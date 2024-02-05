На четвёртый этаж: левые организации и секты – общее и различное

Частым оскорблением в сторону социал-демократов и коммунистов (для краткости будем звать их просто “левыми”) является их обвинение в сектантстве. Обвинение это старо как мир – намёки на него можно найти у Маркса в «Манифесте коммунистической партии», да и Ленин воспроизводит эту критику в «Трёх источниках и трёх составных частях марксизма». Современные антикоммунисты «сектантами» называют всех левых, а медийные левые – друг друга. Последние подразумевают под «сектами» малочисленные левые сообщества, «извращающие» марксизм тем или иным образом.

При этом, определения «секты», её сущностных признаков никто не даёт. Да и при всём желании это сложно – научное сообщество термин «секта» (в международном варианте – «cult») по отношению к современным объединениям не признаёт как излишне эмоциональный, предпочитая ему более нейтральный «НРД» – новое религиозное движение. Там, где наука всё-таки говорит про секты, она имеет в виду отколы от мировых религий, появившиеся строго до XX века – верования вроде катарской ереси в Средневековье или различных организаций отечественных старообрядцев. Всё, что не откалывалось от какой-либо мировой религии, а сформировалось «с нуля», с точки зрения современного религиоведения уже не секта, а НРД. Впрочем, далее мы всё же будем использовать обиходный термин «секта», подразумевая под ним и НРД, и отколы от церкви. Отметим только, что в условиях отсутствия классического определения и набора признаков, слово «секта» становится просто ярлыком с нечётким, но при этом изначально негативным смысловым значением.

Если попытаться кратко вывести наиболее общие признаки сект, на которых сходятся наука, церковь и государственная пропаганда различных стран, список получится следующий:

– Наличие харизматического лидера, его абсолютная непогрешимость и культ личности;

– Агрессия по отношению ко всем остальным идейным течениям, убеждённость в собственной исключительной правоте (мессианство);

– Изоляция последователей от внешнего мира и воспитание враждебности к нему;

– Наличие апокалиптической идеи;

– Содержание за счёт последователей;

– Малая численность последователей;

Менее общепринятых признаков сект существует несколько десятков (и среди них есть даже склонность к слиянию с капиталом). Насчёт того, как секта должна быть организована, единого мнения нет. В исторической практике протестантские или старообрядческие секты были зачастую горизонтальными коллективами (в противовес официальной церкви с её иерархией). Тем не менее, часто общим признаком современных сект (НРД) объявляют как раз иерархическую структуру.

Можно ли любую левую организацию, после оглашения всех этих признаков, объявить сектой? Любую – нет, не получится. Пройдёмся ещё раз по выделенным признакам:

Наличие харизматического лидера, его абсолютная вседозволенность и культ личности. В некоторых левых организациях вообще нет единого лидера, как и чёткой иерархии (Союз Марксистов, РСД). Там, где лидер есть, зачастую нет его культа личности (например, Зюганов, каким бы стабильным ни было его положение как Председателя КПРФ, по сообщениям СМИ периодически критикуется однопартийцами как кулуарно, так и в открытую). Причём критики позволяют себе использовать в отношении него довольно резкую риторику, невозможную, если б Геннадий Андреевич воспринимался как непогрешимый лидер аки папа римский[1]. Существуют и отдельные примеры авторитарных лидеров-вождей, но их трудно назвать массовыми или говорящими за всё левое движение, а зачастую и их непогрешимость стоит под вопросом.

