Не ведитесь на миф о «создателях рабочих мест»

Миллиардеры – такие, как, например, бывший генеральный директор Starbucks Говард Шульц – любят утверждать, что мы должны быть благодарны им за все те рабочие места, которые они создают. Но сверхбогатые не создают рабочих мест в каком-либо значимом для общества смысле — они просто пожинают плоды владения активами и труда своих работников.

На прошлой неделе мир на мгновение перевернулся с ног на голову, когда упомянутого Говарда Шульца вызвали в Вашингтон и заставили отвечать на вопросы о вопиюще незаконном противодействии профсоюзам, осуществляемом его компанией. Слушания, проведенные сенатором Берни Сандерсом, председателем Сенатского Комитета по Здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, были одним из тех редких случаев, когда политики Демократической партии подвергли миллиардера критике за нарушение прав трудящихся.

Шульц отверг обвинения и выводы Национального совета по трудовым отношениям о том, что Starbucks неоднократно нарушала закон, как голословные заявления, и обижался, когда его называли «миллиардером». «Да, у меня есть миллиарды долларов. Я их заработал», — сказал Шульц. «Никто мне их не дал. И я постоянно делился своим капиталом с людьми из Starbucks».

В то время как бывшие союзники Шульца, такие как сенатор штата Вашингтон от Демократической партии Пэтти Мюррей, оказались вынуждены встать на сторону его сотрудников, осажденный генеральный директор Starbucks нашел союзников в лице присутствовавших на слушании сенаторов-республиканцев. Сенатор от штата Юта и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2008 году Митт Ромни сказал Шульцу, что ему видится, как «относительно богатого человека допрашивают люди, у которых никогда не было возможности создать ни одного рабочего места». Сенатор Рэнд Пол от Кентукки поэтично выступил в защиту класса миллиардеров: «Говард Роарк из книги Айн Рэнд указывает на неблагодарность человека по отношению к предпринимателю… Тысячи лет назад первого человека, научившегося добывать огонь, вероятно, сожгли на том самом костре, который он развёл, обучая остальных».

Здесь Шульц и его новые друзья излагали стандартные оправдания непристойного благосостояния сверхбогатых и их неконтролируемой тирании на рабочем месте. Да, у миллиардеров больше денег, чем большинство из нас может себе представить, но это потому, что они их заработали. Они заслужили это, будучи «создателями» идей и рабочих мест, от которых выигрывают их работники и все остальные.

Хотя эта история могла бы помочь миллиардерам, таким как Шульц, и мультимиллионерам, таким как Ромни, спокойно спать по ночам, она, как и большинство сказок на ночь, является фантазией. Сверхбогатые люди не «зарабатывают» свое состояние за счет Прометеева вклада в развитие человечества — они скорее достаточно удачливы, но главное – они владеют активами, которые позволяют им разбогатеть за счет труда рабочих, которые на самом деле и производят продукт. Об этом хорошо выразился легендарный панк-рокер из Чикаго Стив Альбини, отвечая на показания Шульца в соцсети: «Никто не заработал миллиард долларов. Буквально невозможно получить миллиард долларов в качестве оплаты за твою работу. Вы получите миллиард долларов, только если заставите других людей работать над его производством, а затем присвоите результаты».

Миф о «создании рабочих мест»

По иронии судьбы, защита, которую использовал Митт Ромни в оправдании Шульца, дает ключ к пониманию того, что не так с мифом о капиталисте как о героическом создателе рабочих мест. Ромни заявил, что руководителя Starbucks «допрашивали люди, у которых никогда не было возможности создать ни одного рабочего места». Эта странно пассивная конструкция намекает на тот факт, что создание рабочих мест — это не то, что «предприниматели» делают, потому что они особенно талантливы или трудолюбивы, а скорее то, что им, в отличие от других, представляется счастливая возможность совершить.

