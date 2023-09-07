Зеленые запреты. Рабочий класс на страже экологии

В начале 1970-х в австралийском Сиднее зародилась одна из самых интересных экологических кампаний, основанная на рабочем движении, рабочей демократии и возглавленная профсоюзом строителей Нового Южного Уэльса Builders Labourers Federation (BLF). Газеты назвали эти забастовки «зеленый запрет» или «green ban» (GB). В 1960-е годы в Австралии случился настоящий строительный бум. Строительные компании и поддерживающие их чиновники сносили исторические здания, зеленые насаждения, парки и старые рабочие кварталы ради уродливых офисных небоскребов, торговых центров, жилых многоэтажек или роскошных особняков. Сильнее всего это ощущалось в самом крупном городе страны — в Сиднее. С середины 1960-х годов BLF Нового Южного Уэльса все больше интересовался вопросами городского планирования. Он настойчиво критиковал строительство большого количества офисных зданий и предсказывал переизбыток офисных помещений задолго до того, как другие осознали проблему. В 1968 году лидерами BLF Нового Южного Уэльса стали Джек Манди, Джо Оуэнс (члены Коммунистической партии Австралии находились под влиянием Новых левых) и Боб Прингл (Лейбористская партия). Можно подумать, что с таким руководством это была какая-то маргинальная группа. Но они начали проводить демократические реформы внутри организации, устанавливали принципы эгалитаризма, внедряли прогрессивные меры, такие как принятие решений голосованием на массовых собраниях, ограничение времени пребывания на руководящих должностях (максимум 6 лет оплачиваемой должности, по истечении срока чиновники должны вернуться на работу в строительную отрасль). Эти реформы положительно повлияли на имидж профсоюза. К 1970 году в Новом Южном Уэльсе насчитывалось около 11 000 членов. BLF стал продвигать концепцию социальной ответственности труда: рабочие имели право настаивать на том, чтобы их труд не использовался во вред. В 1972 году Манди сформулировал для газеты «Sydney Morning Herald» принципы профсоюза: «Да, мы хотим строить. Однако мы предпочитаем строить остро необходимые больницы, школы, другие объекты коммунального хозяйства, качественные квартиры, апартаменты и дома, при условии, что они спроектированы с должной заботой об окружающей среде, чем строить уродливые, лишенные воображения архитектурно-обанкротившиеся офисные блоки из бетона и стекла… Да, мы хотим, чтобы все наши члены работали, но мы не станем просто роботами, управляемыми застройщиками, которых волнуют только деньги даже в ущерб экологии. Мы будем решать, какие здания мы будем строить… На карту поставлены экологические интересы трех миллионов человек, и их нельзя оставлять на усмотрение застройщиков и девелоперов, главной заботой которых является получение прибыли. Таким образом, прогрессивные профсоюзы, подобные нашему, могут сыграть очень полезную социальную роль в интересах граждан, и мы намерены ее сыграть». Первый GB стал результатом странного союза. Хантерс Хилл — небольшой пригород Сиднея. Его жители — представители среднего класса — пытались сохранить местный парк Kelly’s Bush, уже и так изрядно пострадавший, от притязаний застройщика — компании AVJennings, которая хотела расчистить зону под постройку роскошных особняков на берегу живописной гавани. Ни мэр, ни члены парламенты от штата не реагировали на просьбы и жалобы жителей. Тогда они обратились напрямую в BLF с просьбой как-то повлиять на ситуацию. Поначалу в BLF с иронией восприняли это обращение, ведь обеспеченные жители пригорода не имеют отношения к рабочему классу и к рабочему движению. Но после ожесточенных споров было решено провести голосование в Хантерс Хилл и профсоюз поддержал решение местного населения. Жители проголосовали за остановку стройки на территории парка. Тогда застройщик заявил, что будет использовать штрейкбрехеров. В ответ рабочие с другого объекта AVJennings прислали телеграмму в головной офис компании: «Даже если вы потеряете всего одно дерево при попытке