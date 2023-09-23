Неожиданная победа Сатоко Кисимото

Мини-эволюция в Токио

В апреле 2022 года Сатоко Кисимото вернулась на родину, в Японию. Ей исполнилось 47 лет: 22 года своей жизни она провела в Европе, посвятив большую их часть работе в прогрессивном аналитическом центре амстердамского Транснационального института (Transnational Institute). У нее не было четких планов на будущее: она размышляла то о писательстве, то об уходе за больными и стариками. В момент, когда её самолёт приземлялся, ей и в голову не могло прийти, что через два месяца она станет мэром Сугинами — седьмого по величине из 23 центральных районов Токио с населением более 588 300 человек.

Чудо

«Я совсем не знала Сугинами, — сказала Сатоко 13 июня, когда я брал у нее интервью. — И у меня не было абсолютно никакого опыта в местной политике». Прошло три года с тех пор, как мы виделись в последний раз на собрании Транснационального института в Амстердаме. Тогда она была одета как типичная активистка — в джинсы и свитер с высоким воротом, — и делилась своими взглядами на перспективы демократизации управления общественными службами. Теперь — в красивом бледно-голубом платье, с тщательно уложенными волосами, — она казалась чиновницей высокого ранга; но стоило ей заговорить, как передо мной возникла всё та же полная энтузиазма Сатоко, разъясняющая необходимость более демократичного предоставления общественных услуг. Только на этот раз избиратели дали ей возможность действительно что-то изменить.

Ее триумф на выборах 2022 года можно назвать «чудом» лишь отчасти. Во многом он стал результатом внимательности к ситуациям, когда следовало прислушаться к мудрости избирателей; проницательности в создании коалиции и просто тяжелой работы по привлечению голосов. После того, как друзья-активисты (а по большей части — подруги-активистки) убедили Сатоко баллотироваться, участникам кампании удалось создать коалицию из разнообразных феминистских организаций, экологических групп, профсоюзов, социалистов и даже Коммунистической партии Японии. Здесь пригодился европейский опыт Сатоко, позволивший ориентироваться на примеры «объединенных левых» групп и коалиций в таких странах, как Германия, и на уровне Евросоюза.

Две кампании

У шедшего на переизбрание мэра была сомнительная репутация: его пребывание в должности было отмечено множеством скандалов по поводу строительства дорог и проектов реконструкции общественных центров. Однако Сатоко понимала, что критики будет недостаточно. Участники её кампании знали, что результат будет зависеть от явки избирателей, а привлечение избирателей на участки в значительной степени зависело от программы. В частности, Сатоко выступала за большую доступность внеклассных занятий для детей, разработку политики доступной аренды жилья и создание дополнительных возможностей для женщин.

Но её образ, который транслировала кампания, оказался не менее важным, чем конкретные обещания: Сатоко была свежим, новым лицом, человеком, не связанным со старой, жёстко иерархической политикой, женщиной, приверженной идеям демократии и участия и готовой искать решения старых и новых проблем, с которыми больше невозможно было справиться прежними методами: например, растущего гендерного неравенства в Токио в плане власти, доходов и взаимоуважения.

Сатоко набрала около 70 000 голосов — всего на 187 голосов больше, чем действующий мэр. Если бы крайне правый кандидат, набравший 20 000 голосов, отказался от участия в выборах, большая часть его голосов досталась бы действующему мэру. Сатоко вспоминала, что представители истеблишмента были шокированы и разъярены — «но это демократия». Явка действительно оказалась ключом к ее победе: её удалось поднять с 35 до 40 % всех избирателей, что является впечатляющим достижением, хотя, как сказала Сатоко, целью ее кампании было поднять явку на 10 %.

Едва Сатоко вступила в должность мэра (став одной из двух женщин-мэров на 23 округа Токио), как ей и её команде пришлось немедленно столкнуться со следующей проблемой: обеспечить прогрессивным кандидатам победу на запланированных на апрель 2023 года выборах в Совет Сугинами. «Я вложила очень много сил в эту кампанию, понимая, что явка определит, смогу ли я продвигать свою политику в Совете», — рассказывала Сатоко. Явка в Сугинами выросла с 39,4 до 43,6 % избирателей, причём явка среди женщин-избирательниц оказалась на один процент выше, чем среди мужчин (44,23 против 43,02 %). Сугинами был одним из четырех муниципалитетов Японии (из 1718), где женщины составили половину и более от числа проголосовавших на выборах.

Изменившийся политический ландшафт

Результаты апрельских выборов изменили ландшафт местной политики. Лишились мест 12 членов городского совета, многие из которых были консерваторами. Избрались 15 новых кандидатов — большинство из них женщины. Поскольку на выборах победила женщина-мэр и женщины составили большинство победивших на выборах в городской совет кандидатов, стали говорить, что в Сугинами произошла «гендерная революция». Сатоко в результате выборов получила совет, с которым «можно было работать», на который можно опираться в попытках воплотить в жизнь её идеи и политику. Она могла рассчитывать на поддержку примерно трети членов Совета, ещё треть составляли «центристы», которые могли в зависимости от обсуждаемого вопроса присоединиться к ней или к оппозиции; остальные были убежденными оппозиционерами или, по выражению главной политической советницы Сатоко — Соко Учида, «людьми, твёрдо решившими не давать ей спуску».