Что позволяет кому-то быть «создателем рабочих мест»? Удача быть владельцем либо «средств производства» (таких как земля, фабрики и производственное оборудование), либо денег, необходимых для покупки этих вещей. В капиталистическом обществе владельцы средств производства сами определяют, как используются эти производственные активы: они могут решать, использовать ли их для производства урожая, обуви или автомобилей, в зависимости от имеющихся природных ресурсов и технологий. Затем капиталист нанимает других людей (рабочих) для выполнения фактической работы с этими активами — скажем, для обработки земли или работы на фабричных станках — т. е. для производства товаров, которые капиталист затем продает на рынке. Заплатив рабочим как можно меньшую долю из полученного дохода, капиталист оставляет себе остальную часть, либо реинвестируя ее в свой бизнес, либо используя для собственного потребления.

Поэтому говорить, что капиталист создает рабочие места, неверно. Рабочие места создает само решение использовать производительные силы и нанять людей, необходимых для их активации. Но эти силы могут использоваться рабочими для производства товаров и услуг вообще без участия капиталиста. Как утверждают социалисты, рабочие или широкая общественность могли бы коллективно владеть производственными активами и решать, как их использовать. На самом деле, мы уже сейчас видим внекапиталистическое производство и «создание рабочих мест» в малых масштабах в рабочих кооперативах, а иногда и в крупных масштабах на государственных предприятиях.

В капиталистическом обществе такие миллиардеры, как Шульц, занимаются накоплением средств производства. Затем они используют этот контроль для инвестирования во все, что наиболее выгодно – независимо от последствий для здоровья, безопасности, общей социальной полезности или даже выживания планеты. Люди, которые на самом деле производят вещи — рабочие — остаются без права голоса в отношении того, что они производят или в каких условиях они работают, при этом отдавая большую часть плодов своего труда своим капиталистическим повелителям. И когда эти рабочие пытаются объединиться, чтобы потребовать более высокой заработной платы и большей демократии на рабочем месте, мелкие тираны вроде Шульца нарушают закон, пытаясь подавить их попытки объединиться в профсоюзы.

Заслуживают ли капиталисты своей власти?

Идеологи свободного рынка, вероятно, ответили бы, что капиталисты заслуживают своих активов и контроля над принятием экономических решений, который это им дает. Они могут возразить, что капиталисты приобретают активы посредством стратегического накопления сбережений, упорного труда или реализации своих новаторских идей. Почему общество должно отказывать им в свободе использовать справедливо заработанные активы для открытия бизнеса или приобретения акций существующего предприятия?

Первая проблема с этим аргументом заключается в том, что многие капиталисты не становятся собственниками благодаря бережливости или честному труду. Огромная часть просто наследует богатство своих семей. Другие приобретают его путем обмана — например, хитростью заставляя людей инвестировать в сомнительные или откровенно мошеннические финансовые пирамиды. Если вам посчастливилось иметь богатого родителя или удалось достаточно бессовестно обмануть других, чтобы получить большие деньги, это не должно давать вам права решать, как общество распорядится своим богатством.

Время от времени можно встретить настоящую историю «из грязи в князи», когда человек начинает с самых низов классовой иерархии и умудряется сэкономить и накопить достаточно стартового капитала, чтобы начать успешный бизнес или инвестировать в чужие. Но из подобных историй вовсе не следует, что сверхбогатым надо предоставить право создавать рабочие места и соответствующую власть. Даже если человек упорно трудился, чтобы стать капиталистом, почему эти усилия должны быть вознаграждены правом лично решать, как использовать ресурсы всего общества и деспотической властью над работниками? Вне зависимости от того, как капиталисты заработали свои богатства, непонятно, почему они должны иметь возможность аккумулировать столько экономической власти, чтобы потом доминировать в политическом процессе, подрывать демократию и тиранить работников неприемлемыми условиями труда.

Социалисты говорят: так быть не должно. Каждый должен иметь равные возможности для участия в важных экономических решениях, включая право решать, что и как производится. Каждый заслуживает вознаграждения за плоды своего труда, включая рабочих, которых беспощадно эксплуатируют в нынешней капиталистической системе. Мы должны перестать симпатизировать паразитирующим на других «создателям рабочих мест» и потребовать, чтобы их богатство и власть были справедливо разделены между всеми.

Ник Френч — помощник редактора журнала Jacobin