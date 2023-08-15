Основы России

Владислав Сурков создал образ Российской Федерации как государства будущего, если не для властей и их сторонников, то для себя точно. В действительности он смог создать лишь Россию настоящего, Россию постмодерна. Его государство оказалось пустым, и, кажется, в этом он видел его силу. Идейной основой стал мираж ― пусть каждый составит себе понравившуюся ему Россию, пусть каждый думает, собирает свою мозаику. Идейная основа ― это не гранитный фундамент, который можно взорвать острой критикой, разбить шаром контридеи. Нет. Фундамент ― грунтовые воды, потоки бессвязных идей и концепций. Выцепи одну, и ничего не поменяется, можешь сколько угодно резать, колоть и пилить такое основание, это просто бесполезно, у него нет формы. В стоячей воде плавучий остров государства стабилен, периодически он качается на приливах и отливах в ту или иную сторону ― это почти ничего не меняет. Но стоит начаться серьёзной буре, стоит образоваться водовороту и плот смоет, засосёт. Проточные воды образуют карстовую воронку, куда провалится всё здание.

В 2020 году прошли единственные выборы, которые на что-то могли повлиять. Выборы дальнейшего пути для народа, точнее для каждого человека в отдельности. Предстояло решить, что важнее: вечное царство или сменяемость. Власть всё-таки хотела, чтобы выборы прошли в её пользу ― в пользу стабильности, в пользу стагнации, в пользу новых сроков для одного конкретного человека. Перед ней встали вопросы, долгое время оставляемые без внимания: «На кого вне властного аппарата мы опираемся? Кто наш избиратель, помимо согнанных на голосование бюджетников? Чьи голоса вторят нам, кроме мёртвых душ?» Раз пропаганда до этого работала на главных сторонников стабильности, то решено было, что и дальше легче всего будет работать с ними. Правда эти сторонники стабильности были разными ― у каждого своя «стабильность». Потому поправки и вышли такими пёстрыми, но за этой пестротой легко угадывалась главная цель. Интересно развитие этой пестроты, ведь из неё в итоге и вышли «традиционные ценности». Казалось бы, вот вам прочный гранитный фундамент, вместо текучих вод, вот вам крепкая государственная идеология.

Но что такое «традиционные ценности» на самом деле?

Есть официально утверждённый документ — список традиционных ценностей, но хоть кто-нибудь ссылался на него? Вы можете вспомнить такие случаи? В речи официальных представителей власти этот документ более не фигурирует, в речи сторонников традиционных ценностей его можно изредка услышать в контексте существования этого самого конкретного списка. Спросите, какие ценности там содержатся и что вам ответят? Перечислят несколько, но точно не весь список. Мне сложно представить человека, потратившего время и силы на запоминаниеэтого перечня, сколь бы много того и другого у него бы ни было. Казалось бы, эти традиционные ценности важнее Конституции, вот только преамбулу последней знает каждый прилежный ученик 9―10-х классов, а название самого документа-списка вам никто не скажет. Мы приходим к ситуации, когда формальный светский перечень никому не интересен, следовательно, не он учреждает эти самые ценности, а нечто другое.

Может перечнем, учреждающим традиционные ценности, являются религиозные документы? Тогда какие? Чаще всего люди ссылаются на Библию, Коран или Тору. Вот только они противоречат друг другу как минимум в концепции Бога, а это одна из центральных концепций, это первопричина всего существующего мира для людейверующих. В Торе Бог отнюдь не всеблаг, он может быть злым в нашем понимании, он лишь один из богов, но единственный, коему стоит поклоняться, и поклоняться ему может лишь определенный богоизбранный народ. Бог в христианстве интернационалист, он всеблагой и единственный. Аллах же вообще стоит над добром и злом, в отличие от остальных не он является частью мира, мир является его частью. Таким образом из понимания Бога можно вывести разные, противоречащие друг другу ценности (национализм ― интернационализм, свобода — предопределенность). Допустим, даже если мы возьмём лишь Библию (как никак большая часть населения страны считает себя христианами) и тут же наткнемся на как минимум четыре разные религиозные традиции, две из которых в действительности едиными не являются (протестантизм и старообрядчество). Да, одна из традиций явно доминирует, но у неё нет монополии на толкование Библии, она не может дать России единый перечень традиционных ценностей. А ведь ещё существуют относительно новые религии (вроде кришнаизма) и более древние традиционные верования малочисленных народов или карелов, якутов, чувашей. К тому же весомая доля атеистов придерживается (или считает, что придерживается) традиционных ценностей, не отождествляя их с религиозными. Да и властьимущие не торопятся цитировать священные тексты или хотя бы ссылаться на них.

Что же такое «традиционные ценности»? За XX век в России сменилось несколько социально-экономических систем, каждая из которых кардинальным образом расправлялась с предыдущей, стараясь не оставить от неё камня на камне. О каких традициях в таких условиях может идти речь? Или мы говорим о «возрождении» традиций? Но традиция предполагает преемственность, без преемственности её не существует.

Так что же, нет никаких традиций? То, что сейчас нам подают под видом таких ценностей, ― это простая повестка западных правых. Сторонники традиционных ценностей сами построили свой арго из того, что они нашли, а потом стали рассказывать нам, что именно на этой ладье приплыл Рюрик. В результате ужасная химера вобрала в себя мифологемы западных правых, воспоминания о счастливом советском детстве и эстетику Российской империи из власовских агиток. И сейчас это чудовище хочет задавить всё, что ему не поклоняется.

Но посмотрите монстру в глаза, проникните в его разум, в его душу, в его естество. Вы увидите там мертвящую, застойную и такую знакомую сурковскую пустоту. Под устрашающим видом нет никаких традиционных ценностей, это такие же текучие, неоформленные воды, такая же мозаика, из которой каждый может составить своё. Доступны все варианты ― от конкретных личностей до либертарианской змеи с серпом и молотом на имперском флаге.

У каждого свои традиционные ценности, так выдвинем наши, такие же традиционные. Нам хватит даже одной. Угнетённые имеют безусловное право на восстание, на изменение социального, экономического и политического порядка в пользу всех людей, а не отдельной группки буржуев, политиканов и духовников. Наши ценности нетрадиционны? Что ж, подобную ценность выдвигал тот же Радищев, за эти ценности выходили на Сенатскую площадь декабристы. Мы можем проследить живой нерв этой традиции от восстаний в Древней Руси, до митингов на Болотной площади. Вам не нравится наша традиционная ценность? Выходит, вам нравятся какие-то ценности выборочно, а не традиционные ценности в целом. Выходит, вам не нравятся традиционные ценности как понятие. Если это так, то вы очевидный противник таких ценностей.

В 2021 году на этом можно было бы и закончить текст. Он был бы менее актуальным (тогда ползучая волна только разгонялась), но остался бы цельным. Сейчас стоит признать, что у дорогого государства появился твёрдый фундамент, бетонная основа. Однако у этой основы нет железного каркаса, нет какого-то важного элемента, дающего твёрдость. Это больше похоже на песчаник ― да, это что-то оформленное, но вот быстрое движение лезвия пластикового ножа ― и материал крошится. Что есть его песчинки? Отчасти те самые традиционные ценности. Песчаник сух, а, как известно с детства, мокрый песок лучше поддаётся лепке. Чем смачивают песок? Кровью. Прекрати она литься, и «фундамент» развалится, расколется, разорвётся. Стоит этот фундамент того? Я назвал государство «дорогим» вовсе не из большой любви к нему, а потому что в моральном и материальном плане оно действительно стало обходиться дорого. Впрочем, дешёвым оно не было никогда.

Искренне свой

Варан

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