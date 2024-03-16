Запретить TikTok — это ужасная идея

Большое количество чиновников как республиканцев, так и демократов, включая Джо Байдена, заявляют о своей поддержке меры по запрету TikTok. Это бессмысленная идея, рожденная недоверием элиты по отношению к простым людям. По мере того, как возмущение войной Израиля в секторе Газа и поддержкой США в этой войне продолжает расти, американские политики спокойно и разумно отреагировали мерой, которая проводит тонкую грань между защитой позиции правительства США по войне с учетом интересов разведки и защитой базовых прав обычных американцев.

Шучу. Они выдвинули идею, которая может вызвать гнев широких слоев общественности, и которая подразумевает массовое посягательство на право простых американцев на свободу слова, при этом практически не влияя на растущее отвращение американских избирателей к войне Израиля: и это — запрет TikTok. Консерваторы выдвигали эту кардинальную идею в течение многих лет, и недавно она получила новый импульс благодаря законопроекту, который должен был пройти голосование в Палате представителей на этой неделе, и президент Джо Байден пообещал подписать его, придав ему статус закона. По мнению сил, поддерживающих эту меру, запрет TikTok в Соединенных Штатах был бы простым способом исправить то, что Джонатан Гринблатт из Антидиффамационной лиги (ADL) в просочившемся телефонном разговоре назвал «серьезной, серьезной, серьезной проблемой поколений», с которой сталкивается провоенная и произраильская сторона, где раскол в поддержке Израиля со стороны США «идёт не в контексте левый-правый, а по линии молодой-старый» – разрыв, который, возможно, наиболее четко можно увидеть на всевозможных видео-сервисах.

С тех пор, как пять месяцев назад Израиль начал систематическое разрушение Газы, многие произраильские голоса настаивали на том, что причина, по которой постоянные опросы выявляли критическое отношение к Израилю и его войне именно в среде молодых людей, безусловно, заключается в TikTok.

«7 октября действительно открыло людям глаза на то, что происходит в TikTok» и его «дифференцированное отношение к различным темам», заявил недавно представитель Демократической партии Иллинойса Раджа Кришнамурти, один из соавторов запрета.

Действительно, в ноябре прошлого года двадцать пять республиканских законодателей подписали письмо генеральному директору TikTok Шу Чу, в котором обвиняли приложение в том, что «поток про-Хамасовского контента» на платформе «вызывает ненавистническую антисемитскую риторику и жестокие протесты в университетских городках по всей стране».

Призывая к запрету, сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил, что в TikTok «повсеместно присутствует антиизраильский контент», а сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, внесший в Сенат свой собственный законопроект о запрете TikTok, назвал его «инструментом Китая для распространения пропаганды среди американцев», которая теперь «используется для преуменьшения терроризма Хамас». Представитель республиканской партии от штата Висконсин Майк Галлахер, другой соавтор запрета Палаты представителей, заявил, что TikTok выдает молодым американцам «сырую информацию», что приводит к «перевернутому мировоззрению», и заставляет болеть «против ключевого американского союзника».

Так же, как в вопросах иммиграции, Белый дом принял позицию республиканцев. Представитель Совета национальной безопасности Байдена недавно сообщил журналу Rolling Stone, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности США из-за того, что «иностранные державы манипулируют взглядами и убеждениями американцев».

Это возглавляемое республиканцами стремление к цензуре подкрепляется закулисным давлением со стороны знаменитостей, занявших провоенную позицию, сионистских групп, таких как ADL, и руководителей технологических компаний, таких как бывший руководитель приложения для знакомств Tinder Джефф Моррис-младший, который «убежден», что TikTok «это причина, по которой мы проигрываем информационную войну школьникам и студентам колледжей». Все они потребовали от TikTok подвергнуть цензуре пропалестинский контент.

«То, что происходит в TikTok, — это создание крупнейшего антисемитского движения со времен нацистов», — заявил актер из фильма «Борат» Саша Барон Коэн во время одного из звонков руководству TikTok. Актриса из сериала «Уилл и Грейс» Дебра Мессинг призвала к тому, чтобы просто полностью запретить на платформе фразу «от реки до моря». Основателю стартапа Энтони Голдблуму, который организовал встречу «Приди к Иисусу» с сорока технологическими лидерами, тот факт, что пропалестинский контент был настолько популярен на платформе, показался «просто безумием» и был совершенно необъясним. Эта паника смешалась с растущим и все более истерическим антикитайским пафосом в Вашингтоне, когда республиканцы рассматривают предполагаемую пропаганду TikTok антиизраильского контента как часть грандиозного китайского заговора с целью «промывания мозгов» молодым американцам и попыткой посеять политические разногласия внутри Соединенных Штатов. Результатом стал законопроект Палаты представителей, который фактически ставит ByteDance, материнской компании TikTok со штаб-квартирой в Китае, ультиматум: либо продать приложение менее чем за шесть месяцев, либо его исключат из магазинов приложений в США.

«Если они его примут, я его подпишу», — сказал Байден, чей пресс-секретарь назвал законопроект «важным» и тем, что «мы приветствуем».