В некоторых левых организациях вообще нет единого лидера, как и чёткой иерархии (Союз Марксистов, РСД). Там, где лидер есть, зачастую нет его культа личности (например, Зюганов, каким бы стабильным ни было его положение как Председателя КПРФ, по сообщениям СМИ периодически критикуется однопартийцами как кулуарно, так и в открытую). Причём критики позволяют себе использовать в отношении него довольно резкую риторику, невозможную, если б Геннадий Андреевич воспринимался как непогрешимый лидер аки папа римский[1]. Существуют и отдельные примеры авторитарных лидеров-вождей, но их трудно назвать массовыми или говорящими за всё левое движение, а зачастую и их непогрешимость стоит под вопросом. Агрессия по отношению ко всем остальным идейным течениям, убеждённость в собственной исключительной правоте (мессианство). Левое движение с самого его зарождения известно своей атмосферой постоянной критики и противоборства между организациями. Даже в условиях, когда в стране оставалась только одна политическая левая организация (РКПб-ВКПб-КПСС), в ней всё равно стихийно возникали противоборствующие фракции (например, различные «уклонисты» сталинского периода). Обратим внимание и на то, что критика левых друг другом в каких-то случаях обусловлена существенными расхождениями в понимании теории (например, разделение левого лагеря из-за позиции в отношении СВО), а в других – связана скорее с персональной неприязнью, амбициями, медийной конкуренцией и т. п. (например, конфликт Константина Сёмина и Андрея Рудого). Да и качество критики возможно самое разное, от приведения вполне обоснованных фактов до навешивания ярлыков и обидных прозвищ.

Но в то же время, левое движение не является скоплением никак не связанных друг с другом «осаждённых крепостей», замкнутых на самих себе. У любой левой организации есть товарищи, союзники, братские организации и движения. Легче всего это проследить на примере медийных левых ресурсов. Дружескими связями известны Youtube-каналы «Вестник бури» и «Выход есть»; Yotube-канал «Константин Сёмин» (бывший «Агитпроп») и организация «РОТ ФРОНТ»; Youtube-канал «Трудовая Россия» и Telegram-канал «Красный Поворот» (региональное отделение того же «РОТ ФРОНТа»); и даже у (сравнительно) небольшого Telegram-канала «rev01ution.red» есть дружественный ресурс, Telegram-канал «Чемоданчик Пруфов». Если говорить о непосредственно организационном взаимодействии, то, например, Союз Марксистов взаимодействует с Российским социалистическим движением (РСД), Левое социалистическое действие (ЛевСД) – с Левым Блоком[2]. Кроме других левых, в роли дружественных организаций выступают независимые профсоюзы («Профсоюз Курьер», «Правда сотрудников Вайлдберриз», «МПРА») и правозащитные организации («Уральская феминистская инициатива», дружественная по отношению к «Союзу Маоистов Урала»). Исключения, где организация совсем в одиночку боролась бы против всего мира (или сознательно стремилась именно к этому), найти трудно.

Изоляция последователей от внешнего мира и воспитание враждебности к нему. Большинство левых организаций не вмешиваются в быт их членов и уж тем более не воспитывают ненависть или враждебность ко всем людям, не состоящим в организации. Напротив, левая, марксистская мысль учит находить причины негативных явлений этого мира в материальных условиях жизни, а не в «неправильных» людях. Даже капиталистов она предлагает не уничтожить физически, а всего лишь избавить от тягот и лишений их общественного положения, дать им качественно лучшую и более счастливую жизнь. В левой парадигме мысли человек человеку друг.

Большинство левых организаций не вмешиваются в быт их членов и уж тем более не воспитывают ненависть или враждебность ко всем людям, не состоящим в организации. Напротив, левая, марксистская мысль учит находить причины негативных явлений этого мира в материальных условиях жизни, а не в «неправильных» людях. Даже капиталистов она предлагает не уничтожить физически, а всего лишь избавить от тягот и лишений их общественного положения, дать им качественно лучшую и более счастливую жизнь. В левой парадигме мысли человек человеку друг. Наличие апокалиптической идеи. Человек, незнакомый с левым движением, может вспомнить идею о мировой революции, кажущуюся похожей. Но из левых никто мировой революции не ждёт и не педалирует эту идею активно, никакого акцента на ней нет, никто к ней не готовится. Скорее её можно сравнить с тем, что Солнце когда-нибудь взорвётся. Эту обиходную мысль знает каждый, но сердца, умы и газетные заголовки она не тревожит.

Человек, незнакомый с левым движением, может вспомнить идею о мировой революции, кажущуюся похожей. Но из левых никто мировой революции не ждёт и не педалирует эту идею активно, никакого акцента на ней нет, никто к ней не готовится. Скорее её можно сравнить с тем, что Солнце когда-нибудь взорвётся. Эту обиходную мысль знает каждый, но сердца, умы и газетные заголовки она не тревожит. Содержание за счёт последователей. А вот здесь, внезапно – сходство. Да, можно поспекулировать, что секта собирает деньги с последователей на роскошную жизнь своего лидера и его приближённых, а в левых организациях деньги идут на жизнь организации, мероприятия и т. п. – но тут частных случаев слишком много. Активисты бывают разными, кто-то может и себе в карман общие деньги положить. Так или иначе, левая организация существует на взносы своих членов. Не спонсируют левых ни бизнес, ни государство (исключение – КПРФ).

