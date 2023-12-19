Даже если Amnesty international права насчет израильского апартеида, ее решение ошибочно

Примечание редакции.: Редакция не разделяет некоторые выводы автора статьи, однако мы считаем важным развитие дискуссии на тему палестино-израильского конфликта и его потенциального разрешения либо в виде создания единого государства, либо разделения региона на два государства.

Западные интеллектуалы и либеральные НКО, которые спешат похоронить проект разделения на два государства для двух народов, активно поддерживают идею единого государства. Есть только одна проблема: этого не хотят ни израильтяне, ни палестинцы.

Я не буду спорить ни с деталями недавнего доклада Amnesty International, ни с его выводом о том, что Израиль является государством апартеида. Однако конкретные предложения Amnesty по решению этой проблемы – совсем другая история.

Согласно Amnesty, Израиль должен предоставить равные права жителям оккупированных территорий и признать право на возвращение палестинских беженцев и их потомков. Однако Amnesty ничего не говорит об уходе Израиля с территорий и явном признании права палестинцев на самоопределение, и едва ли это просто упущение. Ничего не сказано и о создании единого демократического государства от реки до моря, хотя это стало бы очевидным результатом применения «рекомендаций» Amnesty.

Создание единого демократического государства привлекает молодое поколение энтузиастов в Израиле/Палестине, для которых два государства для двух народов выглядят как провальный «бумерский» проект, не приведший ни к чему хорошему. Проект двух государств для двух народов постоянно хоронят пропалестинские эксперты, израильские правые и радикальные левые, критикуя его как нереализуемый и несправедливый.

Я сочувствую этим настроениям, однако с исторической точки зрения проект одного государства для двух народов не выглядит таким уж новым, популярным или успешным решением. Чтобы в этом убедиться, взгляните на историю последних ста лет с точки зрения единого государства.

Некоторые варианты проекта одного государства для двух народов столь же стары, как и сам сионизм. Ранние сионистские проекты еврейского «государства» признавали суверенитет Османской империи над этой территорией. В этом они отражали свое время, когда модель национального государства еще не обрела свой нынешний нормативный статус.

Хотите верьте, хотите нет, но Герцль, Жаботинский и Давид Бен-Гурион были родоначальниками идеи одного государства для двух народов. Все они поддерживали проект еврейского государства в составе Османской империи. Такое государство реализовало бы национальные чаяния евреев в рамках политической структуры Османской империи, которая бы гарантировала права неевреев.

Эта структура исчезла вместе с распадом империи после Первой мировой войны, когда зарождающееся международное сообщество передало Эрец Исраэль/Палестину под британский мандат. В этот период и сионисты, и палестинцы продвигали проект единого демократического государства. Однако эти два видения столкнулись друг с другом: сионисты стремились стать большинством населения, тогда как палестинцы хотели оставаться таковым. Если бы только сегодняшним сторонникам одного государства для двух народов предоставилась возможность попасть в 1930-е годы и объяснить обеим сторонам, что в демократическом государстве у всех граждан есть равные права, безотносительно демографии. Однако, увы.

В 1937 году альтернативный план разрешения конфликта был предложен в отчете Комиссии Пиля: разделение. Потом, в 1947 году, ООН приняла план разделения Палестины на еврейское и арабское государства, хотя предполагалось, что они будут связаны единой экономикой и иметь открытые границы. Проект разделения доминировал, тогда как его альтернативы, как ни странно, потерпели неудачу.

Но разделение продолжалось лишь 19 лет, так как после Шестидневной войны территория была вновь объединена в рамках одного политического образования. К сожалению, несмотря на их очевидную привлекательность, Израиль не предложил палестинцам демократию, равные гражданские и коллективные права. Однако их не требовали и сами палестинцы. К радости сторонников одного государства для двух народов, Израиль начал проект заселения вновь приобретенных территорий, невероятно усложнив реализацию проекта разделения на два государства.

Затем, в 1977 году, в Израиле появилось новое руководство, которое, как казалось, постепенно сближались с идеалом единого демократического государства. Мы все знаем, что Менахем Бегин из партии «Ликуд» пообещал создать больше поселений, которые усложняют разделение на два государства, но знаете ли вы, что он также предлагал создать Палестинскую автономию, жители которой получили бы израильское гражданство? По каким-то причинам от этой идеи отказались, вероятно, во время мирных переговоров между Израилем и Египтом.

Казалось, что перспективы создания одного государства для двух народов улучшаются по мере того, как Израиль все больше полагался на труд палестинских работников, которые относительно свободно перемещались между городскими центрами Израиля. Израильтяне-евреи посещали палестинские города по всей территории Западного берега и Сектора Газы.

Однако такое взаимодействие не могло долго продолжаться в условиях неравенства политических прав двух переплетенных друг с другом сообществ. Палестинцы больше не могли мириться со своим подчиненным положением и в 1987 году восстали против израильского режима. Первая интифада стала вызовом, на который у израильских военных не нашлось ответа.