Давайте не будем стесняться в выражениях и скажем, что это такое: жесткая попытка государственной цензуры, цель которой состоит в том, чтобы лишить американцев возможности выражать несогласие с разворачивающейся в настоящее время внешней политикой США, явно вызванная страхом элиты перед быстро растущим антивоенным протестным движением, которое в значительной степени преуспело в своём влиянии на общественность США.

Классический случай цензуры военного времени

Уверенность сторонников войны в том, что простой запрет TikTok остановит растущую непопулярность израильской войны среди избирателей, попахивает комбинацией принятия желаемого за действительное и отсутствием морального компаса. Поскольку их лично не беспокоят ужасающие изображения и новости о человеческих убийствах, ежедневно поступающие из сектора Газа, сторонники цензуры полагают, что только массовый гипноз может объяснить проявление элементарной человечности. Оцепенев от этого ужаса и проиграв битву за общественное мнение, сторонники войны отчаянно ищут «хитрую уловку», чтобы повернуть массовое мнение вспять — и, как и все поджигатели войны в истории, они решили ограничить возможности людей свободно говорить и делиться идеями.

Но ирония в том, что запрет TikTok, каким бы авторитарным и угрожающим он ни был, не приведет к тому, чего они хотят. Дело в том, что один и тот же разрыв в популярности пропалестинского и произраильского контента можно увидеть на всех платформах социальных сетей, даже в тех, которые уже давно подвергают цензуре пропалестинскую речь. Хотя нет никаких сомнений в том, что социальные сети играют здесь свою роль, позволяя пользователям Интернета обходить традиционные средства массовой информации, получать и делиться новостями о войне из независимых СМИ, они также отражают весьма реальный разрыв между поколениями и снижение поддержки Израиля, который существовал задолго до появления TikTok, и корни этого снижения лежат глубже, чем политика какой-либо платформы социальных сетей.

Однако это не означает, что данный шаг не представляет угрозы основным свободам американцев. Хоть Галлахер и утверждает, что эта мера на самом деле не является запретом, потому что «как только ByteDance перестанет владеть компанией, TikTok может продолжать работать», но сам же за несколько месяцев до внесения законопроекта напрямую заявлял, что «настало время запретить TikTok».

Мы также знаем, каковы планы Вашингтона, когда право собственности на платформу перейдет в более благоприятные для американских политиков руки. Документы, просочившиеся в прошлом году, показали, что администрация Байдена потребовала от TikTok, чтобы в обмен на разрешение продолжать работу в Соединенных Штатах, он предоставил правительству США полный доступ к данным своих пользователей, к конфиденциальной информации, к модерации контента, и даже к возможности временно закрыть платформу — другими словами, к тем самым полномочиям «пропаганды и цензуры», которые, как жалуются китайские ястребы, Пекин имеет в отношении контента TikTok.

Это свежая версия скрытого презрения к рядовым избирателям, которое стало центральным в мировоззрении политических элит, особенно с 2016 года. В Вашингтоне стали единодушны в том, что если американский народ придерживается каких-либо взглядов, противоречащих избранным им повелителям — будь то выступление против фрекинга, критика Уолл-стрит, неприятие войны и жестокости полиции или голосование за Трампа — то это потому, что их обманула Россия через Facebook. Стремление запретить TikTok показывает, что такое мышление живёт и здравствует.

Политическая халатность

Энтузиазм республиканцев по этому поводу неудивителен. За редким исключением, правые всегда были самой жесткой силой в политике США, требуя власти, чтобы лишить людей возможности говорить, думать, чувствовать или жить так, как они хотят, часто ссылаясь на ложные основания по защите национальной безопасности.

Для Белого дома Байдена причины чуть более сложные. В настоящее время президент готовится к выборам как самый непопулярный лидер за почти семьдесят лет, в немалой степени благодаря его незавидному рейтингу среди избирателей моложе тридцати пяти лет, десятки миллионов из которых являются активными пользователями TikTok. Байден уже разозлил молодых избирателей левого толка своей безоговорочной поддержкой израильской войны; теперь он пытается оттолкнуть даже аполитичных членов этой когорты, которые однажды проснутся и обнаружат, что потеряли доступ к своему любимому приложению из-за каких-то действий президента — в то же время, как его оппонент на выборах сдал назад и теперь публично выступает против запрета из-за того, что общественная поддержка этого шага резко упала.

Бессмысленная и политически иррациональная природа этой идеи состоит из нескольких нюансов. Хорошей новостью является то, что даже если проект пройдет через Палату представителей на этой неделе, в Сенате ему все равно придется нелегко. Плохая новость заключается в том, что, в отличие от этого законопроекта, двухпартийная истерия и антипопулизм среди политической элиты, которые он отражает, никуда не денутся.

Автор: Бранко Марсетич — штатный редактор «Якобинца» и автор книги «Человек вчерашнего дня: дело против Джо Байдена».

Ссылка: https://jacobin.com/2024/03/tiktok-ban-israel-gaza-free-speech/

Перевод: З.Александриди