Однако городской совет — лишь одно из действующих лиц. Еще одним ключевым игроком (возможно, даже более важным) является местное чиновничество — всего около 6000 человек. Хотя бюрократия часто ассоциируется с инерцией, Сатоко говорит, что на самом деле ситуация сложнее. В большинстве случаев эта инерция возникает просто из-за отсутствия экономических стимулов. 40 % государственных служащих Сугинами работают по краткосрочным договорам, и 87 % этих временных работников составляют женщины. Кроме того, служащие склонны действовать по раз и навсегда установленным правилам. Сатоко считает, что можно мотивировать государственных служащих, борясь за гарантии их занятости и привлекая их к участию в планировании и принятии решений.

В качестве примера того, что хорошие рабочие отношения с чиновниками возможны, она приводит свой опыт обсуждения с ними реализации «Народного манифеста», ставшего основой её предвыборной программы. Типичной реакцией бюрократов было бы указание, что Сугинами уже навязан сверху пятилетний план, от исполнения которого нелегко отказаться. Однако к ней пришла группа высокопоставленных чиновников, разбивших на четыре категории требования из её «Народного манифеста»: «То, что попало в категорию А, можно было сделать немедленно. Попавшее в категорию B можно было с некоторыми корректировками осуществить за два года. Для C требовался больший бюджет; таким образом, планировать воплощение требований из этой категории следовало на период с 2024 года». В категорию D вошло то, что уже осуществлялось в Сугинами. По словам Сатоко, гибкие отношения с чиновниками позволили бы расширить списки B и C. Сатоко убеждена, что многие представители бюрократии готовы ответить на поставленные ею вопросы: «Старый подход больше не работает. Что вы предлагаете? Разве мы не должны хотя бы попробовать альтернативные подходы?»

Сугинами похож на остальную часть Токио и Японии. Прежние подходы к старым и новым проблемам больше не работают. Отчасти решение заключается в инновационной социальной и экономической политике, отчасти — в разработке новых методов, отчасти — в привлечении к активному участию в политике большего числа женщин и представителей других маргинализированных групп. Но это не следует рассматривать как панацею, поскольку объединения, объявляющие себя «реформистами», также привлекают женщин в надежде встряхнуть закосневшую систему, в которой господствует Либерально-демократическая партия, предложив более радикальные неолиберальные решения. Особую озабоченность у Сатоко и ее политической советницы Соко вызывает подъем Ниппон Исин но Кай (Nippon Ishin no Kai), ставшей третьей по величине оппозиционной партией в стране, с программой, которая сочетает в себе традиционно прогрессивные идеи (такие как децентрализация и однополые браки) с неолиберальной и милитаристской политикой, предполагающей отмену ограничений на расходы на оборону и отказ от Девятой статьи Конституции, обязывающей Японию проводить антивоенную внешнюю политику. Сатоко надеется, что благодаря готовому к сотрудничеству совету её планы на следующие три года можно будет воплотить в жизнь.

Следующие три года

Важнейшим элементом идеи Сатоко об «экономике ухода» для Сугинами является значительное улучшение качества ухода за детьми и положения среднего медицинского персонала и социальных работников, что также создаёт больше возможностей для женщин как в государственном, так и в частном секторах.

Кроме того, в приоритете «оздоровление госсектора», что будет включать не только борьбу за повышение гарантий занятости для госслужащих и поощрение более активного участия граждан в разработке муниципальной политики, но также и передовую программу государственного жилищного строительства, предполагающую субсидии для арендаторов, а также поддержку домовладельцев, планирующих ремонт жилья с целью сокращения расходов на электричество и газ. Декарбонизация местной экономики — еще одна ключевая цель, которая подразумевает поиск способов сокращения выбросов CO 2 транспортной инфраструктурой Сугинами и поощрение велосипедистов.

Также необходимо улучшить финансовое положение местной экономики. Государственный долг Японии в настоящее время составляет более 264 % валового внутреннего продукта, и большая его часть приходится на субсидии местным органам власти в таких районах, как Сугинами. Ситуация неустойчива. «Нужно расплатиться с долгами, но проблема заключается в том, как сократить расходы при одновременном улучшении обслуживания населения», — говорит Сатоко.

Ответить на эти вопросы будет непросто, но для Сатоко выработка жизнеспособных решений в первую очередь означает отказ от старого технократического иерархического процесса управления и активное участие граждан. «Альтернативы нет», — замечает она, заимствуя знаменитое высказывание Маргарет Тэтчер, но поставив его на службу прогрессивной политике.

В конце интервью Сатоко провожает меня на первый этаж, к выходу, по пути знакомя с некоторыми из новых женщин — членов совета, встреча с которыми у неё назначена после интервью. Все они относительно молоды, что вселяет в меня оптимизм.

Что дальше?

Когда мы расстаемся, я спрашиваю Сатоко, планирует ли она теперь остаться в Японии надолго. «Конечно, мое будущее здесь», — отвечает она. Я задаю следующий вопрос: планирует ли она баллотироваться на более высокий пост. «Пока нет, сейчас я сосредоточена на работе мэра», — говорит она. Это ответ, которого я ожидал. Конечно, такие прогрессисты, как Сатоко, должны стремиться к более высоким должностям — они там нужны. Но путь наверх часто заключается в том, чтобы хорошо работать на местном уровне — ибо, как говорится, политика всегда локальна.

Перевод. Мария Семиколенных

Уолден Белло

— приглашенный старший научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии, старший аналитик организации Focus on the Global South (Бангкок) и международный адъюнкт-профессор Государственного университета Нью-Йорка (Бингемтон). Автор или соавтор 25 книг, член Палаты представителей Филиппин с 2009 по 2015 год.

https://www.meer.com/en/74762-the-unexpected-win-for-satoko-kishimoto