построить что-то на территории Kelly’s Bush, это недостроенное здание останется таким навсегда, как памятник в его честь». Застройщик отступил, а Kelly’s Bush и сегодня остается открытым общественным заповедником. Позднее Джек Манди объяснил решение о поддержке профсоюзом жителей Хантерс Хилл в интервью 1973 года: «Какой смысл бороться за повышение заработной платы и улучшение условий труда, если мы собираемся задохнуться в грязных и нескладных городах? Мы боремся за сокращение рабочей недели. Если мы его получим, нам все равно придется жить в этих городах. Так что «качество жизни» не должно становиться просто клише. Это должно стать значимым делом, и рабочие должны заботиться обо всех аспектах жизни, а не только об условиях труда».После успеха в Хантерс Хилл самые разные инициативные группы и люди стали просить BLF о помощи заблокировать стройку, угрожающую жилью для малоимущих, жилым районам рабочего класса, садам и паркам, архитектурному историческому наследию. Одним из спасенных городских районов был The Rocks — место первого европейского поселения в гавани Сиднея в 1788 году. BLF был обеспокоен не только угрозой историческим зданиям района, но и дискриминацией и жестоким обращением с малообеспеченными жителями: уборщиками, моряками, пенсионерами, продавцами и другими людьми, которые жили в этом традиционно рабочем районе. Ненужно думать, что GB полностью прекращали стройки, — нет. Чаще всего стройки просто приостанавливались, пока строительные компании не предложат проект, который устроит экспертов, местных жителей и профсоюзы. 4 года длился GB в Rocks, в 1975 году новый план развития района удовлетворил местных жителей и запрет был снят. Похожая ситуация была в районе Woolloomooloo, где проживали в основном моряки, рыбаки и портовые рабочие. Там GB длился 2 года. Забастовка также закончилась победой профсоюза и местной инициативной группой. Люди сохранили свое жилье. В 90-е годы даже чиновники признали прогрессивность тех событий, эти районы стали культурным достоянием Сиднея. Но не все забастовки заканчивались победой BLF и их союзников. Чтобы защитить здания викторианской эпохи на Victoria Street, активисты решили их засквотировать, пока не получат гарантии по их сохранности. Но дело дошло до силовых столкновений с мафией, связанной с бизнесом. По крайней мере двое активистов пропали без вести, их так и не нашли. Полиция силой выселила остальных. Хотя высотную застройку удалось предотвратить, а некоторые исторические здания спасти, но сохранить жилье для малоимущих не удалось, что было главной целью той забастовки на самом деле. В конце концов, строительным компаниям это все надоело. Они подкупили федеральное руководство BLF с целью уничтожить воинственное отделение в Новом Южном Уэльсе. Самое печальное, что федеральным секретарем BLF был Норман Галлахер — видный член Коммунистической партии Австралии (марксистско-ленинской) — маоистского течения, отколовшегося от Коммунистической партии Австралии в середине 60-х. К середине 1975 года Галлахер сместил руководителей в Новом Южном Уэльсе, поставив на их место своих марионеток, упразднил введенные прогрессивные реформы и, хотя сам Норман многократно участвовал в зеленых запретах в родном Мельбурне, от отменил все текущие забастовки в Сиднее, обвинив старое руководство в самоуправстве. В 1986 году правительство Австралии лишило профсоюз регистрации после расследования Королевской комиссии по факту коррупции. Сам Норман Галлахер был арестован и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. За 4 года по всей стране прошло около ста GB, большая их часть в Сиднее и под руководство BLF. Славная история с печальным концом. Она показывает нам, что коалиция из гражданских активистов, социальных групп и профсоюза способна на многое. Показывает, что мужество, лидерство и готовность идти на риск могут противостоять могущественным интересам и несправедливым законам, что предательство демократических принципов приведет к авторитаризму в системе управления в любой организации, а за ним и к коррупции и оппортунизму.

Мыслящий пролетариат