Палестинцы должны были восстать и потребовать равных прав в едином государстве, подобно тому, как Африканский национальный конгресс боролся с апартеидом в 1980-е и 1990-е годы. Однако палестинцы почему-то решили проигнорировать требование единого демократического государства и сделали выбор в пользу борьбы за независимое палестинское государство на оккупированных территориях.

Эти события привели к Соглашениям в Осло, когда израильтяне и палестинцы вели переговоры о создании двух государств, а перспективы создания одного государства для двух народов находились в низшей точке. К счастью для сторонников единого государства, вторая интифада остановила этот процесс. Через какие-то 7 лет после Осло, проект разделения утонул в крови ее еврейских и палестинских жертв. Любопытно, что большую часть ответственности за предотвращение раздела на два государства в равной мере несут ХАМАС и израильские правые: у обоих отсутствует сколько-нибудь значимое стремление к всеобщему избирательному праву.

Конечно, если Израиль аннексирует территорию, занятую поселениями, это навсегда перечеркнет перспективу разделения и ускорит переход к единому демократическому государству, ведь так? Но у Израиля не раз была возможность сделать это, однако он ей не воспользовался. На протяжении 13 лет в Израиле у власти находились правые правительства, четыре из них – при американской администрации, чьи позиции по Израилю были еще более правыми, чем даже сам Израиль. Если даже эти правительства не аннексировали территории, то кто это сделает?

Целью этого ироничного описания проекта одного государства было показать, что его сторонники искажают идею двух государств, представляя ее как уже испытанную и устаревшую программу, у которой нет ни популярности, ни практической и моральной последовательности, якобы присущих проекту единого государства.

Продолжающаяся «легальная» и «нелегальная» поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу Иордана может привести к тому, что все стороны конфликта, израильтяне, палестинцы и международное сообщество откажутся от проекта двух государств для двух народов, признав его нереалистичным или нежелательным. Но когда эта критическая точка будет достигнута? Можно только гадать.

Пожалуй, имеет смысл посмотреть, каким образом потерпел поражение изначальный апартеид в Южной Африке. Победившая его коалиция сформировалась с принятием в 1955 году Хартии Свободы, которая начиналась словами: «Южная Африка принадлежит всем, кто в ней живет, черным и белым».

Хотя западные интеллектуалы и НКО с радостью подписали бы подобное заявление от имени палестинцев, сами палестинцы, живущие в различных диаспорах, пока еще к этому не готовы. Даже близко не готовы к этому и две основные палестинские политические силы, ХАМАС и ФАТХ, ни палестинские арабские партии в израильском Кнессете. Кроме того, стоит иметь в виду, что между принятием Африканским национальным конгрессом Хартии Свободы и первыми всеобщими выборам в Южной Африке после отмены апартеида прошло 40 лет.

Хотя поселенческая деятельность на Западном берегу уводит нас прочь от разделения на два государства, одностороннее размежевание 2005 года, проведенное Ариэлем Шароном, подталкивает в другом направлении. Не обязательно соглашаться с аргументом хасбары (израильской пропаганды, прим. пер.), что после 2005 года «Газа больше не оккупирована» (это не так), чтобы увидеть, что отношения между Израилем и Газой больше похожи на отношения двух соперничающих государств с враждующим населением.

Каким образом сторонники одного государства для двух народов смогут привести израильтян и жителей Газы к равенству в рамках единого политического образования, когда каждые несколько лет на жителей Газы летят израильские бомбы, созданные, чтобы «вернуть их в каменный век», а израильтяне рассматривают своих потенциальных соотечественников из ХАМАС как более раннюю и более устойчивую версию ИГИЛ?

Чтобы окончательно перечеркнуть проект двух государств для двух народов, потребуется убедить палестинцев и израильтян согласиться на жизнь в одном государстве. Пока этого не произошло, следить за развитием событий, пожалуй, лучше с другого берега Атлантики.

Проект двух государств для двух народов и правда знал лучшие времена, но его перспективы все еще можно обсуждать, опираясь на анализ, а не только на интуицию. Недавний опрос, проведенный израильским про-демократическим аналитическим центром Молад, сотрудником которого я являюсь, показывает, что поддержка разделения на два государства в Израиле остается сильной, намного сильнее, чем поддержка проекта одного государства для двух народов, хотя осуществимость разделения израильтяне считают низкой. Недавнее исследование палестинского Центра политических и опросных исследований показывает, что палестинцы придерживаются похожих взглядов.

Молад также предложил способ сократить разрыв между тем, чего хотят израильтяне, и тем, что они считают возможным. Например, он разработал детальный план «ненасильственной» эвакуации поселений. Поскольку все поселения находятся под военной властью Израиля, их можно просто «отменить», не занимаясь болезненным выселением. Но без политической воли со стороны Израиля этот план останется на бумаге. Плана по созданию единого мирного демократического государства пока никто не предложил.

Арнон Дегани является сотрудником центра Молад и постдокторантом Исследовательского центра современного еврейства имени Аврахама Хармана. У него есть степень PhD по истории. Twitter: @arnondeg

Оригинал: Арнон Дегани

Перевод: АК

10 февраля 2022 года, Гаарец