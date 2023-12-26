Леонид Красноперов

Прим. редакции.: Статья была написана до приговора Борису Юльевичу Кагарлицкому

Леонид Красноперов – антигерой дня, если не года, человек, благодаря доносу которого Борис Юльевич Кагарлицкий (признан «иноагентом») оказался в Сыктывкарском СИЗО, в нашем небольшом северном городе известен давно. И известность эта далеко не со знаком «плюс». Нам кажется важным рассказать о Леониде Красноперове широкой общественности, тем более в нем как в капле воды отражаются многие пороки современного строя.

Как ни странно, но настоящий русский патриот Леонид Красноперов родился и вырос не в России. Родом он из казахского Кокшетау, а в Россию приехал благодаря сотрудничеству Ухтинского Государственного Технического Университета с республиканским славянским движением «Лад» (Казахстан). Здесь, в Ухте, он работал начальником отдела по работе с иностранными студентами, возглавлял пожарно-спасательный отряд УГТУ, при этом одновременно принимал активное участие в деятельности казачества станицы Ухтинской (да, это не шутка, в городе, основанном после революции, казаки придумали станицу) и военно-патриотических кружков. Казалось бы, это успех, но лучшее было еще впереди. В 2017 году Красноперов возглавил центр творчества имени Г. А. Карчевского – на тот момент морально устаревший и в целом не популярный у горожан. Но в 2021 году на деньги «Газпрома» центр и прилегающий к нему парк реконструировали, он стал настоящим местом притяжения ухтинцев, и с того времени Красноперов находится в постоянном фокусе внимания.

Кто-то может предположить, что перед нами поистине трудолюбивый и способный человек, всего добившийся собственным трудом. Но по-нашему абсолютно субъективному оценочному суждению, главной заслугой Красноперова была личная преданность Николаю Денисовичу Цхадая (с 1997 по 2018 год являвшегося ректором УГТУ). Мы понимаем, что широкой публике это имя ни о чем не говорит, но для Ухты этот человек настолько одиозный, что даже наша правоохранительная система, слепая в лучших традициях Фемиды, не смогла не заметить его преступления, и осудила Цхадая на девять лет строгого режима за дачу взятки и должностные злоупотребления (кстати, если кто-то переживает за судьбу экс-ректора, можем вас успокоить, через полтора года он уже вышел по УДО, видимо очень сильно раскаивался в совершенных преступлениях и это зачлось – иноагентам на заметку).

Но вернемся к нашим баранам. Как известно, в стенах детских образовательных учреждений нельзя вести политическую агитацию, поэтому 7 октября дети поздравляют с днем рождения некоего гражданина Путина В. В. А на самом здании центра гордо красуются полосатые черно-оранжевые буквы Z и V, возможно означающие что-то доброе и светлое. И бабушка машет красным флагом из директорского окна как символ вечной юности. (https://vk.com/im?sel=2423150&z=video-207269924_456239612%2F78d80464420aa0c877)

Нужно признать, что в своем турбопатриотизме Красноперов абсолютно искренен. В 2016 году на слете Российского движения школьников, который он курировал, под видом образовательной была заявлена никем не одобренная программа «Цивилизация России», где детям рассказывали о нашем особом пути и прочем бремени белой расы. Неудивительно, что все это закончилось большим скандалом и увольнениями причастных чиновников. (https://komiinform.ru/news/140664/).

Но это лирика. Настоящие практики Красноперова всецело направлены на дальнейшую милитаризацию общества. Деятельность центра, который он возглавляет, все чаще сводится к военно-патриотическим слетам, на которых школьникам демонстрируют оружие и фильмы z-патриотического содержания, люди в балаклавах показывают детям настоящее оружие и, видимо, учат, что Родине ты нужен только с автоматом в руках.

(https://vk.com/wall-46027894_37062?hash=56bedccbc59acf8f26)

(https://vk.com/centrtvorchestvakarchevskogo?w=wall-207269924_3614)

(https://vk.com/centrtvorchestvakarchevskogo?w=wall-207269924_3610)

(https://vk.com/centrtvorchestvakarchevskogo?w=wall-207269924_3594)

Красноперов в дополнение ко всему участвует в движении «Северный Человек» правого рэпера Миши Маваши. И, как выражаются эти уважаемые господа, в рамках конструктивного диалога поднимает важные темы компактного проживания иммигрантов (https://t.me/uhtasevchelovek/67).

Как вишенка на торте, Леонид Красноперов не раньше, как два года назад и сам привлекался к административной ответственности за распространение экстремистских материалов (https://судебныерешения.рф/60672562). (https://lidrekon.ru/1705). Видео из этого дела называется «White Noise 88» и о его идейной направленности догадаться нетрудно, но Красноперов отделался лишь штрафом в тысячу рублей, а совсем не сроком от пяти до семи лет, который сулят Борису Юльевичу Кагарлицкому. Невооруженным глазом видно, насколько весомей стало слово в новой России.

Что ж, мы очень надеемся, что Леонид Красноперов не будет забыт и займет достойное место среди своих коллег: Лидии Тимошук, Галины Барановой, Александра Ионова.

Свободу Борису Кагарлицкому!