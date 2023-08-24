От товара к инвестиции. Трансформация наёмного труда

Мы как-то привыкли за годы жития при капитализме к разделению людей на хозяев (господ) и работников (простолюдинов) и уже считаем такое положение в порядке вещей.

– 1 –

Хозяева берут на прокат время, знания и физические силы работников, чем обеспечивают себе безбедную жизнь, эксплуатируя других людей. С другой стороны, работники вынуждены продавать своё время, знания, физическую силу, т.е. вынуждено сдавать свою жизнь в аренду господам ради их, господ, блага.

Мало того, что существующий строй провозглашает такое положение как легитимное и, более того, справедливое, так нас ещё и постоянно уверяют в том, что работодатель выполняет важную социальную функцию ― создаёт рабочие места, обеспечивая людей работой. Эдакий благодетель, которому простолюдины должны быть благодарны.

Но что бы мог сделать работодатель без тех людей, которых он нанимает на работу, создавая рабочие места?

Получилось бы у работодателя организовать бизнес без людей?

Смог бы он произвести тот продукт, который принёс бы ему прибыль?

В итоге, смог бы этот предприниматель заработать хоть что-то, если бы не выполнял ту самую важную социальную функцию ― создавать рабочие места?

Ответ на поверхности и однозначный ― нет, не смог бы сделать ничего из выше перечисленного. Потому только наёмный труд, читай эксплуатация человека человеком, может принести и приносит прибыль любому бизнесмену, выходящему за рамки кооперативного предприятия или индивидуального предпринимателя, работающего без наёмных работников.

Собственно, даже если этот предприниматель имеет самые лучшие намерения и всеми силами пытается сделать что-то архиполезное и эффективное для развития человечества, в любом случае без помощи других людей, специалистов разного уровня, он не может ничего сделать ― ни произвести что-либо, ни заработать, ни получить свою вожделенную прибыль.

А капитализм как общественно политический способ производства предлагает ему самый доступный вариант ― взять в аренду людей, которые сделают для него необходимую работу, в тоже время не смогут воспользоваться результатами своего труда и уж точно не получат прибыль от участия в производстве конечного продукта. Ну разве это справедливо? Даже с учетом важности той самой социальной функции ― созданием новых рабочих мест?

Почему эта узаконенная фактически кража времени и сил у работников наёмного труда считается нормой, которую так активно поддерживает государство, якобы так активно защищающее интересы работников? Разве не было бы справедливым со стороны работодателя пригласить работников в качестве партнёров, платить себе, как и им, зарплату и в то же время делиться с ними прибылью от деятельности предприятия в объёме, соразмерном вложению труда в общее дело?

Не как в акционерных обществах, где владельцы акций фактически не участвуют в управлении предприятием, а как полноценные совладельцы предприятия, которые искренне заинтересованы в результатах своего труда и получении прибыли предприятием. Разве такая форма сотрудничества не была бы эффективнее, чем та, которую мы имеем сегодня? По-моему, ответ здесь очевиден. Причем, без всяких стимулов и психологической накачки, которую так любят применять работодатели сегодня.

Но, увы, капиталистический образ мышления, способствующий разрушению принципа справедливости в головах большинства, доминирует в обществе, выдвигая на первый план жульническую психологию ― делиться не надо. «Зачем? Ведь проще нанять условных рабов, которые сделают всю необходимую работу, а прибыль получу я ― самый умный и хитрый предприниматель» ― эта гнилая хитреца в головах порождает рабское отношение ко всему происходящему, убеждая большинство в том, что это нормальный порядок вещей. Кроме того, это ярчайший показатель того, что человек с капиталистическим образом мышления, таким отношением к жизни несёт в себе крайнюю степень неуважения к другим людям, окружающим его и участвующим в процессе производства плечом к плечу с ним. Величайшим достижением для людей с такой психологией являются не справедливость, не прогресс, не другие общечеловеческие ценности, а гаденькое желание стать современным рабовладельцем и взять в услужение как можно больше условных рабов. И пока эта психология будет доминировать в нашем обществе, нам никогда не прийти к справедливому, честному обществу, основой которого являются взаимоуважение и поддержка друг друга.

– 2 –

Как твердят учебники политэкономии, капиталистическое производство основано на наёмном труде, а найм рабочего капиталистом есть не что иное, как купля–продажа товара, называемого рабочей силой.

Начиная любое производство, капиталист закупает всё необходимое: здания, машины, оборудование, сырьё, топливо. Затем он нанимает работников, и на предприятии начинается процесс производства. Когда товар готов, капиталист продаёт его. Стоимость готового товара включает в себя:

Во–первых, стоимость израсходованных средств производства – переработанного сырья, топлива, определённую часть стоимости зданий, машин, инструментов и заработную плату работников.

Во–вторых, прибавочную стоимость, которая создаётся трудом наёмных работников сверх оплаченной стоимости их рабочей силы и безвозмездно присваивается капиталистом. Таким образом, прибавочная стоимость является результатом неоплаченного труда работников.

Называя вещи своими именами, капитал — это украденная, насильственно и безвозмездно присвоенная часть стоимости труда работников.