А вот здесь, внезапно – сходство. Да, можно поспекулировать, что секта собирает деньги с последователей на роскошную жизнь своего лидера и его приближённых, а в левых организациях деньги идут на жизнь организации, мероприятия и т. п. – но тут частных случаев слишком много. Активисты бывают разными, кто-то может и себе в карман общие деньги положить. Так или иначе, левая организация существует на взносы своих членов. Не спонсируют левых ни бизнес, ни государство (исключение – КПРФ). Малая численность последователей. В отношении самих сект этот признак не всегда работает – Свидетелей Иеговы, например, в мире более 8 млн человек. А вот в отношении левых организаций, к сожалению, работает почти всегда.

Итого, у сект и левых организаций 2 сходных признака из 6. Маловато. Но, возможно, существуют секты, маскирующиеся под левые организации?

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Да, такие есть. Как минимум одну мы знаем – Суть Времени. Есть у неё и бессменный харизматический (и конечно, непогрешимый) лидер – Сергей Ервандович Кургинян. Есть и коммуна «Александровская слобода» в Костромской области, где члены Сути Времени изолированы от всего остального общества физически. У самого Сергея Ервандовича есть книга «Суть времени. Философское обоснование мессианских претензий России в XXI веке» и интересные цитаты о «высших» людях, способных познать Истину (или «выйти на 4 этаж»), в противоположность «низшим». Больше про Суть Времени можно узнать из расследования Вестника Бури и Station Marx[3]. Если кратко, то Суть Времени только маскируется под левую организацию, совершенно отметая всю марксистскую теорию и подменяя её специфической философией Кургиняна.

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Выше мы останавливались на том, что наука не признаёт термин «секта» в отношении современных религиозных организаций. В публицистике также существует термин «политическая секта», ещё более ненаучный по своей сути, поскольку религиоведы его до сих пор вообще не разрабатывали (т. к. нерелигиозные организации находятся вне их сферы деятельности). И тем не менее, термин «политическая секта» отражает определённые общественные реалии, что нам хорошо показывает пример Сути Времени, спекулирующей на левых ценностях и повестке. То есть термин может быть и куцый, но явление, которое он обозначает, существует в действительности. Поэтому, вступив в организацию, позиционирующую себя как левая, всё же не будет лишним прогнать мысленно в голове вышеперечисленные признаки секты и посмотреть, насколько они подходят этой организации.

Почему левые идеи – благодатная почва для секты? Очевидно потому, что они предлагают человеку альтернативу его существованию, совершенно иную картину мира. Но если секта способствует эскапизму, «вырыванию» человека из его повседневной реальности, меняя в первую очередь самого человека, то левая организация преобразует эту реальность в том или ином виде, меняя и человека, и мир вокруг.

Выводы:

– Слово «секта», применительно к современным организациям, является эмоционально-окрашенным ярлыком, не признанным наукой, не имеющим чётких, общепризнанных черт и классического определения. Назвать всё левое движение сектой может только человек, совсем ничего не понимающий в религиоведении;

– Левые организации не имеют сущностного сходства с тем, что подразумевается под сектами, расходясь в большинстве признаков – для них не является нормой ни обособленность от остального мира, ни мессианские идеи, ни апокалиптические концепции, ни фигура харизматичного непогрешимого лидера;

– Но при этом существует риск того, что организация, позиционирующая себя как левая, на деле – маскирующаяся под неё секта.

Автор: И. Ван

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[1]https://lenta.ru/news/2021/04/22/kprf/; https://www.business-gazeta.ru/article/347154; https://pdmnews.ru/7614/

[2] Прим. ред.: Организация Левый блок прекратила свое существование 12 ноября, объявив о своем самороспуске

[3] https://www.youtube.com/watch?v=SOlaEL1xtXc