу приводит левых к состоянию прогосударственной секты, которую окружению трудно воспринимать всерьёз. В целом, достаточно странно убеждать других в своих наилучших намерениях, когда у тебя на знамени человек, при котором сотни тысяч были убиты и миллионы оказались в лагерях. Ещё сложнее, когда переубеждение сводится к мантрам: «кто написал четыре миллиона доносов?», «было репрессировано всего 3,5% населения!», «война была на пороге!».

Признать ошибки прошлого тяжело, но это первый шаг к переворачиванию страницы. Нужно дать себе отчёт в том, что пока мы хватаемся за фигуру Сталина — мы не являемся прогрессивными силами, которыми привыкли сами себя считать. Есть точка зрения, согласно которой споры о прошлом лишь отвлекают нас от насущных проблем и используются властью с целью расколоть оппозицию, но можно ли двигаться вперёд, не разобравшись с прошлым? Разве не является историческая политика основополагающей государственной пропаганды? Чтобы противостоять ей, необходимо провести тщательную «работу над ошибками» на уровне общества. До этого ей занимался только «Мемориал» через свой проект «Возвращение имён». Сейчас «Мемориал» политически разгромлен российским руководством. Разве уже сам этот факт не говорит о том, кто в текущей ситуации является нашим союзником? Только тщательная работа над нашим общим прошлым может помочь нам накопить достаточный политический капитал, чтобы освободиться от комплекса имперскости, с которым левые традиционно боролись.

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