Если рассмотреть этот процесс внимательно, то можно увидеть, что каждый наёмный работник вносит свой вклад в производственный процесс, или, как сейчас принято говорить, инвестирует в бизнес, но не деньгами, а своим личным трудом, затраченным временем, силами, частью жизни. Этот вклад имеет две составляющие: первая ― та, на которую наёмный работник живёт, или, прямо скажем, существует; вторая ― та, что он вкладывает в предприятие капиталиста, и которую капиталист присваивает, а фактически просто крадёт. Крадёт потому, что платит за труд и время работника далеко не полную его стоимость. Иначе капиталист не смог бы получить прибыль, которую присваивает единолично, в то время как продукт производится коллективом.

Итак, мы имеем дело с кражей, совершаемой средь бела дня, открыто и бесцеремонно; с кражей, на защите которой стоит государственная власть эксплуататорского общества, то есть, с узаконенной кражей.

Отсюда возникают вопросы: а почему собственник труда, то есть работник, вкладывая свой труд, своё время, свою жизнь в какое-либо предприятие, не получает доход со своих вложений и вынужденно отдаёт их ниже себестоимости? Не пора ли наёмным работникам начать бороться за защиту своих вложений, тем самым буквально заставить капиталистов делиться прибылью соответственно произведённым вложениям?

И начать, похоже, надо с того, что каждому наёмному работнику необходимо пересмотреть своё отношение к статусу своей рабочей силы, начать рассматривать её как полноценный вклад в производство, направленный в итоге на получение предприятием прибыли, а себя (наёмного работника) не как продавца товара, а как инвестора в производство.

Пришла пора осознать, что труд является не товаром, а полноценной инвестицией в предприятие. Сомневаетесь? Давайте посмотрим, что нам говорит Большая Советская Энциклопедия: Инвестиция ― это долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью получения прибыли (http://bse.sci-lib.com/article053817.html). Одним из основных признаков инвестиций считается её способность приносить доход.

Труд является инвестицией по следующим признакам: он имеет ценность, представляет собой целевое вложение, способен приносить доход и давать прибыль, может вкладываться на определённый срок, создаёт ценности, имеющие спрос, предложение и цену.

Одну единственную функцию этой инвестиции отнимает у неё капитализм ― наёмный работник, вкладывая, не получает ни прибыли, ни процентов на вложенный капитал, зачастую даже не сохраняет свои вложения.

Скажете это справедливо? Если нет, то начать надо с себя. Пора каждому твёрдо для себя решить: «Мой наёмный труд — это не товар, а инвестиция в предприятие моего работодателя». Следовательно, поступая на работу, наёмный работник должен автоматически становиться совладельцем предприятия и такая форма совместной собственности не нова.

Пример тому коллективные хозяйства, кооперативы и артели, в которых собственники трудятся и получают прибыль от деятельности этих предприятий соответственно своим вложениям в общее дело. Главное, чтобы не было наёмного труда.

– 3 –

Как же внедрить в сознание масс простую мысль, что частный наёмный труд должен быть ликвидирован? Ведь нам постоянно внушают, что работодатель выступает не менее важной и общественно значимой фигурой, чем наёмный работник, что его труд не менее важен. Что без работодателя нельзя.

Безусловно, было бы глупо и несправедливо отрицать ту огромную роль, которую играют работодатели в обществе и в его развитии. Чтобы организовать производство, бизнес, да практически любое дело, необходимо иметь определённые навыки, умения и даже талант. Это серьёзный труд, зачастую требующий огромных физических и умственных вложений, терпения, чутья и не только. Естественно, что подобный труд требует и серьёзного справедливого вознаграждения. И было бы справедливо, если бы создавалось, например, кооперативное сообщество, в котором все работали бы на общее дело и каждый получал бы прибыль соответственно своему участию в предприятии.

Но нет, в капиталистическом обществе настойчиво культивируется психология обмана и воровства.

И действительно, скажут буржуи, зачем заморачиваться и брать в партнёры чёрт знает кого. Ведь проще нанять кого-нибудь подешевле и за счёт неполностью оплаченного труда наёмных работников получить гораздо больше прибыли, а главное, не надо ни с кем делиться. Вроде всё логично выглядит в современных условиях.

Но ведь именно такая психология культивирует в первую очередь неуважение к человеку труда, к его труду и пренебрежительное отношение к наёмному персоналу. Такое положение автоматически разделяет людей на сорта и рождает убеждение, что за деньги можно купить практически всё, что с радостью поддерживается обществом капитала. Усугубляется эта ситуация ещё и тем, что большое количество организаторов рабочих мест участвуют в создании и становлении предприятий не самостоятельно, а пользуются для этого услугами наёмного персонала или профильных компаний. Такое исключительно финансовое участие в создании и организации предприятий является показателем паразитического характера власти капитала, обслуживающей интересы единиц и реально дискриминирующей трудящееся большинство.

Кроме того, при заключении трудового договора доминирующей стороной является работодатель. Интересы работника включаются в договор только во избежание конфликтов с государственным трудовым законодательством. Потому говорить о неком социальном партнёрстве в рамках трудового договора не только некорректно, но и само определение такого партнерства как социального выглядит издевательски по отношению к наёмным работникам. И да, это полностью соответствует целям трудового законодательства капиталистического государства, защищающего интересы эксплуататорского класса, которое законом закрепляет за сторонами договора их права, свободы и призвано защищать их интересы: для работодателя ― право эксплуатировать, свободу присваивать результаты труда других и интерес получения прибыли за счёт наёмных работников; соответственно, для работников ― право быть эксплуатируемыми, свободу быть ограбленными и интерес получать далеко не полную стоимость своего труда. Всё честно, с точки зрения капиталиста…

Никакой речи о соблюдении реальных интересов наёмных работников не идет хотя бы в силу того, что капиталистическое государство изначально находится на стороне капиталиста ― работодателя, который в рамках установленных капиталистическим государством законов абсолютно легитимно присваивает себе прибавочную стоимость, создаваемую наёмными работниками. То есть капиталистическое государство фактически возводит кражу труда, времени и сил наёмных работников в законодательную базу своего существования.

Прекратить эту кражу возможно только уничтожив капиталистические производственные отношения, для чего необходимо ликвидировать частную собственность и наёмный труд.

И эта задача вполне под силу большинству, кем являются работники наёмного труда. Надо сначала лишь решить для себя: «Хочу ли я восстановить справедливость путём отмены наёмного труда или я на стороне эксплуататоров и при первой возможности сам начну эксплуатировать людей для достижения своего благополучия?»

Как говориться, выбор за вами…

– 4 –

Итак, необходимо прийти к пониманию, что труд наёмного работника является не товаром, а инвестицией. И было бы просто справедливо, если бы наёмный работник при приёме на работу автоматически становился совладельцем предприятия. Так как сейчас он, инвестируя свой труд и время в предприятия своего работодателя, не только не получает дивиденды, но и даже не сохраняет свои вложения.

«А как же пенсионные отчисления, ― скажут возмущённые буржуи, ― мы же их платим из своих денег?»

То-то и оно, что не из своих. Во-первых, эти деньги вам тоже зарабатывают наёмные работники. Во-вторых, это правила игры, установленные государством, которое защищает ваши же интересы. В-третьих, со своих зарплат вы платите такие же проценты и тоже получаете пенсии, даже в том случае, если вы просто числитесь на своём предприятии и ничего там по существу не делаете. В этом случае вам и пенсию зарабатывают ваши работники.

Ну и самое главное, размер пенсии, где бы она ни выплачивалась, вряд ли можно даже приближенно назвать сохранением капитала.

«Ну вот ещё!» ― всколыхнётся возмущённый буржуй. ― Вот я, предприимчивый, талантливый человек, организовал дело, вложил в него свои средства, а вы предлагаете мне делиться неизвестно с кем».

Ну зачем же неизвестно с кем. Для успешного продвижения твоего дела тебе, талантливому человеку, всё равно в обязательном порядке понадобятся люди, без которых твой бизнес будет просто ничем и дальше идеи не пойдёт. И раз уж не можешь сам (в одиночку) всё сделать, то тебе нужны реальные помощники, соратники, единомышленники. Как сам думаешь, лучше работать с соратниками или с наёмными рабами, которых грабишь?

Тут надо бы хорошо подумать, что тебе важнее ― твоё дело или узаконенный грабёж? Ну и сам для себя сразу решишь, что ты за человек. И человек ли вообще…

Нет сомнения в том, что каждый работающий на предприятии должен получать вознаграждение, соответствующее его вкладу в общее дело. И если рассматривать некоторых сегодняшних владельцев предприятий, то они зачастую не в меньшей, а в гораздо большей степени, чем наёмные работники, трудятся на своих предприятиях, отдавая своё время, опыт и знания своему же делу. Только вот такие владельцы точно знают, за что они работают не покладая рук, так как вся прибыль от деятельности их предприятий достается им. Так скажите, разве вправе эти трудяги требовать такой же отдачи от тех, кого они откровенно грабят?

Интересный вопрос, не правда ли?

Да, такие активные и предприимчивые люди должны соответственно и получать за свой труд, но грабить других разве же можно? Это как минимум не справедливо.

Не можешь справится самостоятельно, приглашай к себе на предприятие партнёров, а не рабов. Делись с ними заработанными деньгами и, соответственно, требуй с них ровно столько, сколько требуешь от себя. Раз уж вы совладельцы, то такие требования оправданы. И главное, что должен помнить каждый предприниматель, ― без людей, вкладывающих свой труд в любое дело, ни само дело, ни предприниматель его организовавший, не стоят ровным счётом ни-че-го.

Только так, меняя отношение к наёмным работникам ― от рабов к партнёрам, то есть меняя характер производственных отношений, общественный характер производства начнёт приобретать и общественную собственность на средства производства, что и есть движение к тому, что называется справедливым государством, которого так боятся капиталисты.

И это справедливо. Уж для большинства, так точно.

Didim Riga